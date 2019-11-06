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Uğur Cebeci

Uğur Cebeci

ucebeci@hurriyet.com.tr

Anonslara ‘ayrımcılık’ ayarı

6 Kasım 2019

Havayolu şirketleri uçak içinde yapılan bütün anonslarını gözden geçiriyorlar. Kadın-erkek ayrımcılığı içeren ya da vurgusu olan anonsları değiştiriyorlar. Bu hassasiyet giderek artıyor, yaygınlaşıyor.

Uçaklar yolcularını alıp kapılarını kapattıklarında hemen her havayolunda bir karşılama anonsu yapılır. Anonsun amacı hem bir ‘hoşgeldiniz‘ demek ve ardından kuralların bir hatırlatmasını yapmaktır. Bir çok havayolu anonslara ‘Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar’ diye başlamaktan vazgeçiyorlar. Özellikle son 5 yılda ayırımcılıkla ilgili tarifler, anlatımlar daha geniş boyutlandırıldı. Ve dikkat edilmesi gereken haklı platformlara oturtuldu. Bizde, başta THY olmak üzere genellikle anonslar erkek-kadın icin ayrı ifadelerle yapılıyor. Aslında artık bunu düzeltmenin zamanı geldi hatta geçti.

Anonslara ‘ayrımcılık’ ayarı

Sonuç da kabinde bulunun kadın, erkek, çocuk hepsi uçağın yolcusu. Yani sadece ‘değerli yolcularımız’ ya da ‘değerli konuklarımız‘ gibi başlayan anonslar yeterli. Hem bir ayırım yapılmamış oluyor, hem de daha kısa haliyle daha doğru bulunuyor.

Dünyada birçok havayolu hem Avrupa, ABD ve Avustralya ile Uzakdoğu’daki birçok şirket ‘hoşgeldiniz’ anonslarını değiştirdiler. Bazıları ‘değerli konuklarımız ve sevgili çocuklar’ şeklini verdiler. Gelecekte kendi biletlerini alıp uçacak çocuk yolcu için bir aralık bıraktılar.

THY NE YAPACAK?

Türk Hava Yolları da uzun zamandır ‘hanımefendiler, beyefendiler‘ diye başlıyor anonslarına. Sanırım böyle bir ayırıma gerek yok. Zarafet elbette başka başlangıç seslenmeleri ile de kurulabilir. ‘Değerli konuklarımız’ diye yapılacak bir başlangıç hem çağımıza daha uygun ve hem de bir ayırım uygulamanın getireceği tartışma külfetinden kurtulmanın kısa yolu bence. Şirket oturup bunu düşünüp hızla karar vermeli. Hem kabin anonslarında hem de kaptan anonslarında sadece ‘konuk’, ‘misafir‘ kelimelerinin kullanılması yeterlidir. Yolcusuna ‘misafir’ diyen ilk yerli havayolu şirketi Pegasus olmuştu. Anonslarda da hem kısa hem de maksimum dikkati gösteriyor. THY’nin anonslarının neredeyse tamamı uluslararası düzenlemelerle aynı. Ayırım meselesi giderek yaygınlaşıyor. Hızlı karar verip sonuçta tek kalmamak için THY de hızlı hareket edebilir.

AVRUPA’YA UÇUŞU YASAK ŞİRKETLER

Sivil Havacılık Otoritesi’ne (CAA) göre Avrupa’ya uçması yasaklanan havayolu şirketleri listesi güncellendi. Havayolunun genel yönetiminde, genel olarak uluslararası düzenlemelere ve standartlara uyulmaması nedeniyle yasaklanan havayolları ne yazık ki düzelmek için bir çaba harcamıyor. Özellikle uçuş güvenliği konusunda hiç yol almayan bu havayolu şirketlerinin uçaklarının Avrupa hava sahasına da girmelerine izin verilmiyor.

Avrupa’ya uçuşları yasaklanan 10 havayolu:

1) Kongo Havayolları (Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin bayrak taşıyıcısı)
2) Eritre Havayolları (Eritre bayrak taşıyıcısı)
3) Irak Havayolları (Irak’ın bayrak taşıyıcısı)
4) Ariana Afghan Airlines (Afganistan’ın bayrak taşıyıcısı)
5) Air Kyrgyzstan (Kırgızistan’ın bayrak taşıyıcısı)
6) Tüm Libya Havayolları
7) Nepal Hava Yolları (Nepal’in bayrak taşıyıcısı)
8) Sudan Havayolları (Sudan’ın bayrak taşıyıcısı)
9) STP Airways (São Tomé ve Príncipe bayrak taşıyıcısı)
10) Air Zimbabwe (Zimbabwe’nin bayrak taşıyıcısı)

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