Uçmak için güzel zaman

Havayollarında kampanya yarışı başladı. Mart ayı sonuna kadar aralıklı sürecek kampanyalar birbirini izleyecek. Hem iyi indirimler görünüyor hem de mil programları dahil, ek bagaja kadar birçok cazip teklif birbirini izliyor. Öğrencilerin şubat ayındaki tatil dönemleri hariç iç hatlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki indirimler netleşti.
HİÇ tartışmasız Türkiye’de havayolu kampanya organizasyonları ve pazarlama konularında Pegasus Hava Yolları ciddi bir liderliğe sahip. Düşük maliyetli taşıyıcı çok esnek ve hızlı hareket edebiliyor. Türk Hava Yolları ise yapısal ve dünyadaki yayılma büyüklüğü bakıldığında son 3-4 yıldır daha hızlı hareket edebiliyor. Gerçekten yolcu içen cazip programlar sunabiliyor.
Kaç kişiyi sinir ediyordur bilmiyorum ama ben çok sinir oluyorum. Tamam uçak içinde çok değişik fiyatlamalar yapılıyor ama işin başında “...den” başlayarak lafı bana pusu gibi geliyor. Yolcuyu önce çekiyorlar sonra ilk ilan edilen fiyattan yer kalmadığı için “...den-den” itibaren yürüyüp gidiyorlar. Hatta bazı kampanyalar anlamsız kalıyor. Sizin benim yapacağım fazla bir şey yok, serbest piyasada bunlar oluyor.
BÜYÜK SAHNEDE THY
* Türk Hava Yolları (THY) bazı hatlarda yüzde 30, bazılarında ise yüzde 40’lara varan indirimler yaptı. İndirimler sadece parasal değil ayrıca mil bazında da indirimler uygulamaya başladı. Elbette bu tip kampanyalardan yararlanmanın sınırları var. Şirketin belirlediği tarih aralığında bileti almak ve yine şirketin belirlediği tarih aralığında uçuşu yapmak gerekiyor. Örneğin Bakü’ye gidecekseniz biletinizi 19 Ekim tarihine kadar almışsanız ve uçuşunuzu 21 Ekim-31 Mart 2020 tarihleri arasında gidiş-geliş olarak yapacaksanız 169 dolara uçabilirsiniz. Yine aynı tarih dilimleri arasında Sofya 119, Odesa’ya 159 dolara gidip gelebilirsiniz. Mısır’da yeni açılan uçuş noktası Luxor için bilet fiyatı ise 189 dolar. Viyana 169, Münih 170, Maldivler 749, Singapur 779 dolara uçmak istiyorsanız bu hatlarda da ekim-kasım aylarında bilet alıp bazı hatlarda mart bazılarında ise daha kısa sürede uçmak zorundasınız. Amerika hattında da değişik kampanyalar var. Ama bu verdiğim fiyatlar elbette “...den” başlayarak. Gerisine, yani fiyatlar yükselmeden yetişmek sizin elinizde. Erken yolculuk programı yapmak, erken bilet almak her zaman iyidir. Tabii sizin planlarınıza uydukça.
Pegasus Havayolları genellikle kampanyalarını başlamadan belli bir süre önce kendi sitesinden ilan ediyor. Çok hızlı değişiklikler yapıyor. Almanya, Ukrayna ve Rusya hatlarındaki kampanyalarda ilan edilmiş durumda. Son dönemlerde 1 alana 1 bedava, yurtdışı 1 Euro artı vergiler gibi kampanyalar büyük ilgi çekti.
Suudi Arabistan operasyonu, charter ve tarifeli seferler olarak hizmet veren Onur Air tüm hatlarda ortalama yüzde 34 indirim uygulamaya başladı. Şirketin lider kadrosundan Rauf Gerz ekim sonu geçilecek kış tarifesinde bir çok hatta bilet fiyatlarını maliyetin altına çektiklerini söyledi. Rusya’dan 1 milyon turisti ülkemize taşıyan havayolu önümüzdeki günlerde değişik sürprizlerle karışımıza çıkacak.
Atlasglobal ise fiyatlarında yüzde 30’ların altında kalmayacak indirimler yaptı. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pazarındaki başarısını değişik fiyat politikaları ile korurken bir yandan da iç hatlarda uçtuğu az sayıda nokta içinde yeni fiyat ayarlamaları yaptı.
Türk Hava Yolları ve Alman Lufthansa’nın eşit ortaklığındaki SunExpress Thomas Cook batınca yolcularına kucak açtı. Antalya-Londra Luton Havalimanı’na ek uçuşlar yaparak 148.99 Euro’dan yolcu taşıyan şirket kış tarifesinde Antalya ve İzmir’den 69.99 TL fiyatla uçuşlar yapmaya başlıyor. Ayrıca iç hatlarda Antalya’dan 7, İzmir’den 12 noktaya uçuş sunacak. Antalya’dan Avrupa’nın 11 şehrine 65.99 Euro’dan İzmir’den Avrupa’nın 7 şehrine ise yine aynı fiyatlarla uçacak. Anadolu’dan da Avrupa’nın 7 şehrine 76.99 Euro’dan başlayan fiyatlarla uçulacak.
O kadar çok çeşitli fiyat var ki işin içinden çıkmaya imkan yok. Ancak hedeflediğiniz bir uçuş noktasına göre kampanyalara bakmak, hedeflenin tarihi belki de değiştirmeye mecbur kalmayacak biçimde belirledikten sonra fiyatlara arası slalomlar yapmak gerekiyor. Ama ne yaparsanız yapın anons edilen kampanyalara bakarken “...den itibaren” bunu gözden kaçırmayın. Vergiler, uçak içi satışlar, fazla kilo fiyatları hepsi bir bileti alırken dikkat etmeniz gereken şeyler arasında...
BÜYÜK HAVALİMANI İÇİN YENİ ÇÖZÜM
ANA Hava Yolları Tokyo Narita Havalimanı’ndaki robotik elektrikli tekerlekli sandalyeleri test etmek için Panasonic ile ortak oldu. All Nippon Airways, Narita Havalimanı’ndaki mobilite ve erişilebilirlik seçeneklerini artırmak için geniş kapsamlı bir planın parçası olarak en yeni nesil elektrikli tekerlekli sandalyelerin ilk testlerinden başarılı sonuçlar aldı. Normal yolcularında telefonlarından kiralayıp kullanabilecekleri bu robotik tekerlekli sandalyeler büyük havalimanı terminallerine rahatlık getirecek. Robotik unsurları bir araya getiren bu tekerlekli sandalyeler, havaalimanını bağımsız olarak dolaşma yeteneğine sahip olacak ve Japonya’nın büyüyen yaşlı nüfusu için ideal bir mobilite çözümü haline getirecek. Büyüyen yolcu sayısının uluslararası merkezdeki taleplerini karşılamak ve Narita Havalimanı’nı en üst düzeyde çekmek için ANA Havayolları Narita Havalimanı Servisi, Panasonic ile birlikte çalışabilmelerine olanak sağlayan izleme kapasitelerine sahip yeni elektrikli tekerlekli sandalyeler özellikle bağlantılı yolcularında işine yarayacak. Bu sandalyelerden birine binen yolcu uçuş kartını okuttuğunda doğruca kapıya ulaşacak. Kabin tipi bir çantanın konabildiği yeri de olan Robotik tekerlik sandalyeler bir merkezden yönetilerek terminal içinde yapılacak çağrılara anında ulaşacak. Bu çağrılar ya belli noktalardaki butonlara basılması ile ya da telefonlardaki uygulamalar üzerinden yapılacak. Böylece büyük ve geniş terminallerdeki yorgunluklar azalacak. Ayrıca kapıyı arama gibi sorunlarda çözülecek. Robotik tekerlekli sandalyelerin terminal içindeki trafiği de bir merkezden kontrol edilecek. Çarpışmalar olmaması için aşırı yaklaşmalarda sandalyeler otomatik olarak duracak. Bu sandalyeler havalimanlarındaki Buggy elektrikli araçlardan daha fazla tercih edilecek.
Uçmak için güzel zaman
Havayollarında kampanya yarışı başladı. Mart ayı sonuna kadar aralıklı sürecek kampanyalar birbirini izleyecek. Hem iyi indirimler görünüyor hem de mil programları dahil, ek bagaja kadar birçok cazip teklif birbirini izliyor. Öğrencilerin şubat ayındaki tatil dönemleri hariç iç hatlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki indirimler netleşti.
HİÇ tartışmasız Türkiye’de havayolu kampanya organizasyonları ve pazarlama konularında Pegasus Hava Yolları ciddi bir liderliğe sahip. Düşük maliyetli taşıyıcı çok esnek ve hızlı hareket edebiliyor. Türk Hava Yolları ise yapısal ve dünyadaki yayılma büyüklüğü bakıldığında son 3-4 yıldır daha hızlı hareket edebiliyor. Gerçekten yolcu içen cazip programlar sunabiliyor.
Kaç kişiyi sinir ediyordur bilmiyorum ama ben çok sinir oluyorum. Tamam uçak içinde çok değişik fiyatlamalar yapılıyor ama işin başında “...den” başlayarak lafı bana pusu gibi geliyor. Yolcuyu önce çekiyorlar sonra ilk ilan edilen fiyattan yer kalmadığı için “...den-den” itibaren yürüyüp gidiyorlar. Hatta bazı kampanyalar anlamsız kalıyor. Sizin benim yapacağım fazla bir şey yok, serbest piyasada bunlar oluyor.
BÜYÜK SAHNEDE THY
* Türk Hava Yolları (THY) bazı hatlarda yüzde 30, bazılarında ise yüzde 40’lara varan indirimler yaptı. İndirimler sadece parasal değil ayrıca mil bazında da indirimler uygulamaya başladı. Elbette bu tip kampanyalardan yararlanmanın sınırları var. Şirketin belirlediği tarih aralığında bileti almak ve yine şirketin belirlediği tarih aralığında uçuşu yapmak gerekiyor. Örneğin Bakü’ye gidecekseniz biletinizi 19 Ekim tarihine kadar almışsanız ve uçuşunuzu 21 Ekim-31 Mart 2020 tarihleri arasında gidiş-geliş olarak yapacaksanız 169 dolara uçabilirsiniz. Yine aynı tarih dilimleri arasında Sofya 119, Odesa’ya 159 dolara gidip gelebilirsiniz. Mısır’da yeni açılan uçuş noktası Luxor için bilet fiyatı ise 189 dolar. Viyana 169, Münih 170, Maldivler 749, Singapur 779 dolara uçmak istiyorsanız bu hatlarda da ekim-kasım aylarında bilet alıp bazı hatlarda mart bazılarında ise daha kısa sürede uçmak zorundasınız. Amerika hattında da değişik kampanyalar var. Ama bu verdiğim fiyatlar elbette “...den” başlayarak. Gerisine, yani fiyatlar yükselmeden yetişmek sizin elinizde. Erken yolculuk programı yapmak, erken bilet almak her zaman iyidir. Tabii sizin planlarınıza uydukça.
Pegasus Havayolları genellikle kampanyalarını başlamadan belli bir süre önce kendi sitesinden ilan ediyor. Çok hızlı değişiklikler yapıyor. Almanya, Ukrayna ve Rusya hatlarındaki kampanyalarda ilan edilmiş durumda. Son dönemlerde 1 alana 1 bedava, yurtdışı 1 Euro artı vergiler gibi kampanyalar büyük ilgi çekti.
Suudi Arabistan operasyonu, charter ve tarifeli seferler olarak hizmet veren Onur Air tüm hatlarda ortalama yüzde 34 indirim uygulamaya başladı. Şirketin lider kadrosundan Rauf Gerz ekim sonu geçilecek kış tarifesinde bir çok hatta bilet fiyatlarını maliyetin altına çektiklerini söyledi. Rusya’dan 1 milyon turisti ülkemize taşıyan havayolu önümüzdeki günlerde değişik sürprizlerle karışımıza çıkacak.
Atlasglobal ise fiyatlarında yüzde 30’ların altında kalmayacak indirimler yaptı. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pazarındaki başarısını değişik fiyat politikaları ile korurken bir yandan da iç hatlarda uçtuğu az sayıda nokta içinde yeni fiyat ayarlamaları yaptı.
Türk Hava Yolları ve Alman Lufthansa’nın eşit ortaklığındaki SunExpress Thomas Cook batınca yolcularına kucak açtı. Antalya-Londra Luton Havalimanı’na ek uçuşlar yaparak 148.99 Euro’dan yolcu taşıyan şirket kış tarifesinde Antalya ve İzmir’den 69.99 TL fiyatla uçuşlar yapmaya başlıyor. Ayrıca iç hatlarda Antalya’dan 7, İzmir’den 12 noktaya uçuş sunacak. Antalya’dan Avrupa’nın 11 şehrine 65.99 Euro’dan İzmir’den Avrupa’nın 7 şehrine ise yine aynı fiyatlarla uçacak. Anadolu’dan da Avrupa’nın 7 şehrine 76.99 Euro’dan başlayan fiyatlarla uçulacak.
O kadar çok çeşitli fiyat var ki işin içinden çıkmaya imkan yok. Ancak hedeflediğiniz bir uçuş noktasına göre kampanyalara bakmak, hedeflenin tarihi belki de değiştirmeye mecbur kalmayacak biçimde belirledikten sonra fiyatlara arası slalomlar yapmak gerekiyor. Ama ne yaparsanız yapın anons edilen kampanyalara bakarken “...den itibaren” bunu gözden kaçırmayın. Vergiler, uçak içi satışlar, fazla kilo fiyatları hepsi bir bileti alırken dikkat etmeniz gereken şeyler arasında...
BÜYÜK HAVALİMANI İÇİN YENİ ÇÖZÜM
ANA Hava Yolları Tokyo Narita Havalimanı’ndaki robotik elektrikli tekerlekli sandalyeleri test etmek için Panasonic ile ortak oldu. All Nippon Airways, Narita Havalimanı’ndaki mobilite ve erişilebilirlik seçeneklerini artırmak için geniş kapsamlı bir planın parçası olarak en yeni nesil elektrikli tekerlekli sandalyelerin ilk testlerinden başarılı sonuçlar aldı. Normal yolcularında telefonlarından kiralayıp kullanabilecekleri bu robotik tekerlekli sandalyeler büyük havalimanı terminallerine rahatlık getirecek. Robotik unsurları bir araya getiren bu tekerlekli sandalyeler, havaalimanını bağımsız olarak dolaşma yeteneğine sahip olacak ve Japonya’nın büyüyen yaşlı nüfusu için ideal bir mobilite çözümü haline getirecek. Büyüyen yolcu sayısının uluslararası merkezdeki taleplerini karşılamak ve Narita Havalimanı’nı en üst düzeyde çekmek için ANA Havayolları Narita Havalimanı Servisi, Panasonic ile birlikte çalışabilmelerine olanak sağlayan izleme kapasitelerine sahip yeni elektrikli tekerlekli sandalyeler özellikle bağlantılı yolcularında işine yarayacak. Bu sandalyelerden birine binen yolcu uçuş kartını okuttuğunda doğruca kapıya ulaşacak. Kabin tipi bir çantanın konabildiği yeri de olan Robotik tekerlik sandalyeler bir merkezden yönetilerek terminal içinde yapılacak çağrılara anında ulaşacak. Bu çağrılar ya belli noktalardaki butonlara basılması ile ya da telefonlardaki uygulamalar üzerinden yapılacak. Böylece büyük ve geniş terminallerdeki yorgunluklar azalacak. Ayrıca kapıyı arama gibi sorunlarda çözülecek. Robotik tekerlekli sandalyelerin terminal içindeki trafiği de bir merkezden kontrol edilecek. Çarpışmalar olmaması için aşırı yaklaşmalarda sandalyeler otomatik olarak duracak. Bu sandalyeler havalimanlarındaki Buggy elektrikli araçlardan daha fazla tercih edilecek.