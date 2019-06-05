Tokyo'da 30 yıl

Japonya çıkarması için müthiş bir hazırlık yapılıyor. THY, yakın gelecekte Tokyo Narita Havalimanı’nın yanı sıra şehre daha yakın olan Haneda Havalimanı’na da uçuşlara başlayacak. Böylece özellikle Afrika başta olmak üzere yolculara en uygun bağlantıları sunacak. Gelecek nisanda ise Osaka seferlerine yeniden başlanacak.
Ne çabuk gelip geçmişti
30 yıl...
İlk uçuşu hatırlıyorum. O zaman en uzun menzilli uçak, A310’du. THY, o uçakla çok uzaklara gitmeye başlamıştı. Ama seke seke. Ben de o uçuşlarda vardım. İstanbul-Tokyo seferi için önce Karaçi’ye iniliyordu. Yakıt alındıktan sonra Bangkok uçuşu başlıyordu. İlk uçuş 1989 yılında gerçekleşti. Bangkok’dan yolcu da alabilen THY uçağı Tokyo Narita için havalanıyordu. Neredeyse 20 saati geçiyordu. İndi kalktılarla yapılan bir uçuştu. Sonra filoya A340 uçakları katıldı. Bu kez 1993’ten itibaren Sibirya üzerinden Tokyo’ya çok daha kısa sürede direkt uçulmaya başlandı. Uçuşlarda Rus Seyrüseferci alınırdı, aşağıyla yapılan konuşmalar için. Çünkü Sibirya ve çevresindeki yer istasyonlarında İngilizce bilen yoktu. Sonraları oldu ve bizim pilotlar konuşmaları yapmaya başladı.
Şimdi İstanbul-Tokyo uçuşu ortalama 11 saat 35 dakika, dönüşler biraz daha uzun 12 saati biraz geçiyor.
İlk uçuşları yapan pilotlar ve kabin ekipleri, Bangkok ve Tokyo’da değişiyordu. Bir uçucu evden çıktıktan neredeyse 10 gün sonra dönüyordu.
GÜZEL BİR KUTLAMA
Tokyo’ya uçuşun 30’uncu yılı için çok özel bir kutlama düzenlendi. İşin liderliğini Kurumsal İletişimin lideri Seda Kalyoncu yapıyordu. THY’nin dünya operasyonlarının büyük bölümünün başındaki efsane bir isim Kerem Sarp, Tuncay Eminoğlu yeni uçuşlar için ilişkileri iyice pekiştirmişlerdi. THY’nin Tokyo müdürü ki, Vietnam’dan tanırım Mehmet Akay ve bizim ‘Çılgın Ferit’ dediğimiz ana dili gibi Japonca bilen pazarlamacı Ferit Özen çok hoş sürprizler hazırlamışlardı. İran’dan Japonları kurtardığımız DC-10 uçağı maketlerini konuklara dağıttılar. Galatasaray’da forma giyen ünlü Japon futbolcu Yuto Nagatomo sahneye geldiğinde alkışlar durmadı. Nagatomo Türkiye’nin çok güvenli olduğunu, Japonlara ayrı bir yakınlık gösterildiğini söyledi. Gecede bir sürpriz de Seda Kalyoncu’nun konuşmasının selamlama kısmının büyük bölümünü Japonca yapmasıydı. Japonya Başbakanı’nın en etkili danışmanı Isao Lijima sohbetimizde Türkiye için her şeyi yapmaya hazır olduklarını, Japonya uçuşlarının artması ve daha çok Japon’un Türkiye’de zaman geçirmesini desteklediklerini söyledi.
Salonun en şanslı kişisi Türkiye’nin Japonya Büyükelçisi Murat Mercan’dı. Nagatomo’nun imzalı forması elindeydi. Büyükelçi de yaptığı konuşmada Japonlarla ilişkileri ve THY’nin yeni uçuşları için yapılanları anlattı.
Tokyo Müdürü Mehmet Akay yeni gelecek Boeing 787-9 uçaklarının bu hatta uçacağını söyledi. Yeni uçakların açılacak Bali ve Meksika uçuşlarında kullanılacağını öğrendik. Çok hoş bir geceydi ama bana tabii geçen 30 yılın ne çabuk geçtiğini hatırlattı. Bu da daha fazla yaşlanmaktı. Ama yapılacak bir şey yoktu tabii.
SIRA NEW YORK’TA
Türk Hava Yolları haziran ortasında da İstanbul New York seferlerinin başlamasının 25’inci yılını kutlayacak. Çeşitli törenler düzenlenecek, tanıtım kampanyaları yapılacak. THY New York Müdürü Cenk Öcal şimdiden tatlı bir telaşa başladı bile. İstanbul-New York arasındaki ilk seferler de A310 uçakları ile yapılıyordu. Uçağın menzili yetmediği için önce Brüksel’e teknik iniş gerçekleştiriliyordu. Yani Brüksel’den yakıt alındıktan sonra New York JFK Uluslararası Havalimanına uçuluyordu. Artık bu seferlerde uzun yıllardır direkt yapılıyor.
O uçuşun da ilklerinde vardım. Aradan 25 yıl geçmiş. Yine ne çabuk geçmiş...
HAYALLERDEKİ HONOLULU
THY’nin İstanbul’dan direkt Honululu’ya uçması sohbetlerde gündeme gelmişti. Bakıldığında çok da mantıklı bir uçuş hattıydı. Hatta Japon ANA Havayolları Tokyo Honolulu uçuşları için 3 adet A380 uçağı almış ve çok özel boyamalar yaptırmıştı. Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’nun büyük bölümünden yolcuları Honolulu’ya THY taşıyabilirdi. Yeni uçaklarla bu daha da mümkündü. Ve önemli bir pazar yaratılabilirdi. Umarım bir gün gerçek olur.
YOLCULAR YERDE YATMASIN DİYE
HAVALİMANLARINDA yerde ya da banklar üzerinde yatarak bağlantılı uçakları bekleyenlerin fotoğrafları her zaman ilginçtir. Her havalimanından bu tür fotoğraflar gelir. Aslında bu fotoğraflar o havalimanlarının zenginliğidir. Önemli bir merkez olduğunu da gösterir.
İstanbul Havalimanı otoritesi yerde yatan yolcular için ilginç bir formül buldu. Bir tür ergonomik yer yatakları koydu. Belki de dünyada birkaç havalimanında görülen cinsten bir yatak tipi. Yolcuya verilen önemi göstermesi açısından da çok güzel. Elbette önemli bir transfer merkezi olan İstanbul Havalimanı’nda bağlantılı uçuşlar için uzun süreler olması da normal. Birçok yolcu, bağlantısını kaçırmamak için erken uçaklarla buraya geliyor. Şimdi güzel bir fotoğraf var. Ergonomik yer yatağı gibi koltuklarda yatanlar da durumdan çok memnun görünüyor.
LİMONATA LİDER OLDU
TÜRK Hava Yolları uçaklarında ev yapımı limonata, içecekler arasında birinci sıraya yerleşti. Yolcuların beğenisini kazanan ev yapımı limonata tüketimi, THY uçaklarında ayda 83 bin litreyi geçiyor. Yine yolcuların önemli tercihleri arasında olan ev yapımı ayran ise ayda 18 bin litre tüketiliyor. Taze portakal suyu ise tüketimde 29 bin 200 litre ile ciddi bir yer alıyor. Turkish DO&CO taze imalatlarını değişik içeceklerle arttırıyor.
Tokyo'da 30 yıl
Japonya çıkarması için müthiş bir hazırlık yapılıyor. THY, yakın gelecekte Tokyo Narita Havalimanı’nın yanı sıra şehre daha yakın olan Haneda Havalimanı’na da uçuşlara başlayacak. Böylece özellikle Afrika başta olmak üzere yolculara en uygun bağlantıları sunacak. Gelecek nisanda ise Osaka seferlerine yeniden başlanacak.
Ne çabuk gelip geçmişti
30 yıl...
İlk uçuşu hatırlıyorum. O zaman en uzun menzilli uçak, A310’du. THY, o uçakla çok uzaklara gitmeye başlamıştı. Ama seke seke. Ben de o uçuşlarda vardım. İstanbul-Tokyo seferi için önce Karaçi’ye iniliyordu. Yakıt alındıktan sonra Bangkok uçuşu başlıyordu. İlk uçuş 1989 yılında gerçekleşti. Bangkok’dan yolcu da alabilen THY uçağı Tokyo Narita için havalanıyordu. Neredeyse 20 saati geçiyordu. İndi kalktılarla yapılan bir uçuştu. Sonra filoya A340 uçakları katıldı. Bu kez 1993’ten itibaren Sibirya üzerinden Tokyo’ya çok daha kısa sürede direkt uçulmaya başlandı. Uçuşlarda Rus Seyrüseferci alınırdı, aşağıyla yapılan konuşmalar için. Çünkü Sibirya ve çevresindeki yer istasyonlarında İngilizce bilen yoktu. Sonraları oldu ve bizim pilotlar konuşmaları yapmaya başladı.
Şimdi İstanbul-Tokyo uçuşu ortalama 11 saat 35 dakika, dönüşler biraz daha uzun 12 saati biraz geçiyor.
İlk uçuşları yapan pilotlar ve kabin ekipleri, Bangkok ve Tokyo’da değişiyordu. Bir uçucu evden çıktıktan neredeyse 10 gün sonra dönüyordu.
GÜZEL BİR KUTLAMA
Tokyo’ya uçuşun 30’uncu yılı için çok özel bir kutlama düzenlendi. İşin liderliğini Kurumsal İletişimin lideri Seda Kalyoncu yapıyordu. THY’nin dünya operasyonlarının büyük bölümünün başındaki efsane bir isim Kerem Sarp, Tuncay Eminoğlu yeni uçuşlar için ilişkileri iyice pekiştirmişlerdi. THY’nin Tokyo müdürü ki, Vietnam’dan tanırım Mehmet Akay ve bizim ‘Çılgın Ferit’ dediğimiz ana dili gibi Japonca bilen pazarlamacı Ferit Özen çok hoş sürprizler hazırlamışlardı. İran’dan Japonları kurtardığımız DC-10 uçağı maketlerini konuklara dağıttılar. Galatasaray’da forma giyen ünlü Japon futbolcu Yuto Nagatomo sahneye geldiğinde alkışlar durmadı. Nagatomo Türkiye’nin çok güvenli olduğunu, Japonlara ayrı bir yakınlık gösterildiğini söyledi. Gecede bir sürpriz de Seda Kalyoncu’nun konuşmasının selamlama kısmının büyük bölümünü Japonca yapmasıydı. Japonya Başbakanı’nın en etkili danışmanı Isao Lijima sohbetimizde Türkiye için her şeyi yapmaya hazır olduklarını, Japonya uçuşlarının artması ve daha çok Japon’un Türkiye’de zaman geçirmesini desteklediklerini söyledi.
Salonun en şanslı kişisi Türkiye’nin Japonya Büyükelçisi Murat Mercan’dı. Nagatomo’nun imzalı forması elindeydi. Büyükelçi de yaptığı konuşmada Japonlarla ilişkileri ve THY’nin yeni uçuşları için yapılanları anlattı.
Tokyo Müdürü Mehmet Akay yeni gelecek Boeing 787-9 uçaklarının bu hatta uçacağını söyledi. Yeni uçakların açılacak Bali ve Meksika uçuşlarında kullanılacağını öğrendik. Çok hoş bir geceydi ama bana tabii geçen 30 yılın ne çabuk geçtiğini hatırlattı. Bu da daha fazla yaşlanmaktı. Ama yapılacak bir şey yoktu tabii.
SIRA NEW YORK’TA
Türk Hava Yolları haziran ortasında da İstanbul New York seferlerinin başlamasının 25’inci yılını kutlayacak. Çeşitli törenler düzenlenecek, tanıtım kampanyaları yapılacak. THY New York Müdürü Cenk Öcal şimdiden tatlı bir telaşa başladı bile. İstanbul-New York arasındaki ilk seferler de A310 uçakları ile yapılıyordu. Uçağın menzili yetmediği için önce Brüksel’e teknik iniş gerçekleştiriliyordu. Yani Brüksel’den yakıt alındıktan sonra New York JFK Uluslararası Havalimanına uçuluyordu. Artık bu seferlerde uzun yıllardır direkt yapılıyor.
O uçuşun da ilklerinde vardım. Aradan 25 yıl geçmiş. Yine ne çabuk geçmiş...
HAYALLERDEKİ HONOLULU
THY’nin İstanbul’dan direkt Honululu’ya uçması sohbetlerde gündeme gelmişti. Bakıldığında çok da mantıklı bir uçuş hattıydı. Hatta Japon ANA Havayolları Tokyo Honolulu uçuşları için 3 adet A380 uçağı almış ve çok özel boyamalar yaptırmıştı. Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’nun büyük bölümünden yolcuları Honolulu’ya THY taşıyabilirdi. Yeni uçaklarla bu daha da mümkündü. Ve önemli bir pazar yaratılabilirdi. Umarım bir gün gerçek olur.
YOLCULAR YERDE YATMASIN DİYE
HAVALİMANLARINDA yerde ya da banklar üzerinde yatarak bağlantılı uçakları bekleyenlerin fotoğrafları her zaman ilginçtir. Her havalimanından bu tür fotoğraflar gelir. Aslında bu fotoğraflar o havalimanlarının zenginliğidir. Önemli bir merkez olduğunu da gösterir.
İstanbul Havalimanı otoritesi yerde yatan yolcular için ilginç bir formül buldu. Bir tür ergonomik yer yatakları koydu. Belki de dünyada birkaç havalimanında görülen cinsten bir yatak tipi. Yolcuya verilen önemi göstermesi açısından da çok güzel. Elbette önemli bir transfer merkezi olan İstanbul Havalimanı’nda bağlantılı uçuşlar için uzun süreler olması da normal. Birçok yolcu, bağlantısını kaçırmamak için erken uçaklarla buraya geliyor. Şimdi güzel bir fotoğraf var. Ergonomik yer yatağı gibi koltuklarda yatanlar da durumdan çok memnun görünüyor.
LİMONATA LİDER OLDU
TÜRK Hava Yolları uçaklarında ev yapımı limonata, içecekler arasında birinci sıraya yerleşti. Yolcuların beğenisini kazanan ev yapımı limonata tüketimi, THY uçaklarında ayda 83 bin litreyi geçiyor. Yine yolcuların önemli tercihleri arasında olan ev yapımı ayran ise ayda 18 bin litre tüketiliyor. Taze portakal suyu ise tüketimde 29 bin 200 litre ile ciddi bir yer alıyor. Turkish DO&CO taze imalatlarını değişik içeceklerle arttırıyor.