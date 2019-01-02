2018’de uçak kazaları arttı

2017 yılı dünyada uçak kazalarının en aza indiği bir yıl olmuştu. Beklentiler daha da az kaza olacağı yönündeydi. Ama öyle olmadı. Maalesef çok katlı bir artış oldu. Kazaların büyük kısmı pilot hatasından meydana geldi. Meteorolojik nedenlerle kontrol kaybında da insan hataları öne çıktı. İmalatçı ve bakım hataları üçüncü sırada yer aldı.
ELBETTE yine üzülmüştük. 2017 yılı havacılık kazalarındaki can kaybı sadece 59 kişiydi. Bu bütün zamanların en az kaza olan yılının rakamıydı. 2017 yılında 14 uçak kazası meydana gelmişti.
Ama 2018 yılında öyle olmadı. Toplam 16 uçak kazası yaşandı. Bu havayolu uçaklarında toplam 555 kişi hayatını kaybetti. 2015 yılında kaza sayısı 14, can kaybı 186 yolcu idi. 2016 yılında ise bu sayı kaza sayısı 3 artarak 17 ve hayatını kaybeden yolcu sayısı 258 olmuştu. 1985 yılında ise diğer birçok yıldan daha az kaza olmasına rağmen can kaybı 2010 kişi ile en acı yıl olarak kayıtlara geçmişti.
189 kişi hayatını kaybetti.
Geçen yılı en acı kazalarından biri Endonezya’da meydana geldi. Lion Havayollarına ait yeni nesil Boeing 737 Max 8 tipi 200 yolcu kapasiteli uçak kalkıştan 13 dakika sonra denize çakıldı. 189 kişi hayatını kaybetti. Jakarta-Pangkalpinang seferini yapan JT610 sefer sayılı uçağın kalkıştan sonra bir alçalıp bir yükselerek anormal duruma girdiği açıklandı. İrtifada kalamayan uçağın bir gün önce bir arıza verdiğini ama onarıldığını söyleyen Lion havayolu Yetkilileri Boeing’i suçladılar. Bir yazılım hatası olduğu tartışmaları sürüyor.
29 Ekim de meydana gelen kazadan sonra Lion Air’de ölümle sonuçlanmayan bir kaza daha yaşandı. Sabıkası çok havayolu ile ilgili bir sürü hata ortaya çıktı. Boeing suçlamaları kabul etmiyor, yine de B737 Max kullanıcıları uyarıldı ve bazı değişiklikler yapıldı.
2019 kazasız bir yıl olur umarım.
Evet, umutlarımız 2017 yılında çok artmıştı. Geçen yılı belki de hiç kazasız ama can kaybı olmadan geçecek bir yıl olarak düşlemiştik. Belki 2019 kazasız bir yıl olur. En güvenilir yolculuk olan havayolu yolculuğu bu yıl umarım bütün zamanların rekorunu kırar ve hiç can kaybı olmadan çok çok uçarız.
UÇAK YOLCULUĞU EN GÖZDE YOLCULUK
2018 yılında kesinleşmemiş rakamlara göre toplam 4.3 milyar havayolu yolculuğu gerçekleşti. 2019’da ortalama yüzde 6 artması bekleniyor. Ticari havayollarından beklenen toplam gelirin 855 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.
2017’deki yüzde 8’lik büyüme biraz gerilerde kalmışa benziyor. 2037’ye doğru yapılan projeksiyonlarda büyümenin yüzde 6-7’lerden aşağı düşmeyeceği tahmin ediliyor. Hem yolculuk hem de kargodaki büyümeler zaten çok büyümüş sayılar üzerinden olacağı için bunun bir hız kesme anlamına gelmeyeceği de vurgulanıyor. Büyüme ile birlikte uçak sayısındaki artış imalatçıları sevindiriyor. Daha fazla büyük uçak imalatı ile sesten hızlı uçan yolcu uçakları beklentisi de artıyor.
HER ŞEYİN BAŞI EĞİTİM
1 Pilot eğitimleri arttırılmalı.
2 Eğitim veren kuruluşların denetimleri sık aralıklarla yapılmalı.
3 Daha hızlı pilot yetiştirilme konusu ciddi bir bicimde gözden geçirilmeli.
4 Uzaktan eğitimlerde eğitim alan kişinin ve bilgisayar ortamında sınava giren pilot adayının o olduğu çok titiz bir bicimde doğrulanmalı.
5 Simülatör eğitimlerinde yeterli öğretmenler kullanılmalı. Öğretmenlerin yetenekleri-eğitimleri de belli aralıklarla daha sıkı denetlenmeli.
6 Uçak imalatçılarının satış sonrası uçağı kulanacak pilotların yeterlilikleri gözden geçirmeleri ve bu konuda söz sahibi olmaları sağlanmalı.
7 Simülatör eğitimlerinde bir den fazla elverişsiz bulunan pilotların o uçak tipinde uçmaları konusunda ısrar edici olunmamalı.
8 Pilotlarda Alkol, uyuşturucu kullanımları çok daha etkili biçimde incelenmeli , bu konudaki her ihbar titizlilikle değerlendirilmeli.
9 Pilotların dinlenme sürelerinden taviz verilmemeli. Uçuş saatleri zorlanmamalı.
10 Pilotlara meteoroloji konusunda daha iyi eğitim verilmeli, hiçbir şartta risk almamaları sağlanmalı.
11 Özellikle Askeri eğitimden gelen pilotların cesaretleri ile sivil havacılığın emrettiği standart kurallar arasında doğru çizginin sağlanması için daha fazla eğitim için çaba harcanmalı.
12 Teknisyen eğitimleri sık aralıklarla yapılmalı ve lisans kontrolleri çok sıkı denetlenmeli.
KIRMIZI RUJ SERBEST KALABİLİR
TÜRK Hava Yolları Kabin memurları yeni üniformaları ile uçmaya başlıyorlar. Üniformalardaki ağırlıklı renklerden biri de kırmızı. Bugüne kadar şirket kabin memurlarının kırmızı ruj kullanmalarını istemiyordu. Pastel renkler tercih ediliyordu. Amaç kabin memurundan çok hizmetin öne çıkmasıydı. Ama şimdi yeni üniformalarla kırmızı rujun çok iyi olabileceği düşüncesi öne çıktı. Ancak oje konusunda bir karar verilemedi. Koyu ve belirgin renk ojeler kabin memurlarının başına dert oluyor. Özellikle troleyleri yerlerinden çıkarırken, fırınları açıp-kaparken, bir çok nedenle ojeler zarar görebiliyor. THY kabin memurlarının dökülmüş ojeli ellerle yolcuya servis yapılmasını haklı olarak istemiyor. Şimdi kırmızı ruj kullanıldığında kırmızı ojeye izin verilip verilmeyeceği kararı tartışılıyor. Belki de kabin memurlarının çok istekli oldukları kırmızı rujdan da vazgeçilebilir. Ama yine de şirketin Kurumsal hizmetlerinde bu tartışma bir süre daha sürecek gibi görünüyor.
2018’de uçak kazaları arttı
2017 yılı dünyada uçak kazalarının en aza indiği bir yıl olmuştu. Beklentiler daha da az kaza olacağı yönündeydi. Ama öyle olmadı. Maalesef çok katlı bir artış oldu. Kazaların büyük kısmı pilot hatasından meydana geldi. Meteorolojik nedenlerle kontrol kaybında da insan hataları öne çıktı. İmalatçı ve bakım hataları üçüncü sırada yer aldı.
ELBETTE yine üzülmüştük. 2017 yılı havacılık kazalarındaki can kaybı sadece 59 kişiydi. Bu bütün zamanların en az kaza olan yılının rakamıydı. 2017 yılında 14 uçak kazası meydana gelmişti.
Ama 2018 yılında öyle olmadı. Toplam 16 uçak kazası yaşandı. Bu havayolu uçaklarında toplam 555 kişi hayatını kaybetti. 2015 yılında kaza sayısı 14, can kaybı 186 yolcu idi. 2016 yılında ise bu sayı kaza sayısı 3 artarak 17 ve hayatını kaybeden yolcu sayısı 258 olmuştu. 1985 yılında ise diğer birçok yıldan daha az kaza olmasına rağmen can kaybı 2010 kişi ile en acı yıl olarak kayıtlara geçmişti.
189 kişi hayatını kaybetti.
Geçen yılı en acı kazalarından biri Endonezya’da meydana geldi. Lion Havayollarına ait yeni nesil Boeing 737 Max 8 tipi 200 yolcu kapasiteli uçak kalkıştan 13 dakika sonra denize çakıldı. 189 kişi hayatını kaybetti. Jakarta-Pangkalpinang seferini yapan JT610 sefer sayılı uçağın kalkıştan sonra bir alçalıp bir yükselerek anormal duruma girdiği açıklandı. İrtifada kalamayan uçağın bir gün önce bir arıza verdiğini ama onarıldığını söyleyen Lion havayolu Yetkilileri Boeing’i suçladılar. Bir yazılım hatası olduğu tartışmaları sürüyor.
29 Ekim de meydana gelen kazadan sonra Lion Air’de ölümle sonuçlanmayan bir kaza daha yaşandı. Sabıkası çok havayolu ile ilgili bir sürü hata ortaya çıktı. Boeing suçlamaları kabul etmiyor, yine de B737 Max kullanıcıları uyarıldı ve bazı değişiklikler yapıldı.
2019 kazasız bir yıl olur umarım.
Evet, umutlarımız 2017 yılında çok artmıştı. Geçen yılı belki de hiç kazasız ama can kaybı olmadan geçecek bir yıl olarak düşlemiştik. Belki 2019 kazasız bir yıl olur. En güvenilir yolculuk olan havayolu yolculuğu bu yıl umarım bütün zamanların rekorunu kırar ve hiç can kaybı olmadan çok çok uçarız.
UÇAK YOLCULUĞU EN GÖZDE YOLCULUK
2018 yılında kesinleşmemiş rakamlara göre toplam 4.3 milyar havayolu yolculuğu gerçekleşti. 2019’da ortalama yüzde 6 artması bekleniyor. Ticari havayollarından beklenen toplam gelirin 855 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.
2017’deki yüzde 8’lik büyüme biraz gerilerde kalmışa benziyor. 2037’ye doğru yapılan projeksiyonlarda büyümenin yüzde 6-7’lerden aşağı düşmeyeceği tahmin ediliyor. Hem yolculuk hem de kargodaki büyümeler zaten çok büyümüş sayılar üzerinden olacağı için bunun bir hız kesme anlamına gelmeyeceği de vurgulanıyor. Büyüme ile birlikte uçak sayısındaki artış imalatçıları sevindiriyor. Daha fazla büyük uçak imalatı ile sesten hızlı uçan yolcu uçakları beklentisi de artıyor.
HER ŞEYİN BAŞI EĞİTİM
1 Pilot eğitimleri arttırılmalı.
2 Eğitim veren kuruluşların denetimleri sık aralıklarla yapılmalı.
3 Daha hızlı pilot yetiştirilme konusu ciddi bir bicimde gözden geçirilmeli.
4 Uzaktan eğitimlerde eğitim alan kişinin ve bilgisayar ortamında sınava giren pilot adayının o olduğu çok titiz bir bicimde doğrulanmalı.
5 Simülatör eğitimlerinde yeterli öğretmenler kullanılmalı. Öğretmenlerin yetenekleri-eğitimleri de belli aralıklarla daha sıkı denetlenmeli.
6 Uçak imalatçılarının satış sonrası uçağı kulanacak pilotların yeterlilikleri gözden geçirmeleri ve bu konuda söz sahibi olmaları sağlanmalı.
7 Simülatör eğitimlerinde bir den fazla elverişsiz bulunan pilotların o uçak tipinde uçmaları konusunda ısrar edici olunmamalı.
8 Pilotlarda Alkol, uyuşturucu kullanımları çok daha etkili biçimde incelenmeli , bu konudaki her ihbar titizlilikle değerlendirilmeli.
9 Pilotların dinlenme sürelerinden taviz verilmemeli. Uçuş saatleri zorlanmamalı.
10 Pilotlara meteoroloji konusunda daha iyi eğitim verilmeli, hiçbir şartta risk almamaları sağlanmalı.
11 Özellikle Askeri eğitimden gelen pilotların cesaretleri ile sivil havacılığın emrettiği standart kurallar arasında doğru çizginin sağlanması için daha fazla eğitim için çaba harcanmalı.
12 Teknisyen eğitimleri sık aralıklarla yapılmalı ve lisans kontrolleri çok sıkı denetlenmeli.
KIRMIZI RUJ SERBEST KALABİLİR
TÜRK Hava Yolları Kabin memurları yeni üniformaları ile uçmaya başlıyorlar. Üniformalardaki ağırlıklı renklerden biri de kırmızı. Bugüne kadar şirket kabin memurlarının kırmızı ruj kullanmalarını istemiyordu. Pastel renkler tercih ediliyordu. Amaç kabin memurundan çok hizmetin öne çıkmasıydı. Ama şimdi yeni üniformalarla kırmızı rujun çok iyi olabileceği düşüncesi öne çıktı. Ancak oje konusunda bir karar verilemedi. Koyu ve belirgin renk ojeler kabin memurlarının başına dert oluyor. Özellikle troleyleri yerlerinden çıkarırken, fırınları açıp-kaparken, bir çok nedenle ojeler zarar görebiliyor. THY kabin memurlarının dökülmüş ojeli ellerle yolcuya servis yapılmasını haklı olarak istemiyor. Şimdi kırmızı ruj kullanıldığında kırmızı ojeye izin verilip verilmeyeceği kararı tartışılıyor. Belki de kabin memurlarının çok istekli oldukları kırmızı rujdan da vazgeçilebilir. Ama yine de şirketin Kurumsal hizmetlerinde bu tartışma bir süre daha sürecek gibi görünüyor.