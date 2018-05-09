4.3 milyar kişi uçacak

Bu yıl 4.3 milyardan fazla yolcu taşınacak. Küresel ekonominin yüzde 3.5’i havacılığın elinde. Öyle bir büyüme var ki beraberinde yeni teknolojileri, sesten hızlı uçakları artık gündeme getiriyor.

DÜNYANIN dört bir yanında yeni yapılan havalimanları, uçak imalatçılarının özellikle dar gövdedeki imalatların yoğunluğu, yer işletmelerindeki büyümeler, hava kargo taşımacılığının artan cazibesi sektörü devleştiriyor.

Küresel ekonominin yüzde 3.5’i havacılığa dayanıyor. Hava taşımacılığı ile yani yolcu ve kargo sayesinde dünyada 63 milyon kişi ekmeğini bu sektörden sağlıyor. Üretilen hizmet sektörde sürekli yeni rekorların kırılmasına yol açıyor.

Yapılan hesaplamalara göre bu yıl 4.3 milyardan fazla yolcu uçacak. Kazaların giderek azalması, bilet fiyatlarındaki düşüş, hava yolu yolculuğuna olan tercihi sürekli arttırıyor. Dünyanın dört bir yanında uçak yolculuğu en cazip yolculuk olarak anketlerin birinci sırasına yerleşiyor.

ARKA ARKAYA REKOR

Her gün dünyada ortalama 104 bin uçuş yapılıyor. Tarifeli ya da charter uçuşlardaki artış sürekli bir önceki yıla göre yüzde 10’lara yakın büyüyor. Yeni kurulan hava yollarının sayısı, ekonomik sorunlar yaşayarak piyasa oyunculuğundan çekilen hava yollarına göre daha fazla. Doğru organizasyonlar ve elbette doğru ücretlendirmeler yapan hava yolları yolcu artışındaki en büyük aktörler oluyorlar.

Havacılık şirketleri bu arada çevreye olan duyarlılıklarını giderek artırıyorlar. Hem uçak imalatçıları hem de operatörlerin çabaları ile net karbon emisyonları yüzde 50 oranında azalacak. 2050 yılında gerçekleşecek bu oranın daha da fazla olma ihtilali uzak bir hedef gibi görünmüyor.

KARGONUN YÜKSELİŞİ

Havada taşınan mallar tüm dünya ticaretinde taşınan malların neredeyse yüzde 35’i oldu. Her gün yaklaşık 17.5 milyar dolarlık mal havadan naklediliyor. Bu da kargo pazarındaki artışı yolcu taşımacılığının artış hızının daha da yukarısına taşımaya başladı.

Sektör devleşirken daha süratli, sesten hızlı uçan uçaklara olan istek de artıyor. İmalatçılar, NASA gibi kuruluşlar sesten hızlı uçakları uzun yıllar sonra yeniden dikkate almaya başladılar. Genellikle uçak imalatçıları yeni imal ettikleri bir uçak modelini hedefledikleri sayıda satmadan yeni bir modelden söz etmiyorlardı. Ama şimdi hem sesten daha hızlı hem daha ekonomik hem de daha konforlu uçuşlar için kollar sıvandı. Sesten hızlı uçuşlar için daha sessiz motorlar neredeyse yapıldı. Uygun gövdelerle birleşip, en az 200-300 yolcu kapasitesindeki bir yapı ortaya çıkınca hızla düğmeye basılacak.

İşte o zaman dünya daha küçülecek ve havacılık sektörü de başka sektörlere güçlü bir şekilde kafa tutacak…

TAV PRİME CLASS İLE 3. HAVALİMANINDA

TAV, Lounge işletmesinde önemli bir marka haline gelen ve çok sayıda yabancı havalimanında da oluşturulmaya başlanan Prime Class’ın anlaşmalarını yaptı. 3’üncü havalimanı’nda Dış ve İç hatlarda birer tane olmak üzere iki adet Prime Claas salonu açılacak. Bu iki özel yolcu salonu dışında THY, SKY, Emirates ve Katar Havayollarının da salonu olacak. THY salonları iç hatlarda bir, dışı hatlar da bir adet olacak ama dış hatlarda gerekirse salon sayısı ikiye çıkarılacak.

METRO EZİYET OLACAK

İSTANBUL 3. Havalimanı’nda başlangıçta projelendirmede metro için en altta bir kat oluşturulmadı. Bu nedenle metro istasyonu terminal alanından 300 metre uzakta kalacak. Yolcuların dışarıya çıkmadan terminale geçebilmeleri için çalışmalar yapılıyor.

Yine de yolcular ellerinde bavullarıyla terminale kadar yürümek zorunda kalacaklar.

Türk Hava Yolları, metronun son istasyonunda check-in kontuvarları oluşturup bavulları yolcularından ellerinden alabilmek için çalışmalar yapıyor.

Yeni havalimanında, Atatürk Havalimanı’ndaki gibi metronun terminal içine gelmemesi ciddi bir sıkıntı yaratacak. Bu havalimanında metro ile gelen yolcu sayısının ciddi bir şekilde fazla olacağı tahmin ediliyor. Taksi fiyatlarının havalimanının uzaklığı nedeniyle yüksek olması metroya ilgili arttıracak.Ancak ne yazık ki havalimanı kapılarını açtığında metro henüz bitmemiş olacak. En az altı ay sonra metronun tamamlanacağı tahmin ediliyor.