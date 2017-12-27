THY'nin özür borcu var

ESKİ Başbakan Mesut Yılmaz ve zarif eşi Berna hanım, insanoğlunun en zor dayanacağı acıyı yaşadılar. Gencecik oğulları, bu dünyadan ayrıldığında Yılmaz çifti Türk Hava Yolları’nın (THY) Los Angeles uçağına binmişlerdi. İstanbul’a dönüyorlardı. Oğulları hayatını kaybedince, internetten haberi görüp elbette dayanamayacaklardı.



Uçakta, dar bir mekânda o haberi alıp daha saatlerce uçmak gerçek bir işkence olacaktı. Aileden THY’ye başvurdular. THY en uygun olanı yaptı ve business sıfında kablosuz internet yani Wi-Fi sistemini kapattı. Çok insani bir uygulamaydı. Eğer internetten haberi alsalar, zaten rahatsız olan Berna hanım ve Mesut bey uçakta doktor olsa bile çok zor anlar yaşayacaktı. Uçak, belki de divert edip başka bir havalimanına inmek zorunda kalacaktı. Böyle bir durumda yolcular bağlantıları kaçıracaklar ve sorunlar daha da büyüyecekti. THY doğru olanı yaptı. Yolcusuna yalan söylemek zorunda kaldı. Ama en önemlisi ailenin kan bağı olmayan bir yakını üstüne vazifeymiş gibi televizyonlara çıkıp aynen şöyle söyledi: “Uçağın internet sistemini kapattırdık.” Bunu söyleyerek sanırım kendi gücünün bir gösterisini sundu. Ve bu tip olaylarda bir yol açıldı. THY umarım açılan yolla başa çıkabilir.







MUTLAKA ANLATMALI

Şimdi sorun şu: THY’nin müşteri hizmetlerinin hızla harekete geçmesi lazım. Yılmaz ailesi dışında o uçağın business sınıfında 47 yolcu daha vardı. Onların da alacakları iyi-kötü haberleri ya da uçaktaki çalışmalarını gönderecekleri yerler vardı. Hiç birini yapamadılar. Özgürlükleri kısıtlandı, haberleşme hakları ellerinden alındı. Bence müşteri hizmetleri yerli-yabancı 47 yolcuya yaşanan sorunu anlatan zarif bir mektup yazarak özür dilemeli. Bu insani davranışı anlatmalı. Bu da yetmez, tek yön için 7 bin TL civarında bir para ödeyen yolculara belki de 10 bin mil gibi ekstra ödül mil vermek gerekir.



Sorun şurada; THY artık sadece Türkiye’nin bir havayolu şirketi değil. Taşıdığı transit ve yabancı yolcu rakamlarına bakıldığında bu mektubun hızla yollaması gerekiyor. Çünkü o yolculara o biletleri satarken bu hizmetler için uluslararası bir anlaşma yapmış oluyorlar. Ne hizmet verecekler? Hepsi tarifi yapılmış sesiz bir kontratın maddeleri.





KUŞLAR DAHA ÇOK SOLDAKİ MOTORU VURUYOR

KUŞLARIN uçaklara çarpma, daha doğrusu uçakların kuşlara çarpma sonrasında yaşanan acil durumlar her geçen gün artıyor. Bunun nedenlerinin başında hızla yükselen uçuş sayısı geliyor. Motorlarını kanat altında taşıyan uçaklar için geçtiğimiz günlerde ilginç bir araştırma yayınlandı. Amerikan Havacılık Otoritesi FAA ve Ulusal Doğal Yaşam Kuş Çarpma İstatistiklerini karşılaştıran Richard A. Dolbeer ile William J. Barnes’in raporlarına göre, kuşlar havada en çok uçakların sol taraftaki motoruna çarptığına dikkat çekti. Havacılıkta, uçağın solu veya sağı, pilotun oturma pozisyonuna göre adlandırılıyor. Örneğin kokpite oturduğunuzu düşünün. Sol tarafınızdaki motor, aynı zamanda 1 numaralı motor. Sağdaki ise 2 numaralı motor. Verileri inceleyen iki bilim insanı, son 15 yılda rapor edilen 6 bin 643 olayda 3 bin 522’sinde kuşların sol motora, 3 bin 122’sinde de sağ motora çarptığını tespit etmiş. Oran yüzde 53’e yüzde 47. Bu olaylar, motorlarını kanat altında taşıyan Boeing 737, Airbus A320, geniş gövdede Boeing 777 veya Airbus A330 gibi uçaklar için geçerli. Motorlarını kuyrukta taşıyan uçaklar için de benzer bir durum var. Toplam 2 bin 149 olayda, kuşlar 1200’ünde sol motora, kalan 949’unda da sağ motora çarpmış. Oran ise sol motor için yüzde 56, sağ motor için yüzde 44.









TOMBUL UÇAĞIN 'OBEZİ' GELİYOR

AIRBUS’ın ortakları arasında imal edilen parçalar, ana imalat hatlarına ‘Beluga’ adı verilen hormonlu bir uçak tarafından götürülür. Gövdesi büyütülen uçak, kanat, gövde gibi devasa parçaları taşır. Adını bir balina türünden alan Beluga, Airbus’ın ilk yolcu uçağı A300’ün 600 serisinden geliştirildi. Yavaş yavaş hizmet ömürlerinin sonuna gelen ‘Beluga’ uçakları, yerlerini A330’dan tasarlanan ‘Beluga XL’e bırakıyor. Toplam 52 ton yük taşıyabilecek yeni uçak, ağırlıktan çok geniş hacimli parçaların naklini gerçekleştirecek. Uçağın yerden yüksekliği ise 18.9 metre olacak.



İlk uçak imalat hattında. Hedef, 2018’in ekim-kasım ayları gibi ilk uçuş.



Hizmetteki Beluga’lara göre kargo kapasitesi 6 ton artırılan hormonlu uçak, gövde içine A350XL’in kanadını alabilecek.







