TAV salon avında

Havalimanlarındaki özel yolcu salonları, ürün çeşitliliği ile giderek vazgeçilmez oluyor. TAV Havalimanları Holding yapısındaki işletme hizmetleri, bütün dünyada özel yolcu salonlarının işletme haklarını almaya başladı. Yepyeni konseptler ve özel fiyatlamalarla havayolu şirketlerinin çoğu ile de iş paylaşımına gitti.
UZUN yıllardır tanırım, TAV’ın CEO’su Sani Şener sadece havalimanları ile değil, içinde ve dışında bağlantılı olan bütün hizmetlerle ilgilidir. Şimdi yeni bir yola çıktı. Bölgesel alımlar da yaparak özel yolcu salonlarına dünyanın dört bir yanında kendi markaları olan ‘primeclass’larla yayılmaya başladı. İşin başında Bora İşbulan ve TAV Kurumsal iletişim Direktörü Bengi Vargül ile Madrid’e gittik. Büyük bir alım yapılmıştı. GIS şirketinin yüzde 70’i alınarak özel yolcu salonları ve hizmetleri konusunda büyük bir atak başlatılmıştı.
Bora İşbulan alabildiğine heyecanlıydı. Dünyanın nerelerinde neler açacağını anlatıyordu. Ama anlatırken bile sınırlar yetmiyordu. Hedeflerini de içine koyduğunda Avrupa’dan Amerika’ya ve hatta Uzakdoğu’ya kadar yeni özel yolcu salonları peş peşe gelecekti. Anlayışı, daha fazla hizmeti daha ucuza yaygınlaştırmaktı.
45 BİN ÜYEYE ULAŞTI
Yıllarca TAV Passport programını, yani Türkiye’deki en önemli sadakat programını yürüten Bora İşbulan 45 bin üyeye ulaşmıştı. Bakın büyümeyi nasıl anlatıyor: “Biz TAV’ın havacılık dışındaki hizmetlerini yöneten birimiz. Hizmetlerimiz, ticari alan tahsisi, reklam ve tanıtım alanlarının kiralanması, TAV primeclass Yolcu Karşılama ve Uğurlama Hizmetleri, Özel Yolcu Salonu İşletmeciliği, TAV Tourism Seyahat Acentesi, tavport.com online seyahat portalı, TAV Passport kart üyelik programı, primeclass Lounge Card, online e-ticaret sitesi airporteasy.com ve dünyada 500’den fazla özel yolcu salonuna giriş imkânı sağlayan ‘Lounge Me’ mobil uygulamasını yönetiyoruz. TAV bugün 24 ülkede 42 havalimanında 83 yolcu salonu işletiyor. Beş sene içinde 200 salona ulaşacak. Büyüme stratejisi, yurtdışında primeclass markalı salonlar açmayı sürdürmek ve THY, Air France, KLM, Emirates, Qatar ve diğer havayollarının salonlarını işleten marka olmak. Şimdiye kadar ciddi ödüller aldık. Örneğin en son Frankfurt Havalimanı T-2 terminalindeki primeclass salonumuz, Skytrax değerlendirmesinde Avrupa’da 2’nci, dünyada 7’nci oldu. Riga ve diğer yerlerden de ödüllerimiz var.”
TAV primeclass’ın lounge, yani özel yolcu salonu işlettiği ülkeler şöyle: İsviçre, İtalya, Meksika, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, İspanya, Ruanda, Fransa, Danimarka, Şili, Kenya, Umman, Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Tunus, Makedonya, Letonya, Gürcistan, Hırvatistan, Türkiye, Gambia ve Madagaskar.
2019 VE 2020 YILINDA AÇILACAK YENİ SALONLAR
ABD: New York JFK Terminal 1 ve 4 (2019), San Diego ve West Palm Beach (2019), Chicago (2020), Alabama (2020)
Brezilya-Sao Paolo (2019)
Japonya-Tokyo Narita (2019)
İngiltere-Birmingham (2019)
Madagaskar (2019)
TEKSTİLDEN GELDİ
BORA İşbulan, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü. 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Texas Üniversitesi’nden 2000 yılında İşletme, 2002 yılında Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecelerini aldı. Profesyonel iş yaşamına başladığı Yeşim Tekstil’de 2002–2010 yılları arasında farklı ülkelerde sırası ile iç denetim, uluslararası projeler ve üretim alanında üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi. TAV’ın bünyesine 2010 yılında katılan İşbulan, TAV İşletme Hizmetleri’nin alanını genişleterek dünyaya yaydı.
GIS, TÜRKLERİ TERCİH ETTİ
TAV, İspanya’da Katalan bir yapı olan GIS’in satın almasını tamamladı. Sekiz ülkede (İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Meksika) 25 lounge işleten İspanya merkezli Gestioi Serveis (GIS) Ticaret Merkezi’nin çoğunluk hissesinin sahibi TAV oldu. Bu şirket Avrupa ve Güney Amerika gibi pazarlarda büyüme stratejisini desteklemek için kullanılacak. Kendi iç pazarında bağımsız lider olan CIS’ın 400’den fazla çalışanı var. Madrid Barajas havalimanındaki 8 salonuda aynı şirket yönetiyor. Başta şirketin merkezi Barselona olmak üzere birçok yerde özel yolcu salonları, otelleri var.
GIS’İN HİKÂYESİ
1970’lerde inşaat malzemeleri üzerine bir şirketi olan Pep Munné, 1980’lerde politikaya girdi.
1990’larda şehir ve lojistik projeleri geliştirdi, 2000’lerde danışmanlık yaptı.
GIS projesi 2010’da başladı ve Barselona Limanı, Barselona yerel yönetimi, FC Barcelona gibi kurumlarda görev aldı.
Baba Pep Türkiye’ye yabancı olmayan bir isim. 1960’larda evlendikten sonra balayını İstanbul’da yapıyor.
Madrid’de yakından tanıma imkânı bulduğum süper Munne ailesinin iş başındaki oğlu Adria, şirketin iş geliştirme ve pazarlamasını yönetiyor.
SADAKAT PROGRAMI
45 bin üyesi bulunan TAV Passport Kart üyelerine, 2019’da bir dizi yeni ayrıcalıklar sunulmaya başlandı. Aslında bu programa İstanbul Havalimanı’nın İGA Pass kartının da katılması bekleniyordu. Ama anlaşma olmadı. Keşke katılsalardı, böylece hizmetleri sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacaktı.
TAV salon avında
Havalimanlarındaki özel yolcu salonları, ürün çeşitliliği ile giderek vazgeçilmez oluyor. TAV Havalimanları Holding yapısındaki işletme hizmetleri, bütün dünyada özel yolcu salonlarının işletme haklarını almaya başladı. Yepyeni konseptler ve özel fiyatlamalarla havayolu şirketlerinin çoğu ile de iş paylaşımına gitti.
UZUN yıllardır tanırım, TAV’ın CEO’su Sani Şener sadece havalimanları ile değil, içinde ve dışında bağlantılı olan bütün hizmetlerle ilgilidir. Şimdi yeni bir yola çıktı. Bölgesel alımlar da yaparak özel yolcu salonlarına dünyanın dört bir yanında kendi markaları olan ‘primeclass’larla yayılmaya başladı. İşin başında Bora İşbulan ve TAV Kurumsal iletişim Direktörü Bengi Vargül ile Madrid’e gittik. Büyük bir alım yapılmıştı. GIS şirketinin yüzde 70’i alınarak özel yolcu salonları ve hizmetleri konusunda büyük bir atak başlatılmıştı.
Bora İşbulan alabildiğine heyecanlıydı. Dünyanın nerelerinde neler açacağını anlatıyordu. Ama anlatırken bile sınırlar yetmiyordu. Hedeflerini de içine koyduğunda Avrupa’dan Amerika’ya ve hatta Uzakdoğu’ya kadar yeni özel yolcu salonları peş peşe gelecekti. Anlayışı, daha fazla hizmeti daha ucuza yaygınlaştırmaktı.
45 BİN ÜYEYE ULAŞTI
Yıllarca TAV Passport programını, yani Türkiye’deki en önemli sadakat programını yürüten Bora İşbulan 45 bin üyeye ulaşmıştı. Bakın büyümeyi nasıl anlatıyor: “Biz TAV’ın havacılık dışındaki hizmetlerini yöneten birimiz. Hizmetlerimiz, ticari alan tahsisi, reklam ve tanıtım alanlarının kiralanması, TAV primeclass Yolcu Karşılama ve Uğurlama Hizmetleri, Özel Yolcu Salonu İşletmeciliği, TAV Tourism Seyahat Acentesi, tavport.com online seyahat portalı, TAV Passport kart üyelik programı, primeclass Lounge Card, online e-ticaret sitesi airporteasy.com ve dünyada 500’den fazla özel yolcu salonuna giriş imkânı sağlayan ‘Lounge Me’ mobil uygulamasını yönetiyoruz. TAV bugün 24 ülkede 42 havalimanında 83 yolcu salonu işletiyor. Beş sene içinde 200 salona ulaşacak. Büyüme stratejisi, yurtdışında primeclass markalı salonlar açmayı sürdürmek ve THY, Air France, KLM, Emirates, Qatar ve diğer havayollarının salonlarını işleten marka olmak. Şimdiye kadar ciddi ödüller aldık. Örneğin en son Frankfurt Havalimanı T-2 terminalindeki primeclass salonumuz, Skytrax değerlendirmesinde Avrupa’da 2’nci, dünyada 7’nci oldu. Riga ve diğer yerlerden de ödüllerimiz var.”
TAV primeclass’ın lounge, yani özel yolcu salonu işlettiği ülkeler şöyle: İsviçre, İtalya, Meksika, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, İspanya, Ruanda, Fransa, Danimarka, Şili, Kenya, Umman, Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Tunus, Makedonya, Letonya, Gürcistan, Hırvatistan, Türkiye, Gambia ve Madagaskar.
2019 VE 2020 YILINDA AÇILACAK YENİ SALONLAR
ABD: New York JFK Terminal 1 ve 4 (2019), San Diego ve West Palm Beach (2019), Chicago (2020), Alabama (2020)
Brezilya-Sao Paolo (2019)
Japonya-Tokyo Narita (2019)
İngiltere-Birmingham (2019)
Madagaskar (2019)
TEKSTİLDEN GELDİ
BORA İşbulan, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü. 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Texas Üniversitesi’nden 2000 yılında İşletme, 2002 yılında Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecelerini aldı. Profesyonel iş yaşamına başladığı Yeşim Tekstil’de 2002–2010 yılları arasında farklı ülkelerde sırası ile iç denetim, uluslararası projeler ve üretim alanında üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi. TAV’ın bünyesine 2010 yılında katılan İşbulan, TAV İşletme Hizmetleri’nin alanını genişleterek dünyaya yaydı.
GIS, TÜRKLERİ TERCİH ETTİ
TAV, İspanya’da Katalan bir yapı olan GIS’in satın almasını tamamladı. Sekiz ülkede (İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Meksika) 25 lounge işleten İspanya merkezli Gestioi Serveis (GIS) Ticaret Merkezi’nin çoğunluk hissesinin sahibi TAV oldu. Bu şirket Avrupa ve Güney Amerika gibi pazarlarda büyüme stratejisini desteklemek için kullanılacak. Kendi iç pazarında bağımsız lider olan CIS’ın 400’den fazla çalışanı var. Madrid Barajas havalimanındaki 8 salonuda aynı şirket yönetiyor. Başta şirketin merkezi Barselona olmak üzere birçok yerde özel yolcu salonları, otelleri var.
GIS’İN HİKÂYESİ
1970’lerde inşaat malzemeleri üzerine bir şirketi olan Pep Munné, 1980’lerde politikaya girdi.
1990’larda şehir ve lojistik projeleri geliştirdi, 2000’lerde danışmanlık yaptı.
GIS projesi 2010’da başladı ve Barselona Limanı, Barselona yerel yönetimi, FC Barcelona gibi kurumlarda görev aldı.
Baba Pep Türkiye’ye yabancı olmayan bir isim. 1960’larda evlendikten sonra balayını İstanbul’da yapıyor.
Madrid’de yakından tanıma imkânı bulduğum süper Munne ailesinin iş başındaki oğlu Adria, şirketin iş geliştirme ve pazarlamasını yönetiyor.
SADAKAT PROGRAMI
45 bin üyesi bulunan TAV Passport Kart üyelerine, 2019’da bir dizi yeni ayrıcalıklar sunulmaya başlandı. Aslında bu programa İstanbul Havalimanı’nın İGA Pass kartının da katılması bekleniyordu. Ama anlaşma olmadı. Keşke katılsalardı, böylece hizmetleri sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacaktı.