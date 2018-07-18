En uzun uçuş 11 Ekim’de!

Dünyanın en uzun havayolu uçuşu 11 Ekim’de Singapur Changi-New York-Newark Liberty Havalimanı arasında yapılacak. 19 saat sürecek uçuş için Airbus, Singapur Havayolları’na A350-900ULR denilen ultra uzun menzilli uçak imal etti.
AIRBUS’ın Singapur Havayolları’nın isteği ile gerçekleştirdiği A350-900ULR uçağı aslında 20 saat havada kalabiliyor. 24 tonluk ekstra yakıt tankı menzilin uzamasını sağlıyor. Bu uçak böylece yaklaşık 16 bin 750 kilometreden fazla uçabilecek. Singapur/Changi ile New York/Newark Liberty Havalimanları arasındaki mesafe bu. Ama uçağın menzili daha fazla tabii. Bir terslik anında üç meydana daha gidebilecek yakıta sahip olacak. Daha önceki en uzun uçuşu Katar Havayolları yapıyordu. Havayolunun Doha-Auckland arası gerçekleştirdiği 14 bin 500 kilometrelik uçuşu da rekorlarda geride kalacak. Singapur Havayolları’nın bu uçuşu ortalama 19 saat sürecek. Bazı meteorolojik şartlarda süre biraz daha uzayabilecek. Şirket, 11 Ekim’de başlayacağı uçuşlarda kullanacağı Ultra Uzun Menzilli (ULR) A350 uçağında 67 ‘businness class’ ve 94 premium ekonomi sınıfı koltuk bulunacak ve bhaftada üç kez uçuş yapacak.
DAHA ÖNCE DE UÇUYORDU
Singapur, daha öncen de New York’a duraksız uçuş yapıyordu. 2013’e kadar devam eden bu uçuşlar o zaman kullanılan dört motorlu A340-500 uçaklarındaki yüksek yakıt maliyeti nedeniyle iptal edildi. Bu hatta uçuş Frankfurt aktarmalı olarak Atlantik Okyanusu üzerinden yapılmaya başladı. Ama özellikle Uzakdoğulu yolculardan gelen duraksız uçuş isteklerine Airbus ile Singapur ortak bir çözüm üretti.
AIRBUS İLE MASAYA OTURDU
Yapılan maliyet hesaplarında A350 900ULR uçağının para kazanabileceği ve kabin içi koltuk ayarlamalarının da 67 ye 94 olarak planlaması uygun görüldü. A350-900ULR gibi bu gelişmiş uçaklarda daha yüksek tavanlar, daha büyük pencereler, ekstra geniş gövde ve ‘jet lag’ durumunu en aza indirecek şekilde tasarlanmış aydınlatma bulunuyor. Bu uçağın şimdilik tek müşterisi ise Singapur Havayolları.
Maksimum kalkış ağırlığı 280 ton olan A350-900ULR, 20 saat boyunca uçuş yapabiliyor. Rolls-Royce Trent XWB serisi iki motorlu uçak için Singapur Havayolları 7 adet sipariş verdi. Toplam da 67 adet A350-900 sipariş veren Singapur Havayolları 21 adet uçağını teslim aldı.
Pasifik Okyanusu üzerinden New York’a uçacak şirket 2 Kasım da aynı uçaklarla Los Angeles’a da uçuşlar yapacak.
Ayrıca, Avustralya ulusal havayolları Qantas’ın da 2022 yılında Londra’ya kesintisiz bir uçuş yapmak için bu jeti satın almayı düşündüğü bildirildi.
Avusturalyalı havayolu şirketi Qantas 2020 yılında bu uçaklarla Sydney-Londra arası uçacak.
KAPASİTE 161’E İNDİRİLDİ
Singapur Havayolları, dünya rekoru kıracak uçuş için kabinde değişikliklere gitti. Uçağın koltuk kapasitesi yolcu konforu için 161 ile sınırlandırıldı. Kabinde ise sadece iki sınıf bulunuyor. Bu sınıflar business ve ekonomi.
Business’te toplam 67 koltuk bulunacak. Tam yatar koltuklar yolcular first class standardı sunacak. Ekonomide ise 94 koltuk olacak. Geniş koltuk aralıkları ile yolcular çok uzun uçuşta sorun yaşamadan uçabilecek.
Singapur Havayolları teslim alacağı ilk uçağı New York’tan sonra Los Angeles hattında kullanacak. Kasım ayında başlayacak seferler, SQ38 uçuş numarası ile yapılacak. 2 Kasım’da gerçekleştirilmeye başlanacak uçuşlar için A350-900ULR’nin kullanılacağı günler çarşamba, cuma ve pazar. Changi Havalimanı’ndan saat 20.45’te havalanacak uçak ertesi gün saat 19.55’te Los Angeles LAX’e inecek.
9 Kasım’dan sonra yeni uçakların teslim edilmesiyle birlikte A350-900ULR uçakları ile sefer sayısı haftalık 10’a yükseltilecek. SQ36 seferi de yeni uçaklarla yapılacak. Singapur Havayolları’nın ikinci A350-900ULR noktası San Francisco olacak. Uçuşlar 28 Kasım’da başlayacak.
EN UZUN MENZİLLİ YOLCU UÇAĞI
- A350-900ULR, 17 bin 964 kilometre menzil ile bugüne kadar imal edilmiş en uzun menzilli yolcu uçağı.
- Uçak havada 20 saat kalabiliyor.
- Maksimum kalkış ağırlığı 280 ton.
- Uçak toplam 24 bin litrelik yakıt ek tankına sahip. Bu sayede çok daha uzaklara uçabiliyor.
- Standart 900 modelinin menzili ULR’den 2 bin 960 kilometre daha az.
TARAFLAR NE DİYOR?
- Singapur Hava Yolları CEO’su Goh Choon Phong Singapur-ABD uçuşlarını yeniden başlatmak istedik. Airbus’ın doğru uçakları ticari açıdan uygun bir şekilde sunabilmesinden memnun olduk.
- Airbus Başkanı ve CEO’su Fabrice Brégier, “Singapur Havayolları ile birlikte çalışarak, kesintisiz hizmet vermeyi ABD’ye yeniden direkt uçuş başlatmak için heyecan duyuyoruz. A350, bu tür işlemler için mükemmel esnek bir platform. Aerodinamik tasarımı, karbon fiber gövdesi özellikleri ve kanatlar, artı yakıt tasarruflu Rolls-Royce Trent XWB motorları. Bu yeni teknolojiler birlikte, yakıt yanması ve emisyonlarda yüzde 25’lik bir azalma ve önemli ölçüde daha düşük bakım maliyetleri ile rakipsiz operasyonel verimlilik seviyelerine dönüşüyor.
Bugüne kadar, Airbus, dünya çapında 41 müşteriden A350 XWB için toplam 783 sipariş aldı.
EN KISA UÇAK SEFERLERİ
1- Westray - Papa Westray, İskoçya: İki nokta arasındaki mesafe 2,7 km ve uçuş süresi 47 saniye. Ancak seferi gerçekleştiren Loganair şirketi seferi 2 dakikada yapıyor.
2- Caye Chapel - Caye Caulker, Karayipler: 3,9 kilometrelik mesafedeki seferi Maya Island Air şirketi 2 dakikada gerçekleştiriyor.
3- Karpathos - Kasos, Yunanistan: On İki Adaların bu iki adası arasındaki mesafe 19,3 kilometre. yaklaşık 5 dakikada gerçekleştiriyordu.
4- Connemara - Inishmaan, İrlanda: Mesafe 16 km, süre 6 dakika.
5- Hoolehua - Kalaupapa, Hawai: Mesafe 14,2 km, süre 10 dakika.
6- Saipan - Tinian, Kuzey Marina Adaları: Mesafe 17 km, süre 10 dakika
7- Cayman Brac - Little Cayman, Karayipler: Mesafe 19 km, süre 10 dakika
8- Minami-Daito - Kita-Daito, Japonya: Mesafe 11 km, süre 15 dakika
9- Papeete - Moorea, Fransız Polinezyası: Mesafe 17,7 km, süre 15 dakika
10- İstanköy (Kos) - Kalimnos: On İki Adaların bu iki adası arasındaki mesafe 22 kilometre ve Aegean uçakları bu seferi 20 dakikada gerçekleştiriyor.
En uzun uçuş 11 Ekim’de!
Dünyanın en uzun havayolu uçuşu 11 Ekim’de Singapur Changi-New York-Newark Liberty Havalimanı arasında yapılacak. 19 saat sürecek uçuş için Airbus, Singapur Havayolları’na A350-900ULR denilen ultra uzun menzilli uçak imal etti.
AIRBUS’ın Singapur Havayolları’nın isteği ile gerçekleştirdiği A350-900ULR uçağı aslında 20 saat havada kalabiliyor. 24 tonluk ekstra yakıt tankı menzilin uzamasını sağlıyor. Bu uçak böylece yaklaşık 16 bin 750 kilometreden fazla uçabilecek. Singapur/Changi ile New York/Newark Liberty Havalimanları arasındaki mesafe bu. Ama uçağın menzili daha fazla tabii. Bir terslik anında üç meydana daha gidebilecek yakıta sahip olacak. Daha önceki en uzun uçuşu Katar Havayolları yapıyordu. Havayolunun Doha-Auckland arası gerçekleştirdiği 14 bin 500 kilometrelik uçuşu da rekorlarda geride kalacak. Singapur Havayolları’nın bu uçuşu ortalama 19 saat sürecek. Bazı meteorolojik şartlarda süre biraz daha uzayabilecek. Şirket, 11 Ekim’de başlayacağı uçuşlarda kullanacağı Ultra Uzun Menzilli (ULR) A350 uçağında 67 ‘businness class’ ve 94 premium ekonomi sınıfı koltuk bulunacak ve bhaftada üç kez uçuş yapacak.
DAHA ÖNCE DE UÇUYORDU
Singapur, daha öncen de New York’a duraksız uçuş yapıyordu. 2013’e kadar devam eden bu uçuşlar o zaman kullanılan dört motorlu A340-500 uçaklarındaki yüksek yakıt maliyeti nedeniyle iptal edildi. Bu hatta uçuş Frankfurt aktarmalı olarak Atlantik Okyanusu üzerinden yapılmaya başladı. Ama özellikle Uzakdoğulu yolculardan gelen duraksız uçuş isteklerine Airbus ile Singapur ortak bir çözüm üretti.
AIRBUS İLE MASAYA OTURDU
Yapılan maliyet hesaplarında A350 900ULR uçağının para kazanabileceği ve kabin içi koltuk ayarlamalarının da 67 ye 94 olarak planlaması uygun görüldü. A350-900ULR gibi bu gelişmiş uçaklarda daha yüksek tavanlar, daha büyük pencereler, ekstra geniş gövde ve ‘jet lag’ durumunu en aza indirecek şekilde tasarlanmış aydınlatma bulunuyor. Bu uçağın şimdilik tek müşterisi ise Singapur Havayolları.
Maksimum kalkış ağırlığı 280 ton olan A350-900ULR, 20 saat boyunca uçuş yapabiliyor. Rolls-Royce Trent XWB serisi iki motorlu uçak için Singapur Havayolları 7 adet sipariş verdi. Toplam da 67 adet A350-900 sipariş veren Singapur Havayolları 21 adet uçağını teslim aldı.
Pasifik Okyanusu üzerinden New York’a uçacak şirket 2 Kasım da aynı uçaklarla Los Angeles’a da uçuşlar yapacak.
Ayrıca, Avustralya ulusal havayolları Qantas’ın da 2022 yılında Londra’ya kesintisiz bir uçuş yapmak için bu jeti satın almayı düşündüğü bildirildi.
Avusturalyalı havayolu şirketi Qantas 2020 yılında bu uçaklarla Sydney-Londra arası uçacak.
KAPASİTE 161’E İNDİRİLDİ
Singapur Havayolları, dünya rekoru kıracak uçuş için kabinde değişikliklere gitti. Uçağın koltuk kapasitesi yolcu konforu için 161 ile sınırlandırıldı. Kabinde ise sadece iki sınıf bulunuyor. Bu sınıflar business ve ekonomi.
Business’te toplam 67 koltuk bulunacak. Tam yatar koltuklar yolcular first class standardı sunacak. Ekonomide ise 94 koltuk olacak. Geniş koltuk aralıkları ile yolcular çok uzun uçuşta sorun yaşamadan uçabilecek.
Singapur Havayolları teslim alacağı ilk uçağı New York’tan sonra Los Angeles hattında kullanacak. Kasım ayında başlayacak seferler, SQ38 uçuş numarası ile yapılacak. 2 Kasım’da gerçekleştirilmeye başlanacak uçuşlar için A350-900ULR’nin kullanılacağı günler çarşamba, cuma ve pazar. Changi Havalimanı’ndan saat 20.45’te havalanacak uçak ertesi gün saat 19.55’te Los Angeles LAX’e inecek.
9 Kasım’dan sonra yeni uçakların teslim edilmesiyle birlikte A350-900ULR uçakları ile sefer sayısı haftalık 10’a yükseltilecek. SQ36 seferi de yeni uçaklarla yapılacak. Singapur Havayolları’nın ikinci A350-900ULR noktası San Francisco olacak. Uçuşlar 28 Kasım’da başlayacak.
EN UZUN MENZİLLİ YOLCU UÇAĞI
- A350-900ULR, 17 bin 964 kilometre menzil ile bugüne kadar imal edilmiş en uzun menzilli yolcu uçağı.
- Uçak havada 20 saat kalabiliyor.
- Maksimum kalkış ağırlığı 280 ton.
- Uçak toplam 24 bin litrelik yakıt ek tankına sahip. Bu sayede çok daha uzaklara uçabiliyor.
- Standart 900 modelinin menzili ULR’den 2 bin 960 kilometre daha az.
TARAFLAR NE DİYOR?
- Singapur Hava Yolları CEO’su Goh Choon Phong Singapur-ABD uçuşlarını yeniden başlatmak istedik. Airbus’ın doğru uçakları ticari açıdan uygun bir şekilde sunabilmesinden memnun olduk.
- Airbus Başkanı ve CEO’su Fabrice Brégier, “Singapur Havayolları ile birlikte çalışarak, kesintisiz hizmet vermeyi ABD’ye yeniden direkt uçuş başlatmak için heyecan duyuyoruz. A350, bu tür işlemler için mükemmel esnek bir platform. Aerodinamik tasarımı, karbon fiber gövdesi özellikleri ve kanatlar, artı yakıt tasarruflu Rolls-Royce Trent XWB motorları. Bu yeni teknolojiler birlikte, yakıt yanması ve emisyonlarda yüzde 25’lik bir azalma ve önemli ölçüde daha düşük bakım maliyetleri ile rakipsiz operasyonel verimlilik seviyelerine dönüşüyor.
Bugüne kadar, Airbus, dünya çapında 41 müşteriden A350 XWB için toplam 783 sipariş aldı.
EN KISA UÇAK SEFERLERİ
1- Westray - Papa Westray, İskoçya: İki nokta arasındaki mesafe 2,7 km ve uçuş süresi 47 saniye. Ancak seferi gerçekleştiren Loganair şirketi seferi 2 dakikada yapıyor.
2- Caye Chapel - Caye Caulker, Karayipler: 3,9 kilometrelik mesafedeki seferi Maya Island Air şirketi 2 dakikada gerçekleştiriyor.
3- Karpathos - Kasos, Yunanistan: On İki Adaların bu iki adası arasındaki mesafe 19,3 kilometre. yaklaşık 5 dakikada gerçekleştiriyordu.
4- Connemara - Inishmaan, İrlanda: Mesafe 16 km, süre 6 dakika.
5- Hoolehua - Kalaupapa, Hawai: Mesafe 14,2 km, süre 10 dakika.
6- Saipan - Tinian, Kuzey Marina Adaları: Mesafe 17 km, süre 10 dakika
7- Cayman Brac - Little Cayman, Karayipler: Mesafe 19 km, süre 10 dakika
8- Minami-Daito - Kita-Daito, Japonya: Mesafe 11 km, süre 15 dakika
9- Papeete - Moorea, Fransız Polinezyası: Mesafe 17,7 km, süre 15 dakika
10- İstanköy (Kos) - Kalimnos: On İki Adaların bu iki adası arasındaki mesafe 22 kilometre ve Aegean uçakları bu seferi 20 dakikada gerçekleştiriyor.