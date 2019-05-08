Taksi süresi kısalıyor!

İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu uçakların indikten sonra ya da kalkıştan önce yerde yaptıkları taksi hareketinin süresini kısaltmaya başladıklarını açıkladı. Daha önce 30 hatta 40 dakikaları geçen taksi süresi, hızla 17-25 dakikaya çekildi.
İGA’nın yani İstanbul Havalimanı’nın CEO’su Kadri Samsunlu’yu, Akfen Holding’den tanırım. Finans kökenlidir. Sakin, tedbirli, dikkatli bir yönetici... Şimdi yaptığı iş, binlerce detayı olan ama elbette her şeyin başı da para olan bir iş... Para kazanılacak ki, İstanbul Havalimanı dönsün, borçlarını ödesin. Yani kredi borçlarını... Ama bunları öderken de bizim, yolcuların hayatı, daha doğrusu cebi sınırlar ötesinde etkilenmesin.
3 PİST OLSAYDI...
Saatlerce sohbet ettik. İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ve İletişim Müdürü Hatice Alioğlu da tanıklık etti. Gökhan, her şeyi not aldı. Şirketinin koruyucu kalkanı olarak çok dikkatliydi.
Önce şu uçakların taksi sürelerini konuştuk. CEO özellikle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile birlikte bir uçağın indikten sonra köprüye yanaşıncaya kadar ya da kalkışta pist başına gidinceye kadar geçen süreleri kısaltmak için adeta alarm vermiş. Herkes harekete geçmiş. Ve süre ilk etapta 40-45 dakikalardan 17-25 dakika aralığına çekilmiş. Elbette üçüncü pist yapıldıktan sonra bu sürelerde daha kısalabilecek ve havalimanındaki hareket daha planlı artabilecek. Bazen düşünüyorum da, belki ihaleye çıkılırken üç pistle çıkılsa daha az sorun yaşanırdı. Neyse, bir önemli gelişme de uçakların köprüye yanaşmasında yaşandı.
HAZİRANDA BİTECEK
Honeywell firmasının yaptığı, uçağı tam köprü önüne getiren sistem (A-VDGS) çalışmayınca işletmeciler gerçekten zor durumda kaldı. Yeniden ihale açıldı. Avrupalı bir şirketle anlaşıldı. Şimdi 11 köprüde kurulu sistem düzgün çalışıyor. Ama diğer köprülerde hâlâ uçakları teknisyenler yanaştırıyor. Kadri Samsunlu 143 köprüde sistemin en geç haziran sonu devreye gireceğini müjdeledi. Böylece yolcular az da olsa zaman kazanacak. Kadri Samsunlu’nun anlattıklarının satır başları şöyle:
Bagaj konveyörleri çevresine hızla sarı güvenlik bandı yapılacak. Yolcunun dönen sisteme bavulu gelmeden, doğru kelime ile, “yapışması” önlenecek.
Uçuş bilgi ekranlarının yükseklikleri gözden geçirilecek. Yolcunun görmekte zorlandığı bölgelerde seviye aşağı çekilecek.
Yeme içme alanlarındaki fiyatlar sürekli izlenecek. Yeni restoranlar açılacak, rekabet daha da artacak. Restoranlardaki doluluk oranları ciddi bir biçimde artıyor.
Uçakların günlük indi-kalktı sayısı 1600’lerin üstüne çıksa da sorun yaşanmayacak.
Belli yaş üzerindekiler için kapılara elektrikli araçla transfer için çalışmalar yapılıyor.
Dışarıdan 5 TL ödenerek alınan bagaj arabalarının, alım sırasında çıkan fişi ile iş bittikten sonra bir başka yerde para iadesi yapılıyor. Terminalin iki başındaki para iade sistemlerinin sayıları artırılacak, böylece yolcu bagaj arabası için ödediği 5 TL’yi kolayca geri alabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bin metrekarelik dev bir müze açıyor. Bu müzede Türkiye’nin çeşitli yerlerinden getirilecek eserler teşhir edilecek. Bu eserler belli aralıklarla değişecek. Eserlerin orijinalleri bu müzede olacak.
YENİ HAVALİMANI BAYRAKLARINI BEKLİYOR
DÜNYANIN dört bir yanında birçok havalimanında, oraya uçan havayollarının bayrakları bulunur. Ya terminal binasının karşısı ya da havalimanına giren yolun iki tarafı bayraklarla donatılır. İstanbul Havalimanı’nda bu henüz yok. Ama sanırım kısa süre sonra olacaktır. Çünkü bu bayraklar havalimanının uluslararası gücünü de gösterir ve dışarıdan genellikle çelik, beton yığını gibi görünen terminal binaları yakınında bir şenlik yaratır.
YENİ HAVAYOLLARI
İSTANBUL Havalimanı açıldıktan sonra yeni havayolları Türkiye’ye uçmaya başladılar. Atatürk Havalimanı’nın son zamanlarında sefere başlayan Ethiopian Hava Yolları hemen yeni havalimanına geçti. Diğer yeni havayolları ise Nouvelair, Air Albania, Sichuan Air ve Lucky Airlines’ı önümüzdeki dönemde yenileri izleyecek. Havalimanının büyüklüğü yeni havayollarının Türkiye’ye uçmasına imkân veriyor.
İGA CEO’su Kadri Samsunlu İstanbul Havalimanı’ndaki yeme-içme fiyatlarını belirlerken geniş bir araştırma yaptırdı. İşte karşılaştırmalı fiyatlar:
ULAŞIM SIKINTISI AZALIYOR
ÖNCELİKLE havalimanında taksi sayısının yeterli olmadığı ortaya çıktı. 600’ün üzerinde taksi var ama genellikle uzun mesafe gittikleri için dönüşleri de uzuyor. Bu yüzden durakta hazır bekleyen taksi sayısı yetersiz kalıyordu. CEO Kadri Samsunlu bir tedbir alarak taksi sayısının 800’e çıkarılmasını istedi. Taksicilerin yönetimi de bunu hızla yerine getirmeye başladı. Artık taksi durağında bekleme hemen hemen hiç olmayacak.
Havaist otobüslerini kullanmak isteyen yabancı yolcular sıkıntıya düşüyordu. Çünkü bu otobüslerde sadece İstanbulkart geçiyordu. Yabancı yolcu, bir kullanım için bu kartı almak yerine parasını ödeyip gitmek için çaba harcıyordu. Şimdi havalimanından binerken kredi kartı ile ödeme yapabilecek. Bu arada Havaist bazı güzergâhlarda yol değişikliğine gitti. Sarıyer’den yapılan seferlerde maliyet artıyor diye Kilyos üzerinden Marmara otoyoluna çıkmak yerine gişelerden geçmeden ulaşım için güzergahlar yarattı. Bu durum Zekeriyaköy, Kilyos, Uskumruköy yolcusunu taksiye mahkûm etti. Diğer değişiklikleri henüz bilmiyoruz. Ben de Uskumruköy’den taksi ile gittim. Gidiş 110 TL tuttu. Dönüş ise her nedense 130 TL oldu. Aradaki farkı anlayamadım. Aynı noktadan çıkıp, aynı yolla, aynı noktaya dönmüştüm.
Havalimanına ulaşımı en kolay hale getirecek olan metro ise ancak 2020 yılının ilk yarısında bitecek. Belki daha erkene çekilebilir. Ama Sabiha Gökçen Havalimanı’nı İstanbul Havalimanı’na bağlayacak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek tren için çalışma yok. Bu tür gecikmeler yeni havalimanı ile ilgili tartışmaları da hep gündemde tutuyor.
Taksi süresi kısalıyor!
İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu uçakların indikten sonra ya da kalkıştan önce yerde yaptıkları taksi hareketinin süresini kısaltmaya başladıklarını açıkladı. Daha önce 30 hatta 40 dakikaları geçen taksi süresi, hızla 17-25 dakikaya çekildi.
İGA’nın yani İstanbul Havalimanı’nın CEO’su Kadri Samsunlu’yu, Akfen Holding’den tanırım. Finans kökenlidir. Sakin, tedbirli, dikkatli bir yönetici... Şimdi yaptığı iş, binlerce detayı olan ama elbette her şeyin başı da para olan bir iş... Para kazanılacak ki, İstanbul Havalimanı dönsün, borçlarını ödesin. Yani kredi borçlarını... Ama bunları öderken de bizim, yolcuların hayatı, daha doğrusu cebi sınırlar ötesinde etkilenmesin.
3 PİST OLSAYDI...
Saatlerce sohbet ettik. İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ve İletişim Müdürü Hatice Alioğlu da tanıklık etti. Gökhan, her şeyi not aldı. Şirketinin koruyucu kalkanı olarak çok dikkatliydi.
Önce şu uçakların taksi sürelerini konuştuk. CEO özellikle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile birlikte bir uçağın indikten sonra köprüye yanaşıncaya kadar ya da kalkışta pist başına gidinceye kadar geçen süreleri kısaltmak için adeta alarm vermiş. Herkes harekete geçmiş. Ve süre ilk etapta 40-45 dakikalardan 17-25 dakika aralığına çekilmiş. Elbette üçüncü pist yapıldıktan sonra bu sürelerde daha kısalabilecek ve havalimanındaki hareket daha planlı artabilecek. Bazen düşünüyorum da, belki ihaleye çıkılırken üç pistle çıkılsa daha az sorun yaşanırdı. Neyse, bir önemli gelişme de uçakların köprüye yanaşmasında yaşandı.
HAZİRANDA BİTECEK
Honeywell firmasının yaptığı, uçağı tam köprü önüne getiren sistem (A-VDGS) çalışmayınca işletmeciler gerçekten zor durumda kaldı. Yeniden ihale açıldı. Avrupalı bir şirketle anlaşıldı. Şimdi 11 köprüde kurulu sistem düzgün çalışıyor. Ama diğer köprülerde hâlâ uçakları teknisyenler yanaştırıyor. Kadri Samsunlu 143 köprüde sistemin en geç haziran sonu devreye gireceğini müjdeledi. Böylece yolcular az da olsa zaman kazanacak. Kadri Samsunlu’nun anlattıklarının satır başları şöyle:
Bagaj konveyörleri çevresine hızla sarı güvenlik bandı yapılacak. Yolcunun dönen sisteme bavulu gelmeden, doğru kelime ile, “yapışması” önlenecek.
Uçuş bilgi ekranlarının yükseklikleri gözden geçirilecek. Yolcunun görmekte zorlandığı bölgelerde seviye aşağı çekilecek.
Yeme içme alanlarındaki fiyatlar sürekli izlenecek. Yeni restoranlar açılacak, rekabet daha da artacak. Restoranlardaki doluluk oranları ciddi bir biçimde artıyor.
Uçakların günlük indi-kalktı sayısı 1600’lerin üstüne çıksa da sorun yaşanmayacak.
Belli yaş üzerindekiler için kapılara elektrikli araçla transfer için çalışmalar yapılıyor.
Dışarıdan 5 TL ödenerek alınan bagaj arabalarının, alım sırasında çıkan fişi ile iş bittikten sonra bir başka yerde para iadesi yapılıyor. Terminalin iki başındaki para iade sistemlerinin sayıları artırılacak, böylece yolcu bagaj arabası için ödediği 5 TL’yi kolayca geri alabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bin metrekarelik dev bir müze açıyor. Bu müzede Türkiye’nin çeşitli yerlerinden getirilecek eserler teşhir edilecek. Bu eserler belli aralıklarla değişecek. Eserlerin orijinalleri bu müzede olacak.
YENİ HAVALİMANI BAYRAKLARINI BEKLİYOR
DÜNYANIN dört bir yanında birçok havalimanında, oraya uçan havayollarının bayrakları bulunur. Ya terminal binasının karşısı ya da havalimanına giren yolun iki tarafı bayraklarla donatılır. İstanbul Havalimanı’nda bu henüz yok. Ama sanırım kısa süre sonra olacaktır. Çünkü bu bayraklar havalimanının uluslararası gücünü de gösterir ve dışarıdan genellikle çelik, beton yığını gibi görünen terminal binaları yakınında bir şenlik yaratır.
YENİ HAVAYOLLARI
İSTANBUL Havalimanı açıldıktan sonra yeni havayolları Türkiye’ye uçmaya başladılar. Atatürk Havalimanı’nın son zamanlarında sefere başlayan Ethiopian Hava Yolları hemen yeni havalimanına geçti. Diğer yeni havayolları ise Nouvelair, Air Albania, Sichuan Air ve Lucky Airlines’ı önümüzdeki dönemde yenileri izleyecek. Havalimanının büyüklüğü yeni havayollarının Türkiye’ye uçmasına imkân veriyor.
İGA CEO’su Kadri Samsunlu İstanbul Havalimanı’ndaki yeme-içme fiyatlarını belirlerken geniş bir araştırma yaptırdı. İşte karşılaştırmalı fiyatlar:
ULAŞIM SIKINTISI AZALIYOR
ÖNCELİKLE havalimanında taksi sayısının yeterli olmadığı ortaya çıktı. 600’ün üzerinde taksi var ama genellikle uzun mesafe gittikleri için dönüşleri de uzuyor. Bu yüzden durakta hazır bekleyen taksi sayısı yetersiz kalıyordu. CEO Kadri Samsunlu bir tedbir alarak taksi sayısının 800’e çıkarılmasını istedi. Taksicilerin yönetimi de bunu hızla yerine getirmeye başladı. Artık taksi durağında bekleme hemen hemen hiç olmayacak.
Havaist otobüslerini kullanmak isteyen yabancı yolcular sıkıntıya düşüyordu. Çünkü bu otobüslerde sadece İstanbulkart geçiyordu. Yabancı yolcu, bir kullanım için bu kartı almak yerine parasını ödeyip gitmek için çaba harcıyordu. Şimdi havalimanından binerken kredi kartı ile ödeme yapabilecek. Bu arada Havaist bazı güzergâhlarda yol değişikliğine gitti. Sarıyer’den yapılan seferlerde maliyet artıyor diye Kilyos üzerinden Marmara otoyoluna çıkmak yerine gişelerden geçmeden ulaşım için güzergahlar yarattı. Bu durum Zekeriyaköy, Kilyos, Uskumruköy yolcusunu taksiye mahkûm etti. Diğer değişiklikleri henüz bilmiyoruz. Ben de Uskumruköy’den taksi ile gittim. Gidiş 110 TL tuttu. Dönüş ise her nedense 130 TL oldu. Aradaki farkı anlayamadım. Aynı noktadan çıkıp, aynı yolla, aynı noktaya dönmüştüm.
Havalimanına ulaşımı en kolay hale getirecek olan metro ise ancak 2020 yılının ilk yarısında bitecek. Belki daha erkene çekilebilir. Ama Sabiha Gökçen Havalimanı’nı İstanbul Havalimanı’na bağlayacak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek tren için çalışma yok. Bu tür gecikmeler yeni havalimanı ile ilgili tartışmaları da hep gündemde tutuyor.