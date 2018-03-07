Başkan eğitimde

İlker Aycı bir süre önce uçmak için ders almaya başladı. Otomobil yarışlarına da meraklı olan Aycı, boş zamanlarında eğitim alıyor. Bir gün emekli olduğunda ise sırt çantasıyla dünyayı gezecek.

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile şirketin devleşen eğitim üssünde bir araya geldik. Uçuş eğitimleri alıyordu ve sık sık gittiği THY Uçuş Akademisi’nin Aydın/Çıldır’daki merkezinde de fırsat buldukça uçuyordu. Yetmiyormuş gibi İzmir’e gittikçe bir rallici gibi pistte otomobil yarışına katılıyordu. Yerinde duramayan İlker Aycı, bu yıl üç gün sürecek Likya Yolu yürüyüşüne de yöneticilerle katılacak. Elbette uçmaya başlayan bir başkan, pilot eğitiminin ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlamıştı.

8 BİN 356 PERSONEL

Yanımızda Türk Hava Yolları’nın Uçuş Eğitim Başkanı Kaptan Pilot Aykut Alpa var. Belki tüm zamanlarda tanıdığım en sakin pilot. Paniksiz ve sakin olmak uçucularda karar anını iyi kullanmalarını sağlıyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve Başkanın sağ kolu Kemal Öztürk bize katılıyorlar. Florya’daki yeni eğitim merkezi, 55 bin 370 metrekare üzerine kurulmuş. 26 bin 50 metrekaresi yüksek çatılı kapalı alan. Sistemin bir yarısı ise havalimanı tarafında hemen karşısında. İçinde modern simülatörler var. 2017 yılında bu merkezde 8 bin 356 kokpit personeline yer eğitimi verilmiş. 446 pilot ‘conversion’ eğitimine 292 pilotta tip değişikliği ya da kaptanlık eğitimi almış.

EĞİTİMDE TASARRUF OLMAZ

Merkeze yapılan yatırımdan hiç kaçınmadıklarına dikkat çeken İlker Aycı, “Pilot ve kabin ekibi eğitimi bizin hiçbir zaman tasarruf edeceğimiz bir şey olmadı. Sürekli yeniledik. Yeni simülatörler ekliyoruz. Her biri ciddi bir yatırım. Bütün uçan uçaklarımızın simülatörleri var. Ayrıca Havelsan bizim için bir simülatör yaptı. Boeing 737 NG simülatörü. Kusursuz. Sertifikasını almasını bekliyoruz. Şu anda çok iyi çalışıyor ama yine de uluslararası kuruluşların sertifikası gelecek. Sonra eğitimlerde onaylanmış olacak. Simülatörlerde geçen yıl toplam 192 bin 660 saat eğitim vermişiz. Tabii bunlar başka hava yollarından gelen pilotların eğitini de kapsıyor. Eğitim satan bir kurum olduk. Eskiden bir simülatör eğitimi için pilotların dünyanın çeşitle yerlerine giderlerdi. İnanılmaz paralar ödenirdi. Ayrıca simülatörlerde boş zamanı yakalayıp pilot eğitine göndermek, yenilemeler için randevu almak çok ciddi zorluktu. Şimdi gözümüzün önündeler ve biz yanlarındayız” dedi.

BİR PİLOTUN MALİYETİ

THY’de yer eğitiminden başlayarak pilot olma aşamasına kadar sıfırdan eğitimin maliyeti 140 bin Euro ve maliyet birçok ülkeden daha düşük. THY, akademiden pilot ihtiyacının üçte birini karşılayabiliyor. THY’de Hollanda, S.Arabistan Kuveyt, Ruanda, Lübnan, Tacikistan, Yunanistan, Litvanya, Ürdün, Irak ve Rusya’dan pilot ya da yenileme eğitimlerine gelen yabancılardan yıllık kazanç 3 milyon dolar.

156 KADIN PİLOT

ŞİRKETTE toplam 4 bin 514 pilot var. Bu pilotların 600’den fazlası ise yabancı. Pilotların 156’sı kadın. Sayıları artıyor ama istenen hızda değil. Belki birkaç yıl sonra birkaç kat kadın pilot olabilir.

HAVELSAN A320 SİMÜLATÖRÜ DE YAPACAK

YAPTIĞI simülatörleri, yazılımları, sistemleri başarıyla ihraç eden Havelsan, THY ile sivil pazara adım attı. Havelsan Ar-Ge ve Mühendislik Grup Müdürü Muhittin Solmaz ve 737 Simülatörü Proje Yöneticisi Giray Kaygusuz 7-24 operasyonun başında. Avrupalı otorite EASA ile sertifikasyon görüşmelerinde önemli yol alınmış. Boeing 737’den sonra sıra Airbus A320 simülatöründe. Havelsan’ın yeni nesil simülatörüne yurtdışından da ilgi var.

ÖZAL’IN UÇAĞI İLE ETHEM SANCAK UÇACAK

TAM 30 yaşındaki TC-GVB tescilli Gulfstream GIV uçağı uzun yıllar devlet filosunda uçtuktan sonra satışa çıkarıldı. Uçağı satın alan Affan Holding’e bağlı ACM (Air Charter Market) şirketi sahibi Şehmuz Özkan’ın Gulfstream GIV’ü Ethem Sancak’a devrettiği ileri sürüldü. Sancak, uçağı THY Teknik’e vererek tümüyle yenilenmesini istedi. THY Teknik uçağın avioniklerinden iniş takımlarına kadar ciddi yenilemeler yaptı. Uçağın iki motorunun da yenilendiği ve performans testlerinde bir sorun çıkmadığı bildirildi. İç tasarımda yat içi yapan Ulutaş firması devreye girdi. Tuzla’da kurulu firma uçak içini yeniden tasarladı. Tam olarak açıklanmamakla birlikte THY Teknik ve Ulutaş’ın yaptığı iç değişim 3 milyon dolar civarında bir harcamaya mal oldu.

Turgut Özal’ın içinde kabloları kelepçe sürtünmesi sonucu yangın çıktığı için Atatürk Havalimanı’na zorunlu iniş yapan GIII uçağından sonra alınan GIV uçağı ekonomik ömrünü tamamlamış gibi görünürken yeniden uçmaya başladı. Bu uçak GIII uçağındaki olaydan sonra fabrika tarafından verilen uçaktı. Filodaki iki uçakla cep herkülü diye bilinen ünlü halterci Naim Süleymanoğlu kaçırılarak Türkiye’ye getirilmişti.