Mucize mi bela mı? Dünyada çığır açan drone’lar kötü amaçlı da kullanılıyor

Dünyada çığır açan drone’lar ne yazık ki kötü amaçlar içinde kullanılıyorlar. Drone ile askeri kullanım dışında uyuşturucu naklinden terör saldırılarına kadar geniş bir yelpazede insanlığa karşı suç işliyorlar. Havalimanlarının da korkulu rüyası haline geldiler. Türkiye’de 25 binden fazla kayıtlı drone var. Ama kayıtsızlar serseri mayın gibi. Nerede ne zaman ortaya çıkar bilinmez.
SON yılların havacılıktaki en büyük icadı büyük ihtimalle drone’lar. Aklıma daha başkası gelmiyor. Geçtiğimiz yıl drone’larla paket servisi, kargo yapılırken, drone taksi uygulamalarında da büyük yol alındı. Gelecek belki de erkek arı olan drone’larda... Hayatımızı inanılmaz bir biçimde kolaylaştıracaklar. Dubai semalarında bir drone taksi uçalı hayli zaman oldu. Ticari bir gerçeğe doğru gidiyor. Öyle geniş bir yelpazesi var ki, çocukların en kıymetli oyuncaklarından büyüklerin önemli bir iş alanı haline de geldi. En güzel görüntüler drone’lardan geliyor. Üstelik maliyeti çok ucuz. Tanesi 100 liradan az modellerden başlayarak gelişmiş, kaldırma gücü yüksek yüzbinlerce dolarlık drone’lar ne yazık ki kuşlardan sonra uçakların başına bela oldu. Tabii suç drone’larda değil, onları kontrolsüz biçimde uçuranlarda. Oysa çoğu uydu bağlantılı Drone’lar iyi bir bicimde kontrol edilebiliyorlar, sahibine geri dönüyorlar. Geçtiğimiz yıl dünyada 5 binden fazla drone’un uçaklara kontrolsüz bir biçimde yaklaştığı rapor edildi. Uçaklara çarpan drone’ların sayısı da küçümsenmeyecek kadar çok.
YENİ TERÖR ARACI
Londra’da önce Gatwick, ardından Heathrow Havalimanlarında ortaya çıkan drone tehlikesi havacılık güvenliğini kara kara düşündürüyor. Bu Dorene’lar yüzünden Yüzlerce uçak seferi iptal edildi, on binlerce yolcu perişan oldu. 30 milyon dolarlık bir zarar oluştu. Kontrolsüz drone’lar artık güvenlik güçleri tarafından terör aracı sayılıyor. Gatwick’teki olayla ilgili olarak 47 yaşındaki Paul Gait ile 54 yaşındaki eşi Elaine Kirk-Gait gözaltına alındı. 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacaklar.
Anlaşılan o ki drone’lara karşı önlem alınması gerekiyor.
NEDEN TEHLİKELİ
“Minik bir drone, koskoca uçağa ne yapabilir ki” diye sorabilirsiniz. İnişte veya kalkışta motora vuracak bir drone büyük bir kazaya neden olabilir. Veya üzerinde patlayıcı olan drone’un havalimanı apronunda veya terminalinde oluşturabileceği kargaşayı düşünmek bile istemiyorum.
Drone uçurmak isteyenler, belirli bir ağırlığın üzerindeki hava araçlarına sahiplerse, aldıktan hemen sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmaları, uçuş için gerekli lisansları almaları gerekiyor. Bu konuda kolluk kuvvetleri çok dikkatli... Göz açtırmıyor. Ama teknoloji hızla gelişiyor. Minicik drone’ları tespit etmek çok zor. Bunları 500 dolara yurtdışından sipariş edip getirtebiliyorsunuz. Drone’lara karşı ilk etapta havalimanlarının etraflarına ‘drone savar’ sistemler yerleştirilmeye başlandı. Bu sistem basit bir elektronik karıştırma ile drone’un kontrolünü ele alıyor. İstenilen yere indiriyor. Sistemi bir kişi taşıyabiliyor. Ancak daha önceden program yazılmış, dışarıdan elektronik olarak sinyal almayan drone’lara drone savar etki etmeyebiliyor.
MARİLYN MONROE’YU DRONE YARATTI
1919 yılında İngiliz Kraliyet Uçuş şirketinde çalışan Regineld Denny, Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. Radioplane adıyla model uçak üretmek üzere bir tesis açtı. Bu şirket daha sonra drone’ların ilk seri üreticisi oldu. Ama şirketin adı drone’lar dışında başka bir nedenle çok duyuldu. Denny aktörlük yıllarında ABD Başkanı Ronald Reagan’ın da arkadaşıydı. Reagan başkan seçildikten sonra ordunun askeri dergisi için Radioplane fabrikasının fotoğraflarının çekilmesini istedi. David Conover adındaki askeri fotoğrafçı fabrikaya gitti. Norma Jean adında genç bir kadın, fotoğrafçının dikkatini çekti. Norma sonra model olarak çalışmaya başladı. Genç manken popüler olunca adını Marilyn Monroe olarak değiştirdi. Ve böylece efsane doğdu.
DRONE TESPİT RADARLARI
TÜRKİYE’de iki milli savunma kuruluşu ASELSAN ve Meteksan’ın drone tespit radar sistemleri bulunuyor. ASELSAN’ın ACAR Sistemi’nde radar 5 kilometre menzilli. Kanat alanı 0,5 metrekarelik drone’ları bulup takip edebiliyor. Meteksan’ın Retinar OPUS sistemi ise 2,5 kilometre menzilli. Piyasadaki küçük drone’ları tespit edebiliyor. Hedef bulunduktan sonra drone yine ASELSAN tarafından geliştirilen yüksek hassas atış kabiliyetine sahip Korkut aracının 35 mm topuyla vurulabiliyor. Ayrıca ASELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından geliştirilen lazer sistemi ile 500 metreden başarılı vuruşlar yapıldı.
DRONE’LARIN FİYATLARI
Drone’lar çok geniş bir yelpazede üretiliyor. Kapalı alanda uçurulan 8-10 dolarlık drone’lardan, 1 milyon dolara kadar satılanlara kadar sayısız ürün var. Çok pahalı olanlar çoğu zaman hükümetler tarafından kullanılıyor. Ama artık Hollwood’un da ağır kameraları drone platformu üzerinde müthiş çekimler yapıyor. Drone’lar yük taşıyor, paket dağıtımında kullanılıyor, drone taksi denemeleri sürüyor. İşte markalarına göre kameralı ulaşılabilir drone’lar.
- DJI Phantom 4 Pro: 1075 $
- DJI Mavic Pro: 1475 $
- DJI Inspire 2: 2889 $
- Autel Robotik EVO: 999 $
- DJI Mavic 2 Zoom: 1215 $
- Papağan Anafi: 549.99 $
- DJI Mavic Air: 799 $
- DJI Spark: 348.99 $
- Yuneec Typhoon H Pro: 1499 $.
- Ryze Tello: 99 $
* Fiyatlar uluslararası satış yapan internet sitelerinden alınmıştır.
Mucize mi bela mı? Dünyada çığır açan drone’lar kötü amaçlı da kullanılıyor
Dünyada çığır açan drone’lar ne yazık ki kötü amaçlar içinde kullanılıyorlar. Drone ile askeri kullanım dışında uyuşturucu naklinden terör saldırılarına kadar geniş bir yelpazede insanlığa karşı suç işliyorlar. Havalimanlarının da korkulu rüyası haline geldiler. Türkiye’de 25 binden fazla kayıtlı drone var. Ama kayıtsızlar serseri mayın gibi. Nerede ne zaman ortaya çıkar bilinmez.
SON yılların havacılıktaki en büyük icadı büyük ihtimalle drone’lar. Aklıma daha başkası gelmiyor. Geçtiğimiz yıl drone’larla paket servisi, kargo yapılırken, drone taksi uygulamalarında da büyük yol alındı. Gelecek belki de erkek arı olan drone’larda... Hayatımızı inanılmaz bir biçimde kolaylaştıracaklar. Dubai semalarında bir drone taksi uçalı hayli zaman oldu. Ticari bir gerçeğe doğru gidiyor. Öyle geniş bir yelpazesi var ki, çocukların en kıymetli oyuncaklarından büyüklerin önemli bir iş alanı haline de geldi. En güzel görüntüler drone’lardan geliyor. Üstelik maliyeti çok ucuz. Tanesi 100 liradan az modellerden başlayarak gelişmiş, kaldırma gücü yüksek yüzbinlerce dolarlık drone’lar ne yazık ki kuşlardan sonra uçakların başına bela oldu. Tabii suç drone’larda değil, onları kontrolsüz biçimde uçuranlarda. Oysa çoğu uydu bağlantılı Drone’lar iyi bir bicimde kontrol edilebiliyorlar, sahibine geri dönüyorlar. Geçtiğimiz yıl dünyada 5 binden fazla drone’un uçaklara kontrolsüz bir biçimde yaklaştığı rapor edildi. Uçaklara çarpan drone’ların sayısı da küçümsenmeyecek kadar çok.
YENİ TERÖR ARACI
Londra’da önce Gatwick, ardından Heathrow Havalimanlarında ortaya çıkan drone tehlikesi havacılık güvenliğini kara kara düşündürüyor. Bu Dorene’lar yüzünden Yüzlerce uçak seferi iptal edildi, on binlerce yolcu perişan oldu. 30 milyon dolarlık bir zarar oluştu. Kontrolsüz drone’lar artık güvenlik güçleri tarafından terör aracı sayılıyor. Gatwick’teki olayla ilgili olarak 47 yaşındaki Paul Gait ile 54 yaşındaki eşi Elaine Kirk-Gait gözaltına alındı. 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacaklar.
Anlaşılan o ki drone’lara karşı önlem alınması gerekiyor.
NEDEN TEHLİKELİ
“Minik bir drone, koskoca uçağa ne yapabilir ki” diye sorabilirsiniz. İnişte veya kalkışta motora vuracak bir drone büyük bir kazaya neden olabilir. Veya üzerinde patlayıcı olan drone’un havalimanı apronunda veya terminalinde oluşturabileceği kargaşayı düşünmek bile istemiyorum.
Drone uçurmak isteyenler, belirli bir ağırlığın üzerindeki hava araçlarına sahiplerse, aldıktan hemen sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmaları, uçuş için gerekli lisansları almaları gerekiyor. Bu konuda kolluk kuvvetleri çok dikkatli... Göz açtırmıyor. Ama teknoloji hızla gelişiyor. Minicik drone’ları tespit etmek çok zor. Bunları 500 dolara yurtdışından sipariş edip getirtebiliyorsunuz. Drone’lara karşı ilk etapta havalimanlarının etraflarına ‘drone savar’ sistemler yerleştirilmeye başlandı. Bu sistem basit bir elektronik karıştırma ile drone’un kontrolünü ele alıyor. İstenilen yere indiriyor. Sistemi bir kişi taşıyabiliyor. Ancak daha önceden program yazılmış, dışarıdan elektronik olarak sinyal almayan drone’lara drone savar etki etmeyebiliyor.
MARİLYN MONROE’YU DRONE YARATTI
1919 yılında İngiliz Kraliyet Uçuş şirketinde çalışan Regineld Denny, Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. Radioplane adıyla model uçak üretmek üzere bir tesis açtı. Bu şirket daha sonra drone’ların ilk seri üreticisi oldu. Ama şirketin adı drone’lar dışında başka bir nedenle çok duyuldu. Denny aktörlük yıllarında ABD Başkanı Ronald Reagan’ın da arkadaşıydı. Reagan başkan seçildikten sonra ordunun askeri dergisi için Radioplane fabrikasının fotoğraflarının çekilmesini istedi. David Conover adındaki askeri fotoğrafçı fabrikaya gitti. Norma Jean adında genç bir kadın, fotoğrafçının dikkatini çekti. Norma sonra model olarak çalışmaya başladı. Genç manken popüler olunca adını Marilyn Monroe olarak değiştirdi. Ve böylece efsane doğdu.
DRONE TESPİT RADARLARI
TÜRKİYE’de iki milli savunma kuruluşu ASELSAN ve Meteksan’ın drone tespit radar sistemleri bulunuyor. ASELSAN’ın ACAR Sistemi’nde radar 5 kilometre menzilli. Kanat alanı 0,5 metrekarelik drone’ları bulup takip edebiliyor. Meteksan’ın Retinar OPUS sistemi ise 2,5 kilometre menzilli. Piyasadaki küçük drone’ları tespit edebiliyor. Hedef bulunduktan sonra drone yine ASELSAN tarafından geliştirilen yüksek hassas atış kabiliyetine sahip Korkut aracının 35 mm topuyla vurulabiliyor. Ayrıca ASELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından geliştirilen lazer sistemi ile 500 metreden başarılı vuruşlar yapıldı.
DRONE’LARIN FİYATLARI
Drone’lar çok geniş bir yelpazede üretiliyor. Kapalı alanda uçurulan 8-10 dolarlık drone’lardan, 1 milyon dolara kadar satılanlara kadar sayısız ürün var. Çok pahalı olanlar çoğu zaman hükümetler tarafından kullanılıyor. Ama artık Hollwood’un da ağır kameraları drone platformu üzerinde müthiş çekimler yapıyor. Drone’lar yük taşıyor, paket dağıtımında kullanılıyor, drone taksi denemeleri sürüyor. İşte markalarına göre kameralı ulaşılabilir drone’lar.
- DJI Phantom 4 Pro: 1075 $
- DJI Mavic Pro: 1475 $
- DJI Inspire 2: 2889 $
- Autel Robotik EVO: 999 $
- DJI Mavic 2 Zoom: 1215 $
- Papağan Anafi: 549.99 $
- DJI Mavic Air: 799 $
- DJI Spark: 348.99 $
- Yuneec Typhoon H Pro: 1499 $.
- Ryze Tello: 99 $
* Fiyatlar uluslararası satış yapan internet sitelerinden alınmıştır.