İnternet olmadan asla

Spot havayolu yolculuğunda internet hizmeti kabin içi hizmetlerinde üst sıralarda yer almaya başladı. Uçak içi ikram hâlâ ön sırada olsa da yolcuların yüzde 90’ı bindikleri uçakta Wi-Fi bağlantısı olup olmadığını sormaya başladı. Gökyüzünden aşağı bağlanmakta önemli bir şey de tespit edildi. Uçuş korkusu olanların sisteme girerek vakit geçirirken korkularının azaldığı, hatta bu korkuyu unuttukları ortaya çıktı.
GÖKYÜZÜNDE internet kullanımıyla ilgili veriler tam olarak ortaya çıkmadı. Ama kabaca belirlenen araştırmalara göre artık Wi-Fi hizmeti olan uçaklar yolcular tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı. Özellikle uzun uçuşlarda internet imkânı olmadığı zaman havayolu ve uçak tercihleri bile değişiyor. Özellikle işinsanları mutlaka bindikleri uçakta internete girmek istiyor. Böylece işlerini kesintisiz yönetme ve hiçbir şey için geç kalmama isteği öne çıkıyor. Gerçek şu ki, yukarıda Wi-Fi hizmeti aşağı ile bir kan bağı olarak kabul ediliyor. Büyükler işlerini yaparken çocuklar alıştıkları filmleri seyrederek kabinde daha az sorun yaratıyor. Çocukların meşgul olması sayesinde kabin içinde duyulan ağlama seslerinde bile ciddi azalma oldu. Gençler genellikle internette gezinmenin dışında eşleri ve sevgilileriyle sürekli mailleşerek aralarında bağı sıcak tutuyor ve bundan çok keyif alıyorlar.
THY YAYGINLAŞTIRIYOR
Türk Hava Yolları (THY) artık filosuna her giren uçakta mutlaka Wi-Fi sisteminin olması için ciddi paralar harcıyor. Uçağın imalatı sırasında sistemin kurulması çok daha kolay oluyor. Sonradan yapılan sistemler için uçakların yere çekilmesi, kablolamalar hem zaman alıyor hem de daha pahalıya mal oluyor. Türkiye’de uçakta internet hizmetini yoğun biçimde sunan THY, bu altyapıya sahip uçakları devreye aldıkça internet hizmetinin kullanımında artış yaşanıyor. Şirket, internet hizmetini toplam 33 adet B777, 41 adet A330, 6 adet B787, 11 adet A321 NEO uçağında dış hatlarda tüm rotalarda sunuyor.
PROJE DEVAM EDİYOR
Yolcular, uçuşta internet hizmetinin varlığını öğrendikçe, etrafında gördükçe, hizmeti deneyimledikçe ve bu tür hizmetler daha kolay ulaşılabilir hale geldikçe kullanımı da artıyor. Özellikle iş amaçlı seyahat eden yolcular da bu ivmelenme daha fazla olmakla birlikte Miles&Smiles yolcularına sunulan avantajlar sayesinde ekonomi sınıfı yolcularında da kullanım yaygınlaşıyor. Önümüzdeki dönemde filoya katılacak olan tüm A350, B787, A321 NEO ve B737 MAX uçaklarında internet altyapısı olacak. Ayrıca halihazırda filoda bulunan 104 dar gövde uçağa internet altyapısının kurulmasıyla ilgili proje de devam ediyor.
EN ÇOK NE AMAÇLA KULLANILIYOR
İŞ amaçlı seyahat eden yolcular interneti genellikle bir haberi, analizi, raporu okuma amaçlı ya da e-mail alma ve gönderme amaçlı kullanıyor. Business yolcular için de iş amaçlı olarak internet kullanım oranı yüzde 87. Uçuş süresince e-mail okuma ve gönderme amaçlı internet kullanan business yolcu oranı ise yüzde 60. Inmarsat-Infligh Connectivity raporuna göre business yolcuların yüzde 47’si uçak içi internet hizmeti olmadığında zamanını boşa harcadığını düşünüyor. Ekonomi yolcusunun internet ihtiyaç nedenlerine bakıldığında internette gezinme/sörf yapma, sosyal medya kullanımı, haber okuma gibi nedenler en ön sıralarda yer alıyor. Bunları TV/film izleme, müzik dinleme ve video izleme takip ediyor. Tüm yolcu grupları baz alındığında uçak içi internet kullanım nedenlerinde gezinme/sörf yapma (yüzde 75), sosyal medya(yüzde 63) ve haber okuma(yüzde 63) ilk üç sırayı oluşturuyor. Bu sırayı e-posta alma/gönderme (yüzde 60), TV/Film izleme(yüzde 44), müzik dinleme(yüzde 40), video izleme( yüzde 32) ve online alışveriş(yüzde 25) takip ediyor. (Kaynak: Gogo 2018 Global Traveler Research)
Yapılan araştırmaya göre (inmarsat) çocuklu ailelerin yüzde 81’i Wi-Fi hizmeti olan bir havayolunu, internet hizmeti sunmayan bir havayoluna tercih edeceklerini söylüyor. Anne-babaların yüzde 66’sı uçak içi internet hizmetini ‘hayat kurtarıcı’ olarak tanımlıyor. Uçak içi internet hizmeti uçuş korkusuna da iyi geliyor. Yolcuların yüzde 61’i yerdeki yakınları ile iletişim kurabilecekleri için uçak içi internet hizmetinin uçuş korkularını dindirebileceğini düşünüyor.
YÜZDE 81’İ İSTİYOR
ORTALAMA internet kullanımı uçuş mesafesine göre değişmekle birlikte, yolcu profiline göre de değişkenlik gösteriyor. Örneğin THY’de ekonomi sınıfı bir yolcunun internet kullanımı (veri kullanımı) iş amaçlı seyahat eden bir yolcunun yaklaşık iki katı. Bu durum interneti kullanım amacının farklılaşmasından kaynaklanıyor. Ayrıca bölgeden bölgeye de internet kullanım alışkanlıkları da değişşyor. Uçuşta internet hizmeti yolcuların bir havayolunu tercih etmekteki kriterler arasında giderek önem kazanıyor. Yapılan araştırmaya göre Wi-Fi hizmeti yolcuların bir hava yolunu tercih etmekteki dördüncü en önemli nedeni. (Inmarsat) Hatta uçuşta internet hizmeti için diğer bir kısım servislerden dahi vazgeçmeyi kabul ediyor. 2018’de yapılan araştırmaya göre, yolcuların yüzde 81’i uçakta Wi-Fi hizmetinden faydalanmak istiyor. Bu oran business class yolcuları için yüzde 90’a, 18-30 yaş aralığındaki yolcular için ise yüzde 91’e ulaşıyor. Önümüzdeki dönemde uçuşlarda internet kullanımının ivmelenerek artacak. Bu nedenle hava yolları, yolcu deneyimlerini geliştirmek ve yan gelirlerini artırmak amacıyla uçakta bağlantı çözümlerine yöneliyor.
KULLANIM ÜCRETİ
THY interneti business yolculara ve Miles&Smiles Elite-Elite Plus üyelerine ücretsiz olarak sunarken, Classic/Classic Plus üyesi yolcularına 10 MB’a kadar ücretsiz sağlıyor. Ekonomi sınıfındaki yolcular ise bu hizmette bir saatlik pakete 9.99 dolar, 24 saatlik pakete 14.99 dolar ödüyor. Dünyada yolcuların yüzde 67’si 1-25 dolar arası, yüzde 25’i 26-99 dolar arası ve yüzde 8’i ise 100 dolar ve üzeri ücret ödedi. Gelecekte havayolları sattığı internet hizmetini de daha ulaşılabilir rakamlara çekecek.
İnternet olmadan asla
Spot havayolu yolculuğunda internet hizmeti kabin içi hizmetlerinde üst sıralarda yer almaya başladı. Uçak içi ikram hâlâ ön sırada olsa da yolcuların yüzde 90’ı bindikleri uçakta Wi-Fi bağlantısı olup olmadığını sormaya başladı. Gökyüzünden aşağı bağlanmakta önemli bir şey de tespit edildi. Uçuş korkusu olanların sisteme girerek vakit geçirirken korkularının azaldığı, hatta bu korkuyu unuttukları ortaya çıktı.
GÖKYÜZÜNDE internet kullanımıyla ilgili veriler tam olarak ortaya çıkmadı. Ama kabaca belirlenen araştırmalara göre artık Wi-Fi hizmeti olan uçaklar yolcular tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı. Özellikle uzun uçuşlarda internet imkânı olmadığı zaman havayolu ve uçak tercihleri bile değişiyor. Özellikle işinsanları mutlaka bindikleri uçakta internete girmek istiyor. Böylece işlerini kesintisiz yönetme ve hiçbir şey için geç kalmama isteği öne çıkıyor. Gerçek şu ki, yukarıda Wi-Fi hizmeti aşağı ile bir kan bağı olarak kabul ediliyor. Büyükler işlerini yaparken çocuklar alıştıkları filmleri seyrederek kabinde daha az sorun yaratıyor. Çocukların meşgul olması sayesinde kabin içinde duyulan ağlama seslerinde bile ciddi azalma oldu. Gençler genellikle internette gezinmenin dışında eşleri ve sevgilileriyle sürekli mailleşerek aralarında bağı sıcak tutuyor ve bundan çok keyif alıyorlar.
THY YAYGINLAŞTIRIYOR
Türk Hava Yolları (THY) artık filosuna her giren uçakta mutlaka Wi-Fi sisteminin olması için ciddi paralar harcıyor. Uçağın imalatı sırasında sistemin kurulması çok daha kolay oluyor. Sonradan yapılan sistemler için uçakların yere çekilmesi, kablolamalar hem zaman alıyor hem de daha pahalıya mal oluyor. Türkiye’de uçakta internet hizmetini yoğun biçimde sunan THY, bu altyapıya sahip uçakları devreye aldıkça internet hizmetinin kullanımında artış yaşanıyor. Şirket, internet hizmetini toplam 33 adet B777, 41 adet A330, 6 adet B787, 11 adet A321 NEO uçağında dış hatlarda tüm rotalarda sunuyor.
PROJE DEVAM EDİYOR
Yolcular, uçuşta internet hizmetinin varlığını öğrendikçe, etrafında gördükçe, hizmeti deneyimledikçe ve bu tür hizmetler daha kolay ulaşılabilir hale geldikçe kullanımı da artıyor. Özellikle iş amaçlı seyahat eden yolcular da bu ivmelenme daha fazla olmakla birlikte Miles&Smiles yolcularına sunulan avantajlar sayesinde ekonomi sınıfı yolcularında da kullanım yaygınlaşıyor. Önümüzdeki dönemde filoya katılacak olan tüm A350, B787, A321 NEO ve B737 MAX uçaklarında internet altyapısı olacak. Ayrıca halihazırda filoda bulunan 104 dar gövde uçağa internet altyapısının kurulmasıyla ilgili proje de devam ediyor.
EN ÇOK NE AMAÇLA KULLANILIYOR
İŞ amaçlı seyahat eden yolcular interneti genellikle bir haberi, analizi, raporu okuma amaçlı ya da e-mail alma ve gönderme amaçlı kullanıyor. Business yolcular için de iş amaçlı olarak internet kullanım oranı yüzde 87. Uçuş süresince e-mail okuma ve gönderme amaçlı internet kullanan business yolcu oranı ise yüzde 60. Inmarsat-Infligh Connectivity raporuna göre business yolcuların yüzde 47’si uçak içi internet hizmeti olmadığında zamanını boşa harcadığını düşünüyor. Ekonomi yolcusunun internet ihtiyaç nedenlerine bakıldığında internette gezinme/sörf yapma, sosyal medya kullanımı, haber okuma gibi nedenler en ön sıralarda yer alıyor. Bunları TV/film izleme, müzik dinleme ve video izleme takip ediyor. Tüm yolcu grupları baz alındığında uçak içi internet kullanım nedenlerinde gezinme/sörf yapma (yüzde 75), sosyal medya(yüzde 63) ve haber okuma(yüzde 63) ilk üç sırayı oluşturuyor. Bu sırayı e-posta alma/gönderme (yüzde 60), TV/Film izleme(yüzde 44), müzik dinleme(yüzde 40), video izleme( yüzde 32) ve online alışveriş(yüzde 25) takip ediyor. (Kaynak: Gogo 2018 Global Traveler Research)
Yapılan araştırmaya göre (inmarsat) çocuklu ailelerin yüzde 81’i Wi-Fi hizmeti olan bir havayolunu, internet hizmeti sunmayan bir havayoluna tercih edeceklerini söylüyor. Anne-babaların yüzde 66’sı uçak içi internet hizmetini ‘hayat kurtarıcı’ olarak tanımlıyor. Uçak içi internet hizmeti uçuş korkusuna da iyi geliyor. Yolcuların yüzde 61’i yerdeki yakınları ile iletişim kurabilecekleri için uçak içi internet hizmetinin uçuş korkularını dindirebileceğini düşünüyor.
YÜZDE 81’İ İSTİYOR
ORTALAMA internet kullanımı uçuş mesafesine göre değişmekle birlikte, yolcu profiline göre de değişkenlik gösteriyor. Örneğin THY’de ekonomi sınıfı bir yolcunun internet kullanımı (veri kullanımı) iş amaçlı seyahat eden bir yolcunun yaklaşık iki katı. Bu durum interneti kullanım amacının farklılaşmasından kaynaklanıyor. Ayrıca bölgeden bölgeye de internet kullanım alışkanlıkları da değişşyor. Uçuşta internet hizmeti yolcuların bir havayolunu tercih etmekteki kriterler arasında giderek önem kazanıyor. Yapılan araştırmaya göre Wi-Fi hizmeti yolcuların bir hava yolunu tercih etmekteki dördüncü en önemli nedeni. (Inmarsat) Hatta uçuşta internet hizmeti için diğer bir kısım servislerden dahi vazgeçmeyi kabul ediyor. 2018’de yapılan araştırmaya göre, yolcuların yüzde 81’i uçakta Wi-Fi hizmetinden faydalanmak istiyor. Bu oran business class yolcuları için yüzde 90’a, 18-30 yaş aralığındaki yolcular için ise yüzde 91’e ulaşıyor. Önümüzdeki dönemde uçuşlarda internet kullanımının ivmelenerek artacak. Bu nedenle hava yolları, yolcu deneyimlerini geliştirmek ve yan gelirlerini artırmak amacıyla uçakta bağlantı çözümlerine yöneliyor.
KULLANIM ÜCRETİ
THY interneti business yolculara ve Miles&Smiles Elite-Elite Plus üyelerine ücretsiz olarak sunarken, Classic/Classic Plus üyesi yolcularına 10 MB’a kadar ücretsiz sağlıyor. Ekonomi sınıfındaki yolcular ise bu hizmette bir saatlik pakete 9.99 dolar, 24 saatlik pakete 14.99 dolar ödüyor. Dünyada yolcuların yüzde 67’si 1-25 dolar arası, yüzde 25’i 26-99 dolar arası ve yüzde 8’i ise 100 dolar ve üzeri ücret ödedi. Gelecekte havayolları sattığı internet hizmetini de daha ulaşılabilir rakamlara çekecek.