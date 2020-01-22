Yağsın şu kar

İstanbul Havalimanı çok rüzgârlı bir zamanı atlattı. Sanıldığı gibi iptaller olmadı. Pilotlar limitler içinde iniş kalkış yaptılar. Rüzgârın hızı ve özellikle yan rüzgâr artınca pas geçişleri oldu. Bu da dünyada çok olan bir şey... İnme yetkisi sadece pilottadır. İGA CEO’su Kadri Samsunlu havalimanının zamanında kalkış oranının yüzde 90’ı aştığını söylüyor. “Bakalım kar yağınca ne olacak?” diyenlere de “Tedbirleri aldık ben de kar yağmasını bekliyorum” cevabını veriyor.
Oturduk, uzun uzun konuştuk. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu artık haklı-haksız bütün eleştirilere alışmıştı. Eskisi gibi tepki vermiyordu. “Hele bir kar yağsın bakalım neler olacak” diyen felaket tellallarına cevabı şu oldu Samsunlu’nun: “Ben de kar yağmasını bekliyorum. Bütün tedbirleri aldık. Dünyanın en büyük ve önemli havalimanlarında karla mücadele için ne varsa hepsi bizde de var. Çalışanlarımızın eğitimleri tamam. Sık sık tatbikatlar yapıyoruz.” İşte Kadri Samsunlu ile sohbetimizin soruları ve cevapları:
3’üncü pist ne zaman bitecek?
- Bütün planlamalarımızı yaptık. 3’üncü pistin bitiş tarihi 18 Haziran. Elbette hemen uçuşlara açılacak.
İGA tarafından satın alınan rüzgâr türbinleri ne zaman kalkacak? Ciddi bir mania oluşturuyor. Operasyona bir zararı yok ama sisli günler ve pas geçişlerde elbette tehlikeli.
- Nisan ayında hepsini kaldıracağız. Başka yerlerde değerlendirilecek.
Zaman zaman pasaport kuyrukları oluşuyor. Oysa çok sayıda pasaport geçiş yeri var.
- Maalesef parmak izi ile geçişe yolcularımız çok alışamadı. Biz de alıştırmaya çalışıyoruz. Halbuki çok kolay. Bakıyoruz bazen sadece 500 kişi kullanmış. Oysa bu yöntem işi hızlandırıyor. Pasaportlara damga da vurulmuyor. Elbette en çok istediğimiz şu yüz tanıma sistemleri. Tabii bu devletin kararı. Gerçekleştiğinde biz de çok rahat edeceğiz. Havalimanı iç hareketi çok hızlanacak. Şu anda da ciddi kuyruklar olmuyor. Pasaport geçiş noktalarımızın sayısı çok fazla. Bayram günlerinde bile bir tıkanma olmuyor.
Sanıyorum devlet garanti verdiği miktarın üzerinde bir para alacak sizden. Son dönemdeki yatırımların çoğunda devlet üste para veriyordu.
- 233.1 milyon Euro’luk garantiyi aştık. Yani biz devlete para vereceğiz. Dış hatlarda 55 milyon yolcuyu geçtik. Yapacağımız ödeme 22.4 milyon Euro. Biliyorsunuz dış hat geçiş gelirine göre ödeme yapıyoruz.
Bir uçuş iptalinde hemen havalimanı suçlanıyor.
- Evet, maalesef böyle şeyler oluyor. Oysa iptali belki havayolu şirketi yapıyor. Ya da uçağın gideceği karşı havalimanında sorunlar nedeniyle uçuş iptal ediliyor. Ama hemen akla biz geliyoruz. Sanırım zaman içinde bu önyargılar kırılacak, dağılacak. Biz ne olduğunu bildiğimiz için huzursuz olmuyoruz. Ama kamuoyunun doğru bilgilenmesi bizim için de önemli. Bize gelen havayolu sayısı 74’e çıktı. Bu sayı daha da artacak. Günlük ortalama 523.6 kalkışla, 14 ayda dünyanın önemli havalimanlarının çoğunu solladık.
Terminalde sürekli yeni bir yerler açılıyor. Sırada neler var?
- Öncelikle İGA olarak iç hatlarda çok güzel bir CIP salonu açacağız. Hızla ilerliyoruz. Nusr-Et havalimanına geliyor. House Cafe geliyor. Pidem markası da yolda. Tabii daha başkaları da var. Kesinleştikçe açıklıyoruz.
ÇOCUK ARABALARI
Havalimanında yürümeyip, anne ya da babasının kucağına çıkmaya çalışan çocuklar için yeni bir uygulama başlıyor. Çocuk arabaları. Katlanmayan ama çocukların rahatça bineceği arabalarla aileler alışverişlerini rahatça yapabilecekler. Bu arabalar katlanmadığı için yolcuların bunları alıp uçak altına vererek gitmeleri de önlenmiş olacak.
UYKU KAPSÜLLERİ
KADRİ Samsunlu havalimanı girişinde yapılan caminin de kısa sürece açılacağını söylüyor. Havalimanına ulaşım konusunda otobüs seferlerinin arttığını, taksi şikâyetlerinin azaldığını da belirtiyor. Ayrıca özellikle transit geçiş yapan yolcunun bekleme süresinde uyuyabilmeleri için uyku kapsüllerini devreye aldıklarını ve daha bir sürü yeniliğin bunun takip edeceğini belirtiyor. Bir de terminal içinde direkler çevresine yapılan oturma ünitelerinin tamamında cep telefonu için şarj imkânı var.
İKLİMLENDİRME MÜKEMMEL
TERMİNAL binasının soğutma sistemi mükemmel. Her zaman her noktada serin bir hava sağlanıyor. Yüksek tavanlar ve yolcu sayısındaki artışa rağmen sistem yeterli oluyor. Umarın zaman içinde enerji kısıtlamaları falan yapılmazsa terminalin bu konforu sürecektir. Üniteleri yer hizasında olan sistemin, paslanmaz çelik üniteleri üzerine şimdi yeşil bitkiler konuldu. Endüstriyel oluşum biraz yumuşatıldı ve daha hoş görünmesi sağlandı.
PUTİN NEDEN ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ?
SAÇMA bir tartışma yaşandı. Rus Devlet Başkanı Putin’in uçağının neden yeni havalimanı yerine Atatürk Havalimanı’na indiği tartışıldı. Nedeni Devlet Konukevi’nin Atatürk Havalimanı’nda olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oraya iniyor. Bunun nedeni planlama. Atatürk’te olması sayesinde İstanbul Havalimanı yolları kesilmiyor, hava trafiği aksamıyor ve güvenlik tedbirleri açısından da yolların kontrolü daha rahat sağlanıyor.
TÜRKİYE KOKUSU
İSTANBUL Havalimanı terminal binasına girince hoş bir koku alıyorsunuz. Bu koku, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kullanılan Türkiye kokusu. Terminalde Felya Kozmetik (Fiolas) firmasının 3 farklı lokasyonda kokulandırma makinesi var. Ana giriş ve çıkış kapıları, pasaport bölgesi, iç ve dış hatlar giden yolcu katları özel olarak kokulandırılıyor. Toplam 150 makine 24 saat çalışarak terminalin değişik bölgelerinde sürekli çok hoş bir koku yayıyor.
SAĞLIK TURİZMİ YERİNİ ALACAK
ÖZELLİKLE göz, saç ekimi, diş tedavisi ile sağlık turizminde öne geçen Türkiye, bu başarısını İstanbul Havalimanı’na taşıyor. Bu üç konuda özel ekipler kurulacak, stantlarda turistlere bilgi verecek. Fiyatlandırmadan uygulama sürelerine kadar bilgilendirilecek yolcular çeşitli sağlık kuruluşlarına da yönlendirilecek. Bu havalimanı terminallerinde bir ilk olacak.
Yağsın şu kar
İstanbul Havalimanı çok rüzgârlı bir zamanı atlattı. Sanıldığı gibi iptaller olmadı. Pilotlar limitler içinde iniş kalkış yaptılar. Rüzgârın hızı ve özellikle yan rüzgâr artınca pas geçişleri oldu. Bu da dünyada çok olan bir şey... İnme yetkisi sadece pilottadır. İGA CEO’su Kadri Samsunlu havalimanının zamanında kalkış oranının yüzde 90’ı aştığını söylüyor. “Bakalım kar yağınca ne olacak?” diyenlere de “Tedbirleri aldık ben de kar yağmasını bekliyorum” cevabını veriyor.
Oturduk, uzun uzun konuştuk. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu artık haklı-haksız bütün eleştirilere alışmıştı. Eskisi gibi tepki vermiyordu. “Hele bir kar yağsın bakalım neler olacak” diyen felaket tellallarına cevabı şu oldu Samsunlu’nun: “Ben de kar yağmasını bekliyorum. Bütün tedbirleri aldık. Dünyanın en büyük ve önemli havalimanlarında karla mücadele için ne varsa hepsi bizde de var. Çalışanlarımızın eğitimleri tamam. Sık sık tatbikatlar yapıyoruz.” İşte Kadri Samsunlu ile sohbetimizin soruları ve cevapları:
3’üncü pist ne zaman bitecek?
- Bütün planlamalarımızı yaptık. 3’üncü pistin bitiş tarihi 18 Haziran. Elbette hemen uçuşlara açılacak.
İGA tarafından satın alınan rüzgâr türbinleri ne zaman kalkacak? Ciddi bir mania oluşturuyor. Operasyona bir zararı yok ama sisli günler ve pas geçişlerde elbette tehlikeli.
- Nisan ayında hepsini kaldıracağız. Başka yerlerde değerlendirilecek.
Zaman zaman pasaport kuyrukları oluşuyor. Oysa çok sayıda pasaport geçiş yeri var.
- Maalesef parmak izi ile geçişe yolcularımız çok alışamadı. Biz de alıştırmaya çalışıyoruz. Halbuki çok kolay. Bakıyoruz bazen sadece 500 kişi kullanmış. Oysa bu yöntem işi hızlandırıyor. Pasaportlara damga da vurulmuyor. Elbette en çok istediğimiz şu yüz tanıma sistemleri. Tabii bu devletin kararı. Gerçekleştiğinde biz de çok rahat edeceğiz. Havalimanı iç hareketi çok hızlanacak. Şu anda da ciddi kuyruklar olmuyor. Pasaport geçiş noktalarımızın sayısı çok fazla. Bayram günlerinde bile bir tıkanma olmuyor.
Sanıyorum devlet garanti verdiği miktarın üzerinde bir para alacak sizden. Son dönemdeki yatırımların çoğunda devlet üste para veriyordu.
- 233.1 milyon Euro’luk garantiyi aştık. Yani biz devlete para vereceğiz. Dış hatlarda 55 milyon yolcuyu geçtik. Yapacağımız ödeme 22.4 milyon Euro. Biliyorsunuz dış hat geçiş gelirine göre ödeme yapıyoruz.
Bir uçuş iptalinde hemen havalimanı suçlanıyor.
- Evet, maalesef böyle şeyler oluyor. Oysa iptali belki havayolu şirketi yapıyor. Ya da uçağın gideceği karşı havalimanında sorunlar nedeniyle uçuş iptal ediliyor. Ama hemen akla biz geliyoruz. Sanırım zaman içinde bu önyargılar kırılacak, dağılacak. Biz ne olduğunu bildiğimiz için huzursuz olmuyoruz. Ama kamuoyunun doğru bilgilenmesi bizim için de önemli. Bize gelen havayolu sayısı 74’e çıktı. Bu sayı daha da artacak. Günlük ortalama 523.6 kalkışla, 14 ayda dünyanın önemli havalimanlarının çoğunu solladık.
Terminalde sürekli yeni bir yerler açılıyor. Sırada neler var?
- Öncelikle İGA olarak iç hatlarda çok güzel bir CIP salonu açacağız. Hızla ilerliyoruz. Nusr-Et havalimanına geliyor. House Cafe geliyor. Pidem markası da yolda. Tabii daha başkaları da var. Kesinleştikçe açıklıyoruz.
ÇOCUK ARABALARI
Havalimanında yürümeyip, anne ya da babasının kucağına çıkmaya çalışan çocuklar için yeni bir uygulama başlıyor. Çocuk arabaları. Katlanmayan ama çocukların rahatça bineceği arabalarla aileler alışverişlerini rahatça yapabilecekler. Bu arabalar katlanmadığı için yolcuların bunları alıp uçak altına vererek gitmeleri de önlenmiş olacak.
UYKU KAPSÜLLERİ
KADRİ Samsunlu havalimanı girişinde yapılan caminin de kısa sürece açılacağını söylüyor. Havalimanına ulaşım konusunda otobüs seferlerinin arttığını, taksi şikâyetlerinin azaldığını da belirtiyor. Ayrıca özellikle transit geçiş yapan yolcunun bekleme süresinde uyuyabilmeleri için uyku kapsüllerini devreye aldıklarını ve daha bir sürü yeniliğin bunun takip edeceğini belirtiyor. Bir de terminal içinde direkler çevresine yapılan oturma ünitelerinin tamamında cep telefonu için şarj imkânı var.
İKLİMLENDİRME MÜKEMMEL
TERMİNAL binasının soğutma sistemi mükemmel. Her zaman her noktada serin bir hava sağlanıyor. Yüksek tavanlar ve yolcu sayısındaki artışa rağmen sistem yeterli oluyor. Umarın zaman içinde enerji kısıtlamaları falan yapılmazsa terminalin bu konforu sürecektir. Üniteleri yer hizasında olan sistemin, paslanmaz çelik üniteleri üzerine şimdi yeşil bitkiler konuldu. Endüstriyel oluşum biraz yumuşatıldı ve daha hoş görünmesi sağlandı.
PUTİN NEDEN ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ?
SAÇMA bir tartışma yaşandı. Rus Devlet Başkanı Putin’in uçağının neden yeni havalimanı yerine Atatürk Havalimanı’na indiği tartışıldı. Nedeni Devlet Konukevi’nin Atatürk Havalimanı’nda olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oraya iniyor. Bunun nedeni planlama. Atatürk’te olması sayesinde İstanbul Havalimanı yolları kesilmiyor, hava trafiği aksamıyor ve güvenlik tedbirleri açısından da yolların kontrolü daha rahat sağlanıyor.
TÜRKİYE KOKUSU
İSTANBUL Havalimanı terminal binasına girince hoş bir koku alıyorsunuz. Bu koku, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kullanılan Türkiye kokusu. Terminalde Felya Kozmetik (Fiolas) firmasının 3 farklı lokasyonda kokulandırma makinesi var. Ana giriş ve çıkış kapıları, pasaport bölgesi, iç ve dış hatlar giden yolcu katları özel olarak kokulandırılıyor. Toplam 150 makine 24 saat çalışarak terminalin değişik bölgelerinde sürekli çok hoş bir koku yayıyor.
SAĞLIK TURİZMİ YERİNİ ALACAK
ÖZELLİKLE göz, saç ekimi, diş tedavisi ile sağlık turizminde öne geçen Türkiye, bu başarısını İstanbul Havalimanı’na taşıyor. Bu üç konuda özel ekipler kurulacak, stantlarda turistlere bilgi verecek. Fiyatlandırmadan uygulama sürelerine kadar bilgilendirilecek yolcular çeşitli sağlık kuruluşlarına da yönlendirilecek. Bu havalimanı terminallerinde bir ilk olacak.