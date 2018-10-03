Bizim ikiz pilotlar

Bir uçuşta tanıştım. Çok da heyecanlandım. İkizler, ikisi de tabii aynı yaştalar,42 yaşındalar. Nürnberg’de doğmuşlar. İkisi de havacılık okumuşlar. Pilot olmuşlar.
Alper Aksu THY’de uçuyor. İkizi Enis Aksu Lufthansa pilotu. Alper Airbus 320 ailesinde pilot. Enis Lufthansa’nın en büyük uçağı A380’de ikinci pilot. O uçakta 1700 saat uçmuş üstelik... İşte ikizlerin kısa hayat hikayeleri:
ALPER AKSU (THY)
Stuttgart Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra Lufthansa ile birlikte yüksek lisansını RNAV yaklaşmalarının geliştirilmesi üzerine yaptı. Beş yıl boyunca Frankfurt’ta Lufthansa Teknik’te haberleşme sistemleri alanında mühendis olarak görev yaptı. 2006’da THY’ye pilot olmak üzere başvuruda bulundu.
Türkkuşu’nda uçuş eğitimini tamamladı. Airbus A319/320/321’de 6 yıl ikinci pilot, sonrasında da 5 yıldır Sorumlu Kaptan pilot olarak görev yapıyor. Toplam uçuş saati 6 bin 500.
Alper Aksu, 2009’dan itibaren Avrupa Komisyonu’nun gerçekleştirdiği SESAR projesinde THY adına hem pilot hem de mühendis olarak görev alıyor. Yurtdışındaki SESAR toplantılarında ise kendisi THY’yi, ikizi Enis ise Lufthansa’yı temsil ediyor.
ENİS AKSU (LUFTHANSA)
O da Stuttgart Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliğini bitirdi.
Yüksek lisansını, Lufthansa’da Eurocontrol’un slot sistemi üzerine araştırma yaparak tamamladı. 2000-2004 arasında Alman Hava Trafik Hizmetleri’nde (DFS) mühendis olarak çalıştı. Lufthansa’ya pilot olmak için başvurdu. Eğitimini Bremen ve Phoenix/Arizona’da tamamladıktan sonra 2007’de pilot olarak göreve başladı. Yedi yıl A320 ailesinde 4 bin saat uçtu. 2014’ten bu yana A380’lerde ikinci pilot olarak görev yapıyor. Toplam A380 uçuş saati 1700.
PARAYA PARA DEMEYEN 10 HAT
HAVACILIK endüstrisine çok detaylı ve farklı kulvarlarda veri hizmetleri sağlayan OAG (Official Airline Guide), dünyanın en kârlı 10 hattını açıkladı. Listenin başında İngiliz Havayolları’nın her yıl 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği JFK Newyork-Londra Heahtrow hattı gelirken, onu 854 milyon dolarlık gelirle Avustralyalı Qantas’ın Melbourne-Sydney hattı izledi. Listenin üçüncü sırasında ise Emirates’e 819 milyon dolar gelir getiren Londra Heathrow-Dubai hattı yer aldı. Bütün hava yolları bu çok gelir getiren hatların birinin gelirini yakalayabilmek için yarış içindeler. Bu amaçla daha lüks ‘First’ ve ‘Business Class’lar oluşturuluyor. Ekonomide fazla para harcamadan hizmet yukarı çekilmeye çalışılıyor. Böyle büyük gelir elde etmeyi hedefleyen ucuz maliyetli taşıyıcılarda yeni planlar peşindeler.
GELİR MIKNATISI
Listelere bakıldığında dikkat çeken model, Londra Heathrow’un bu rotaların yarısı ya da varış yeri olarak gerçek bir gelir mıknatısı olması ve genel olarak en iyi sekiz uçuş noktası sıralamasında beşinde yer almasıdır. Açıkçası Londra, hem önde gelen bir uluslararası destinasyonu hem de kıtalar arasında bir mola noktasını oluşturuyor.
Heathrow Londra, Kuzey Amerika arasında en yüksek kazanç rotası olmakla kalmıyor, aynı zamanda havalimanı da her biri Asya ve Orta Doğu’ya giden en iyi iki yoldan oluşuyor. Havaalanının üçüncü bir pist inşa edip etmeyeceği konusunda çok sert tartışmalar var. Savunucular bu pistin yapılmaması ciddi gelir kayıpları yarattığı yönünde.
MOSKOVA-ANTALYA HATTI İLK SIRADA
TÜRK Hava Yolları’nın (THY) en fazla para kazandığı uçuş Moskova-Antalya hattı. 2017 Eylül ile 2018 Eylül tarihleri arasındaki belirlemelere göre ikinci sırayı Londra-İstanbul uçuşları alıyor. Toplam 10 uçuş hattından THY’nin geliri toplam 375 milyon 190 bin 20 dolar oluyor.
Bizim ikiz pilotlar
Bir uçuşta tanıştım. Çok da heyecanlandım. İkizler, ikisi de tabii aynı yaştalar,42 yaşındalar. Nürnberg’de doğmuşlar. İkisi de havacılık okumuşlar. Pilot olmuşlar.
Alper Aksu THY’de uçuyor. İkizi Enis Aksu Lufthansa pilotu. Alper Airbus 320 ailesinde pilot. Enis Lufthansa’nın en büyük uçağı A380’de ikinci pilot. O uçakta 1700 saat uçmuş üstelik... İşte ikizlerin kısa hayat hikayeleri:
ALPER AKSU (THY)
Stuttgart Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra Lufthansa ile birlikte yüksek lisansını RNAV yaklaşmalarının geliştirilmesi üzerine yaptı. Beş yıl boyunca Frankfurt’ta Lufthansa Teknik’te haberleşme sistemleri alanında mühendis olarak görev yaptı. 2006’da THY’ye pilot olmak üzere başvuruda bulundu.
Türkkuşu’nda uçuş eğitimini tamamladı. Airbus A319/320/321’de 6 yıl ikinci pilot, sonrasında da 5 yıldır Sorumlu Kaptan pilot olarak görev yapıyor. Toplam uçuş saati 6 bin 500.
Alper Aksu, 2009’dan itibaren Avrupa Komisyonu’nun gerçekleştirdiği SESAR projesinde THY adına hem pilot hem de mühendis olarak görev alıyor. Yurtdışındaki SESAR toplantılarında ise kendisi THY’yi, ikizi Enis ise Lufthansa’yı temsil ediyor.
ENİS AKSU (LUFTHANSA)
O da Stuttgart Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliğini bitirdi.
Yüksek lisansını, Lufthansa’da Eurocontrol’un slot sistemi üzerine araştırma yaparak tamamladı. 2000-2004 arasında Alman Hava Trafik Hizmetleri’nde (DFS) mühendis olarak çalıştı. Lufthansa’ya pilot olmak için başvurdu. Eğitimini Bremen ve Phoenix/Arizona’da tamamladıktan sonra 2007’de pilot olarak göreve başladı. Yedi yıl A320 ailesinde 4 bin saat uçtu. 2014’ten bu yana A380’lerde ikinci pilot olarak görev yapıyor. Toplam A380 uçuş saati 1700.
PARAYA PARA DEMEYEN 10 HAT
HAVACILIK endüstrisine çok detaylı ve farklı kulvarlarda veri hizmetleri sağlayan OAG (Official Airline Guide), dünyanın en kârlı 10 hattını açıkladı. Listenin başında İngiliz Havayolları’nın her yıl 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği JFK Newyork-Londra Heahtrow hattı gelirken, onu 854 milyon dolarlık gelirle Avustralyalı Qantas’ın Melbourne-Sydney hattı izledi. Listenin üçüncü sırasında ise Emirates’e 819 milyon dolar gelir getiren Londra Heathrow-Dubai hattı yer aldı. Bütün hava yolları bu çok gelir getiren hatların birinin gelirini yakalayabilmek için yarış içindeler. Bu amaçla daha lüks ‘First’ ve ‘Business Class’lar oluşturuluyor. Ekonomide fazla para harcamadan hizmet yukarı çekilmeye çalışılıyor. Böyle büyük gelir elde etmeyi hedefleyen ucuz maliyetli taşıyıcılarda yeni planlar peşindeler.
GELİR MIKNATISI
Listelere bakıldığında dikkat çeken model, Londra Heathrow’un bu rotaların yarısı ya da varış yeri olarak gerçek bir gelir mıknatısı olması ve genel olarak en iyi sekiz uçuş noktası sıralamasında beşinde yer almasıdır. Açıkçası Londra, hem önde gelen bir uluslararası destinasyonu hem de kıtalar arasında bir mola noktasını oluşturuyor.
Heathrow Londra, Kuzey Amerika arasında en yüksek kazanç rotası olmakla kalmıyor, aynı zamanda havalimanı da her biri Asya ve Orta Doğu’ya giden en iyi iki yoldan oluşuyor. Havaalanının üçüncü bir pist inşa edip etmeyeceği konusunda çok sert tartışmalar var. Savunucular bu pistin yapılmaması ciddi gelir kayıpları yarattığı yönünde.
MOSKOVA-ANTALYA HATTI İLK SIRADA
TÜRK Hava Yolları’nın (THY) en fazla para kazandığı uçuş Moskova-Antalya hattı. 2017 Eylül ile 2018 Eylül tarihleri arasındaki belirlemelere göre ikinci sırayı Londra-İstanbul uçuşları alıyor. Toplam 10 uçuş hattından THY’nin geliri toplam 375 milyon 190 bin 20 dolar oluyor.