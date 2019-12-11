Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Uğur CEBECİ>İnternet olmadan asla
"Uğur Cebeci" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Uğur Cebeci" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Uğur Cebeci

Uğur Cebeci

ucebeci@hurriyet.com.tr

İnternet olmadan asla

11 Aralık 2019

Spot havayolu yolculuğunda internet hizmeti kabin içi hizmetlerinde üst sıralarda yer almaya başladı. Uçak içi ikram hâlâ ön sırada olsa da yolcuların yüzde 90’ı bindikleri uçakta Wi-Fi bağlantısı olup olmadığını sormaya başladı. Gökyüzünden aşağı bağlanmakta önemli bir şey de tespit edildi. Uçuş korkusu olanların sisteme girerek vakit geçirirken korkularının azaldığı, hatta bu korkuyu unuttukları ortaya çıktı.

GÖKYÜZÜNDE internet kullanımıyla ilgili veriler tam olarak ortaya çıkmadı. Ama kabaca belirlenen araştırmalara göre artık Wi-Fi hizmeti olan uçaklar yolcular tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı. Özellikle uzun uçuşlarda internet imkânı olmadığı zaman havayolu ve uçak tercihleri bile değişiyor. Özellikle işinsanları mutlaka bindikleri uçakta internete girmek istiyor. Böylece işlerini kesintisiz yönetme ve hiçbir şey için geç kalmama isteği öne çıkıyor. Gerçek şu ki, yukarıda Wi-Fi hizmeti aşağı ile bir kan bağı olarak kabul ediliyor. Büyükler işlerini yaparken çocuklar alıştıkları filmleri seyrederek kabinde daha az sorun yaratıyor. Çocukların meşgul olması sayesinde kabin içinde duyulan ağlama seslerinde bile ciddi azalma oldu. Gençler genellikle internette gezinmenin dışında eşleri ve sevgilileriyle sürekli mailleşerek aralarında bağı sıcak tutuyor ve bundan çok keyif alıyorlar.

THY YAYGINLAŞTIRIYOR

Türk Hava Yolları (THY) artık filosuna her giren uçakta mutlaka Wi-Fi sisteminin olması için ciddi paralar harcıyor. Uçağın imalatı sırasında sistemin kurulması çok daha kolay oluyor. Sonradan yapılan sistemler için uçakların yere çekilmesi, kablolamalar hem zaman alıyor hem de daha pahalıya mal oluyor. Türkiye’de uçakta internet hizmetini yoğun biçimde sunan THY, bu altyapıya sahip uçakları devreye aldıkça internet hizmetinin kullanımında artış yaşanıyor. Şirket, internet hizmetini toplam 33 adet B777, 41 adet A330, 6 adet B787, 11 adet A321 NEO uçağında dış hatlarda tüm rotalarda sunuyor.

İnternet olmadan asla

PROJE DEVAM EDİYOR

Yolcular, uçuşta internet hizmetinin varlığını öğrendikçe, etrafında gördükçe, hizmeti deneyimledikçe ve bu tür hizmetler daha kolay ulaşılabilir hale geldikçe kullanımı da artıyor. Özellikle iş amaçlı seyahat eden yolcular da bu ivmelenme daha fazla olmakla birlikte Miles&Smiles yolcularına sunulan avantajlar sayesinde ekonomi sınıfı yolcularında da kullanım yaygınlaşıyor. Önümüzdeki dönemde filoya katılacak olan tüm A350, B787, A321 NEO ve B737 MAX uçaklarında internet altyapısı olacak. Ayrıca halihazırda filoda bulunan 104 dar gövde uçağa internet altyapısının kurulmasıyla ilgili proje de devam ediyor.

EN ÇOK NE AMAÇLA KULLANILIYOR

İŞ amaçlı seyahat eden yolcular interneti genellikle bir haberi, analizi, raporu okuma amaçlı ya da e-mail alma ve gönderme amaçlı kullanıyor. Business yolcular için de iş amaçlı olarak internet kullanım oranı yüzde 87. Uçuş süresince e-mail okuma ve gönderme amaçlı internet kullanan business yolcu oranı ise yüzde 60. Inmarsat-Infligh Connectivity raporuna göre business yolcuların yüzde 47’si uçak içi internet hizmeti olmadığında zamanını boşa harcadığını düşünüyor. Ekonomi yolcusunun internet ihtiyaç nedenlerine bakıldığında internette gezinme/sörf yapma, sosyal medya kullanımı, haber okuma gibi nedenler en ön sıralarda yer alıyor. Bunları TV/film izleme, müzik dinleme ve video izleme takip ediyor. Tüm yolcu grupları baz alındığında uçak içi internet kullanım nedenlerinde gezinme/sörf yapma (yüzde 75), sosyal medya(yüzde 63) ve haber okuma(yüzde 63) ilk üç sırayı oluşturuyor. Bu sırayı e-posta alma/gönderme (yüzde 60), TV/Film izleme(yüzde 44), müzik dinleme(yüzde 40), video izleme( yüzde 32) ve online alışveriş(yüzde 25) takip ediyor. (Kaynak: Gogo 2018 Global Traveler Research)

Yapılan araştırmaya göre (inmarsat) çocuklu ailelerin yüzde 81’i Wi-Fi hizmeti olan bir havayolunu, internet hizmeti sunmayan bir havayoluna tercih edeceklerini söylüyor. Anne-babaların yüzde 66’sı uçak içi internet hizmetini ‘hayat kurtarıcı’ olarak tanımlıyor. Uçak içi internet hizmeti uçuş korkusuna da iyi geliyor. Yolcuların yüzde 61’i yerdeki yakınları ile iletişim kurabilecekleri için uçak içi internet hizmetinin uçuş korkularını dindirebileceğini düşünüyor.

 

YÜZDE 81’İ İSTİYOR

ORTALAMA internet kullanımı uçuş mesafesine göre değişmekle birlikte, yolcu profiline göre de değişkenlik gösteriyor. Örneğin THY’de ekonomi sınıfı bir yolcunun internet kullanımı (veri kullanımı) iş amaçlı seyahat eden bir yolcunun yaklaşık iki katı. Bu durum interneti kullanım amacının farklılaşmasından kaynaklanıyor. Ayrıca bölgeden bölgeye de internet kullanım alışkanlıkları da değişşyor. Uçuşta internet hizmeti yolcuların bir havayolunu tercih etmekteki kriterler arasında giderek önem kazanıyor. Yapılan araştırmaya göre Wi-Fi hizmeti yolcuların bir hava yolunu tercih etmekteki dördüncü en önemli nedeni. (Inmarsat) Hatta uçuşta internet hizmeti için diğer bir kısım servislerden dahi vazgeçmeyi kabul ediyor. 2018’de yapılan araştırmaya göre, yolcuların yüzde 81’i uçakta Wi-Fi hizmetinden faydalanmak istiyor. Bu oran business class yolcuları için yüzde 90’a, 18-30 yaş aralığındaki yolcular için ise yüzde 91’e ulaşıyor. Önümüzdeki dönemde uçuşlarda internet kullanımının ivmelenerek artacak. Bu nedenle hava yolları, yolcu deneyimlerini geliştirmek ve yan gelirlerini artırmak amacıyla uçakta bağlantı çözümlerine yöneliyor.

KULLANIM ÜCRETİ

THY interneti business yolculara ve Miles&Smiles Elite-Elite Plus üyelerine ücretsiz olarak sunarken, Classic/Classic Plus üyesi yolcularına 10 MB’a kadar ücretsiz sağlıyor. Ekonomi sınıfındaki yolcular ise bu hizmette bir saatlik pakete 9.99 dolar, 24 saatlik pakete 14.99 dolar ödüyor. Dünyada yolcuların yüzde 67’si 1-25 dolar arası, yüzde 25’i 26-99 dolar arası ve yüzde 8’i ise 100 dolar ve üzeri ücret ödedi. Gelecekte havayolları sattığı internet hizmetini de daha ulaşılabilir rakamlara çekecek.

X
Uğur CEBECİ Uğur CEBECİTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Alanis Morissette’den Müzikal, Yeni Şarkı, Yeni Albüm MüjdesiHikmet DemirkolAlanis Morissette’den Müzikal, Yeni Şarkı, Yeni Albüm Müjdesi!11.12.2019
Dağın öteki yüzüMehmet SOYSALDağın öteki yüzü11.12.2019
Boşanmış bir kadın olduğum için ailesi beni istemiyorGüzin AblaBoşanmış bir kadın olduğum için ailesi beni istemiyor11.12.2019
Dışarda karşılaştığın engeller, senin içindeki sınırlarAygül AydınDışarda karşılaştığın engeller, senin içindeki sınırlar!11.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.