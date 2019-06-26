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Uğur Cebeci

Uğur Cebeci

ucebeci@hurriyet.com.tr

Dünyanın en sağlıklı

26 Haziran 2019

‘Havalimanlarında sağlık’ konusunda bugüne dek ciddi araştırmalar yapıldı. Elbette ilk sırada havalimanının temizliği, solunan havanın kalitesi, yiyecek-içecek alanlarındaki ürünlerin tazeliği, tuvaletlerin hijyen standardına kadar birçok şey değerlendirildi. Ama değerlendirmelerde havalimanının sessizliği hep ön planda tutuldu.

Sağlıklı havalimanı ne demek?

Şimdi nereden çıktı bu?

Aslında her zaman havalimanı ile sağlık koşulları arasındaki denge değerlendirilirdi. Ama son yıllarda büyüyen havalimanları, artan uçak yolcuları, bağlantı uçuşlar için oluşan uzun süreli beklemeler havalimanı ve sağlık arasındaki ilişkiyi iyice ön plana çıkardı. Denetim şirketlerinin 25 puan üzerinden yaptıkları değerlendirmede Frankfurt Main Havalimanı birinci sırada yer aldı.

Sıralamanın en başında havalimanlarındaki havanın kalitesi yer alıyor. Temiz bir hava, uygun ısı ve nem oranı... Denetçiler bu imkânın olmadığı bir havalimanını zaten incelemeye değer bulmadıklarını açıkladılar. Örneğin Londra-Gatwick Havalimanı toplamda 1 puan aldı. Nitelikli olanaklarının çoğuna yalnızca birinci sınıf veya işletme sınıfı yolcular erişebildiği için en düşük puan verildi.

A Sessizlik: Bir havalimanı ne kadar sessiz olabilir. Bunun için dünyanın dört bir yanında çok sayıda havalimanında anons sistemleri artık yolculara seslenmiyor. Bu sistemler sadece havalimanında olağanüstü bir durum olduğunda bütün yolculara duyuru için kullanılıyor. Mesela çocuklar için... Kaybolan çocuklar için çaresiz kalındığında, ailelere ulaşabilmek için anons yapılıyor. Havalimanı otoriteleri, çocukların aileleri ile seyahat etseler bile üzerlerinde kimliğinin ve aileye ulaşılabilecek bir telefon numarasının olmasını istiyorlar. Birçok havalimanında son dakikaya kalan yolcular için bile anons kaldırılıyor. Uçak zamanında kimseyi beklemeden kalkıp gidiyor. Doğru olan da bu...

B Yiyecek alanları: Yeme-içme alanlarının temizliği, satılan ürünlerin mümkün olduğunca taze olması, donmuş üründen kaçınılması gibi birçok konu havalimanı içindeki sağlık şartlarını etkiliyor. Bazı havalimanlarında otoriteler sık sık ürünlerin son kullanım tarihlerini denetliyorlar. Tarihi geçmiş ürünler hemen imha ediliyor ve satışı yapan kuruluşa ceza kesiliyor.

C Tuvaletler, duşlar: Birçok havalimanının en sorunlu yerleri tuvaletler ve duşlar. Özellikle büyük havalimanlarında sık aralıklarla temizlik yapılması, temizlik malzemeleri ve hijyen şartlarını sağlayacak ürünlerin de iyi seçilmesi gerekiyor. Lavabolar, klozetler, özürlü tuvaletlerindeki tutunma bölgeleri, yerler çok ciddi bir temizlik istiyor.

D Mescit, dua odaları: İbadet alanları temizliğe en fazla özen gösterilen alanlar olmak zorunda. Diğer alanlara göre ve kullanım sıklığı dikkate alınarak her yarım saatte bir temizlenmesi gerekiyor.

E Açık alanlar: Havalimanları içinde açık alanlar yaratmak, doğal havayı kullanmak, yeşillikler ve kapalı bölümlere mümkün olduğunca gün ışığının girmesinin sağlanması elbette mimarların önemli görevleri arasında. Bunlara dikkat eden mimarlarının çoğu ciddi ödüller alıyorlar.

F SPA, spor salonu, yüzme havuzu: Birçok büyük havalimanında bunlar var. Bağlantılı uçuşları için bekleyenler ücreti karşılığı bu imkânlardan yararlanıyorlar. Hele uzun bir uçuştan gelip başka bir uzun uçuşa gidecek olanlar için aradaki zaman uzunsa bu imkânlar sağlık için gerçekten bulunmaz bir fırsat oluyor.

G Otel odaları: Genellikle havalimanı içindeki otellerin hava tarafı çok iş yapıyor. Yani hiç pasaporttan falan geçmeden hava tarafındaki otellere gidip saatlik bir oda kiralıyorsunuz. Duşunuzu yapıyorsunuz ve rahat bir yatakta birkaç saat uyuduğunuzda bile ciddi rahatlama hissediyorsunuz. Büyük havalimanlarının çoğu artık bu hava tarafı otellerine sahip.

Dünyanın en sağlıklı

LÜKS DEĞİL ZORUNLULUK

SESSİZLİK bölgeleri, meditasyon odaları, masaj salonlarına sahip havalimanlarının yıldızları elbette çok yüksek oluyor. Transit yolcunun çok olduğu havalimanlarında bu tip bölgeler ve işletmeler her zaman ilgi görüyor. Havalimanlarına ‘Sağlıklı yaşam puanı’ vermek için araştırma şirketleri denetimleri büyük sıklıklarla yapıyorlar. Örneğin bir havalimanının sağlık için uygun bulduktan bir ay sonra yapılan denetimlerde çok düşük puan aldığı da görülüyor.

EN ÇOK ÜLKEYE UÇAN HAVAYOLLARI

DÜNYADA en çok ülkeye uçan havayolları listesinde Türk Hava Yolları (THY) birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada 83 ülke ile Alman Havayolları Lufthansa var. 160 ülkeye uçan THY’ye yetişmesi çok mümkün görünmüyor. THY’nin yeni alacağı uçaklar da geldikçe uçulan ülke sayısında da artışlar bekleniyor. Böylece şirket kendi rekorunu yine kendi kıracak.

Dünyanın en sağlıklı

SKYTRAX’DEN TAV FRANKFURT LOUNGE’A ÖDÜL

Dünyada 100’den fazla ülkeden 21.6 milyon yolcunun katılımıyla düzenlenen Skytrax anketine ilk kez katılan TAV, “en iyi bağımsız özel yolcu salonları” listesinde 7’nci oldu.
TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan, “Dünyanın en yoğun havalimanlarından Frankfurt’ta Terminal 2’de işlettiğimiz özel yolcu salonunun ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyduk. TAV İşletme Hizmetleri olarak bugün 24 ülkede 42 havalimanında 83 yolcu salonu işletiyoruz. TAV ‘primeclass’ markası ile yolcu salonlarında yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Frankfurt Havalimanı bünyesinde yer alan ‘primeclass’ Lounge mimari tasarım konsepti, kentin geleneksel mimari yapısı, dokusu, öğeleri ve yapı malzemeleri incelenerek kültürel mimari değerlerin çağdaş bir sentezi olarak biçimlendirildi. Menü, konfor ve işlevsel gereklilikleri özgün bir tasarımla planlandı. Yolcu memnuniyeti tüm operasyonlarımızın odağında yer alıyor. Kendi markamızla ve havayollarıyla yaptığımız işbirlikleriyle tüm dünyada büyümeyi sürdüreceğiz. Havalimanlarında ek gelir kaynakları yaratarak, liderliğimizi sürdürmeye devam ederek, önümüzdeki beş yılda portföyümüzü 200 yolcu salonuna ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

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