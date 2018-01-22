85 yıl sonra yeniden 'd' grubu



edeni yer darlığından dolayı özellikle çok sanatçılı karma etkinlikte yer alan ressamların tamamını yayınlama imkanı olmaması. Sanatçılar hassas insanlar olduğu için “Birinin ismini yazsam, diğeri kırılır” diye düşünürüm. Bunda pek de haksız sayılmam. Bir defasında, karma sergi duyurusunda teknik bir hata nedeniyle ismi çıkmayan bir ressamın hiç de kendisine yakıştıramadığım şekilde diğer meslektaşları hakkında söylediklerini unutmam. Ondan beri çok ressamın katıldığı karma etkinlikleri duyurmuyorum. Bu yazdıklarım bir anlamda çok ressamlı karma sergi düzenleyen galerilerin duyurularına neden yer vermediğimin de yanıtı niteliğinde.

Ancak bu hafta, bu kurala uymayacağım. Çünkü CerModern’de geçen hafta açılan sergide yer alan isimleri gördüğünüzde bu kuralı uygulamanın mümkün olmadığını siz de takdir edeceksiniz. Evet, Türkiye’nin ilk çağdaş sanat hareketi olan ve Türk resim sanatına yön veren grupların öncülerinden kabul edilen “d Grubu” sanatçılarının, grubun kuruluşundan 85 yıl sonra eserlerinin sanatseverlerle buluşturulduğu sergiden bahsediyorum.

Nedir bu “d Grubu” diye araştırdığımızda karşımıza çıkan yanıt özetle şöyle: “Estetik bir başkaldırıyla 1933 yılında Abidin Dino, Nurullah Berk, Zeki Faik İzer, Cemal Tollu, Elif Naci ve Zühtü Müridoğlu tarafından kurulan söz konusu gruba daha sonra Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eşref Üren, Eren Eyüboğlu, Arif Kaptan, Salih Urallı, Hakkı Anlı, Sabri Berkel, Fahrelnisa Zeid, Leopold Levy, Zeki Kocamemi, Şeref Akdik, Cemal Nadir Güler ve Nusret Suman gibi isimler dahil olmuş. Adını Türk resim sanatında kurulmuş dördüncü birlik olmasından ve ‘d’ harfinin alfabede dördüncü harfe denk gelmesinden almış olan grup, 1933 Türkiye’sinin siyasal politik ve kültürel sancılarını yaşamanın yanı sıra aynı zamanda sanatsal bir çabayla Türkiye geleceğine de katkıda bulunmayı hedeflemiş.”

“d Grubu”nun tanıtımda okuduğunuz Türk resminin usta isimlerinin fırçalarından çıkmış eserleri görmek istiyorsanız, 25 Mart’a kadar vaktiniz var. Eserleri göreceğiniz adres de, yukarıda belirttiğim gibi Ankara’da sanat etkinliklerinin en önemli merkezlerinden biri olan CerModern.

ÖDÜLLÜK GENÇLER

Madem bu hafta ustaların karma sergisinden bahsettik, gençleri de gözardı etmeyelim. Platform A Sanat Galerisi ve Taurus AVM tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Yunus Ensari Resim Yarışması’nda ödül alan genç ressamlar belli oldu. Yalçın Gökçebağ, Prof. Cebrail Ötgün, Prof. Hasan Pekmezci, Prof. Mehmet Yılmaz ve Yasemin Bay’dan oluşan jüri, yarışmaya katılan 421 eser arasında derece alanlar ile eserleri sergilenmeye değer görülen genç ressamları belirledi. Jürinin değerlendirmesi sonucu Engin Aslan (Niğde) birincilik, Mehmet Ahmet Bülez (Gaziantep) ikincilik, Emrah Akkayüz (İstanbul) üçüncülük ödülünü kazandı. Nurhayat Güneş (Ankara) ve Mustafa Özbakır (İstanbul) mansiyon ödülüne layık görülürken, Mahmut Toktaş’a da (Van), Taurus AVM özel ödülü verildi. Yarışmaya katılan 19 eser de sergilenmeye uygun bulundu. Ödüllü genç ressamların eserlerinden oluşan sergiyi 8 Şubat’a kadar Platform A’da görebilirsiniz.

KENTTE NE VAR?

Murat Morova-24 Ocak’ta açılacak (Galeri Nev/GOP), Ayhan Türker-4 Şubat’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler), Zeki Serbest-24 Ocak’ta açılacak (Sevgi Sanat/Çankaya), Baran Kamiloğlu-Yarın açılacak (Mustafa Ayaz Müzesi/Balgat), Cezmi Orhan-26 Ocak’ta açılacak (Galeri Akdeniz/Yıldız), Necmettin Özlü-Behzat Feyzullah-Ercan Ayçiçek (Galeri Soyut/Yıldız), Zeki Çetinkaya-30 Ocak’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Hakan Arıkan-1 Şubat’a kadar (Valör Sanat/Yıldız), Nurettin Şahin- 8 Şubat’a kadar (Ata Sanat/Kale), Emin Güler-Yarın açılacak (Sepa Sanat/Yıldız), Serap Emmungil-30 Ocak’a kadar (Aysel Gözübüyük Sanat Evi/Alacaatlı), Adnan Tepecek-Ali Düzgün-Teymur Ağalıoğlu-8 Şubat’a kadar (Emin Antik/Kale), Güven Baykan-Anıl Değer-25 Ocak’ta açılacak (Galeri Çankaya/Kızılay), Nadire Özbek-2 Şubat’a kadar (Galeri M/ Armada AVM), Kim Yong Moon-2 Şubat’a kadar (Galeri Sanat Yapım/Şenyuva), Mehmet Şirzad-Hülya Ulaş-Nuri Kara-Barış Özbek-4 Şubat’a kadar (Galeri Z/Samanpazarı), Şule Özbahar- 31 Ocak’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi), Ferhan Kınoğlu-Neşe Özçelik-Özden Albayrak-1 Şubat’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Tolga Akalın-31 Ocak’a kadar (Stillife/Yıldız), Ali Borovalı (Fotoğraf)-26 Ocak’ta açılacak (Fransız Kültür Merkezi/Yıldız).