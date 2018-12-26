Host girdi müdür oldu!

Türk Hava Yolları’ndaki başarı hikâyelerinden biri. Şirketin en uç noktalarından birinde part-time işe alınan Cenk Öcal bugün THY New York Müdürü. Tırnakları ile kaza kaza gelenlerden yani. Şirketin yapısında da böyle bir özellik var. En uç noktalardan başlayanlar, eğitimleri yeterliyse ve İngilizceleri kuvvetliyse rahatça önleri açılıp yükselebiliyorlar.
STEWARD, yani erkek kabin memuru. Host da deniyor. Hostesin erkek olanı. Cenk Öcal’ı Singapur’da yol ortasında tanıdım. Yanında üçü kadın ikisi erkek Sofya’da bilet satış rekoru kıran acente sahipleri ile geziyordu. Sebebi onlara başarılarından dolayı bu geziyi planlamış ve Singapur uçuş noktasını tanıtıyordu. Konuşurken öğrendim ki, Sofya’daki yabancı acenteler Sofya’dan İstanbul’a oradan da Uzakdoğu’dan Amerika’ya kadar geniş bir yelpazede THY bileti satıyorlarmış. Uzun uzun sohbet ettik. O zaman THY Sofya Müdürü’ydü. Görüşelim dedik. Ben espri olsun diye ‘New York Müdürü olmadan pek fazla görüşmeyiz’ dedim. Sadece şakaydı. İki ay sonra Cenk New York’dan aradı. THY New York Müdürü olmuştu. Ne çok güldük...
YOLCUYU ARTTIRMA PLANI
İşte onun hikâyesi: 1978 yılında İstanbul’da doğmuş. Henüz 40 yaşında. Bir erkek, bir kız babası. Ömrünün yarısını THY’de geçirmiş. Tam 20 yıldır çalışıyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okurken 1999 yılında part-time kabin memuru olarak THY’de uçmaya başlamış. Sonra uluslararası ticaret üzerine master yaparken mesleğini bırakıp, eşinin de ısrarıyla THY’de yoluna devam etmiş. Kabin memurluğundan sonra Genel Müdürlükte Gelir Yönetimi Birimi’nde görev almış. Kabin memuruyken ‘Yolcu az olsa da biraz rahat etsek gibi‘ geleneksel düşünce yerini bu geçişle, ‘ne yapsak da yolcuyu arttırsak‘ fikri öne çıkmaya başlamış. Dört yıl süren bu görevden sonra yönetim onu ilk yurtdışı görevi olan Bulgaristan-Sofya Satış Müdürlüğü’ne atamış. 5 yıl Sofya’da görev yapan Öcal sonunda ülkedeki ikinci noktası olan Varna’yı uçuş ağına katmış. Başarısı ile birlikte yolu New York’a uzanmış. Şimdi THY New York Müdürü. New York’da THY’nin tanıtımında ciddi bir başarı yakalamış, iyi ilişkileri nedeniyle Birleşmiş Milletler’den başlayarak her kuruluşta THY’nin temsilini sağlamış. New York Borsası’nda açılış gongunu çalmış. THY’nin ofisinin de bulunduğu ünlü Empire State Building’de THY adına kırmızı-beyaz ışıklandırmayı da gerçekleştirmiş. Slotlar elverdiğinde New Jersey’deki Newark Havalimanı’na da uçuşları başlatacak. Şu andaki JFK Havalimanı’nda THY için bir özel salon açılmasına da uğraşıyor. Hayalleri çok heyecanı çok bir adam...
Kısaca kabinden THY New York Müdürlüğü’ne ulaşıp bulunduğu yeri doldurmuş, taşmaya devam ediyor...
30 YILDIR NEW YORK’A UÇUYOR
- TÜRK Hava Yolları New York JFK Havalimanı’na ilk uçuşunu 26 Ağustos 1988 yılında gerçekleştirdi. O zamanlar A310 ile uçuluyordu. Uçak önce Brüksel’e iniyor orada yakıt ikmali yaptıktan sonra JFK için havalanıyordu. A340 uçaklarının gelişi ile direkt uçuşlar başladı. New York uçuşları yaz aylarında günde 3 yani haftada 21, kış aylarında günde 2 yani haftada 14 sefer olarak icra ediliyor. 2018 Ocak-Kasım döneminde toplam 580 bin yolcu taşındı. Aylık ortalama 41-42 bin yolcu THY ile New York’a gidip-geliyor. Doluluk oranı yözde 89.5 gibi, müthiş bir oran. Karşı rüzgara göre değişmekle birlikte ortalama 11 yada biraz fazla süren New York uçuşunun kış tarifesi şöyle:
TK3 IST 08:15-JFK 11:45, Airbus A330-300
TK1 IST 14:50-JFK 18:10, Boeing 777-300ER
NEWARK UÇUŞU 2020’YE KALDI
- TÜRK Hava Yolları, New York’un ikinci büyük havalimanı Newark’a uçuş kararını ertelemek zorunda kaldı. Çünkü Newark Havalimanı’nın verdiği slot THY’nin Amerika içi anlaşmalı şirketlerin uçuşlarına yolcu veremeyeceği saatler ortaya çıkınca kararın ileri tarihe bırakılması uygun görüldü. New Jersey’deki Havalimanı için THY İstanbul-Newark seferlerini saat 11.00-12.00 arasında iniş ve 14.00 gibi İstanbul’a kalkış olarak planlamak istedi. Newark otoritesi ise o saatlerdeki uçuş yoğunluğundan dolayı başka saatler önerdi. Anlaşma mümkün olmayınca planlamanın ya yıl sonu yada 2010 yılına bırakılması kararlaştırıldı.
12 BİN KABİN MEMURU OLACAK
THY 2019 yılının ortalarına kadar toplam 2 bin kabin memuru almış olacak. Şu sıralarda da alım yapan şirket yabancı kabin memurları da çalıştırmaya başladı. 2019 ortalarına kadar alınacak toplam 2 bin kabin memuru ile birlikte THY’de uçan kabin memuru sayısı 12 bini aşacak.
Host girdi müdür oldu!
Türk Hava Yolları’ndaki başarı hikâyelerinden biri. Şirketin en uç noktalarından birinde part-time işe alınan Cenk Öcal bugün THY New York Müdürü. Tırnakları ile kaza kaza gelenlerden yani. Şirketin yapısında da böyle bir özellik var. En uç noktalardan başlayanlar, eğitimleri yeterliyse ve İngilizceleri kuvvetliyse rahatça önleri açılıp yükselebiliyorlar.
STEWARD, yani erkek kabin memuru. Host da deniyor. Hostesin erkek olanı. Cenk Öcal’ı Singapur’da yol ortasında tanıdım. Yanında üçü kadın ikisi erkek Sofya’da bilet satış rekoru kıran acente sahipleri ile geziyordu. Sebebi onlara başarılarından dolayı bu geziyi planlamış ve Singapur uçuş noktasını tanıtıyordu. Konuşurken öğrendim ki, Sofya’daki yabancı acenteler Sofya’dan İstanbul’a oradan da Uzakdoğu’dan Amerika’ya kadar geniş bir yelpazede THY bileti satıyorlarmış. Uzun uzun sohbet ettik. O zaman THY Sofya Müdürü’ydü. Görüşelim dedik. Ben espri olsun diye ‘New York Müdürü olmadan pek fazla görüşmeyiz’ dedim. Sadece şakaydı. İki ay sonra Cenk New York’dan aradı. THY New York Müdürü olmuştu. Ne çok güldük...
YOLCUYU ARTTIRMA PLANI
İşte onun hikâyesi: 1978 yılında İstanbul’da doğmuş. Henüz 40 yaşında. Bir erkek, bir kız babası. Ömrünün yarısını THY’de geçirmiş. Tam 20 yıldır çalışıyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okurken 1999 yılında part-time kabin memuru olarak THY’de uçmaya başlamış. Sonra uluslararası ticaret üzerine master yaparken mesleğini bırakıp, eşinin de ısrarıyla THY’de yoluna devam etmiş. Kabin memurluğundan sonra Genel Müdürlükte Gelir Yönetimi Birimi’nde görev almış. Kabin memuruyken ‘Yolcu az olsa da biraz rahat etsek gibi‘ geleneksel düşünce yerini bu geçişle, ‘ne yapsak da yolcuyu arttırsak‘ fikri öne çıkmaya başlamış. Dört yıl süren bu görevden sonra yönetim onu ilk yurtdışı görevi olan Bulgaristan-Sofya Satış Müdürlüğü’ne atamış. 5 yıl Sofya’da görev yapan Öcal sonunda ülkedeki ikinci noktası olan Varna’yı uçuş ağına katmış. Başarısı ile birlikte yolu New York’a uzanmış. Şimdi THY New York Müdürü. New York’da THY’nin tanıtımında ciddi bir başarı yakalamış, iyi ilişkileri nedeniyle Birleşmiş Milletler’den başlayarak her kuruluşta THY’nin temsilini sağlamış. New York Borsası’nda açılış gongunu çalmış. THY’nin ofisinin de bulunduğu ünlü Empire State Building’de THY adına kırmızı-beyaz ışıklandırmayı da gerçekleştirmiş. Slotlar elverdiğinde New Jersey’deki Newark Havalimanı’na da uçuşları başlatacak. Şu andaki JFK Havalimanı’nda THY için bir özel salon açılmasına da uğraşıyor. Hayalleri çok heyecanı çok bir adam...
Kısaca kabinden THY New York Müdürlüğü’ne ulaşıp bulunduğu yeri doldurmuş, taşmaya devam ediyor...
30 YILDIR NEW YORK’A UÇUYOR
- TÜRK Hava Yolları New York JFK Havalimanı’na ilk uçuşunu 26 Ağustos 1988 yılında gerçekleştirdi. O zamanlar A310 ile uçuluyordu. Uçak önce Brüksel’e iniyor orada yakıt ikmali yaptıktan sonra JFK için havalanıyordu. A340 uçaklarının gelişi ile direkt uçuşlar başladı. New York uçuşları yaz aylarında günde 3 yani haftada 21, kış aylarında günde 2 yani haftada 14 sefer olarak icra ediliyor. 2018 Ocak-Kasım döneminde toplam 580 bin yolcu taşındı. Aylık ortalama 41-42 bin yolcu THY ile New York’a gidip-geliyor. Doluluk oranı yözde 89.5 gibi, müthiş bir oran. Karşı rüzgara göre değişmekle birlikte ortalama 11 yada biraz fazla süren New York uçuşunun kış tarifesi şöyle:
TK3 IST 08:15-JFK 11:45, Airbus A330-300
TK1 IST 14:50-JFK 18:10, Boeing 777-300ER
NEWARK UÇUŞU 2020’YE KALDI
- TÜRK Hava Yolları, New York’un ikinci büyük havalimanı Newark’a uçuş kararını ertelemek zorunda kaldı. Çünkü Newark Havalimanı’nın verdiği slot THY’nin Amerika içi anlaşmalı şirketlerin uçuşlarına yolcu veremeyeceği saatler ortaya çıkınca kararın ileri tarihe bırakılması uygun görüldü. New Jersey’deki Havalimanı için THY İstanbul-Newark seferlerini saat 11.00-12.00 arasında iniş ve 14.00 gibi İstanbul’a kalkış olarak planlamak istedi. Newark otoritesi ise o saatlerdeki uçuş yoğunluğundan dolayı başka saatler önerdi. Anlaşma mümkün olmayınca planlamanın ya yıl sonu yada 2010 yılına bırakılması kararlaştırıldı.
12 BİN KABİN MEMURU OLACAK
THY 2019 yılının ortalarına kadar toplam 2 bin kabin memuru almış olacak. Şu sıralarda da alım yapan şirket yabancı kabin memurları da çalıştırmaya başladı. 2019 ortalarına kadar alınacak toplam 2 bin kabin memuru ile birlikte THY’de uçan kabin memuru sayısı 12 bini aşacak.