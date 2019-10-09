Denizyıldızı havalimanı

Pekin’in yeni havalimanı Daxing Havalimanı açıldı ama tam kapasiteye ulaşması zaman alacak. Havalimanının en büyük başarısı bütün operasyonun tek katta toplan-ması. Giden ve gelen yolcu hareketi aynı katta. Böyle olunca terminal daha az yorucu oluyor. Havalimanına ulaşımla ilgili sorun başta hızlı tren sayesinde gündemden çıkmış.
GÖKYÜZÜNÜN en büyük yer merkezlerinden biri denizyıldızı tasarımlı Pekin Daxing Havalimanı geçen günlerde uçuşlara açıldı. Şimdilerde düşük kapasite ile işliyor. Önce 45 milyon, 2025‘ten sonra yılda 72 milyon yolcuya hizmet verecek Çin’in yeni havalimanı İstanbul Havalimanı’nın çok gerisinde. Mükemmel yapıya bakıldığında hedeflerinde de gelecekte İstanbul Havalimanı’nı arka sıradan takip edecek. Yine de kapasitesi 100 milyon yolcuyu ve 4 milyon ton kargonun hareketine rahatça cevap verebilecek bir genişleme sahasına sahip. Belki kıyaslamak yanlış olur. Çünkü yapı aritmetik olarak bambaşka bir mantıkla kurgulanmış. Dünyanın popüler mimarlarından Zaha Hadid’in bir eseri. Iraklı bir İngiliz vatandaşı olan Hadid, mimarlık öncesi aldığı matematik eğitimi sayesinde yarattığı tasarımları daha hayal kurarken aritmetik bir gerçeğin oluşturduğu platformları üzerinde yükseltiyor. Dünyanın ilginç birçok yapısında imzası bulunan Zaha Hadid denizyıldızı şeklindeki terminali tasarlarken yine önemli bir marka ADP Ingenierie ile ortak çalışmış. Pekin’in 46 km güneyinde Daxing ilçesinde inşa edilen Pekin’in yeni uluslararası havalimanı Çin’in gelecek için inşa edilmiş bir havalimanı olarak tanıtılıyor. 1 milyon metrekarelik tek katlı kapalı alanı dışında havalimanında devasa bir hangar bulunuyor. China Southern Airlines 2 A380, 3 B777 ve 3 A320’yi aynı anda alabilen bir hangar inşa etti.
15 BÜYÜK HAVAYOLU
Havalimanının yüksek kapasiteye ulaşması önümüzdeki bahar aylarını bulacak. 15 büyük havayolu tam olarak Daxing’den operasyonlarını sürdürür hale gelecek. 11.5 milyar dolarlık yatırım, (bu rakam tümü tamamlandığında 17 milyar doları aşacak) 40 bin işçinin çalışması ile gerçekleşen Daixing’de şık, modern iç mekan tasarımı, kısmen güneş ışınlarına izin veren 8 bin ayrı çatı penceresi sayesinde gün ışığına doyuyor. Birçok ünlü marka mağaza ve restoran yolculara hizmet vermeye hazır; ileri teknoloji alışveriş merkezi havayolculuğuyla buluşuyor. Yetkililer terminalin yanı sıra yolculara uçuş güncellemeleri ve havalimanı bilgileri sağlayan müşteri hizmetleri robotları ile şimdiden çok övünüyorlar. Güvenlik kontrol noktaları ve en uzak kapılar arasında, yaklaşık 8 dakika yürüme mesafesinde (en fazla 600 metre) bir mesafe olması bu devasa yapıda en çok övünülecek konfor bence. Yüz tanıma sistemleri birbirleri ile her noktada entegre çalışarak hem güvenliği çok yukarı çekiyor hem de seyahati hızlandırıyor.
Pekin’in yeni havalimanının 5 pisti var. Bunlardan 4’ü sivil biri askeri uçuşlara açık. Genişleme projeleri içinde yeni pistler de var. Mükemmele yakın çalışmalara rağmen yine de açılışta 4 numaralı pistte ciddi bir sorun çıktı ve devre dışı kaldı. Dünyanın en hızlı büyüyen havacılık pazarı olan Çin’de daha birçok yeni havalimanı yapılacak. Bütün havalimanlarının daha başta marka olması için dünyanın en ünlü mimarları ile sürekli çalışmalar yapılıyor, yarışmalar düzenleniyor.
MİMARLAR NASIL YORUMLADI
ARKİTERA Mimarlık Dergisi yazarı Özüm İtez Pekin’n yeni havalimanı Daxing’i yorumlarken en çok ulaşım kolaylığı ve terminal içindeki hareketi keskin çizgilerle göz önüne sermiş.
İşte yazarın notları:
- 700 bin metrekarelik yolcu terminali, Pekin’e doğrudan bağlantılar sağlayacak yüksek hızlı tren hattını da içeren, 80 bin metrekarelik bir kara taşıma merkezine de sahip.
- Terminalin kubbeli çatısı altında konumlanan altı akışkan strüktür, bir yandan çatıyı taşıyor diğer yandan ise tüm yolcuları merkez avluya, açıklıklardan süzülen doğal ışık ile yönlendiriyor. Doğal ışık terminale ayrıca çatıda yer alan ışıklıklardan da süzülerek, yapı boyunca yönlendirme adına doğal bir örüntü oluşturuyor.
- Yapıda yer alan en çok 100 metre uzunluğundaki açıklıklar, terminalin cömert kamusal alanlarını oluşturuyor ve gelecekteki olası alternatif kullanımlar için azami esneklik sağlıyor.
- Havalimanındaki yağmur suyu toplama ve su arıtma işlemleri, etrafında kurulan, 2.8 milyon metre küplük bir su kapasiteye sahip yeni sulak alanlar, göller ve akarsular sistemi ile gerçekleşirken yoğun yağışlı günlerde sel baskınlarını ve sıcak yaz aylarında ise yapının çevredeki mikro-klimada yaratacağı ısı adası etkisini engelliyor.
BALİ GÜZEL, TRAFİK FECİ
TÜRK Hava Yolları’nın Boeing 787-9 uçağı ile Bali’ye gittim. Sanırım 20 sene sonra ikinci kez ayak bastım.
Uçağımızın Kaptanı Hakan Ceylan, Kara Kuvvetleri’nde sanırım 10 bin saate yakın UH-1 ve Skorsky S70 helikopterlerinde uçmuştu. Sonra THY’ye geçmiş, Boeing uçaklarında 7 bin saati aşmıştı. Çok deneyimli bir pilottu. Purser İzlem Sefer ve Kabin Amiri Miray Eren ile bu uçuşu gerçekten bir keyif haline getirdiler. Kaptanımızın yanında Frederik Mudge ve Firs Officer Emrah Aslan vardı. 13 saat planlanan uçuş 12 saat sonunda bitti. Uçak doluydu ve yolcuların 98’i yabancıydı. 7 millet vardı ve herkes mutluydu. Kapı açıldığında Bali İstasyon şefi Cevat Adapazarlı bizi karşıladı. Sonra yolcular ve bagajlar büyük bir hızla boşaldı. Sonra tanıştığımız THY Endonezya Müdürü Fatih Gültaş, “Her gün dolu uçuyoruz. Hem business hem ekonomide müthiş bir doluluk yakaladık. Burası bir turizm cenneti. Maldivler’den falan hepsinden ucuz. Yeme içmede sınır tanımıyor. Eğlenceli bir yer. Keşke çok uçağımız olsaydı, yıllar önce uçmaya başlasaydık” diyor.
Şehre iniyoruz. İşte orası azap, trafik yürümüyor. Bazen 10 dakikalık bir mesafe 1 saatte alınıyor. Yakın bir bölgedeki eğlenceli pirinç tarlasına gittim. Gidiş-geliş 4 saati geçti. Bali’de hareket kısıtlı, ama deniz kum, güneş, yemekler harika. İmkanlarınız elverdiğinde bir fırsat yaratın, mutlaka gidin, alabildiğine ucuz. Bir de geniş yollar yapacağız diye doğayı katletmemişler. Gerçek zenginliği zamanında sahiplenmişler.
AMAN DİKKAT
TÜRK turistler ağırlık olarak balayı için geliyorlar. Gelirken mutlaka pasaportunuzun son kullanma tarihe bakın. Vize istemeyen bu ülke son kullanıma 6 aydan daha az varsa giriş izni vermiyor. O yolcu için getiren havayolu şirketine 4 bin dolar ceza yazıyor. Ve o yolcu aynı uçakla geri dönüyor. THY basın müşavirliği şefi Ömer Celal Tabak İstanbul’dan fark edilen bir balayı çiftinin uçurulmadığını söyledi. Uçak bileti, otel paraları, alınan turlar hepsi yandı. Elbette balayı da zehir oldu. Siz siz olun çok dikkat edin.
Denizyıldızı havalimanı
Pekin’in yeni havalimanı Daxing Havalimanı açıldı ama tam kapasiteye ulaşması zaman alacak. Havalimanının en büyük başarısı bütün operasyonun tek katta toplan-ması. Giden ve gelen yolcu hareketi aynı katta. Böyle olunca terminal daha az yorucu oluyor. Havalimanına ulaşımla ilgili sorun başta hızlı tren sayesinde gündemden çıkmış.
GÖKYÜZÜNÜN en büyük yer merkezlerinden biri denizyıldızı tasarımlı Pekin Daxing Havalimanı geçen günlerde uçuşlara açıldı. Şimdilerde düşük kapasite ile işliyor. Önce 45 milyon, 2025‘ten sonra yılda 72 milyon yolcuya hizmet verecek Çin’in yeni havalimanı İstanbul Havalimanı’nın çok gerisinde. Mükemmel yapıya bakıldığında hedeflerinde de gelecekte İstanbul Havalimanı’nı arka sıradan takip edecek. Yine de kapasitesi 100 milyon yolcuyu ve 4 milyon ton kargonun hareketine rahatça cevap verebilecek bir genişleme sahasına sahip. Belki kıyaslamak yanlış olur. Çünkü yapı aritmetik olarak bambaşka bir mantıkla kurgulanmış. Dünyanın popüler mimarlarından Zaha Hadid’in bir eseri. Iraklı bir İngiliz vatandaşı olan Hadid, mimarlık öncesi aldığı matematik eğitimi sayesinde yarattığı tasarımları daha hayal kurarken aritmetik bir gerçeğin oluşturduğu platformları üzerinde yükseltiyor. Dünyanın ilginç birçok yapısında imzası bulunan Zaha Hadid denizyıldızı şeklindeki terminali tasarlarken yine önemli bir marka ADP Ingenierie ile ortak çalışmış. Pekin’in 46 km güneyinde Daxing ilçesinde inşa edilen Pekin’in yeni uluslararası havalimanı Çin’in gelecek için inşa edilmiş bir havalimanı olarak tanıtılıyor. 1 milyon metrekarelik tek katlı kapalı alanı dışında havalimanında devasa bir hangar bulunuyor. China Southern Airlines 2 A380, 3 B777 ve 3 A320’yi aynı anda alabilen bir hangar inşa etti.
15 BÜYÜK HAVAYOLU
Havalimanının yüksek kapasiteye ulaşması önümüzdeki bahar aylarını bulacak. 15 büyük havayolu tam olarak Daxing’den operasyonlarını sürdürür hale gelecek. 11.5 milyar dolarlık yatırım, (bu rakam tümü tamamlandığında 17 milyar doları aşacak) 40 bin işçinin çalışması ile gerçekleşen Daixing’de şık, modern iç mekan tasarımı, kısmen güneş ışınlarına izin veren 8 bin ayrı çatı penceresi sayesinde gün ışığına doyuyor. Birçok ünlü marka mağaza ve restoran yolculara hizmet vermeye hazır; ileri teknoloji alışveriş merkezi havayolculuğuyla buluşuyor. Yetkililer terminalin yanı sıra yolculara uçuş güncellemeleri ve havalimanı bilgileri sağlayan müşteri hizmetleri robotları ile şimdiden çok övünüyorlar. Güvenlik kontrol noktaları ve en uzak kapılar arasında, yaklaşık 8 dakika yürüme mesafesinde (en fazla 600 metre) bir mesafe olması bu devasa yapıda en çok övünülecek konfor bence. Yüz tanıma sistemleri birbirleri ile her noktada entegre çalışarak hem güvenliği çok yukarı çekiyor hem de seyahati hızlandırıyor.
Pekin’in yeni havalimanının 5 pisti var. Bunlardan 4’ü sivil biri askeri uçuşlara açık. Genişleme projeleri içinde yeni pistler de var. Mükemmele yakın çalışmalara rağmen yine de açılışta 4 numaralı pistte ciddi bir sorun çıktı ve devre dışı kaldı. Dünyanın en hızlı büyüyen havacılık pazarı olan Çin’de daha birçok yeni havalimanı yapılacak. Bütün havalimanlarının daha başta marka olması için dünyanın en ünlü mimarları ile sürekli çalışmalar yapılıyor, yarışmalar düzenleniyor.
MİMARLAR NASIL YORUMLADI
ARKİTERA Mimarlık Dergisi yazarı Özüm İtez Pekin’n yeni havalimanı Daxing’i yorumlarken en çok ulaşım kolaylığı ve terminal içindeki hareketi keskin çizgilerle göz önüne sermiş.
İşte yazarın notları:
- 700 bin metrekarelik yolcu terminali, Pekin’e doğrudan bağlantılar sağlayacak yüksek hızlı tren hattını da içeren, 80 bin metrekarelik bir kara taşıma merkezine de sahip.
- Terminalin kubbeli çatısı altında konumlanan altı akışkan strüktür, bir yandan çatıyı taşıyor diğer yandan ise tüm yolcuları merkez avluya, açıklıklardan süzülen doğal ışık ile yönlendiriyor. Doğal ışık terminale ayrıca çatıda yer alan ışıklıklardan da süzülerek, yapı boyunca yönlendirme adına doğal bir örüntü oluşturuyor.
- Yapıda yer alan en çok 100 metre uzunluğundaki açıklıklar, terminalin cömert kamusal alanlarını oluşturuyor ve gelecekteki olası alternatif kullanımlar için azami esneklik sağlıyor.
- Havalimanındaki yağmur suyu toplama ve su arıtma işlemleri, etrafında kurulan, 2.8 milyon metre küplük bir su kapasiteye sahip yeni sulak alanlar, göller ve akarsular sistemi ile gerçekleşirken yoğun yağışlı günlerde sel baskınlarını ve sıcak yaz aylarında ise yapının çevredeki mikro-klimada yaratacağı ısı adası etkisini engelliyor.
BALİ GÜZEL, TRAFİK FECİ
TÜRK Hava Yolları’nın Boeing 787-9 uçağı ile Bali’ye gittim. Sanırım 20 sene sonra ikinci kez ayak bastım.
Uçağımızın Kaptanı Hakan Ceylan, Kara Kuvvetleri’nde sanırım 10 bin saate yakın UH-1 ve Skorsky S70 helikopterlerinde uçmuştu. Sonra THY’ye geçmiş, Boeing uçaklarında 7 bin saati aşmıştı. Çok deneyimli bir pilottu. Purser İzlem Sefer ve Kabin Amiri Miray Eren ile bu uçuşu gerçekten bir keyif haline getirdiler. Kaptanımızın yanında Frederik Mudge ve Firs Officer Emrah Aslan vardı. 13 saat planlanan uçuş 12 saat sonunda bitti. Uçak doluydu ve yolcuların 98’i yabancıydı. 7 millet vardı ve herkes mutluydu. Kapı açıldığında Bali İstasyon şefi Cevat Adapazarlı bizi karşıladı. Sonra yolcular ve bagajlar büyük bir hızla boşaldı. Sonra tanıştığımız THY Endonezya Müdürü Fatih Gültaş, “Her gün dolu uçuyoruz. Hem business hem ekonomide müthiş bir doluluk yakaladık. Burası bir turizm cenneti. Maldivler’den falan hepsinden ucuz. Yeme içmede sınır tanımıyor. Eğlenceli bir yer. Keşke çok uçağımız olsaydı, yıllar önce uçmaya başlasaydık” diyor.
Şehre iniyoruz. İşte orası azap, trafik yürümüyor. Bazen 10 dakikalık bir mesafe 1 saatte alınıyor. Yakın bir bölgedeki eğlenceli pirinç tarlasına gittim. Gidiş-geliş 4 saati geçti. Bali’de hareket kısıtlı, ama deniz kum, güneş, yemekler harika. İmkanlarınız elverdiğinde bir fırsat yaratın, mutlaka gidin, alabildiğine ucuz. Bir de geniş yollar yapacağız diye doğayı katletmemişler. Gerçek zenginliği zamanında sahiplenmişler.
AMAN DİKKAT
TÜRK turistler ağırlık olarak balayı için geliyorlar. Gelirken mutlaka pasaportunuzun son kullanma tarihe bakın. Vize istemeyen bu ülke son kullanıma 6 aydan daha az varsa giriş izni vermiyor. O yolcu için getiren havayolu şirketine 4 bin dolar ceza yazıyor. Ve o yolcu aynı uçakla geri dönüyor. THY basın müşavirliği şefi Ömer Celal Tabak İstanbul’dan fark edilen bir balayı çiftinin uçurulmadığını söyledi. Uçak bileti, otel paraları, alınan turlar hepsi yandı. Elbette balayı da zehir oldu. Siz siz olun çok dikkat edin.