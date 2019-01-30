Türkiye-Rusya arası vızır vızır

İlişkiler düzelince Türkiye-Rusya arasındaki hava köprüleri de arttı. Moskova dışında 9 hatta daha THY uçakları uçuyor. Bir de vizeler kalkarsa onlarca ek sefer konulacak. Belki de THY’nin en verimli ve en yoğun hattı Rusya olacak. O günün çok uzak olduğunu sanmıyorum...
TÜRK Hava Yolları (THY) son dönemlerde ilişkilerin geliştiği Rusya’ya yaptığı yatırımın meyvelerini toplamaya başladı. İki ülke arasında THY adeta vızır vızır çalışıyor. Bu ülkeye toplamda 10 farklı noktaya uçuyor. Uçakların doluluk oranları yüzde 77’nin üzerine çıktı. Aradaki sorunlar çözüldükçe doluluklar arttı. 2019 yazında doluluğun yüzde 85 üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Eğer bir de vizeler kaldırılırsa bu sayı daha da artacak. İşte böyle bir dönemde THY’nin davetlisi olarak bir grup gazeteci arkadaşımızla birlikte Moskova’ya uçuyorum. Atatürk Havalimanı’ndan tam zamanında kalkıyoruz. Uçak Airbus A320 ailesinden. İkisi de sivilden yetişmiş gencecik pilotlarla uçuyoruz. Kaptan Pilot Tarkan Şahin deneyimli bir pilot. Uçuş güvenliğine, uçuş emniyetine kafa yormuş bir adam. İkinci pilotumuz Çağıl Batu. THY Uçuş Akademisi’nden mezun olmuş bir kimya mühendisi. Uçağımızı kadın pilotumuz yönetiyor.
Güzel bir kalkış ve tırmanışla yükseliyoruz. Hava biraz sert. Türbülanslardan kaçıyor. 2 saat 32 dakika sonra Moskova’ya yaklaşıyoruz ve alçalma başlıyor. Çağıl hanımın bu uçakta henüz 400 saati var. Ama çok uzun yıllardır uçuyormuş gibi geliyor bana. Bunu içeriden anlayabiliyorum. Moskova karlar içinde...
-16 DERECEYİ GÖRDÜ
Pisti görüyorum. Kardan temizlenmiş ama şöyle böyle. Biraz ay yüzeyi gibi. Hem yapısal bozukluklar var. Hem de pist üzerinde donmuş karlar var. Vnukova havalimanı pistinin teker koyduğumuzda neredeyse pistin tamamı önümüzde duruyor. Uçak kayar mı? Endişesini hep taşırım bu havalarda. Ama çok yumuşak bir iniş gerçekleşiyor. Zamanında ve doğru reverse açıyor. Frenleme o kadar güzel ki, altımızdaki pistin pusularına düşmüyoruz. Köprüye yanaşıyoruz. Kapı açıldığında arada köprüde olsa dışarıdaki –16 derece uçağın içindeki 23 dereceye çullanıyor. Ve titremeye başlıyoruz. Kabin Amiri İzlem Güvercin’e veda ediyoruz.
Moskova hala yılbaşı havasında. Her yer ışıl ışıl. Aralardaki atlı karıncalar yeni sökülmeye başlanıyor. Her taraf buz gibi ama kente özgü bir sıcaklık var. Otele yerleşiyoruz. Otelin binasını Stalin yaptırmış. Mimarlara projeyi hazırlatmış. Ama mimarlar korkudan iki ayrı proje çizip Stalin’in seçimine bırakmışlar. Proje onaya gönderilmiş, Stalin ikisini birden imzalamış. Kimse korkudan birinin imzalanması gerektiğini söyleyememiş. Bu yüzden binanın bir yüzü bir proje, diğeri de ikinci projeye göre yapılmış. Ortaya yine de sanatsal bir yapı çıkmış.
Otelde bir soluk alıp dışarı fırlıyorum. İçimdeki termal kıyafetinde pek bir faydası olmuyor. Yürüyüp kentin dokusuna katılıyorum...
BODRUM’DAN MOSKOVA’YA
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Otelcilik ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Turan Yardımcı; aynı üniversitede Turizm İşletmeciliği yüksek lisansı yapmış. 1998’de part-time olarak THY Bodrum Satış Müdürlüğü’nde işe başlamış. 2005’te Bodrum Satış Müdürlüğü’nde satış şefi 2012’de Bodrum Satış Müdürü olmuş. Kasım 2018’den bu yana Moskova Müdürü olarak görev yapıyor.
Türkiye-Rusya arası vızır vızır
İlişkiler düzelince Türkiye-Rusya arasındaki hava köprüleri de arttı. Moskova dışında 9 hatta daha THY uçakları uçuyor. Bir de vizeler kalkarsa onlarca ek sefer konulacak. Belki de THY’nin en verimli ve en yoğun hattı Rusya olacak. O günün çok uzak olduğunu sanmıyorum...
TÜRK Hava Yolları (THY) son dönemlerde ilişkilerin geliştiği Rusya’ya yaptığı yatırımın meyvelerini toplamaya başladı. İki ülke arasında THY adeta vızır vızır çalışıyor. Bu ülkeye toplamda 10 farklı noktaya uçuyor. Uçakların doluluk oranları yüzde 77’nin üzerine çıktı. Aradaki sorunlar çözüldükçe doluluklar arttı. 2019 yazında doluluğun yüzde 85 üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Eğer bir de vizeler kaldırılırsa bu sayı daha da artacak. İşte böyle bir dönemde THY’nin davetlisi olarak bir grup gazeteci arkadaşımızla birlikte Moskova’ya uçuyorum. Atatürk Havalimanı’ndan tam zamanında kalkıyoruz. Uçak Airbus A320 ailesinden. İkisi de sivilden yetişmiş gencecik pilotlarla uçuyoruz. Kaptan Pilot Tarkan Şahin deneyimli bir pilot. Uçuş güvenliğine, uçuş emniyetine kafa yormuş bir adam. İkinci pilotumuz Çağıl Batu. THY Uçuş Akademisi’nden mezun olmuş bir kimya mühendisi. Uçağımızı kadın pilotumuz yönetiyor.
Güzel bir kalkış ve tırmanışla yükseliyoruz. Hava biraz sert. Türbülanslardan kaçıyor. 2 saat 32 dakika sonra Moskova’ya yaklaşıyoruz ve alçalma başlıyor. Çağıl hanımın bu uçakta henüz 400 saati var. Ama çok uzun yıllardır uçuyormuş gibi geliyor bana. Bunu içeriden anlayabiliyorum. Moskova karlar içinde...
-16 DERECEYİ GÖRDÜ
Pisti görüyorum. Kardan temizlenmiş ama şöyle böyle. Biraz ay yüzeyi gibi. Hem yapısal bozukluklar var. Hem de pist üzerinde donmuş karlar var. Vnukova havalimanı pistinin teker koyduğumuzda neredeyse pistin tamamı önümüzde duruyor. Uçak kayar mı? Endişesini hep taşırım bu havalarda. Ama çok yumuşak bir iniş gerçekleşiyor. Zamanında ve doğru reverse açıyor. Frenleme o kadar güzel ki, altımızdaki pistin pusularına düşmüyoruz. Köprüye yanaşıyoruz. Kapı açıldığında arada köprüde olsa dışarıdaki –16 derece uçağın içindeki 23 dereceye çullanıyor. Ve titremeye başlıyoruz. Kabin Amiri İzlem Güvercin’e veda ediyoruz.
Moskova hala yılbaşı havasında. Her yer ışıl ışıl. Aralardaki atlı karıncalar yeni sökülmeye başlanıyor. Her taraf buz gibi ama kente özgü bir sıcaklık var. Otele yerleşiyoruz. Otelin binasını Stalin yaptırmış. Mimarlara projeyi hazırlatmış. Ama mimarlar korkudan iki ayrı proje çizip Stalin’in seçimine bırakmışlar. Proje onaya gönderilmiş, Stalin ikisini birden imzalamış. Kimse korkudan birinin imzalanması gerektiğini söyleyememiş. Bu yüzden binanın bir yüzü bir proje, diğeri de ikinci projeye göre yapılmış. Ortaya yine de sanatsal bir yapı çıkmış.
Otelde bir soluk alıp dışarı fırlıyorum. İçimdeki termal kıyafetinde pek bir faydası olmuyor. Yürüyüp kentin dokusuna katılıyorum...
BODRUM’DAN MOSKOVA’YA
MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Otelcilik ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Turan Yardımcı; aynı üniversitede Turizm İşletmeciliği yüksek lisansı yapmış. 1998’de part-time olarak THY Bodrum Satış Müdürlüğü’nde işe başlamış. 2005’te Bodrum Satış Müdürlüğü’nde satış şefi 2012’de Bodrum Satış Müdürü olmuş. Kasım 2018’den bu yana Moskova Müdürü olarak görev yapıyor.