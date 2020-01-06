Adem Başpınar’ın özgün resimleri

2020’nin beş gününü geride bıraktık bile.
Yeni yılın ilk yazısı Galeri Soyut’ta (Yıldız), son dönemin beğenilen, genç kuşağın önemli isimlerinin açacağı sergiyle ilgili. Orhan Umut, Nurettin Akkaya ve Adem Başpınar’ın 10 Ocak’ta açılacak sergisi ay sonuna kadar sürecek. Bu sergisinde palet üzerine çalışan Nurettin Akkaya ile en küçük eseri 60x60 santimetre olan Orhan Umut, daha önce bu köşeye konuk olmuşlardı. Bu kez size Adem Başpınar’ı tanıtmak istedim.
Başpınar’ın resimlerine baktığınızda insanlığın geçtiği evreleri, inançlarını, ilahi anlayışını ve farklı dönemlere ait sosyal yaşantısını görebiliyorsunuz. Başpınar resimlerinde kişisel hayal gücünü, kurgunun gerçekle bağdaşması zor olan durumları harmanlamayı seven bir sanatçı. Fırça darbeleriyle tuvale özgün bir atmosfer yansıtıyor Başpınar. Başpınar’a “Yaptığı eserlerin neyi vurguladığını” sorduğumda, şunları anlattı:
“Resmim, özel gözlem alanımı ve aşkınlıklarımı vurgular. Ait olma hissini, hareketlilik ve bulunduğu yerdeki geçiciliğini ifade etmek için figürleri genelde açık ve soyut mekanlar içerisinde kurgusal kompozisyon anlayışıyla ele alır. Kübik formlu belli oranda deformasyona sahip figürleri, birer heykele dönüştüren mekansal etkilerle yoğurur. Hayatla ilgili her şeyi, dünyayı ve kendisini değiştirmek için sanatın her dalından ve felsefeden istifade eder. Hayata dokunan, sıkıntılarını giderecek bazı konulara, dertlere dikkat çekecek işler üretir. İnsanın kendini bilmesi dünyayı, insanın ve kendisinin ne anlama geldiğini bilmesi için merak uyandırır. Geçmişteki mirası omuzlayıp, kendine has bir alan bulup, özgün edinimler içinde sayılmayı bekler. Değişik açılımlarla boya ve konu kurgusuyla zenginleşmeyi, fantastik diyarlarda gezinmeyi diler. Mekanı ve zamanı işler onun içine hiçbir şeyi hapsetmez. Dekoratif olandan çok acıyı, yaşamı irdeler ve insanı hayali ve düşsel unsurlarla yeniden yüceltmeyi, yeniden anlamayı dener.”
Peki ya Başpınar’ın sanata bakış açısı nasıl? Genç sanatçının bu soruya da yanıtı şu oldu:
“Sanatım, mirası da, insan türünün geliştirdiği her yöntemi klişe olmadan, banallığa bulaşmadan, yozluğa düşmeden fark yaratarak işler. Bireyi ulvi değerler içinde tutar ve insanlaştırır. Sanatım, var oluşumla, sorgulamalarımla ilintili her meseleyi olgunlukla karşılayıp, bu çileyi çekmeye hazır dirençli bir vücut oluşturur ve zamanın geçici heveslerinden kenar tutar. İçine bırakıldığım dünyanın sınırlarını zorlayarak sonsuzluğa yayılma çabası sanatımın oluşumunda bana rehberlik eder. Nesnenin bilgisinden süzülerek, büyülü imgeler penceresinden bakmayı amaçlar.”
Bu haftaki yazıyı Galeri Soyut’ta aynı zamanda Adnan Turani’nin eserlerinden oluşan “online sergi” olduğunu da hatırlatarak bitirelim.
KENTTE NE VAR?
Yılbaşı nedeniyle birçok galeride Aralık başında açılan hediyelik amaçlı küçük ebatlı resimlerden oluşan sergilerin artık son haftasındayız. Oldukça uygun fiyatlı eserlere sahip olabilmeniz için önünüzde kısa bir süre var. Kentteki diğer bazı etkilikler de şöyle: Zeki Serbest-8 Ocak’ta açılacak (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Monad Balkan-Yarın açılacak (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Uğur Avcı-10 Ocak’ta açılacak (Kent Sanat/Yıldız), Güler Genç Erol-22 Ocak’a kadar (Medya Sanat/ Çankaya), Metin Kılıç (heykel)-12 Ocak’ta açılacak (Platform A/Taurus AVM), Berrin Duma-11 Ocak’ta açılacak (Ata Sanat/Kale), Hüseyin Elmas-10 Ocak’ta açılacak (BRHD/Hollanda Caddesi), Sezai Kara-Ataç Elamış-11 Ocak’ta açılacak (Emin Antik/Kale), Söbütay Özer-11 Ocak’ta açılacak (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Adnan Jetto-19 Ocak’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Ahmet Güneştekin-24 Ocak’a kadar (Galeri Mamm/Kuzu Effect AVM), Yaşar Çallı-Çiğdem Çallı-11 Ocak’ta açılacak (BoHO Art/Kale), Gülay Yıldırım Ay-Bugün açılacak (ÇSM/Çankaya), Kadir Öztoprak-18 Ocak’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere-Güvenevler), Aslı Kutluay-20 Ocak’a kadar (Deppo29/Çankaya), Hyeseung Lee-31 Ocak’a kadar (Kore Kültür Merkezi/Kavaklıdere), Altın Çağ-18 Ocak’a kadar (Galeri Nev/Kırlangıç Sokak), İsmail Tetikçi-20 Ocak’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Nevzat Sayın-13 Ocak’a kadar (Siyah Beyaz/Kavaklıdere), Genco Gülan (heykel)-Yarın açılacak (ÇSM/Çankaya), Fatih Kahya-11 Ocak’ta açılacak (Zülfü Livaneli Kültür Merkezi/Yıldız).
Adem Başpınar’ın özgün resimleri
2020’nin beş gününü geride bıraktık bile.
Yeni yılın ilk yazısı Galeri Soyut’ta (Yıldız), son dönemin beğenilen, genç kuşağın önemli isimlerinin açacağı sergiyle ilgili. Orhan Umut, Nurettin Akkaya ve Adem Başpınar’ın 10 Ocak’ta açılacak sergisi ay sonuna kadar sürecek. Bu sergisinde palet üzerine çalışan Nurettin Akkaya ile en küçük eseri 60x60 santimetre olan Orhan Umut, daha önce bu köşeye konuk olmuşlardı. Bu kez size Adem Başpınar’ı tanıtmak istedim.
Başpınar’ın resimlerine baktığınızda insanlığın geçtiği evreleri, inançlarını, ilahi anlayışını ve farklı dönemlere ait sosyal yaşantısını görebiliyorsunuz. Başpınar resimlerinde kişisel hayal gücünü, kurgunun gerçekle bağdaşması zor olan durumları harmanlamayı seven bir sanatçı. Fırça darbeleriyle tuvale özgün bir atmosfer yansıtıyor Başpınar. Başpınar’a “Yaptığı eserlerin neyi vurguladığını” sorduğumda, şunları anlattı:
“Resmim, özel gözlem alanımı ve aşkınlıklarımı vurgular. Ait olma hissini, hareketlilik ve bulunduğu yerdeki geçiciliğini ifade etmek için figürleri genelde açık ve soyut mekanlar içerisinde kurgusal kompozisyon anlayışıyla ele alır. Kübik formlu belli oranda deformasyona sahip figürleri, birer heykele dönüştüren mekansal etkilerle yoğurur. Hayatla ilgili her şeyi, dünyayı ve kendisini değiştirmek için sanatın her dalından ve felsefeden istifade eder. Hayata dokunan, sıkıntılarını giderecek bazı konulara, dertlere dikkat çekecek işler üretir. İnsanın kendini bilmesi dünyayı, insanın ve kendisinin ne anlama geldiğini bilmesi için merak uyandırır. Geçmişteki mirası omuzlayıp, kendine has bir alan bulup, özgün edinimler içinde sayılmayı bekler. Değişik açılımlarla boya ve konu kurgusuyla zenginleşmeyi, fantastik diyarlarda gezinmeyi diler. Mekanı ve zamanı işler onun içine hiçbir şeyi hapsetmez. Dekoratif olandan çok acıyı, yaşamı irdeler ve insanı hayali ve düşsel unsurlarla yeniden yüceltmeyi, yeniden anlamayı dener.”
Peki ya Başpınar’ın sanata bakış açısı nasıl? Genç sanatçının bu soruya da yanıtı şu oldu:
“Sanatım, mirası da, insan türünün geliştirdiği her yöntemi klişe olmadan, banallığa bulaşmadan, yozluğa düşmeden fark yaratarak işler. Bireyi ulvi değerler içinde tutar ve insanlaştırır. Sanatım, var oluşumla, sorgulamalarımla ilintili her meseleyi olgunlukla karşılayıp, bu çileyi çekmeye hazır dirençli bir vücut oluşturur ve zamanın geçici heveslerinden kenar tutar. İçine bırakıldığım dünyanın sınırlarını zorlayarak sonsuzluğa yayılma çabası sanatımın oluşumunda bana rehberlik eder. Nesnenin bilgisinden süzülerek, büyülü imgeler penceresinden bakmayı amaçlar.”
Bu haftaki yazıyı Galeri Soyut’ta aynı zamanda Adnan Turani’nin eserlerinden oluşan “online sergi” olduğunu da hatırlatarak bitirelim.
KENTTE NE VAR?
Yılbaşı nedeniyle birçok galeride Aralık başında açılan hediyelik amaçlı küçük ebatlı resimlerden oluşan sergilerin artık son haftasındayız. Oldukça uygun fiyatlı eserlere sahip olabilmeniz için önünüzde kısa bir süre var. Kentteki diğer bazı etkilikler de şöyle: Zeki Serbest-8 Ocak’ta açılacak (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Monad Balkan-Yarın açılacak (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Uğur Avcı-10 Ocak’ta açılacak (Kent Sanat/Yıldız), Güler Genç Erol-22 Ocak’a kadar (Medya Sanat/ Çankaya), Metin Kılıç (heykel)-12 Ocak’ta açılacak (Platform A/Taurus AVM), Berrin Duma-11 Ocak’ta açılacak (Ata Sanat/Kale), Hüseyin Elmas-10 Ocak’ta açılacak (BRHD/Hollanda Caddesi), Sezai Kara-Ataç Elamış-11 Ocak’ta açılacak (Emin Antik/Kale), Söbütay Özer-11 Ocak’ta açılacak (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Adnan Jetto-19 Ocak’a kadar (CerModern/Sıhhiye), Ahmet Güneştekin-24 Ocak’a kadar (Galeri Mamm/Kuzu Effect AVM), Yaşar Çallı-Çiğdem Çallı-11 Ocak’ta açılacak (BoHO Art/Kale), Gülay Yıldırım Ay-Bugün açılacak (ÇSM/Çankaya), Kadir Öztoprak-18 Ocak’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere-Güvenevler), Aslı Kutluay-20 Ocak’a kadar (Deppo29/Çankaya), Hyeseung Lee-31 Ocak’a kadar (Kore Kültür Merkezi/Kavaklıdere), Altın Çağ-18 Ocak’a kadar (Galeri Nev/Kırlangıç Sokak), İsmail Tetikçi-20 Ocak’a kadar (Artsürem/Hilal Mahallesi), Nevzat Sayın-13 Ocak’a kadar (Siyah Beyaz/Kavaklıdere), Genco Gülan (heykel)-Yarın açılacak (ÇSM/Çankaya), Fatih Kahya-11 Ocak’ta açılacak (Zülfü Livaneli Kültür Merkezi/Yıldız).