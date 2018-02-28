Kaftan yerine İtalyan!

2003’te ilk kez Ethiad Havayolları’nın üniformalarını tasarlayan İtalyan modacı Ettore Bilotta, daha sonra Alitalia İtalyan Havayolları’nın kabin memuru, pilot ve yer personeli üniformalarını yaptı. Bilotta, şimdi Türk Hava Yolları (THY) ile yeni üniformalar için gizlilik anlaşmasına imza attı. Daha önceki yönetim Dilek Hanif’in çalışmalarına burnunu sokunca ortaya kaftanlı bir üniforma çıkmıştı.

YILLAR önce Türk Hava Yolları (THY) üniformalarının değişim çalışması bir skandalla sonuçlanmıştı. İyi bir modacı olmasına rağmen THY yöneticilerinin zorlaması ile kaftanlı üniformalar tasarlayan Dilek Hanif, bazı görüntülerin sızması sonucu çalışmasını yarım bırakmıştı. Aslında yerli modacılar arasında yapılan bir yarışma birden Dilek Hanif imzasına yönelmişti. Ama Dilek Hanif’in de inisiyatifi dışında şekillendirilmeye çalışılan üniformalar, ne tahliye standartlarına ne de büyüyen modern ve uluslararası kimlik kazanan THY’nin konseptine uygun olmamıştı.

TEK TEK DAVET EDİLDİ





Olayın bir skandalla sonuçlanmasından sonra üniforma değişiminden vazgeçildi. Şu andaki kullanımda olan Vakko tasarımı üniformalarla yola devam edildi. THY yönetiminin değişmesinin ardından yeniden arayışlara gidildi. Üniforma konusundaki başarıları bilinen yabancı modacılar tek tek davet edilerek görüşmeler yapıldı. Örnekler istendi...



Daha önceki yönetim döneminde modacı Dilek Hanif’in çalışmalarına şirket yetkilileri karışınca kaftanlı bir üniforma ortaya çıkmıştı. THY şimdi doğru yolu buldu ve kimsenin fazla karışmayacağı bir çalışmayı gizlilikle yapıyor.

GİZLİLİK ANLAŞMASI

İtalyan modacı Ettore Bilotta, ilginç çizimlerle geldi. Kabin ekiplerini inceledi, görüşmeler yaptı. Sonra gizlilik anlaşmasına imza attı. Son derece gizli tutulan çalışmalardan bazı örnekler kabin memurlarına gösterildi. Kabin memurları renklerden bazıları ile ilgili ton farklılıkları istedi. THY yönetimi de kabin memurlarının kendilerini içlerinde en rahat edecekleri üniformaları hazırlatabilmek için tasarımcı ile uzlaşıya vararak değişiklikleri kabul etti. Ancak

pilotlar yine lacivert üzerinde ısrar ettiler. Oysa THY pilot üniformalarında da devrim niteliğinde değişiklik yapmayı planlıyordu. Büyük ihtimalle Ettore

Bilotta da bunu istiyordu. Ama pilotlar tutucu davrandılar ve lacivertte ısrarcı oldular. Aslında, Ettore Bilotta gibi üniforma deneyimli, sınırlarını doğru çizen bir modacıyı alabildiğine özgür bırakmak gerekiyordu. Sanırım bu durum THY’nin yine çok farklı olarak ortaya çıkmasına umarım engel olmayacak...

ÜNİFORMALARI ÇOK SEVİYOR

2003’te ilk Etihad’ın üniformalarını tasarladı. Bu üniformalar, 2015’te yine Bilotta tarafından yenilendi. Tasarımcı ayrıca Alitalia’nın da üniformalarını 2016’da hazırladı. Ettore Bilotta, kariyerine 1984’te Raffaella Curiel ile çalışarak başladı. Tasarımları özellikle Ortadoğu pazarında ilgi gördü. Havacılık dünyasına ise Etihad üniformaları ile adım attı. Ocak 2005’ten bu yana bağımsız tasarımcı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

METRO GEÇ KALACAK





İSTANBUL 3. havalimanı 29 Ekim’de açılacak. Sistemin oturması büyük ihtimalle taşınmaların tamamlanması falan 2019’un ilk üç aylık dönemini aşabilir. Ama ulaşımı Atatürk Havalimanı gibi olmayan bu uzaktaki havalimanına ulaşım gerçekten ciddi bir sorun. Karayolu bağlantısında sorun yok. Makyol, D20 bağlantısını tamamladı. Kavşak inşaatları devam ediyor. Kalyon Grubu ise Odayeri-Havalimanı bağlantı inşaatını hızla yapıyor. Ama gerisi taksilere teslim. Mecidiyeköy merkez bağlantılı metro inşaatının 2019 ortalarından çok sonra bitebileceği iddia ediliyor. Halkalı-Havalimanı metro hattının daha ihalesi yapılmadı.

Böyle bir durumda yolcular merkezi noktalardan havalimanına otobüs ve taksi ile ulaşabilecekler. Hem yolculuk süreleri hem de bilet ve taksi ücretleri ciddi sorun yaratacak. Metronun havalimanı ile eş zamanlı bitmemesi, planlama hatasını da ortaya çıkarıyor. 3. Havalimanı için planların bir kez daha gözden geçirilmesi ve hükümetin hızlandırıcı şok kararlar alması gerekiyor.