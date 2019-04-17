Siz yürürken bavulunuz hazır... Yeni kurulan bagaj sistemi yıllık 200 milyon yolcuya göre planlandı

İstanbul Havalimanı’nın en iyi çalışan sistemi bavul ayırım sistemi. Siz uçaktan inip uzun bir yoldan bagaj dağıtım bölümüne gidene kadar bavulunuz geliyor. Belki bir 5-10 dakika gecikebilir ama bu normaldir. Köprüye uçakları yaklaştıran Honeywell imalatı sistem bir hizaya gelirse o zaman bavullar daha hızlı gelecek. O sistemle ilgili sorun büyük...
İSTANBUL Havalimanı’nda inşaatın neredeyse ortalarında mükemmel bir bagaj taşıma ve ayrıştırma sistemi kuruldu. Şut alanları alabildiğine geniş yapıldı. Uçaklardan bavulları getiren araçların kolay boşaltma ve doldurma yapacakları alanlar rahat bir çalışma ortamı sunuyor.
Bu yüzden siz uçaktan indikten kısa süre sonra bavulunuz konveyörlere düşmeye başlıyor. Uçağın yanaşması ve sonra yürünen mesafelerin zaman alması da bagajınızın tam zamanında gelmesini sağlıyor. Çok sayıda bagaj konveyörü var. Birçok havalimanında olmayan biçimde yüksek tavanlı bir bölgede çalışıyorlar. Yani bavul beklerken insanın içine fenalık gelmiyor, sinir basmıyor. Çok da gecikmiyor. Hele de o bölgedeki geliş Duty Free‘lerinde biraz zaman harcarsanız bavulunuz için ayrıca bir zaman ayırmanıza gerek kalmıyor.
200 MİLYON YOLCU
Yeni kurulan bagaj sistemi yıllık 200 milyon yolcuya göre planlandı. Sistem üniteleri yan yana konduğunda yaklaşık 42 kilometre uzunluğuna ulaşıyor. Yani Taksim’den Tuzlaya kadar bir uzunluk oluşturuyor. Saatte 10 bin 800 bagaj işleme kapasitesine sahip. Erken gelen bagajların depolanması içinde sistem mevcut. Yani sabahtan geldiğiniz ve öğleden sonra ileri bir saatte uçuşunuz var. Bavulunuzu verip check-in yapabilirsiniz. Bagaj kayıp oranını neredeyse sıfıra indirecek sistem bütün bagajları 24 adet tomografi cihazından geçirecek. Kuşkulu görülen bavullar hemen otomatik olarak ayrılacak ve manuel kontroller yapılacak.
GÜVENLİK BANDI YOK
Bir çok havalimanında bagaj konveyörleri çevresinde ortalama bir metre açığında sarı çizgili bir alan oluşturuluyor. Kimsenin bavulu gelmeden o alanın içine girmesi istenmiyor. Çünkü genelde herkes bavulunu beklerken dönen ve tehlikeli olan konveyörün çevresine bitişiyor. Biri bavulunu almaya çalışırken bitişiğinde bekleyen yolculara çarpıyor. Zaman zaman yaralanmalar oluyor.
Hatta kavgalar çıkıyor. En tehlikelisi de çocuklar sistemin çevresine tutunuyor, ellerini koyuyorlar. Çocuk üzerindeyken sistem çalıştığında büyük tehlike oluşuyor. Bunun için birçok havalimanında sarı bir çizgi yapılıyor. Bagajınızı görmeden konveyöre yaklaşmamamız isteniyor. Çocukların ise sarı çizgiyi hiçbir zaman geçmemeleri için ailelere uyarı mesajı oluyor. Yine bazı havalimanlarında tehlike anında sistemi durduran bir kırmızı butonda herkesin görebileceği bir yerde bulunuyor. Belki İstanbul Havalimanı da bu eksiğini giderir.
MUTLAKA RFID KARTI KULLANIN
Bavulunuzun üzerine bir etiket koymayı unutmayın ama bunu yaparsanız içinde RFID kartı varsa endişe etmeyin. Karttaki anten ve radyo frenkası ile bavulunuzun gelmemesi halinde hangi depoda olduğu bulunabiliyor. Ama tabii sistemin devrede olduğu yerlerde. Kartın uygulaması ve özellikleri konusunda THY Basın Müşavirliğinde Şef Ömer Celal Tabak madde madde yazmış. Aynen yayınlıyorum. Bence okuyun ve uygulayın.
- RFID bagaj kartı, yolcuların seyahatlerinde bagajlar ile ilgili yaşayabilecekleri aksaklık durumlarına çözüm sağlar. Aynı zamanda bagajlarının belirli noktalardaki hareketlerinden haberdar olunmasını sağlayan Radyo Frekansı ile Tanımlama anlamına gelen RFID teknoloji ile çalışan bir sistemdir.
- Miles&Smiles üyesi herhangi bir üyemiz RFID bagaj kartını Shop&Miles sitesinde satın alabilir.
- M&S birimimiz Elite ve Elite Plus yolculara bir seferlik ücretsiz gönderim yapmıştır.
- Yolcu satın aldığı kartı ortaklık sayfasında M&S üyeliğine kaydeder, bagajının içine yerleştirir. Bagajın yanlış yere yönlendirmesi ya da etiketsiz kalması durumunda depolarımızda bagajların sahipleri bu kart aracılığıyla tespit edilir.
- Bir yolcu onlarca kartı hesabına kaydedebilir.
- Kartların kullanım süresi yoktur
- Hesaba kaydedilmesinin ardından herhangi bir güncelleme gerektirmez ve kart içinde yolcu bilgisi bulunmaz.
- 43 bin üyede, 94 bin RFID bagaj kart bulunmaktadır.
- RFID, Sabiha Gökçen, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana depolarımızda kullanılmaktadır.
- İstanbul havalimanında sistemin kurulumu için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
ANILARIMIZ DHMİ’NİN ELİNDE
- ATATÜRK Havalimanında hepimizin anıları var. Önümüzdeki aylarda içi boşaltılacak. Çok sayıda yönlendirme levhası, değişik panolar vs binlerce çeşit ürün belki de çöpe atılacak.
- Koleksiyoncular dahil çok sayıda meraklı bu ürünlerden almak ister. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bir tasnif yaptıktan sonra bunları birkaç hafta orada bir yerde satışa çıkarsa diye düşünüyorum.
- Hatta internet üzerinden de satış yapılabilir. Ya da bu işleri yapan bir şirketle anlaşılır. Herkes bir parça alır gibime geliyor. Alırız ve evimizin bir köşesine koyarız.
- Atatürk Havalimanı’ndan bir parça da anılarımıza değil artık yaşamımıza katılır. Sonsuzluğa doğru yola çıkar.
Siz yürürken bavulunuz hazır... Yeni kurulan bagaj sistemi yıllık 200 milyon yolcuya göre planlandı
İstanbul Havalimanı’nın en iyi çalışan sistemi bavul ayırım sistemi. Siz uçaktan inip uzun bir yoldan bagaj dağıtım bölümüne gidene kadar bavulunuz geliyor. Belki bir 5-10 dakika gecikebilir ama bu normaldir. Köprüye uçakları yaklaştıran Honeywell imalatı sistem bir hizaya gelirse o zaman bavullar daha hızlı gelecek. O sistemle ilgili sorun büyük...
İSTANBUL Havalimanı’nda inşaatın neredeyse ortalarında mükemmel bir bagaj taşıma ve ayrıştırma sistemi kuruldu. Şut alanları alabildiğine geniş yapıldı. Uçaklardan bavulları getiren araçların kolay boşaltma ve doldurma yapacakları alanlar rahat bir çalışma ortamı sunuyor.
Bu yüzden siz uçaktan indikten kısa süre sonra bavulunuz konveyörlere düşmeye başlıyor. Uçağın yanaşması ve sonra yürünen mesafelerin zaman alması da bagajınızın tam zamanında gelmesini sağlıyor. Çok sayıda bagaj konveyörü var. Birçok havalimanında olmayan biçimde yüksek tavanlı bir bölgede çalışıyorlar. Yani bavul beklerken insanın içine fenalık gelmiyor, sinir basmıyor. Çok da gecikmiyor. Hele de o bölgedeki geliş Duty Free‘lerinde biraz zaman harcarsanız bavulunuz için ayrıca bir zaman ayırmanıza gerek kalmıyor.
200 MİLYON YOLCU
Yeni kurulan bagaj sistemi yıllık 200 milyon yolcuya göre planlandı. Sistem üniteleri yan yana konduğunda yaklaşık 42 kilometre uzunluğuna ulaşıyor. Yani Taksim’den Tuzlaya kadar bir uzunluk oluşturuyor. Saatte 10 bin 800 bagaj işleme kapasitesine sahip. Erken gelen bagajların depolanması içinde sistem mevcut. Yani sabahtan geldiğiniz ve öğleden sonra ileri bir saatte uçuşunuz var. Bavulunuzu verip check-in yapabilirsiniz. Bagaj kayıp oranını neredeyse sıfıra indirecek sistem bütün bagajları 24 adet tomografi cihazından geçirecek. Kuşkulu görülen bavullar hemen otomatik olarak ayrılacak ve manuel kontroller yapılacak.
GÜVENLİK BANDI YOK
Bir çok havalimanında bagaj konveyörleri çevresinde ortalama bir metre açığında sarı çizgili bir alan oluşturuluyor. Kimsenin bavulu gelmeden o alanın içine girmesi istenmiyor. Çünkü genelde herkes bavulunu beklerken dönen ve tehlikeli olan konveyörün çevresine bitişiyor. Biri bavulunu almaya çalışırken bitişiğinde bekleyen yolculara çarpıyor. Zaman zaman yaralanmalar oluyor.
Hatta kavgalar çıkıyor. En tehlikelisi de çocuklar sistemin çevresine tutunuyor, ellerini koyuyorlar. Çocuk üzerindeyken sistem çalıştığında büyük tehlike oluşuyor. Bunun için birçok havalimanında sarı bir çizgi yapılıyor. Bagajınızı görmeden konveyöre yaklaşmamamız isteniyor. Çocukların ise sarı çizgiyi hiçbir zaman geçmemeleri için ailelere uyarı mesajı oluyor. Yine bazı havalimanlarında tehlike anında sistemi durduran bir kırmızı butonda herkesin görebileceği bir yerde bulunuyor. Belki İstanbul Havalimanı da bu eksiğini giderir.
MUTLAKA RFID KARTI KULLANIN
Bavulunuzun üzerine bir etiket koymayı unutmayın ama bunu yaparsanız içinde RFID kartı varsa endişe etmeyin. Karttaki anten ve radyo frenkası ile bavulunuzun gelmemesi halinde hangi depoda olduğu bulunabiliyor. Ama tabii sistemin devrede olduğu yerlerde. Kartın uygulaması ve özellikleri konusunda THY Basın Müşavirliğinde Şef Ömer Celal Tabak madde madde yazmış. Aynen yayınlıyorum. Bence okuyun ve uygulayın.
- RFID bagaj kartı, yolcuların seyahatlerinde bagajlar ile ilgili yaşayabilecekleri aksaklık durumlarına çözüm sağlar. Aynı zamanda bagajlarının belirli noktalardaki hareketlerinden haberdar olunmasını sağlayan Radyo Frekansı ile Tanımlama anlamına gelen RFID teknoloji ile çalışan bir sistemdir.
- Miles&Smiles üyesi herhangi bir üyemiz RFID bagaj kartını Shop&Miles sitesinde satın alabilir.
- M&S birimimiz Elite ve Elite Plus yolculara bir seferlik ücretsiz gönderim yapmıştır.
- Yolcu satın aldığı kartı ortaklık sayfasında M&S üyeliğine kaydeder, bagajının içine yerleştirir. Bagajın yanlış yere yönlendirmesi ya da etiketsiz kalması durumunda depolarımızda bagajların sahipleri bu kart aracılığıyla tespit edilir.
- Bir yolcu onlarca kartı hesabına kaydedebilir.
- Kartların kullanım süresi yoktur
- Hesaba kaydedilmesinin ardından herhangi bir güncelleme gerektirmez ve kart içinde yolcu bilgisi bulunmaz.
- 43 bin üyede, 94 bin RFID bagaj kart bulunmaktadır.
- RFID, Sabiha Gökçen, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana depolarımızda kullanılmaktadır.
- İstanbul havalimanında sistemin kurulumu için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
ANILARIMIZ DHMİ’NİN ELİNDE
- ATATÜRK Havalimanında hepimizin anıları var. Önümüzdeki aylarda içi boşaltılacak. Çok sayıda yönlendirme levhası, değişik panolar vs binlerce çeşit ürün belki de çöpe atılacak.
- Koleksiyoncular dahil çok sayıda meraklı bu ürünlerden almak ister. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bir tasnif yaptıktan sonra bunları birkaç hafta orada bir yerde satışa çıkarsa diye düşünüyorum.
- Hatta internet üzerinden de satış yapılabilir. Ya da bu işleri yapan bir şirketle anlaşılır. Herkes bir parça alır gibime geliyor. Alırız ve evimizin bir köşesine koyarız.
- Atatürk Havalimanı’ndan bir parça da anılarımıza değil artık yaşamımıza katılır. Sonsuzluğa doğru yola çıkar.