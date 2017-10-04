Uçuşlar durmadan pist yaptılar

ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar Terminali ile havacılığa adım atan TAV, bugün 17 ülkede, 76 havalimanında operasyonuyla Türkiye’nin bir dünya markası. Bu büyüme, 2005’te alınan Gürcistan’ın Tiflis Havalimanı ihalesiyle başlamıştı. 2007’de Tiflis’i Batum izledi. Terminal işletmelerini de TAV yaptı. O yıllar Gürcistan’da başkent Tiflis ile Batum’un havayolu yolcu sayısı toplamda 500 binin biraz üzerindeydi.

Aradan yıllar geçti. Rusya ile savaş yaşayan ama sonrasında hızla toparlanan Gürcistan, bölgenin en önemli turizm noktalarından biri haline geldi. Geçen yıl 3,5 milyon ülke nüfusuna karşılık, 7 milyon turist ağırlamasındaki en büyük faktör, havalimanlarıydı.

TAV, Gürcistan’ı ‘uçuş ağına’ almıştı. THY’nin bir zamanlar haftada 3 gün uçabildiği Tiflis’e bugün THY, Pegasus ve AtlasGlobal haftada 33 kez uçuyor. Gürcüler THY ile İstanbul’dan dünyaya dağılıyor.

60 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Son 10 yılda yolcu sayısını 5 kat artıran Tiflis için TAV düğmeye bastı. 60 milyon dolarlık yatırım ile 12 bin metre karelik yeni bir terminal inşa etti. Açılışı da Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Dr. Sani Şener, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan ve TAV Georgia Genel Müdürü Mete Erkal yaptı.

EN ÇOK TÜRKİYE’DEN

Yeni açılan ve gelen yolcu için kullanılan terminalle birlikte yolcu kapasitesi yıllık 4 milyona çıkarıldı. Eski terminal giden yolcu terminali oldu. İki terminal cam köprü ile bağlandı. Uçakların yanaşacağı köprü sayısı da 5 oldu. Ek pasaport kontrol masaları ile birlikte havalimanında operasyon daha hızlı yapılabilecek.

Halen Tiflis’e 42 noktadan 45 havayolu sefer yapıyor. En çok yolcu Türkiye’den geliyor. İkinci sırada Ruslar ve sonra da İranlılar var. Bu yıl ilk 8 ayda yüzde 41’le Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı olan Tiflis, yakaladığı hızlı çıkışı yine bir TAV işletmesi ile sürdürüyor.

UÇAK İNERKEN PİST TAMİRİ

Havalimanındaki en önemli operasyon uçak inerken yapılan kaplama çalışmasıydı. Havalimanında her gün 18.00’e kadar 100’er metre özel asfalt döküldü. Akşam pist uçuşlara açılırken asfalt dökülen yerin sonunda iniş takımlarının ve lastiklerin zarar görmemesi için yine çok özel rampa yapılıyordu.

Ertesi sabah önce o rampa sökülüyor, ardından da tamirat-asfaltlama işlemi başlıyordu. Asfaltın çabuk donması için içine konulan kimyasal hızlı ve sağlam bir yapı oluşturuldu. Üç kat toplam 19 cm kalınlık sağlandı. 30 günde ilk iki tabaka bitirildi. En üste polymer asfalt döküldü. TAV İnşaat Gürcistan Direktörü Erdoğan Karabacak liderliğinde 130 bin ton asfalt kullanılarak pist tamamen yenilendi. Bu operasyonun aksaksız yürümesi için tüm malzeme havalimanına getirilmişti.

SANİ ŞENER YERİNİ MEREYDE’YE BIRAKIYOR

TAV’ı dünya markası yapan Dr.Sani Şener, CEO’luk görevini 2020’de TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde’ye bırakıyor. Fransız havalimanı devi ADP ile evlilik yapan grupta, Şener Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edecek. 2020’de gerçekleşecek değişimde 45 yaşındaki Mereyde, İstanbul’a taşınacak ve TAV Havalimanlarının yeni kaptanı olacak.

İnşaat Mühendisi olan Mereyde, bir havacılık tutkunu. Aynı zamanda TAV Holding’in yönetim kurulu üyesi olan Mereyde, bu görevinden önce Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nın yöneticiliğini de yaptı.

BİR BAKIYORSUNUZ ‘KAPTAN’ OLMUŞ

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı’nda bir iş jeti pistten çıktı. Şükürler olsun can kaybı yaşamadık. Ama bir sürü soru cevabını aramaya başladı.

Özellikle zor duruma düşmüş şirketlerin iş jetlerinin hiç durmadan uçtuğunu gördük.

Uçak masraflarını çıkarsın, ekiplerde yani pilotlar ve kabin memurları maaşlarını alabilsinler diye hiç durmadan uçuyorlar.

Pilotların dinlenme sürelerini kim takip ediyor? Meçhul.

Sorarsanız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü izliyor. Nasıl izliyor?

Elbette bütün büyük holdinglerin özel uçakları böyle değil. Çoğu çok ciddi bu işi yapıyor. Ama bir de piyasanın zorda kalmış şirketlerinin, elden çıkarılamamış uçakları var ki, hiç durmuyorlar. Bazılarının pilotlarının gözleri yorgunluktan içeri kaçmış.

Allah korusun, bir facia olabilir.

FARKLI YAZILIYOR

Bu uçaklarda bir başka sorun ikinci pilot diyelim iki saat uçtu. Uçuş defterine ‘log book’una 2,30 yazıyor. Hoop bir de bakıyorsunuz kısa sürede gerekli saat doldurulmuş, o pilot da kendini ‘kaptan pilot’ ilan etmiş.

Havayollarında kaptan olmak için neredeyse kurallar gereği çile çekilirken bu pilotlar kestirmeden kaptan oluyor.

Bazıları simülatörde, eğitimlerde ‘fail’ oluyor. Yani sınavdan geçemiyor. Bir bakıyorsunuz, bir önceki eğitimin fotokopisi Sivil Havacılığa gidiyor diye dedikodular da var.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bütün denetimlere yetişecek güçte mi?

Oradaki deneticiler, kaza kırıma bakan pilotlar yeterli mi?

Bu sorular çok fazla…

Umarım Ulaştırma Bakanımızın el koyduğu bu başlıklar cevabına kısa zamanda ulaşacaktır.

Geriye dönüp ciddi incelemeler yapılmazsa kazalar; şansızlık, meteorolojik şartlar, imalat hataları, arıza vs. kılıfında kalacaktır.

BAKIMLAR AVRUPA’DA

Birçok iş jetinin bakımı Türkiye’de yapılabiliyor. Özellikle İstanbul merkezinde bakımı yapılabilecek uçaklar pilotları tarafından çeşitli bahanelerle İsviçre Basel, Cenevre ya da Almanya Nürnberg’e götürülüyor. Bu tür bakımı gidişlerde pilotların çoğu eşleri ve çocuklarını da alıyorlar. Tabii bakımlar bazen bir hafta ya da 10 gün sürüyor. Aileler şirketten tatil yapmış oluyor. Üstüne kaptan ciddi bir de harcırah alıyor. Özel havacılık şirketlerinde çalışan Türk teknisyenlerin bakım yetkileri belki biraz daha genişletilmeli. Yetkileri arttırılmalı. Denetimleri de artmalı tabii.