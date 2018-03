Kabinlerin kraliçesi

HİÇ de kolay değil... Neredeyse 10 bin kişiyi yönetmek. Belki bir kentte üç-dört binada çalışsalar, ya da birkaç şehirdeki ofislerde, yönetmek daha kolaydı. Hatta birkaç ülkede çalışsa bu 10 bin kişi kontrolü ve yönlendirmesi yine de altından kalkılabilir. Söz ettiğimiz bu değil. Düşünün bu 10 bin kişiden 15’i Los Angeles’a inerken bir başka 15 kişi Osaka’dan hareket ediyor. Ya da Cape Town‘da görevlerini yapmış uçaktan iniyor. 4-5 kişilik bir grup Amsterdam’dan gelirken bir başka grup Diyabakır’a uçuyor...

Çalışanları dünyanın dört bir yanında, bir yerde durmuyorlar. Binlerce insana hizmet verirken, uçak koridorlarında koşuşurken doğan hareketliliği düşünebiliyor musunuz? 10 bin kişiden kimse yerinde durmuyor...

Ya da uçuşunu tamamlamış bir başka ülkede bir otelde dinlenmeye çekilmişler. Somali yolunda ekipten biri hastalanıyor ya da Chicago yolundaki bir kabin memurunuzun yakını vefat ediyor. Böyle bir girdabı o yönetiyor. Sonuçta, gün sonunda tek başına. Yanlışlar, hatalar hepsi onun. Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak işte böyle bir düzende, disipline edilmiş bir kargaşayı yönetiyor. Elbette yalnız değil. 100’den biraz fazla yönetim ekibi var. Yine de tek başına.

Yanlışların hepsinin sorumlusu o. Doğruları paylaşan çok olur. Günün 24 saati iki kız çocuğu annesi Nevin Hanım alarm halindeki bir hayatı yaşıyor. Soluk aldığı zamanlar sınırlı, tatiller, uzaklardaki hayaller. Rahat yok ama onun ki de böyle bir yaşam biçimi...

HER ZORLUK İNSANI GÜÇLÜ KILAR

Annelik ve kabin memurluğu bir arada zor olmadı mı?

- Her güzelliğin zor yanları var tabii ki. Fakat kabin memurlarının bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri ve sabırları bir tesadüf değil. Bu mesleği yapabilen kişiler gerçekte de güçlüklerin üstesinden gelmeyi başarabilen yüksek iradeli insanlardır. Tek problem mükemmellik arayışımızdan kaynaklanır.

THY’de kabin memuru-hostes olarak girmek zor mu?

- Benim girdiğim günlere kıyasla bugün çok daha kolay. Çünkü 20-25 yıl önce havayollarına personel alımı çok kısıtlıydı. Son 10 yıldır düzenli bir büyüme içinde olduğumuz için her yıl ortalama 800 civarında kabin memuru alıyoruz.

Lise mezunu alıyor musunuz?

- Geçtiğimiz yıla kadar lise mezunu alınıyordu ancak artık en az 2 yıllık yükseköğrenim görmüş olmaları gerekliliği aranıyor. İngilizce bilmeleri, boylarının kadın kabin memurlarında 160 ile 180 arasında, erkeklerde 170 ile 190 santimetre arasında olması gerekiyor. Tabii çok uzun boy da kabinde hareket sorunu yaratıyor. Tahliyelerde ciddi bir sorun oluşturuyor. Bu ölçüler zaman içindeki tecrübelerle belirlenmiştir. Bir de elbette boy ve kilo arasındaki orantıda önemli.

EVLİ OLMAK ÖZVERİ İSTER

Evli kabin memurlarının eşlerinin şikâyeti oluyor mu?

- Bu konuda eşlerden herhangi bir şikâyet almadık çünkü herkes birbirini öyle kabul ediyor ve anlayışlı davranıyor. Bir uçucu eşi olmak özveri ister. Kadın erkek fark etmez. Eşlerin her ikisi de uçucuysa biri gider biri gelir... Eğer eş camiadan biri değilse düzensiz çalışma saatlerine bağlı olarak alışılmışın dışında bir hayat tarzına hazır olması gerekir.

YÜZDE 70’İ KADIN

- Toplam 9964 kabin memurunun 7 bin 55’i kadın kabin memuru. Yaygın adıyla hostes.

- Erkek kabin memuru yani orijinal adıyla steward sayısı ise 2 bin 909.

- Kadın-erkek oranı yüzde 70’e yüzde 30.

- Her gün ortalama 75 kabin memuru sağlık nedenleriyle rapor alıyor.

- 24 saate yayılmış olan uçuşlarda aksama olmaması için hem İstanbul Atatürk hem de Sabiha Gökçen’de ve evde her an uçuş görev tebliği alabilecekleri planlanan 713 kabin memuru hazır bekliyor.

27 YILDIR UÇUYOR

NEVİN Çolak, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’nda öğrenciyken, aynı bölümde okuyan bir arkadaşının Türk Hava Yolları’na girmesiyle kabin memuru olmaya karar verdi. Ancak THY’nin alımları kapanmıştı. Özel bir hava yolunda kabin memuru olarak girdi. 1993’te THY’ye geçti. 2000’de kabin amiri oldu. Eğitmenlik yaptı. Kabin Planlama Şefi, Kabin Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2014’te Kabin Hizmetleri Başkanlığı görevine atandı.

KABİN MEMURU MAAŞLARI NE KADAR?

- THY bu yıl toplam 800 civarında kabin memuru alımı gerçekleştirecek. Henüz alım süreci sürüyor.

- Bir yıllık bir kabin memuru 5-6 bin TL, 5 yıllık bir kabin memuru 7-8 bin TL, 15 yıllık bir kabin amiri 9-10 bin TL maaş alıyor.

- Ayrıca yılda 4 maaş ikramiye var. Bunların dışında yakıt parası, yatı seferlerinde harcırahlar da maaşa ekleniyor.

- Özellikle yaz aylarında aylık uçuşları 80 saatin üzerine çıkınca fazla mesai ödeniyor. Bu yıl THY çalışanları, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın talimatıyla bir maaş da prim aldılar.

- Beş yıllık kabin memurunun aylık geliri ortalama 13-15 bin lira arasında. THY dünyadaki büyük havayolları arasında kabin ekiplerine iyi maaş veren şirketler arasında yer alıyor.

HANGİ UÇAK TİPİNDE KAÇ KABİN MEMURU GÖREV YAPIYOR

Not: Her uçakta en az bir kabin amiri bulunuyor. Havacılık kurallarına göre her 50 yolcuya bir kabin memuru bulunmak zorunda. Uçuş süresi uzadığında ek kabin memuru görevlendiriliyor.