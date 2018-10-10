Atatürk Havalimanı yeniden doğuyor

Atatürk Havalimanı’nın Genel Havacılık bölümü olduğu gibi korunacak. İki pist uçuşlara açık olacak. Bakım hangarları hizmet vermeyi sürdürecek. Terminal binasının bir bölümü Havacılık Üniversitesi olarak düşünülüyor. Yeni düzenleme için ciddi bir oluşum işbaşında. Bu arada kargo, yeni havalimanına ancak bir yıl sonra taşınabilecek.
Duyuyorum... Epey yol almışlar. Sanırım Atatürk Havalimanı’nın önemli bir bölümü ayakta kalacak. Yepyeni bir düzenleme ile Genel Havacılık Merkezi olacak. 3 bin metrelik iki pist 11.7/3.5 sağ ve sol pistleri yani Florya tarafındaki pistler korunacak. Hangarlar, bakım merkezleri ayakta kalacak. Askeri Havaalanı çok ihtiyaç varsa belki Florya tarafına taşınacak. Terminal binalarının büyük bir kısmı üniversite olacak. Yani ağırlıklı olarak havacılık üniversitesi. Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu büyüklükte ve yetenekte. Burası dünyaya açılacak. Başka ülkeler için de pilot, kabin memurundan hava trafik kontrolörüne kadar geniş bir yelpazede gençleri yetiştirecek. Ya büyük bir Genel Havacılık Merkez binası yapılacak ya da var olan binalardan biri dönüştürülecek. Gelen özel jetlerin yolcuları burada ağırlanacak. İçinde elbette pasaport polisi, gümrük olacak. Duty Free yani gümrüksüz satış mağazaları, yiyecek içecek alanları açılacak. Sonra yerli yabancı onlarca özel uçak burada barınacak. Dünyanın dört bir yanından gelen özel uçaklar buraya inecek, rahatça hangarlara alınabilecek.
FUARLARA EV SAHİPLİĞİ
Teknofest, İstanbul Air Show gibi başarı kazanmış havacılık fuarları burada açılacak. Havacılık sanayinin ürünleri sergilenecek. Yurtdışından gelenler belki askeri ürünlerimizi de burada görecekler. Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki terminal binaları da ikinci bir hayata başlayacaklar. Elbette bu oluşum çevredeki otelleri de büyük ölçüde kurtaracak. Dünya standartlarının üzerinde bir oluşum gerçekleşecek. Ana işletmeci dışında Genel Havacılık Merkezi’nde belki yabancı operatörlerde yer alabilecek. Bu oluşum İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan dünyanın en büyük iş jetleri fuarı EBACE’i de bu bölgeye çekecek.
12 MİLYON METREKARE
Peki Millet Bahçesi ne olacak? Yine olacak. Yaklaşık 12 milyon metrekarelik dev arazinin büyük bölümü yine Millet Bahçesi olarak düzenlenecek. 3 bin metre uzunluk ve 45 metre genişlikteki iki pist dışındaki 0.5/2.3 diye bilinen 60 metre genişliğinde 2 bin 600 metre uzunluğunda, Florya-Ataköy yönündeki pistin kalıp kalmayacağına karar verilecek. Başta Devlet Hava Meydanları işletmesi, tabi ki Ulaştırma Bakanlığı. Teknofest oluşumu yöneticileri, işin bayraktarlığını yapan Hükümet filosunun tepe yöneticisi Kaptan Pilot Görkem Aksoy‘la birlikte geniş bir ekip ilk toplantıda bir araya geldiler. Sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilecek. Bir genel havacılık merkezi fikri kesinleşti. Onay alındı. Şimdi sınırları çizilecek. Üniversite fikri olgunlaştırılacak. O gün umarım yakın bir gündür. Atatürk Havalimanı yepyeni bir anlayışla yeniden doğacak. Türkiye’nin çok ihtiyaç duyduğu ve duyacağı bir oluşum bütün zamanlara hizmet edecek. Ülkemizin gelişmişliğinin bir simgesi olacak...
DÜNYA ‘PİLOT’ DİYE İNLİYOR
2018-2037 arasında hava trafiğinin yılda yüzde 4.4 oranında büyüyeceğini ve 37 bin 400 yeni uçağın gökyüzüne çıkacağı tahmin ediliyor. Airbus’ın projeksiyonuna göre önümüzdeki 20 yıl içinde 5.8 trilyon dolar değerinde yolcu ve özel kargo uçağı için şimdiden pilot ihtiyacının ne kadar hızlı artacağı da ortaya çıkıyor. Boeing tarafından yapılan araştırmada da, gelecek 20 yılda 790 bin pilota ihtiyaç olduğuna dikkat çekiliyor. Bu sayının 635 bini havayollarında, 96 bini özel uçaklarda ve 59 bini de helikopterlerde görev alacak. Dünyada yetişmiş pilot ihtiyacı sistemi tehlikeye sokacak kadar artıyor. Bugün de dahil farklı uluslardan pilotlar dünyayı dolaşıyor. Çok sık havayolu değiştiriyorlar. Bir havayolu şirketi kapandığında pilotlar aynı gün iş buluyorlar ve başka bir coğrafyaya göç ediyorlar. Pilotluk mesleğinin merkez üssü neredeyse kalmadı.
YOĞUN EĞİTİM PROGRAMI
Yurtdışına giden Türk pilot sayısında da ciddi artış var. Dünyanın dört bir yanında farklı havayollarında Türk pilotlara rastlamak mümkün. Türkiye’de de başta THY olmak üzere 12-14 ay gibi kısa sürelerde gençlerden pilot yetiştirilmesi için yoğunlaştırılmış eğitim sistemleri uygulanmaya başladı bile... Özel pilot okulları, askeri kurumlardan ayrılan pilotların sayısı ihtiyacı giderek büyüyen sistemi beslemeye yetmiyor. Bu durum bugün olduğu gibi yakın ve orta geleceğin en gözde mesleklerinden birinin ‘Pilotluk’ olduğunu ortaya koyuyor.
En çok yabancı pilot alan Uzakdoğu, Körfezdeki ülkeler artık kendi pilotlarını yetiştirmeye yöneliyor. Özel eğitim programlarıyla sıfır saatteki adaylar, eğitimlerini görev yapacakları yolcu uçağının tipine göre alıyor. Uçuş eğitimi bittiğinde Ticari Pilot Lisansları’nın yanı sıra görev yapacakları uçağın tip eğitimlerini alarak eğitim tamamlandığının ertesi günü havayolunda görev yapacak hale geliyorlar. Havayolu şirketleri, kariyer programları oluşturarak gelecekte ihtiyaç duyacakları pilotları yetiştirip, kadro açıklarını kapatmayı amaçlıyor. Mecburi hizmet veya belirli miktarı maaştan kesilmesi karşılığında gençlere pilot olma kariyeri sunuluyor.
YENİ KONSEPTLER
Pilotaj eğitim programları imalatçılar tarafından da dikkatle izleniyor. Daha iyi eğitimli pilotların yetiştirilmesi için imalatçılar da uçakların kokpitlerinde değişikliklere gidiyor. Örneğin Boeing, yeni nesil 737 MAX uçağını tasarlarken kokpitte birçok değişikliği hayata geçirdi. Yeni pilotların daha çabuk intibak edebilecekleri farklılıkları tasarıma yansıttı. Pilotlar eğitimlerinin daha ilk gününden itibaren ekip olma bilinci ile yetiştirilmekte. Böylece iletişim ve takım çalışması yetileri eğitim içerisinde verilmekte. İmalatçılar kazaların büyük kısmında pilotaj hatalarına engel olabilmek için bir sürü yeni sistemi kokpitlere ekliyorlar. Özellikle pilotların panik anında yanlış yapma ihtimalleri yüksek sistem kullanımlarında görevi daha çok oto-pilot sisteminin üzerine almaya çalışıyorlar.
HANGİ BÖLGEYE NE KADAR PİLOT LAZIM
Asya Pasifik: 261 bin
Kuzey Amerika: 206 bin
Avrupa: 146 bin
Orta Doğu: 64 bin
Latin Amerika: 57 bin
Afrika: 29 bin
Rusya/Orta Asya: 27 bin
TEKNİSYEN VE HOSTESE DE İHTİYAÇ VAR
PİLOT kadar önemli bir başka konu da uçak teknisyeni. Önümüzdeki 20 yılda ihtiyaç duyulan uçak teknisyeni sayısı 754 bin. Pilotlarla benzer bir ihtiyaç demografisi dikkat çekiyor. En çok ihtiyaç duyulan uçak teknisyeni 257 bin ile Asya-Pasifik’te. Türkiye’nin de yer aldığı Avrupa için 20 yıllık uçak teknisyen ihtiyacı 132 bin.
Yolcu uçaklarında görev yapacak hostes yani kabin memuru ihtiyacı ise 890 bin. Bu sayının 32 bini özel jetlerde uçacak. En çok ihtiyaç 321 bin ile Asya-Pasifik bölgesinde. Avrupa için ihtiyaç duyulan hostes sayısı 187 bin.
Atatürk Havalimanı yeniden doğuyor
Atatürk Havalimanı’nın Genel Havacılık bölümü olduğu gibi korunacak. İki pist uçuşlara açık olacak. Bakım hangarları hizmet vermeyi sürdürecek. Terminal binasının bir bölümü Havacılık Üniversitesi olarak düşünülüyor. Yeni düzenleme için ciddi bir oluşum işbaşında. Bu arada kargo, yeni havalimanına ancak bir yıl sonra taşınabilecek.
Duyuyorum... Epey yol almışlar. Sanırım Atatürk Havalimanı’nın önemli bir bölümü ayakta kalacak. Yepyeni bir düzenleme ile Genel Havacılık Merkezi olacak. 3 bin metrelik iki pist 11.7/3.5 sağ ve sol pistleri yani Florya tarafındaki pistler korunacak. Hangarlar, bakım merkezleri ayakta kalacak. Askeri Havaalanı çok ihtiyaç varsa belki Florya tarafına taşınacak. Terminal binalarının büyük bir kısmı üniversite olacak. Yani ağırlıklı olarak havacılık üniversitesi. Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu büyüklükte ve yetenekte. Burası dünyaya açılacak. Başka ülkeler için de pilot, kabin memurundan hava trafik kontrolörüne kadar geniş bir yelpazede gençleri yetiştirecek. Ya büyük bir Genel Havacılık Merkez binası yapılacak ya da var olan binalardan biri dönüştürülecek. Gelen özel jetlerin yolcuları burada ağırlanacak. İçinde elbette pasaport polisi, gümrük olacak. Duty Free yani gümrüksüz satış mağazaları, yiyecek içecek alanları açılacak. Sonra yerli yabancı onlarca özel uçak burada barınacak. Dünyanın dört bir yanından gelen özel uçaklar buraya inecek, rahatça hangarlara alınabilecek.
FUARLARA EV SAHİPLİĞİ
Teknofest, İstanbul Air Show gibi başarı kazanmış havacılık fuarları burada açılacak. Havacılık sanayinin ürünleri sergilenecek. Yurtdışından gelenler belki askeri ürünlerimizi de burada görecekler. Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki terminal binaları da ikinci bir hayata başlayacaklar. Elbette bu oluşum çevredeki otelleri de büyük ölçüde kurtaracak. Dünya standartlarının üzerinde bir oluşum gerçekleşecek. Ana işletmeci dışında Genel Havacılık Merkezi’nde belki yabancı operatörlerde yer alabilecek. Bu oluşum İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan dünyanın en büyük iş jetleri fuarı EBACE’i de bu bölgeye çekecek.
12 MİLYON METREKARE
Peki Millet Bahçesi ne olacak? Yine olacak. Yaklaşık 12 milyon metrekarelik dev arazinin büyük bölümü yine Millet Bahçesi olarak düzenlenecek. 3 bin metre uzunluk ve 45 metre genişlikteki iki pist dışındaki 0.5/2.3 diye bilinen 60 metre genişliğinde 2 bin 600 metre uzunluğunda, Florya-Ataköy yönündeki pistin kalıp kalmayacağına karar verilecek. Başta Devlet Hava Meydanları işletmesi, tabi ki Ulaştırma Bakanlığı. Teknofest oluşumu yöneticileri, işin bayraktarlığını yapan Hükümet filosunun tepe yöneticisi Kaptan Pilot Görkem Aksoy‘la birlikte geniş bir ekip ilk toplantıda bir araya geldiler. Sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilecek. Bir genel havacılık merkezi fikri kesinleşti. Onay alındı. Şimdi sınırları çizilecek. Üniversite fikri olgunlaştırılacak. O gün umarım yakın bir gündür. Atatürk Havalimanı yepyeni bir anlayışla yeniden doğacak. Türkiye’nin çok ihtiyaç duyduğu ve duyacağı bir oluşum bütün zamanlara hizmet edecek. Ülkemizin gelişmişliğinin bir simgesi olacak...
DÜNYA ‘PİLOT’ DİYE İNLİYOR
2018-2037 arasında hava trafiğinin yılda yüzde 4.4 oranında büyüyeceğini ve 37 bin 400 yeni uçağın gökyüzüne çıkacağı tahmin ediliyor. Airbus’ın projeksiyonuna göre önümüzdeki 20 yıl içinde 5.8 trilyon dolar değerinde yolcu ve özel kargo uçağı için şimdiden pilot ihtiyacının ne kadar hızlı artacağı da ortaya çıkıyor. Boeing tarafından yapılan araştırmada da, gelecek 20 yılda 790 bin pilota ihtiyaç olduğuna dikkat çekiliyor. Bu sayının 635 bini havayollarında, 96 bini özel uçaklarda ve 59 bini de helikopterlerde görev alacak. Dünyada yetişmiş pilot ihtiyacı sistemi tehlikeye sokacak kadar artıyor. Bugün de dahil farklı uluslardan pilotlar dünyayı dolaşıyor. Çok sık havayolu değiştiriyorlar. Bir havayolu şirketi kapandığında pilotlar aynı gün iş buluyorlar ve başka bir coğrafyaya göç ediyorlar. Pilotluk mesleğinin merkez üssü neredeyse kalmadı.
YOĞUN EĞİTİM PROGRAMI
Yurtdışına giden Türk pilot sayısında da ciddi artış var. Dünyanın dört bir yanında farklı havayollarında Türk pilotlara rastlamak mümkün. Türkiye’de de başta THY olmak üzere 12-14 ay gibi kısa sürelerde gençlerden pilot yetiştirilmesi için yoğunlaştırılmış eğitim sistemleri uygulanmaya başladı bile... Özel pilot okulları, askeri kurumlardan ayrılan pilotların sayısı ihtiyacı giderek büyüyen sistemi beslemeye yetmiyor. Bu durum bugün olduğu gibi yakın ve orta geleceğin en gözde mesleklerinden birinin ‘Pilotluk’ olduğunu ortaya koyuyor.
En çok yabancı pilot alan Uzakdoğu, Körfezdeki ülkeler artık kendi pilotlarını yetiştirmeye yöneliyor. Özel eğitim programlarıyla sıfır saatteki adaylar, eğitimlerini görev yapacakları yolcu uçağının tipine göre alıyor. Uçuş eğitimi bittiğinde Ticari Pilot Lisansları’nın yanı sıra görev yapacakları uçağın tip eğitimlerini alarak eğitim tamamlandığının ertesi günü havayolunda görev yapacak hale geliyorlar. Havayolu şirketleri, kariyer programları oluşturarak gelecekte ihtiyaç duyacakları pilotları yetiştirip, kadro açıklarını kapatmayı amaçlıyor. Mecburi hizmet veya belirli miktarı maaştan kesilmesi karşılığında gençlere pilot olma kariyeri sunuluyor.
YENİ KONSEPTLER
Pilotaj eğitim programları imalatçılar tarafından da dikkatle izleniyor. Daha iyi eğitimli pilotların yetiştirilmesi için imalatçılar da uçakların kokpitlerinde değişikliklere gidiyor. Örneğin Boeing, yeni nesil 737 MAX uçağını tasarlarken kokpitte birçok değişikliği hayata geçirdi. Yeni pilotların daha çabuk intibak edebilecekleri farklılıkları tasarıma yansıttı. Pilotlar eğitimlerinin daha ilk gününden itibaren ekip olma bilinci ile yetiştirilmekte. Böylece iletişim ve takım çalışması yetileri eğitim içerisinde verilmekte. İmalatçılar kazaların büyük kısmında pilotaj hatalarına engel olabilmek için bir sürü yeni sistemi kokpitlere ekliyorlar. Özellikle pilotların panik anında yanlış yapma ihtimalleri yüksek sistem kullanımlarında görevi daha çok oto-pilot sisteminin üzerine almaya çalışıyorlar.
HANGİ BÖLGEYE NE KADAR PİLOT LAZIM
Asya Pasifik: 261 bin
Kuzey Amerika: 206 bin
Avrupa: 146 bin
Orta Doğu: 64 bin
Latin Amerika: 57 bin
Afrika: 29 bin
Rusya/Orta Asya: 27 bin
TEKNİSYEN VE HOSTESE DE İHTİYAÇ VAR
PİLOT kadar önemli bir başka konu da uçak teknisyeni. Önümüzdeki 20 yılda ihtiyaç duyulan uçak teknisyeni sayısı 754 bin. Pilotlarla benzer bir ihtiyaç demografisi dikkat çekiyor. En çok ihtiyaç duyulan uçak teknisyeni 257 bin ile Asya-Pasifik’te. Türkiye’nin de yer aldığı Avrupa için 20 yıllık uçak teknisyen ihtiyacı 132 bin.
Yolcu uçaklarında görev yapacak hostes yani kabin memuru ihtiyacı ise 890 bin. Bu sayının 32 bini özel jetlerde uçacak. En çok ihtiyaç 321 bin ile Asya-Pasifik bölgesinde. Avrupa için ihtiyaç duyulan hostes sayısı 187 bin.