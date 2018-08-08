En stresli genel müdür

Stresi günlük gösteren bir alete bağlansa her gün katlanarak yükseldiği görülürdü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak... Dünyanın en büyük yatırımlarından 3. havalimanı açılışı yaklaştıkça stresi de doruğa çıkıyor.
DİLE kolay tam 30 yıldır Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çatısı altında. Her inen-kalkan, her üst geçiş yapan uçaktan eninde sonunda o sorumlu. Tepemizden vızır vızır uçaklar geçiyor. Londra’dan kalkmış Dubai’ye gidiyor. Bizle hiç ilgisi yok. Ama üst geçiş sırasında bir yolcu hastalansa ya da yakıt kritiğine girse, bizim havalimanlarımızdan birine inmek istediğinde Funda Ocak uyuyorsa uyanıyor ve sonuna kadar o operasyonu izliyor.
Sisli günler, buzla-karla kaplanan pistler onun kâbusu. Bir kaza-kırım olmadan o günleri, geceleri atlatabilmek için uykusuz zamanlar geçiriyor.
Belki de Türkiye’de en fazla stresi yaşayan genel müdür. Çünkü yaptığı işte bir aksilik olduğunda karar süresi saliselerle ölçülüyor. Bir geç kalma hali çok ciddi sorunlar yaratıyor. Ama tabii yüksek tecrübe saliselerin yarattığı anların paniksiz yaşanmasına da yardımcı oluyor. Şimdi başından beri izlediği, sorumluluğunu taşıdığı 3. havalimanı projesi var. Son derece zorlu bir toprak yapısı üzerine inşa edilen havalimanı 29 Ekim’de açılacak. Elbette işin inşaat kısmını yüklenen bir konsorsiyum var. Sonra işin işletmesini de yapacaklar. Ama eninde sonunda sorumluluklar fiber optik bir kablo ile Funda Ocak’a bağlı. Günahlar ve sevaplar biraz ve daha çok onun üzerinde.
Bu tip mega projelerde her zaman bir talihsizlik olabilir. Ama öylesine bir algı yaratıldı ki, 29 Ekim’i sonraki güne bağlayan birkaç günde 3. havalimanı dünya çevrimine girecek.
Elbette aksamalar olacak. Sistem hataları, kısmi kargaşalar yaşanacak. Siz kağıt üzerinde ne kadar iyi plan yapsanız da, taşınma sırasında Atatürk Havalimanı’ndan 3. havalimanına giden bir TIR’ın kaza yapması bile başka kazaları getirecek. Umarım olmaz.
Ama Funda Hanım sadece 3. havalimanı ile ilgili değil. O sırada Yüksekova Havalimanı’ndaki operasyon ya da Çukurova Havalimanı’ndaki inşaattaki sorunlar hepsi Funda Hanım’ın sorumluluğunda.
FUNDA HANIMIN HİKâYESİ
DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak 1955 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ekonomi eğitimini tamamladıktan sonra 1979 yılında Halk Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına atıldı. Kariyer basamaklarını azimle tırmandı.
1979-1980 yılları arasında İşletmeler Bakanlığında yürüttüğü Araştırma Uzmanlığı görevinin ardından 1985’e kadar Hazine Müsteşarlığı’nda Uzman olarak çalıştı. 1985’te adım attığı DHMİ’nin her kademesinde görev yaptı. 1985’te APK Daire Başkan Yardımcılığı’na ve 1993 yılında APK Daire Başkanlığı’na atanarak DHMİ’nin ilk kadın Daire Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı oldu. 2007’ye kadar APK Daire Başkanlığı görevini devam ettirdi. Bu tarihten itibaren atandığı DHMİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcılığını 2016 yılına kadar sürdürdü. 3 Ekim 2016 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevine atandığında yine bir ilke imza atarak DHMİ’nin ilk kadın Genel Müdürü oldu. Funda Ocak, 38 yıllık meslek hayatında, özellikle DHMİ’de bulunduğu 30 yılda gerçekleştirdiği çalışmalar ile pek çok önemli projede aktif rol aldı.
RAKAMLARLA SON BİR YIL
- 2017 yılında iç hat yolcu trafiği % 6.8 artışla; 109.511.390, dış hat yolcu trafiği % 17.3 artışla 83.533.953 toplam yolcu trafiği de % 11.1 artışla 193.045.343 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği 531.501 direkt transit yolcu ile birlikte 193.576.844 oldu.
- 2017 yılında; iç hat uçak trafiği % 2.6 artış ile 909.302, dış hat uçak trafiği de % 4.3 artış ile 591.125 olmak üzere toplamda % 3.26 artış ile 1.500.427 olarak gerçekleşti.
2018 Yılı Haziran sonu rakamlarına göre:
- Hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) % 9.2 artışla 951.062, toplam yolcu trafiği % 16 artışla 97.693.685 ulaştı.
KÖİ’NİN MİMARI
FUNDA Ocak, bugün ülkemize kazandırılan dev eserlerin çoğunda kullanılan Kamu Özel Sektör (KÖİ) işbirliği modelinin Türkiye’de uygulanmasında öncü oldu. Türk Modeli olarak anılan bu modelin 90’lı yıllarda, hiçbir kaynak sıkıntısı yokken, bir politika olarak hayata geçirilmesinde önemli bir katkıya sahip oldu. DHMİ çatısı altında birçok ilki gerçekleştiren Funda Ocak, Türk Sivil Havacılığının, dünya sivil havacılığının zirvesine ulaşmasına katkı sağlamak için çalıştı. DHMİ’nin dünyaya açılması konusunda ciddi mesafe kat edildi. Funda Ocak, Genel Müdürlük görevine atandığı ilk gün koyduğu DHMİ’yi küresel marka yapma hedefini gerçekleştirmek üzere önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyor.
BİZİM KÜÇÜK HAVALİMANI
KARAYOLU ile Yunanistan üzerinden Makedonya’nın gizemli kenti Ohrid’e gittim.
Harika bir göl çevresinde dünyanın en güzel yerleşim yerlerinden biriydi. Yavaş değil, çok yavaş bir kentti. Her şey doğaldı. Ne yerseniz sanki birkaç dakika önce bir daldan koparılmış gibiydi. Ucuzdu ve yeme içme cennetiydi. Hayran kaldım.
Aslında bu kent NBA’de mücadele eden Clevaland’daki Milli Basketbolcumuz Cedi Osman’ın baba ocağının olduğu yerdi. Gitme amacım, Ohrid Havalimanı’nı görmekti. Açılışına gidememiştim. Bu havalimanı TAV Havalimanları işletmesinin en küçük havalimanlarından biriydi.
İki bin 450 metre uzunluğun da 45 metre genişliğin de bir pisti vardı. Bir tek Türk uçağı olarak Onur Air geliyor. Haftada bir gün. Yolcusunun yarısı kendisinden, yarısı ise bir tur şirketinden. Bu uçuş Ohrid’te şenlik yaratmış. Çünkü Türkiye’ye uçabilmek için ta Üsküp’e gitmeleri gerekiyordu. Şimdi tek istekleri THY’nin de buraya uçması.
BİR BANDO EKSİKTİ
TAV’ın Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül’e bir şey söylemeye gelmez. Ohrid’e gideceğimi söylemiştim. Havalimanına gittiğimde bir bando eksikti. TAV Havalimanları işletmesinin Makedonya Genel Müdürü ki işe şeflikle başlayıp Genel Müdür olan Alp Er Tunga Ersoy oradaydı. Üsküp’ün açılışına TAV CEO’su Sani Şener ve kaybettiğimiz 15 Temmuz şehidi, Allah Rahmet eylesin Erol Olçak’la gitmiştik.
- TAV Havalimanları, Üsküp ve Ohrid havalimanlarının 2030 yılına kadar yapımı ve işletmesi için Makedonya hükümetiyle imtiyaz sözleşmesi var. Üsküp Havalimanı yeni terminal binası 2011’de açıldı. Yeni terminal binası yıllık 4 milyon yolcu kapasitesine sahip. Ohrid ise daha emekleme aşamasında. TAV’ın bölgedeki yatırımı toplam 120 milyon Euro.
- THY Ohrid’e uçmaya başladığında bölgenin müthiş hareketleneceği ileri sürülüyor. Bende Ohrid’de gezerken birkaç saat içinde yollarda Türk plakalı en az 7 yolcu otobüsü gördüm. Balkan turu içinde gelmişlerdi.
Havalimanında sadece pazar günü Onur Air uçuşunda Türkler görülüyor.
En stresli genel müdür
Stresi günlük gösteren bir alete bağlansa her gün katlanarak yükseldiği görülürdü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak... Dünyanın en büyük yatırımlarından 3. havalimanı açılışı yaklaştıkça stresi de doruğa çıkıyor.
DİLE kolay tam 30 yıldır Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çatısı altında. Her inen-kalkan, her üst geçiş yapan uçaktan eninde sonunda o sorumlu. Tepemizden vızır vızır uçaklar geçiyor. Londra’dan kalkmış Dubai’ye gidiyor. Bizle hiç ilgisi yok. Ama üst geçiş sırasında bir yolcu hastalansa ya da yakıt kritiğine girse, bizim havalimanlarımızdan birine inmek istediğinde Funda Ocak uyuyorsa uyanıyor ve sonuna kadar o operasyonu izliyor.
Sisli günler, buzla-karla kaplanan pistler onun kâbusu. Bir kaza-kırım olmadan o günleri, geceleri atlatabilmek için uykusuz zamanlar geçiriyor.
Belki de Türkiye’de en fazla stresi yaşayan genel müdür. Çünkü yaptığı işte bir aksilik olduğunda karar süresi saliselerle ölçülüyor. Bir geç kalma hali çok ciddi sorunlar yaratıyor. Ama tabii yüksek tecrübe saliselerin yarattığı anların paniksiz yaşanmasına da yardımcı oluyor. Şimdi başından beri izlediği, sorumluluğunu taşıdığı 3. havalimanı projesi var. Son derece zorlu bir toprak yapısı üzerine inşa edilen havalimanı 29 Ekim’de açılacak. Elbette işin inşaat kısmını yüklenen bir konsorsiyum var. Sonra işin işletmesini de yapacaklar. Ama eninde sonunda sorumluluklar fiber optik bir kablo ile Funda Ocak’a bağlı. Günahlar ve sevaplar biraz ve daha çok onun üzerinde.
Bu tip mega projelerde her zaman bir talihsizlik olabilir. Ama öylesine bir algı yaratıldı ki, 29 Ekim’i sonraki güne bağlayan birkaç günde 3. havalimanı dünya çevrimine girecek.
Elbette aksamalar olacak. Sistem hataları, kısmi kargaşalar yaşanacak. Siz kağıt üzerinde ne kadar iyi plan yapsanız da, taşınma sırasında Atatürk Havalimanı’ndan 3. havalimanına giden bir TIR’ın kaza yapması bile başka kazaları getirecek. Umarım olmaz.
Ama Funda Hanım sadece 3. havalimanı ile ilgili değil. O sırada Yüksekova Havalimanı’ndaki operasyon ya da Çukurova Havalimanı’ndaki inşaattaki sorunlar hepsi Funda Hanım’ın sorumluluğunda.
FUNDA HANIMIN HİKâYESİ
DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak 1955 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ekonomi eğitimini tamamladıktan sonra 1979 yılında Halk Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına atıldı. Kariyer basamaklarını azimle tırmandı.
1979-1980 yılları arasında İşletmeler Bakanlığında yürüttüğü Araştırma Uzmanlığı görevinin ardından 1985’e kadar Hazine Müsteşarlığı’nda Uzman olarak çalıştı. 1985’te adım attığı DHMİ’nin her kademesinde görev yaptı. 1985’te APK Daire Başkan Yardımcılığı’na ve 1993 yılında APK Daire Başkanlığı’na atanarak DHMİ’nin ilk kadın Daire Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı oldu. 2007’ye kadar APK Daire Başkanlığı görevini devam ettirdi. Bu tarihten itibaren atandığı DHMİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcılığını 2016 yılına kadar sürdürdü. 3 Ekim 2016 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevine atandığında yine bir ilke imza atarak DHMİ’nin ilk kadın Genel Müdürü oldu. Funda Ocak, 38 yıllık meslek hayatında, özellikle DHMİ’de bulunduğu 30 yılda gerçekleştirdiği çalışmalar ile pek çok önemli projede aktif rol aldı.
RAKAMLARLA SON BİR YIL
- 2017 yılında iç hat yolcu trafiği % 6.8 artışla; 109.511.390, dış hat yolcu trafiği % 17.3 artışla 83.533.953 toplam yolcu trafiği de % 11.1 artışla 193.045.343 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği 531.501 direkt transit yolcu ile birlikte 193.576.844 oldu.
- 2017 yılında; iç hat uçak trafiği % 2.6 artış ile 909.302, dış hat uçak trafiği de % 4.3 artış ile 591.125 olmak üzere toplamda % 3.26 artış ile 1.500.427 olarak gerçekleşti.
2018 Yılı Haziran sonu rakamlarına göre:
- Hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) % 9.2 artışla 951.062, toplam yolcu trafiği % 16 artışla 97.693.685 ulaştı.
KÖİ’NİN MİMARI
FUNDA Ocak, bugün ülkemize kazandırılan dev eserlerin çoğunda kullanılan Kamu Özel Sektör (KÖİ) işbirliği modelinin Türkiye’de uygulanmasında öncü oldu. Türk Modeli olarak anılan bu modelin 90’lı yıllarda, hiçbir kaynak sıkıntısı yokken, bir politika olarak hayata geçirilmesinde önemli bir katkıya sahip oldu. DHMİ çatısı altında birçok ilki gerçekleştiren Funda Ocak, Türk Sivil Havacılığının, dünya sivil havacılığının zirvesine ulaşmasına katkı sağlamak için çalıştı. DHMİ’nin dünyaya açılması konusunda ciddi mesafe kat edildi. Funda Ocak, Genel Müdürlük görevine atandığı ilk gün koyduğu DHMİ’yi küresel marka yapma hedefini gerçekleştirmek üzere önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyor.
BİZİM KÜÇÜK HAVALİMANI
KARAYOLU ile Yunanistan üzerinden Makedonya’nın gizemli kenti Ohrid’e gittim.
Harika bir göl çevresinde dünyanın en güzel yerleşim yerlerinden biriydi. Yavaş değil, çok yavaş bir kentti. Her şey doğaldı. Ne yerseniz sanki birkaç dakika önce bir daldan koparılmış gibiydi. Ucuzdu ve yeme içme cennetiydi. Hayran kaldım.
Aslında bu kent NBA’de mücadele eden Clevaland’daki Milli Basketbolcumuz Cedi Osman’ın baba ocağının olduğu yerdi. Gitme amacım, Ohrid Havalimanı’nı görmekti. Açılışına gidememiştim. Bu havalimanı TAV Havalimanları işletmesinin en küçük havalimanlarından biriydi.
İki bin 450 metre uzunluğun da 45 metre genişliğin de bir pisti vardı. Bir tek Türk uçağı olarak Onur Air geliyor. Haftada bir gün. Yolcusunun yarısı kendisinden, yarısı ise bir tur şirketinden. Bu uçuş Ohrid’te şenlik yaratmış. Çünkü Türkiye’ye uçabilmek için ta Üsküp’e gitmeleri gerekiyordu. Şimdi tek istekleri THY’nin de buraya uçması.
BİR BANDO EKSİKTİ
TAV’ın Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül’e bir şey söylemeye gelmez. Ohrid’e gideceğimi söylemiştim. Havalimanına gittiğimde bir bando eksikti. TAV Havalimanları işletmesinin Makedonya Genel Müdürü ki işe şeflikle başlayıp Genel Müdür olan Alp Er Tunga Ersoy oradaydı. Üsküp’ün açılışına TAV CEO’su Sani Şener ve kaybettiğimiz 15 Temmuz şehidi, Allah Rahmet eylesin Erol Olçak’la gitmiştik.
- TAV Havalimanları, Üsküp ve Ohrid havalimanlarının 2030 yılına kadar yapımı ve işletmesi için Makedonya hükümetiyle imtiyaz sözleşmesi var. Üsküp Havalimanı yeni terminal binası 2011’de açıldı. Yeni terminal binası yıllık 4 milyon yolcu kapasitesine sahip. Ohrid ise daha emekleme aşamasında. TAV’ın bölgedeki yatırımı toplam 120 milyon Euro.
- THY Ohrid’e uçmaya başladığında bölgenin müthiş hareketleneceği ileri sürülüyor. Bende Ohrid’de gezerken birkaç saat içinde yollarda Türk plakalı en az 7 yolcu otobüsü gördüm. Balkan turu içinde gelmişlerdi.
Havalimanında sadece pazar günü Onur Air uçuşunda Türkler görülüyor.