Ultra uzun uçuş yarışı

İNSAN 16 ya da 19 saat nasıl uçar? Üstelik yüzlerce kişi ile birlikte...

Düşünün bir Singapur-New York seferi. Neredeyse 19 saat sürecek.

Ekonomi sınıfında orta bölümde en ortadaki koltukta oturuyorsunuz. 19 saat orada. Toplam yolculuk süreniz havalimanları kontroller vs. ile 24 saati geçiyor. Peki astronotlar nasıl çok daha dar bir alanda ve yer çekimsiz ortamda günlerce yaşıyorlar? Tabi o, tarifi yapılmış başka bir iş.

Hiçbir yere inmeden, gideceğiniz yere direkt uçmak elbette artıları olan bir şey. Ama 17-18 hatta 19 saat dar bir mekânda yaşamaya ne kadar tahammül edebilirsiniz? Çok zor ve meşakkatli görünüyor...

Giderek gelişen ve daha az yakın harcayan ultra uzun menzilli uçaklar piyasaya girdikçe hava yolları da direkt uçuş menzillerini uzatıyorlar.

Boeing 787-9 modeli bu tür uçuşlar için uygun görünüyor. Ama en uzun uçuşlar için daha az yakıt harcayan Airbus A350-900ULR ve Boeing 777-8 gelecekte ultra uzun uçuşların lideri olacaklar. 2020 yılında ya da biraz önce teslim edilecek 777-8 alacak olan Emirates, Dubai’den Peru, Mexico City gibi çok uzak noktalara direk uçuş planlarını yapıyor.

Ultra uzun uçuşlarda bir yolcunun kesin ölümü halinde cesedin konacağı yer bile planlanıyor. Bu fikir ürkütücü gelse de hava yolları uçaklarını yolda indirmeden ultra uçuşu gerçekleştirebilmek için her türlü hesabı yapıyorlar. Singapur’dan New York’a sürecek 19 saatlik bir uçuşta elbette wifi hizmeti ücretsiz olacak gibi görünüyor. Uçakların kabini içi eğlence sistemlerinde 2500’den fazla içerik olacak. Bu da 500 civarında film, bir o kadar TV kanalı, Binlerce müzik albümü ve bilgisayar oyunları...

Uçaklarda verilen amenity kit denen içinde uyku gözlüğü, çorap, nemlendirici vs. olan çantalar da büyüyecek ve içlerindeki ürünlerin miktarı çoğaltılacak.

Yemekler çok daha fazla olacak ve tercih için uçuştan önce özel hatlardan sipariş verilebilecek. İçki yelpazesi geniş olacak ama yine aşırı içen yolcu kabin ekiplerince daha sıkı izlenecek. İşin dozu kaçınca içki servisi o yolcuya yapılmayacak. Uçuşun güvenliği, kabin içinde çıkacak kavgalara karşı daha ciddi ve toleranssız kurallar konulacak.

JET-LAG ÖNLEMLERİ

Elbette Jet-Lag biraz daha ağır olacak. Belki de yardımcı ürünlerle desteklenerek etkisinden çıkılabilecek. Yolcu böyle 17-18-19 saatlik bir uçuştan sonra belki bir haftadan fazla kendine gelemeyecek. Bu konuda hem Boeing hem de Airbus yeni nesil çift motorlu uçaklarında menzil sınırlarını daha da ileri taşıdı. Airbus A350-900’ün ek yakıt tankları taşıyacak ve ULR olarak adlandırılan modelinin menzili 18 bin kilometreye uzattı. Bu modelin ilk müşterisi Singapur Hava Yolları. Boeing cephesinde ise 777 serisinin yeni nesil modeli 8’in özel modelinin ise 17 bin 16 kilometre menzile ulaşması bekleniyor.

Daha az yakan motorlar yapıldı. Ama hâlâ sesten hızlı uçan geniş gövdeli bir süpersonik uçağı ortada yok. Olmadıkça da böyle ultra uzun ve omuzlarımıza hayatımıza yüksek uçuşların planlaması sürecek. Uçak imalatçıları var olan modelleri geliştirip, büyüterek, menzillerini arttırarak satmayı çok daha kârlı buluyorlar.

Elbette havacılık tıbbı bu durumu sorgulayacak. 17-18-19 saat bir uçakta vücudumuz kaybettikleri acaba direkt uçuş konforu için değer mi? Bu sorunun cevabını bekliyor olacağız...

THY’NİN UZUN UÇUŞLARI

İstanbul -Los Angeles 13 saat 45 dakika.

İstanbul-Buenos Aires. 17 Saat 45 dakika. Sao Poulo”da bir saat bekliyor yakıt ikmali yapıyor.

Sidney’e uçulduğunda uçak tipi seçimine göre 19-20 saatten fazla yolculuk olacak.

UZUN UÇUŞTA HAREKET EDİN

- Rahat bir kıyafetle seyahate çıkın. Dar, sentetik kumaşlardan uzak durun.

- Çok uzun uçuşlardaki en büyük sorun ‘ekonomi sınıfı sendromu’. Hareketsizlik nedeniyle özellikle bacaklarda kan akışı yavaşlıyor. Pıhtılaşma, damarları tıkayabiliyor.

- Bol bol hareket etmeye çalışın. Koridorda yürüyün. Jimnastik hareketleri yapmaya çalışın. Sürekli oturmayın.

- Kabindeki kuru hava nedeniyle sürekli su kaybedeceksiniz. Bol bol su için. Bitki çayları içmeye çalışın. Vücutta su kaybını artıran kahveden ve alkollü içeceklerden uzak durun.

- Sunulan ikramda ağır yiyeceklerden kaçının. Az yemek yiyin.

- İyi bir yastık, uyku maskesi, uzun uçuşta konforunuzu artıracaktır.