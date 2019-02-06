Büyük değişim

THY satın aldığı, teslimat bekleyen Airbus 350 ve Boeing 787 uçaklarının içini yeniden yarattı. Kabin memurlarının yeni üniformaları ile bütünlük sağlayacak şekilde kabin içinde koltuk düzenlemeleri yapıldı. Gerçek bir Business sınıfı oluşturuldu. Ekonomide oluşturulan derinlikler iki ayrı uçağı da mükemmel gösterdi.
SIR gibi saklıyorlardı. Tıpkı kabin memuru üniformalarında olduğu gibi ciddi bir gizlilikte çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki aylarda teslimatları başlayacak Airbus A350-900 ve Boeing 787-9 uçaklarının içi hiçbir havayolunda görüşmemiş bir tasarımla hazırlandı. Dünyaca ünlü tasarımcılar, koltuk imalatçıları, ışıklandırma sistemlerini yapanlar hepsi THY için çalıştı. Aylarca süren faaliyetler sonunda THY’nin yeni Flow, yani akış hareketliliği bütün uçak kabinine yansıdı. Birbirleri ile kavga etmeyen, zıtlaşmayan renkler, üzerine çullanan ama huzursuz etmeyen ışıklar hepsi yeni uçakların kabininde mükemmel bir dans sunuyorlar. Syah, gri, pembe altın rengi (Rose Gold) ve yer yer kırmızılar koltuklar üzerinde tam bir akış yaparak bütünleşiyorlar. Business’da sabit masalarda gerçek taş kullanılmış.
BÜYÜK DEĞİŞİM
Ekonomii sınıfında üçlü koltuklar bir sırada 9 koltuk şeklinde sıralandılar. Ama diğer gövdelere göre bu koltuklar renk ve yapısal incelikleri ile yolcuya daha fazla hareket imkanı sundu. Her iki taraftaki üçlülerde gri daha ağır basarken orta sıralarda kırmızı ile dans yoğunlaşıyor. Gerçi bu bir opsiyon tam tersi denemeler de yapıldı. Birinde karar kılınacak. Ekonomi sınıfındaki aydınlatma elbette uçak içindeki genel aydınlatma ile birlikte hareket ediyor ama bölgesel oynama imkanları da var. Başüstü dolaplarının derinlikleri çok yeterli. Yaratılan onlarca detay yolcunun hayatını rahatlatıyor. Uzun uçuşlarda kullanılacak bu uçaklar koltuklarda daha rahat hareket imkanı ve eğelence sisteminde de büyük ekranlar sayesinde daha keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor.
YENİDEN BUSINESS
THY artık Business yolcusu olan bundan ciddi para kazanan bir havayolu. Bu yüzden kabin içini yeniden yarattı. Pazarlamacılar artık bu uçaklardaki Business koltukları rahatlıkla dolduracaklar. Her iki taraftaki pencere yanında sadece bir koltuk var. Orta bölümde de sadece iki koltuk yer alıyor. Böylece orta sırada oturanlar bir koridordan kolayca yararlanabiliyorlar. Yandaki yolcuyu rahatsız etmiyorlar. A350’de Honeymoon ve Boing 787’de Outbord koltuk yapılanmaları harika bir kabuk içine alınmışlar. Dolaplar, dergi koyma bölümleri, özel hazırlanan terlikler, altın rengi yastıklar hepsi mükemmel olmuş. THY bence yeni uçakların içinde yeniden doğuyor. Genellikle tasarımcıları özgür bıraktığınızda bazan kullanımda sorunlar çıkar. Burada THY hem tasarımcıları özgür bırakmış, hem de yolcu ve yolculuk deneyimlerini kullanmış. Mükemmel bir sonuç çıkmış. Belki uçunca daha fazla detayla size anlatma imkanım olur. O gün çok uzak görünmüyor.
İSTANBUL HAVALİMANI YAKININDA 15 BİN KONUT
İSTANBUL Havalimanı’nda yaşayacak 150 binden fazla çalışan için çevrede yeni konut projeleri üretiliyor. THY de 15 bin konutluk bir proje için Emlak GYO ile bir anlaşma imzaladı. Tek korkum yine TOKİ’nin de yaptığı gibi ‘kutu kutu pense’ bir anlayışla evler yapılması, yüksek apartmanların sıra sıra bu bölgeyi de perişan etmesi. THY mümkünse bir mimari yarışma açarak konutları yaptırmalı. Farklı, THY’nin misyonuna yakışır yapılar olmalı. Çünkü büyük ihtimalle aynı maliyetlere çok zevkli ve kentin dokusunda farklılıklar yaratan konutlar inşa edilebilir. İnşaata ne zaman başlanacağı, konutların teslim tarihi henüz belli değil. İstanbul Havalimanı’na taşınma ile birlikte çalışanların bölgedeki konut istekleri giderek artacak. Bu arada İstanbul Havalimanı çevresinde konut kiralarda hızla artıyor. Hatta bazı bölgelerde kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi.
THY’NİN 2019 YENİ UÇUŞ HATLARI
2019 yılında Türk Hava Yolları (THY) değişik kıta ve ülkelerde yeni hatları açıyor. Bunların büyük kısmının bilet satışları başladı. Sadece New York Newark uçuşlarının tarihi henüz belli değil. İşte yeni hatlar, açılış tarihleri ve biletlerin başlangıç fiyatları:
FAS (Marrakech): 27 Şubat, 349 dolar
BAE (Sharjah): 3 Nisan, 199 dolar
SUDAN (Port Sudan): 11 Nisan, 419 dolar
ENDONEZYA (Bali/Denpasar): 17 Temmuz, 699 dolar
MEKSİKA (Mexico City): 21 Ağustos, 699 dolar
MEKSİKA (Cancun): 21 Ağustos, 699 dolar
MISIR (Luksor): 23 Eylül, 189 dolar
FİNLANDİYA (Rovaniemi): 5 Aralık, 349 dolar
New York/Newark havalimanı: Henüz tarihi belli değil
Büyük değişim
THY satın aldığı, teslimat bekleyen Airbus 350 ve Boeing 787 uçaklarının içini yeniden yarattı. Kabin memurlarının yeni üniformaları ile bütünlük sağlayacak şekilde kabin içinde koltuk düzenlemeleri yapıldı. Gerçek bir Business sınıfı oluşturuldu. Ekonomide oluşturulan derinlikler iki ayrı uçağı da mükemmel gösterdi.
SIR gibi saklıyorlardı. Tıpkı kabin memuru üniformalarında olduğu gibi ciddi bir gizlilikte çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki aylarda teslimatları başlayacak Airbus A350-900 ve Boeing 787-9 uçaklarının içi hiçbir havayolunda görüşmemiş bir tasarımla hazırlandı. Dünyaca ünlü tasarımcılar, koltuk imalatçıları, ışıklandırma sistemlerini yapanlar hepsi THY için çalıştı. Aylarca süren faaliyetler sonunda THY’nin yeni Flow, yani akış hareketliliği bütün uçak kabinine yansıdı. Birbirleri ile kavga etmeyen, zıtlaşmayan renkler, üzerine çullanan ama huzursuz etmeyen ışıklar hepsi yeni uçakların kabininde mükemmel bir dans sunuyorlar. Syah, gri, pembe altın rengi (Rose Gold) ve yer yer kırmızılar koltuklar üzerinde tam bir akış yaparak bütünleşiyorlar. Business’da sabit masalarda gerçek taş kullanılmış.
BÜYÜK DEĞİŞİM
Ekonomii sınıfında üçlü koltuklar bir sırada 9 koltuk şeklinde sıralandılar. Ama diğer gövdelere göre bu koltuklar renk ve yapısal incelikleri ile yolcuya daha fazla hareket imkanı sundu. Her iki taraftaki üçlülerde gri daha ağır basarken orta sıralarda kırmızı ile dans yoğunlaşıyor. Gerçi bu bir opsiyon tam tersi denemeler de yapıldı. Birinde karar kılınacak. Ekonomi sınıfındaki aydınlatma elbette uçak içindeki genel aydınlatma ile birlikte hareket ediyor ama bölgesel oynama imkanları da var. Başüstü dolaplarının derinlikleri çok yeterli. Yaratılan onlarca detay yolcunun hayatını rahatlatıyor. Uzun uçuşlarda kullanılacak bu uçaklar koltuklarda daha rahat hareket imkanı ve eğelence sisteminde de büyük ekranlar sayesinde daha keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor.
YENİDEN BUSINESS
THY artık Business yolcusu olan bundan ciddi para kazanan bir havayolu. Bu yüzden kabin içini yeniden yarattı. Pazarlamacılar artık bu uçaklardaki Business koltukları rahatlıkla dolduracaklar. Her iki taraftaki pencere yanında sadece bir koltuk var. Orta bölümde de sadece iki koltuk yer alıyor. Böylece orta sırada oturanlar bir koridordan kolayca yararlanabiliyorlar. Yandaki yolcuyu rahatsız etmiyorlar. A350’de Honeymoon ve Boing 787’de Outbord koltuk yapılanmaları harika bir kabuk içine alınmışlar. Dolaplar, dergi koyma bölümleri, özel hazırlanan terlikler, altın rengi yastıklar hepsi mükemmel olmuş. THY bence yeni uçakların içinde yeniden doğuyor. Genellikle tasarımcıları özgür bıraktığınızda bazan kullanımda sorunlar çıkar. Burada THY hem tasarımcıları özgür bırakmış, hem de yolcu ve yolculuk deneyimlerini kullanmış. Mükemmel bir sonuç çıkmış. Belki uçunca daha fazla detayla size anlatma imkanım olur. O gün çok uzak görünmüyor.
İSTANBUL HAVALİMANI YAKININDA 15 BİN KONUT
İSTANBUL Havalimanı’nda yaşayacak 150 binden fazla çalışan için çevrede yeni konut projeleri üretiliyor. THY de 15 bin konutluk bir proje için Emlak GYO ile bir anlaşma imzaladı. Tek korkum yine TOKİ’nin de yaptığı gibi ‘kutu kutu pense’ bir anlayışla evler yapılması, yüksek apartmanların sıra sıra bu bölgeyi de perişan etmesi. THY mümkünse bir mimari yarışma açarak konutları yaptırmalı. Farklı, THY’nin misyonuna yakışır yapılar olmalı. Çünkü büyük ihtimalle aynı maliyetlere çok zevkli ve kentin dokusunda farklılıklar yaratan konutlar inşa edilebilir. İnşaata ne zaman başlanacağı, konutların teslim tarihi henüz belli değil. İstanbul Havalimanı’na taşınma ile birlikte çalışanların bölgedeki konut istekleri giderek artacak. Bu arada İstanbul Havalimanı çevresinde konut kiralarda hızla artıyor. Hatta bazı bölgelerde kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi.
THY’NİN 2019 YENİ UÇUŞ HATLARI
2019 yılında Türk Hava Yolları (THY) değişik kıta ve ülkelerde yeni hatları açıyor. Bunların büyük kısmının bilet satışları başladı. Sadece New York Newark uçuşlarının tarihi henüz belli değil. İşte yeni hatlar, açılış tarihleri ve biletlerin başlangıç fiyatları:
FAS (Marrakech): 27 Şubat, 349 dolar
BAE (Sharjah): 3 Nisan, 199 dolar
SUDAN (Port Sudan): 11 Nisan, 419 dolar
ENDONEZYA (Bali/Denpasar): 17 Temmuz, 699 dolar
MEKSİKA (Mexico City): 21 Ağustos, 699 dolar
MEKSİKA (Cancun): 21 Ağustos, 699 dolar
MISIR (Luksor): 23 Eylül, 189 dolar
FİNLANDİYA (Rovaniemi): 5 Aralık, 349 dolar
New York/Newark havalimanı: Henüz tarihi belli değil