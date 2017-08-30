THY Lufthansa’yı solladı

ROUTESONLINE tarafından hazırlanan Avrupa havacılığının Temmuz 2017 rakamlarına Türkiye damga vurdu. Haziran ve Temmuz ayları karşılaştırıldığında Türk Hava Yolları (THY) yüzde 13.6’lık büyüme ile sunduğu koltuk kapasitesinde Avrupa’da Lufthansa’yı geçerek üçüncülüğe oturdu. İlk iki sırada ise düşük maliyetli İrlandalı Ryanair ile İngiliz Easyjet yer aldı. Yani THY, Avrupa’daki ucuzcular dışında ana taşıyıcılar arasında en çok koltuk arz eden şirket oldu.

İSTANBUL FRANKFURT’U GEÇTİ

Aylık yüksek sefer kapasitesi sunulan hatlarda ilk beşe Türkiye’den iki nokta girdi. İstanbul Atatürk-İzmir Avrupa’nın en çok koltuk kapasitesi sunulan ikinci hattı haline geldi. Beşinci sırada ise İstanbul Atatürk-Antalya yer aldı. Avrupa’da en çok koltuk kapasitesinde birinci Londra Heathrow-Dubai uçuşları oldu. Havalimanı kapasitesinde ise İstanbul Atatürk Havalimanı Frankfurt’u geride bırakarak üçüncülüğe yüzde 10.3’lük kapasite artışı ile oturdu. Rakamlar, İstanbul’un geçen yıl yaşanan krizi geride bıraktığını ortaya koydu.

SABİHA GÖKÇEN’İ KİM ALIR?

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı satılık. Ama öyle tamamı falan değil. Sadece yüzde 30’u satılık. Peki gerisi? Şimdilik satılık değil. Yani gidip yüzde 30 için parayı yatıracaksınız. Yakayı kaptıracaksınız. Sonrası meçhul... Üstelik hâlâ inşaatı süren ikinci pist var. Ne zaman biter, planlanan zamanda bitmez. Bitse de biter bitmez şu anda kullanılan pistin bakıma alınması gerekir. Yani daha uzun süreler havalimanındaki uçuş trafiğini arttırmak mümkün değil... Slotlara yeni slotlar eklenecek. Eeee peki parayı yatıran nereden kazanacak? Uçuş trafiği artmayınca yolcu da artmayacak. Gelir neredeyse sabit kalacak. Zamanında çevresinde yeterince kamulaştırma yapılmayan havalimanı kendi kabında, dar alanda paslaşmalarla yoluna devam edecek.

HİSSELER MALEZYALI ŞİRKETTE

* İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 20 yıllık yap-işlet-devret ihalesini 2007’de KDV dâhil 3,1 milyar dolarla Limak, Hintli GMR ile Malezya’nın havalimanı işletmecisi Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) almıştı.



* Kuruluşta ISG adı verilen konsorsiyumda Limak ve GMR’nin payları yüzde 40, Malezyalılar da yüzde 20 hisseye sahipti.

* Malezya’nın kamu fonu olan şirket, 2013’te Hintlilerin hisselerini 225 milyon Euro’ya satın alıp büyük ortak haline geldi. Limak, 3. Havalimanı ihalesini kazandıktan sonra 2014’te konsorsiyumdan 285 milyon Euro’ya hisselerini satarak çıktı.

KÂR ETMEK İSTİYOR

* On yılı geride bırakan ISG henüz kârlılığa adım atmış değil. Devlet fonunun sahip olduğu MAHB, bu açıdan hisse satışına sıcak bakıyor. Ancak yönetim hissesi vermek istemiyor.

* İnşaat çalışmaları uzun bekleyişin ardından başlayabilen paralel pist, 2019’un son çeyreğinde tamamlanabilecek. Aradaki iki yıldan uzun sürede ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nın mevcut pistle operasyonu nasıl sürdüreceği ise soru işareti.

* ISG’nin CEO’luğunu uzun süredir yapan Gökhan Buğday, geçtiğimiz şubat ayı sonunda istifa etmişti. Buğday’ın yerine Ersel Göral getirildi. Göral, terminal işletmeciliğinde tecrübeli bir isim. TAV’da Gürcistan ve Tunus’ta genel müdürlük, Antalya Havalimanı’nını işleten ICF’in de eş genel müdürlük yaptı. Göral’ın Sabiha Gökçen’e gelmeden önce 3. Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın entegrasyondan sorumlu genel müdür yardımcısıydı.

TC-ANA SATILIYOR

DEVLET uçak filosunda 2005’ten bu yana uçan TC-ANA tescilli Airbus A319 Corporate Jet’in (CJ) satışa çıkartılması için çalışmalar başladı. Piyasa araştırmasının ardından uçağın işletmesini yapan THY fiyat belirleyerek teklif alacak. TC-ANA’nın yerini ise ikinci el olarak filoya katılan 2011 model A318CJ alacak. Turgut Özal zamanında alınan Gulfstream GIV uçaklarından sonra devlet VIP uçuşları için filoya katılan ilk uçak Airbus A319CJ olmuştu. 2000 yılı imalatı uçak İtalya’da dönemin başbakanı olan Berlusconi tarafından kullanılmıştı. İşletmecisi İtalyan Hava Kuvvetleri olan A319CJ, 2005’te THY tarafından satın alındı. 36 koltuklu uçak, kargo bölümüne konulan üç ekstra yakıt tankı ile 9 saat havada kalabiliyor. Yaklaşık 8 bin kilometre menzili ile İstanbul’dan kalktığında Kanada kıyılarına kadar ulaşabiliyor. ABD’de herhangi bir noktaya uçmak için teknik iniş yapılıyor. Yani yakıt alınıp yeniden uçuluyor.

HONG KONG’TAN ALINDI

Ekonomik kullanım ömrünü tamamlayan TC-ANA, bir boy küçüğü olan A318CJ ile değiştiriliyor. Alımı THY tarafından yapılan uçak için ikinci el pazarı tarandı. Hong Kong Jet şirketine ait sadece 250 saat uçmuş olan VP-BKG tescilli uçak incelendi. Teknik incelemenin ardından yapılan pazarlık sonrasında uçağın alımı gerçekleştirildi.

Airbus’ın Hamburg fabrikasında imal edilen uçak, ABD’de bir yıl süren kabin modifikasyonunun ardından Hong Kong Jet şirketinin filosuna Kasım 2012’de katıldı.

MENZİLİ 7200 KM

A318CJ’nin gövdesi A319’dan 2 metre 39 santimetre daha kısa. İş jeti haline getirilen modeli 7 bin 200 kilometre menzilli. Tam yüklü 68 ton ağırlığı ile 1790 metrelik pistten havalanabiliyor. 12 bin 500 metre yükseklikten uçabiliyor. Uçağın yenisinin liste satış fiyatı 72 milyon dolar.

İNTERNET TAKILIYOR

Devlet uçak filosunun en büyüğü, dört motorlu TC-CAN tescilli Airbus A340-500. İkinci el olarak alınan uçak filoya geçen yıl sonunda katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış gezilerinde kullanılan uçak şu an THY Teknik Hangarı’nda. Yolcuların internet kullanımı için A340-500’e özel anten ve iç sistemler takılıyor.

Devlet uçak ve helikopter filosunda bir A340-500, bir A330-200 (TC-TUR), iki A319 (TC-ANA ve TC-IST), bir Challenger 850 (TC-TRY), üç Gulfstream G550 (TC-ATA, DAP, CBK), bir Gulfstream G450 (TC-GAP), iki Cessna Citation V (TC-LAA, LAB iş jeti ile üç Sikorsky S-92 (TC-OBA, HET, HUY) helikopter bulunuyor.

DİRENMEYİN... Çantalar yukarı

ÇOK sık karşılaşıyorum. Özellikle business yolcular kalkıştan önce ayaklarının önüne koydukları çantaları orada tutmak için çaba harcıyorlar. Kadın yolcular ve üstelik marka çanta varsa mutlaka önlerinde dursun istiyorlar.

Ama artık başta THY olmak üzere tüm şirketlerde kabin ekipleri çantaların baş üstü dolabına konulmasını şart koşuyorlar

Kalkışta ve inişte bu zorunlu.

Aslında bütün uçuş boyunca zorunlu olması gerekir.

İster bir kilo ister üç kilo olsun.

Yüksek bir türbülansta o çantalar fırlayıp arkaya doğru uçmaya başlar.

Ve Allah korusun insanların kafalarına çarpa çarpa gider.

Kafaları bile koparırlar.

Korkmayın ama çantaları hele hele kalkış ve inişte ayaklarınızın önünde tutmayın.

Kabin ekiplerinin uyarılarını dinleyin.

HAVALİMANLARI YEŞİL ENERJİYE GEÇİYOR

ÜÇÜNCÜ Havalimanı şantiyesine giderken Tayakadın Köyü yakınlarında devasa rüzgâr türbinleri görürsünüz. Bunlardan bir bölümü, pist doğrultusunda olduğu ve uçuş konisine girdiği için havalimanı açılırken kaldırılacak. Türkiye’de hızla rüzgâr enerjisi kullanımı artarken Hollanda’da ilginç bir anlaşmaya imza atıldı. Aralarında Amsterdam Schiphol’ün de bulunduğu Rotterdam, Eindhoven ve Lelystad Havalimanları, önümüzdeki yıldan itibaren tüm elektriğini rüzgâr türbinlerinden alacak.

Rüzgâr enerji şirketi Eneco ile anlaşma yapan havalimanları, yıllık 200 GWh’lık elektrik alma garantisi verdi. Bu anlaşma ile Hollandalılar havalimanlarının çevre dostu olması için önemli bir adım atacak…