Her şey tasarım ve yazılım

İstanbul Yeni Havalimanı’nda ‘ayağı yere basmayan’ ve ‘Teknofest’ diye adlanan bir şenlik yaşadık. 550 bin kişi festivale akın etti. Uçaklar, insansız hava araçları değil sadece yarışmalar, yetenek gösterilerinin teknikte dorukta olanlarına kadar geniş bir yelpazede teknolojimiz gözler önüne serildi. Ama daha önemlisi yarınlar için gençlere start verildi, cesaret verildi, belki de çokça da garanti verildi...
Neydi o. Teröristin burnunun dibine sokulmadan varlığını anlayamıyorduk. Sınırımızda başlayan savaşın bir gereği Suriye içlerine girmek istediğimizde zorlanıyorduk. Kayıplar veriyorduk. Çok acı kayıplar... Müttefiklerimizden istediğimiz İnsansız Hava Araçları ve hele silahlı olanları için bizi inim inim inletiyorlardı. Elimiz kolumuz bağlı kalıyordu. TUSAŞ ve Baykar Grubu harekete geçtiler. Kendi yazılımlarımızla insansız hava araçları yaptılar. Silah taktılar. En az kayıpla bütün cephelerde ciddi başarılar ortaya çıktı. Sanırım, yıllar önce İkitelli Sanayi Bölgesi’nde bir üretim yerinde tanıdım Bayraktar ailesini. Baba Özdemir ve üç oğlundan ikisi Haluk ve Selçuk oradaydılar. Hepsi nefes kesen işlerden bahsediyorlardı. O imalathanenin çevresinde o sıralarda ajanlar da cirit atıyorlardı. Birçok komşu ve uzak ülkenin içine doğmuştu, buradan bir şeyler değil çok şeyler çıkacağı. Öyle de oldu. İşin teknik kısmının başındaki Selçuk Bayraktar inanılmaz şeylere imza attı.
Fotoğraf: Selim TÜRK
GİZLİ KAHRAMAN
Bana göre dahi olan bu genç adam, yaşadığımız çatışmaların, savaşların gizli kahramanı. Haluk Bayraktar, Baykar Makinenin işletme tarafına bakıyordu. Ve Baykar mükemmel ürünler sundu. Selçuk Bayraktar bildiklerini öğretti, öğrendiklerini kendisine saklamadı ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ile paylaştı. Sonunda teknoloji hayranı bu genç adam daha büyük kitlelere ulaşmak amacıyla Teknofest için harekete geçti. İstanbul, Teknofest’le tanıştı. Gençler, hayal edenler kendi tasarımlarını anlatmaya çalışanlar, cin bakışlı yazılımcılar ve herkes oraya geldi.
Sıradan bir air show yerine geleceğin filizlendiği bir akıl bahçesi ortaya çıktı. TUSAŞ tasarımı Hürkuş, T625, Hürjet, T129 ATAK, Hava Kuvvetlerimizin stratejik nakliye uçağı Airbus A400M, F-16, F-4 uçakları şenliğin bir parçası oldu. Türk Yıldızları, SoloTürk, Semin ve Ali İsmet Öztürk, harmandalı oynayan ATAK helikopterleri gökyüzünü şenlendirdi. THY’nin 777’si ile Türk Yıldızları’nın kol uçuşu tarihi bin andı.
Gelecekte kapanacak Atatürk Havalimanı’nın Genel Havacılık için tutulacak kısmında yapılması planlanan Teknofest, Selçuk Bayraktar’ın ateşlemesi ile oldu ama Türkiye’nin oldu.
YENİ HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?
BU soru ne çok soruluyor. Görünen şu, 29 Ekim’de resmi açılışı yapılacak. Uluslararası ICAO kodu LTFM, Notam’ları her şeyi hazır. Ama Türk Hava Yolları’nın taşınması ve operasyonu tam olarak birden başlaması için süre gerekli. Havalimanı inşaatında yer teslimlerinin zorunlu geç yapılması THY’nin de işini zorlaştırdı. Taşınma büyük ihtimalle ve mutabık kalınan tarih olan 31 Aralık 2018 gecesi gerçekleşecek. Yılbaşı olduğu için dolulukların düştüğü bir zaman seçilmiş. Doğru seçilmiş. Yolcu çok azdır, hava trafiği iyice düşer.
TARAFLAR ANLAŞTI
İGA, DHMİ, THY hepsi oturup bu tarihte anlaşmışlar. Doğru da yapmışlar. Bu işler çok sıkıştırmaya gelmez. Bölük pörçük bir operasyon olamaz. Olursa şirkete zarar verir. Hatta efsane olan THY Lounge yani özel yolcu salonunun bitmemiş olması bile yolcu kaybına yol açar. Bu arada THY taşınmasının gecikmesi nedeniyle İGA yüklenicileri aradaki zaman için garanti edilen yolcu sayısına göre ücretlendirme için de bir istekte bulunmadılar. Almanlar Berlin’de yeni havalimanında çok acele ettiler. Aradan iki yıldan fazla zaman geçti, inşaat bittiği halde hala açılamıyor. Onlara göre 3’üncü havalimanının bitişi bir rekor seviyede. Tedbirli olmak gerek. Bütün altyapının sistemle tam uyum içinde olduğu anlaşılmadan operasyonları aktarmak hayal kırıklıkları yaratabilir. Bir de havacılık da hiçbir şey aceleye gelmez.
YAZILIM DÂHİSİ SELÇUK BAYRAKTAR
SELÇUK Bayraktar, 1997’de Robert Kolejini bitirdi. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nden mezun oldu. University of Pennsylvania’nın GRASP Laboratuvarı’nda burs alarak önce yüksek lisans, ardından da insansız uçaklar üzerine 2004 yılında master yaptı. Doktorasını ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) robotik kontrol sistemleri konusunda tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra İnsansız Hava Araçları üzerine çalışmaya başladı. Özellikle yazılım konusunda birçok ilke imza attı. 2007’den bu yana Baykar Makina’da teknik müdürlük görevinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evli olan Bayraktar, bir kız babası.
SIRA İSTANBUL AIR SHOW’DA
ATATÜRK Havalimanı’nda 22 yıldır yapılan İstanbul Air Show yarın kapılarını Genel Havacılık Apronu’nda açıyor. 30 Eylül’e kadar devam edecek fuarda yeni nesil iş jetleri ve helikopterler havacılarla buluşacak. 12’ncisi gerçekleştirilecek fuarda bu yıl uzun menzilli iş jetlerinin rekabeti yaşanacak. Dassault, Falcon 8X’i Türk pazarına tanıtacak. Gulfstream ise en uzun menzilli iş jeti G650ER’ı ve orta kapasiteli G280’i getiriyor. Kanadalı oyuncusu Bombardier ise Global 6000 ve Challenger 650 ile boy gösterecek. Japon imalatçı Honda’nın motorları kanat üzerinde olan HondaJet iş jeti de ilk defa İstanbul Air Show’da tanıtılacak. Küçük iş jeti pazarında Eclipse de yerini alıyor. Cessna, Latitude ve Longitude ile organizasyona katılırken, şirketin portföyüne katılan Beechcraft ise özel donanımlı uçağı turboprop motorlu Kingair 350’yi sergileyecek.
Kaan Havacılık distribütörü olduğu AgustaWestland imalatı AW139, AW169 ve AW119 Kx tipi üç helikopterini Atatürk Havalimanı’nda sergileyecek. Saran Holding tarafından temsil edilen Bell Textron ise 429 modeli ile fuarda olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) fuara geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yapan T625 helikopteri, ANKA-S İnsansız Hava Aracını ve Hürjet uçağının mock-up’larını getiriyor. Geçen fuarda ilk kez halka açık bir organizasyonda yer alan Hürkuş eğitim uçağı da İstanbul’da yeni boyaması ile yer alacak.
Her şey tasarım ve yazılım
İstanbul Yeni Havalimanı’nda ‘ayağı yere basmayan’ ve ‘Teknofest’ diye adlanan bir şenlik yaşadık. 550 bin kişi festivale akın etti. Uçaklar, insansız hava araçları değil sadece yarışmalar, yetenek gösterilerinin teknikte dorukta olanlarına kadar geniş bir yelpazede teknolojimiz gözler önüne serildi. Ama daha önemlisi yarınlar için gençlere start verildi, cesaret verildi, belki de çokça da garanti verildi...
Neydi o. Teröristin burnunun dibine sokulmadan varlığını anlayamıyorduk. Sınırımızda başlayan savaşın bir gereği Suriye içlerine girmek istediğimizde zorlanıyorduk. Kayıplar veriyorduk. Çok acı kayıplar... Müttefiklerimizden istediğimiz İnsansız Hava Araçları ve hele silahlı olanları için bizi inim inim inletiyorlardı. Elimiz kolumuz bağlı kalıyordu. TUSAŞ ve Baykar Grubu harekete geçtiler. Kendi yazılımlarımızla insansız hava araçları yaptılar. Silah taktılar. En az kayıpla bütün cephelerde ciddi başarılar ortaya çıktı. Sanırım, yıllar önce İkitelli Sanayi Bölgesi’nde bir üretim yerinde tanıdım Bayraktar ailesini. Baba Özdemir ve üç oğlundan ikisi Haluk ve Selçuk oradaydılar. Hepsi nefes kesen işlerden bahsediyorlardı. O imalathanenin çevresinde o sıralarda ajanlar da cirit atıyorlardı. Birçok komşu ve uzak ülkenin içine doğmuştu, buradan bir şeyler değil çok şeyler çıkacağı. Öyle de oldu. İşin teknik kısmının başındaki Selçuk Bayraktar inanılmaz şeylere imza attı.
Fotoğraf: Selim TÜRK
GİZLİ KAHRAMAN
Bana göre dahi olan bu genç adam, yaşadığımız çatışmaların, savaşların gizli kahramanı. Haluk Bayraktar, Baykar Makinenin işletme tarafına bakıyordu. Ve Baykar mükemmel ürünler sundu. Selçuk Bayraktar bildiklerini öğretti, öğrendiklerini kendisine saklamadı ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ile paylaştı. Sonunda teknoloji hayranı bu genç adam daha büyük kitlelere ulaşmak amacıyla Teknofest için harekete geçti. İstanbul, Teknofest’le tanıştı. Gençler, hayal edenler kendi tasarımlarını anlatmaya çalışanlar, cin bakışlı yazılımcılar ve herkes oraya geldi.
Sıradan bir air show yerine geleceğin filizlendiği bir akıl bahçesi ortaya çıktı. TUSAŞ tasarımı Hürkuş, T625, Hürjet, T129 ATAK, Hava Kuvvetlerimizin stratejik nakliye uçağı Airbus A400M, F-16, F-4 uçakları şenliğin bir parçası oldu. Türk Yıldızları, SoloTürk, Semin ve Ali İsmet Öztürk, harmandalı oynayan ATAK helikopterleri gökyüzünü şenlendirdi. THY’nin 777’si ile Türk Yıldızları’nın kol uçuşu tarihi bin andı.
Gelecekte kapanacak Atatürk Havalimanı’nın Genel Havacılık için tutulacak kısmında yapılması planlanan Teknofest, Selçuk Bayraktar’ın ateşlemesi ile oldu ama Türkiye’nin oldu.
YENİ HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?
BU soru ne çok soruluyor. Görünen şu, 29 Ekim’de resmi açılışı yapılacak. Uluslararası ICAO kodu LTFM, Notam’ları her şeyi hazır. Ama Türk Hava Yolları’nın taşınması ve operasyonu tam olarak birden başlaması için süre gerekli. Havalimanı inşaatında yer teslimlerinin zorunlu geç yapılması THY’nin de işini zorlaştırdı. Taşınma büyük ihtimalle ve mutabık kalınan tarih olan 31 Aralık 2018 gecesi gerçekleşecek. Yılbaşı olduğu için dolulukların düştüğü bir zaman seçilmiş. Doğru seçilmiş. Yolcu çok azdır, hava trafiği iyice düşer.
TARAFLAR ANLAŞTI
İGA, DHMİ, THY hepsi oturup bu tarihte anlaşmışlar. Doğru da yapmışlar. Bu işler çok sıkıştırmaya gelmez. Bölük pörçük bir operasyon olamaz. Olursa şirkete zarar verir. Hatta efsane olan THY Lounge yani özel yolcu salonunun bitmemiş olması bile yolcu kaybına yol açar. Bu arada THY taşınmasının gecikmesi nedeniyle İGA yüklenicileri aradaki zaman için garanti edilen yolcu sayısına göre ücretlendirme için de bir istekte bulunmadılar. Almanlar Berlin’de yeni havalimanında çok acele ettiler. Aradan iki yıldan fazla zaman geçti, inşaat bittiği halde hala açılamıyor. Onlara göre 3’üncü havalimanının bitişi bir rekor seviyede. Tedbirli olmak gerek. Bütün altyapının sistemle tam uyum içinde olduğu anlaşılmadan operasyonları aktarmak hayal kırıklıkları yaratabilir. Bir de havacılık da hiçbir şey aceleye gelmez.
YAZILIM DÂHİSİ SELÇUK BAYRAKTAR
SELÇUK Bayraktar, 1997’de Robert Kolejini bitirdi. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nden mezun oldu. University of Pennsylvania’nın GRASP Laboratuvarı’nda burs alarak önce yüksek lisans, ardından da insansız uçaklar üzerine 2004 yılında master yaptı. Doktorasını ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) robotik kontrol sistemleri konusunda tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra İnsansız Hava Araçları üzerine çalışmaya başladı. Özellikle yazılım konusunda birçok ilke imza attı. 2007’den bu yana Baykar Makina’da teknik müdürlük görevinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evli olan Bayraktar, bir kız babası.
SIRA İSTANBUL AIR SHOW’DA
ATATÜRK Havalimanı’nda 22 yıldır yapılan İstanbul Air Show yarın kapılarını Genel Havacılık Apronu’nda açıyor. 30 Eylül’e kadar devam edecek fuarda yeni nesil iş jetleri ve helikopterler havacılarla buluşacak. 12’ncisi gerçekleştirilecek fuarda bu yıl uzun menzilli iş jetlerinin rekabeti yaşanacak. Dassault, Falcon 8X’i Türk pazarına tanıtacak. Gulfstream ise en uzun menzilli iş jeti G650ER’ı ve orta kapasiteli G280’i getiriyor. Kanadalı oyuncusu Bombardier ise Global 6000 ve Challenger 650 ile boy gösterecek. Japon imalatçı Honda’nın motorları kanat üzerinde olan HondaJet iş jeti de ilk defa İstanbul Air Show’da tanıtılacak. Küçük iş jeti pazarında Eclipse de yerini alıyor. Cessna, Latitude ve Longitude ile organizasyona katılırken, şirketin portföyüne katılan Beechcraft ise özel donanımlı uçağı turboprop motorlu Kingair 350’yi sergileyecek.
Kaan Havacılık distribütörü olduğu AgustaWestland imalatı AW139, AW169 ve AW119 Kx tipi üç helikopterini Atatürk Havalimanı’nda sergileyecek. Saran Holding tarafından temsil edilen Bell Textron ise 429 modeli ile fuarda olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) fuara geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yapan T625 helikopteri, ANKA-S İnsansız Hava Aracını ve Hürjet uçağının mock-up’larını getiriyor. Geçen fuarda ilk kez halka açık bir organizasyonda yer alan Hürkuş eğitim uçağı da İstanbul’da yeni boyaması ile yer alacak.