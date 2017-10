150 bin kişi göçe hazırlanıyor

ÜÇÜNCÜ havalimanının iskeleti ortaya çıkmaya başladı. Pistlerin biri neredeyse tamam, diğerinde de çalışmalar sürüyor. Terminal binasında işler hızlı yürüyor. Ama diğer yapılaşma henüz yeterli hıza ulaşmadı. İlan edilen 29 Ekim 2018. Hadi olmadı, 2019 ilk çeyreği içinde açılır gibi. Yani başlangıçta temsili bir iki uçak iner kalkar ama ana taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın (THY) topyekûn gelişi biraz uzar.





GENİŞ BİR YELPAZE VAR

Şimdiden aileleri ile birlikte belki 150 bin kişi bir göçe hazırlanıyor. Üçüncü havalimanı yakınında ev alanlar, kiralık bakanlar, taşınma planları yapanlar çok. Çocuklarının okullarını planlayanlar, alıştıkları semtlerden kopmak istemeyenler, kararsızlar, kuzeydeki bölgelere gidip gelerek bir hareket başlattılar. Pilotundan kabin memuruna, teknisyenden mühendislere, havalimanında çalışacak personel gelirlerine göre geniş bir yelpazede ev arıyorlar. Kuzey bölgedeki yerleşim yerleri değişik gelir gruplarına göre konut sunabilen bir yapıda. Kiralıklar kadar satılıklar da var. İnşaat firmaları, bu bölgelerde yaptıkları işleri tamamlamak için hızlandılar.



Üçüncü havalimanında çalışacak olanlar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün iki yakasına da yerleşecekler. Her gün uzun bir yol gitmek istemeyenler ciddi alıcı ya da kiralayıcı olanlar özellikle hafta sonları yollara dökülüyorlar.



Elbette bu arada göçün gelişini gözleyen satıcılar fiyatları yukarı çekiyorlar. Ama yine de konut satışındaki genel durgunluk bu bölgelerde ev arayanların lehine görünüyor.





ANA YAŞAM ÜSSÜ OLACAK

Üçüncü havalimanı ulaşımı ise henüz tam net değil. Metro bağlantısı için çalışmalar sürüyor. Bitiş tarihleri belli değil. Kuzey Marmara otoyolu zaten hazır. Üçüncü havalimanına bağlantı yolu yılbaşında açılıyor. Bir yandan liman da yapılıyor. Deniz yolu ile bir ulaşım nasıl olur bilinmiyor. Müthiş göç, gelecek yılın sonundan itibaren kitlesel bir hareket meydana getirecek. Havalimanında çalışanların dışında elbette, yolcular büyük bir hareketlilik oluşturacak. İstanbul’un kuzeyi sayfiye yerinden ana yaşam üssüne dönecek.







HAVAYOLLARI PARAYI 'EKSTRA' KAZANIYOR

ÇOK ucuza bilet satın alabiliyorsunuz. Ama havayolları neredeyse her hizmet için sizden ekstra ücret alıyor. Koltuk seçiminden kargoya vereceğiniz bavula, hatta fazla bagaja, içeceklerden yastığa-battaniyeye kadar neredeyse her hizmete ödeme yapıyorsunuz. Yaklaşık 10 yıl önce ekstra gelirden sektör toplam 2.1 milyar dolar kazanıyordu. Genel operasyon kârları düşerken havayolları ekstralara yüklendi. Geçen yıl sektörün ekstra geliri 28 milyar dolara ulaştı. United’ın 6 milyar 220 milyon dolarlık gelirlerinin 4 milyar doları, özel yolcu programından geliyor.





SİLAHLAR ARTIK PARALI TAŞINACAK

TÜRK Hava Yolları, 1 Ocak 2018’den itibaren silah taşıma işini paralı yapacak. Ruhsatlı silahlarını uçağa binmeden önce zorunlu olarak teslim edenler, 20 TL ödeyecekler. Hem THY hem de Anadolu Jet uçuşlarında uygulanacak paralı silah taşıma için ödemenin nasıl yapılacağı önümüzdeki günlerde belirlenecek. Havayolu yolcularının yurtiçi uçuşlardaki ruhsatlı silahlarının taşınmasında başlangıçta alınacak 20 TL daha sonra oluşan yoğunluğa göre artabilecek.





BEDDUA SORUŞTURMASI SONUÇLANAMIYOR

GEÇTİĞİMİZ mayıs ayında THY’nin İstanbul-Barselona uçuşunda şöyle bir olay oldu: Bir pilot; eşi ve çocukları ile İstanbul’dan Barcelona’ya pas uçuyordu. Yani onlara tanınan hakla bedava uçuyorlardı. Bu bütün havayollarında personele belli kurallarla verilen doğal bir haktır. Ama uçuş öncesi Kabin Amiri ‘Hoş geldiniz’ içeceği ikram ederken pilotun eşinin kolunun değmesi sonucu üzerine limonata döküldü. Pilot eşi, limonata dökülünce bağırıp çağırmaya başladı. Bu arada eşine uçağın kargosunu açtırıp bavulunu getirtmesini, üzerini değiştireceğini söyledi.



Pas uçan pilot bunu yapabilmek için çabaladı. Ama kargo kapısı kapatılmıştı ve onca bavulun arasında onların bavulunun bulunması da neredeyse imkânsızdı. Çünkü uçak kalkışa hazırdı. Böyle bir şey yapılsa slot kaçacak planlanan uçuş allak bullak olacaktı.Tutulan tanık ifadelerine göre, pas giden kaptanın eşi Kabin Amirine bağırmakla yetinmeyip bir de THY’ye beddua etti. Bağırış çağırışlar, güçlükle bastırıldı. Uçuş dönüşü sonunda Kabin Amiri diğer kabin memurlarının da tanıklığında olayı rapor etti.



Konu THY’nin Etik Kurulu’na, Teftiş Kuruluna falan taşındı. Ama hâlâ bir karar verilmedi. Hatta yolcuların da tanıklığına başvuruldu. Yani bu olayı suç ve ceza buluşturması için hâlâ ortada.



Aylar geçti bir karar yok. Muhtemel karar, o pilot ve eşinin pas bilet haklarının süresiz iptal edilmesi yönünde. En azından beddua eden eşine pas bilet bundan böyle verilmemesi gerekiyor. Eğilim bu yönde görünüyor.



İşin pilot-hostes güç gösterisine dönüşmemesi gerekiyor. Karar vermekte gecikenler, sanırım güçler arasında bir sıkışma yaşıyorlar.