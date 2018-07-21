Yaz tatilini yarılamışken

Yaz tatillerinin çocuklar üzerinde birçok pozitif etkisi var. Ancak bu dönemde de okul zamanında olduğu gibi düzenli ve programlı olmak şart.
Yaz tatili kavramının tam olarak neden ve ne şekilde ortaya çıktığı bilinmiyor. Ancak araştırmacıların ortak tahmini, çocukların tarla işlerinde ailelerine yardım etmeleri düşüncesiyle başladığı yönünde... O tahminle yarışan diğer görüş ise çocukları yüksek hava sıcaklıklarının zorlayıcı etkilerinden korumak.
Sebep her ne olursa olsun, tüm dünyada yaz tatili uygulaması mevcut. Peki bu sistemin çocuklar açısından pozitif ve negatif etkileri neler?
Pozitif etkileri
◊ Çocuklar her anlamda daha fazla gelişir
◊ Daha iyi konuşmaya başlarlar
◊ Fiziksel ve duygusal anlamda daha güçlenirler
◊ Aile bağları güçlenir
Negatif etkileri
◊ Yapılan araştırmalara göre, çocuklar eğitim öğrenim döneminde öğrendikleri bazı bilgileri yaz tatili döneminde unutuyor.
Bilim insanlarına göre öğrenmek tekrar etmekle mümkün olabiliyor. Bu sebeple öğrenme prosesine ara verildiğinde, öğrenilen bilgiler zayıflamaya başlıyor. O nedenle sıkıcı olmayan tekrarlara yönelmekte, bilginin korunması açısından yarar var.
TATİLE ÖZEL İPUÇLARI
◊ Okul zamanında olduğu gibi, tatilde de düzenli ve programlı olmak çocuk ve gençler için çok önemlidir. Elbette daha geç yatmak, daha geç saatlere kadar uyumak isteyeceklerdir. Ancak belli bir düzen konulması, ilerleyen günlerde yaşanması muhtemel kargaşayı önleyecektir.
◊ Tatil programınızı mutlaka çocuklarınızla birlikte yapın. Onların isteklerine, ihtiyaçlarına göre kararlar almanız ve fikirlerini dinlemeniz, hem birlikte kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak hem de ilişkilerinizin güçlenmesine vesile olacaktır.
◊ Tatil planınızı büyük bir karton üzerinde yapabilirsiniz. Onların da fikirlerini, isteklerini dinleyerek yapacağınız tatil programınızı bir yere asmanız, size de kolaylık sağlayacaktır.
◊ Tatil için şartlarınızı ve uyulması gereken kuralları da mutlaka daha önceden konuşup netleştirin.
◊ Her ne yaparsanız yapın, onlar tatilde yine de ara ara sıkılacaktır. Aslında aşırı olmamakla birlikte sıkılmaları iyi bir şey, çünkü bu sayede kreatif fikirler geliştirebilirler.
Çocuklarınızı gözlemleyin
◊ Çocuğunuz hangi oyuncaklarla oynuyor?
◊ İlgi alanları neler?
◊ Hangi aralıklarla neler yapıyor?
◊ Neyi neden ve nasıl yapıyor?
◊ Resim yaparken daha çok neler çiziyor?
Bu gibi detayları gözlemlemek, çocuğunuzun potansiyeli hakkında size daha fazla bilgi verir.
Çocuğun iç dünyasını ancak bunları takip ederek keşfedebilirsiniz.
Yaz tatilini yarılamışken
Yaz tatillerinin çocuklar üzerinde birçok pozitif etkisi var. Ancak bu dönemde de okul zamanında olduğu gibi düzenli ve programlı olmak şart.
Yaz tatili kavramının tam olarak neden ve ne şekilde ortaya çıktığı bilinmiyor. Ancak araştırmacıların ortak tahmini, çocukların tarla işlerinde ailelerine yardım etmeleri düşüncesiyle başladığı yönünde... O tahminle yarışan diğer görüş ise çocukları yüksek hava sıcaklıklarının zorlayıcı etkilerinden korumak.
Sebep her ne olursa olsun, tüm dünyada yaz tatili uygulaması mevcut. Peki bu sistemin çocuklar açısından pozitif ve negatif etkileri neler?
Pozitif etkileri
◊ Çocuklar her anlamda daha fazla gelişir
◊ Daha iyi konuşmaya başlarlar
◊ Fiziksel ve duygusal anlamda daha güçlenirler
◊ Aile bağları güçlenir
Negatif etkileri
◊ Yapılan araştırmalara göre, çocuklar eğitim öğrenim döneminde öğrendikleri bazı bilgileri yaz tatili döneminde unutuyor.
Bilim insanlarına göre öğrenmek tekrar etmekle mümkün olabiliyor. Bu sebeple öğrenme prosesine ara verildiğinde, öğrenilen bilgiler zayıflamaya başlıyor. O nedenle sıkıcı olmayan tekrarlara yönelmekte, bilginin korunması açısından yarar var.
TATİLE ÖZEL İPUÇLARI
◊ Okul zamanında olduğu gibi, tatilde de düzenli ve programlı olmak çocuk ve gençler için çok önemlidir. Elbette daha geç yatmak, daha geç saatlere kadar uyumak isteyeceklerdir. Ancak belli bir düzen konulması, ilerleyen günlerde yaşanması muhtemel kargaşayı önleyecektir.
◊ Tatil programınızı mutlaka çocuklarınızla birlikte yapın. Onların isteklerine, ihtiyaçlarına göre kararlar almanız ve fikirlerini dinlemeniz, hem birlikte kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak hem de ilişkilerinizin güçlenmesine vesile olacaktır.
◊ Tatil planınızı büyük bir karton üzerinde yapabilirsiniz. Onların da fikirlerini, isteklerini dinleyerek yapacağınız tatil programınızı bir yere asmanız, size de kolaylık sağlayacaktır.
◊ Tatil için şartlarınızı ve uyulması gereken kuralları da mutlaka daha önceden konuşup netleştirin.
◊ Her ne yaparsanız yapın, onlar tatilde yine de ara ara sıkılacaktır. Aslında aşırı olmamakla birlikte sıkılmaları iyi bir şey, çünkü bu sayede kreatif fikirler geliştirebilirler.
Çocuklarınızı gözlemleyin
◊ Çocuğunuz hangi oyuncaklarla oynuyor?
◊ İlgi alanları neler?
◊ Hangi aralıklarla neler yapıyor?
◊ Neyi neden ve nasıl yapıyor?
◊ Resim yaparken daha çok neler çiziyor?
Bu gibi detayları gözlemlemek, çocuğunuzun potansiyeli hakkında size daha fazla bilgi verir.
Çocuğun iç dünyasını ancak bunları takip ederek keşfedebilirsiniz.