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Tülay Demir

Tülay Demir

tulaydemir@yetenekavcisi.com.tr

Özgüven şart

20 Ocak 2018

Her şey kendine güvenle başlar. Bu sebeple ebeveynlerin çocuklarına yönelik “güven çalışmaları” yapması önemlidir.


Bu çalışmaların başında kopyalama yöntemi gelir.
Çocuk, doğumundan itibaren anne ve babasından, daha sonra arkadaşları ve öğretmenlerinden gördüklerini taklit ederek kendini oluşturur. Birbirini kopyalama sistemi toplumu da şekillendirir ve toplumun değer yargıları buna göre şekillenir.
Basit bir örnek vereyim... Yoldan geçen herhangi birine İstanbul trafiğiyle ilgili düşüncelerini sorsak, tahmin ediyorum ki tamamına yakını memnuniyetsizliğini dile getirecektir. Memnuniyetsizliğin sebebi sorulduğunda ise “sürücülerin kurallara uymamasından kaynaklanan kaos” denecektir.
Şimdi konumuza dönecek olursak... Kendimize yönelteceğimiz soru nedir?
– Nasıl olmasını isterdiniz ve bu nasıl gerçekleşebilir?
Cevap: İnsanların sorunları çözmeye kendisinden başlamasıyla... Tıpkı eğitim sisteminde olması istenenler gibi, tıpkı gelişmiş toplumlardaki özenilen davranışlar gibi... Hedef her ne olursa olsun işe kendimizden başlamalıyız.
Diyeceksiniz ki “Ben her kurala uysam da başkaları uymuyor”... Uymasın, ne önemi var! Siz çocuğunuza doğrusunu göstermiş oluyorsunuz ya... Dolayısıyla kazanan da sizsiniz.
Çocuk zaten doğrunun ne olduğunu teoride öğrenmiş olduğundan, sizin tavrınızla tüm öğrendikleri de doğrulandığından, çocuğun özgüveninin temelleri sağlam atılır.

ÇOCUĞA GÜVEN AŞILAMANIN 9 YOLU

◊ Sadece çocuğunuzun doğru davranışlarına odaklanın ve doğru davranış ördüğünüzde bunu kendisine belli edin.
◊ Bir davranışı değiştirmek istediğinizde sadece davranışa yönelik konuşun, genel olarak çocuğun yapısına ya da kişiliğine yönelik değil...
◊ Baş başa kaliteli vakit geçirmek, ona verebileceğiniz en kıymetli hediye olur.
◊ Çocuklarınızın aktivitelerine katılmaya çalışın.
◊ Çocuğunuzun arkadaşları ile vakit geçirebilmesine olanak sağlayın.
◊ Yüreklendirin, sarılın...
◊ Ve en önemlisi, çocuğunuzu dinleyin.
Gerçekten yeni bir jenerasyon için hep birlikte kolları sıvamalı ve çocuklarımıza toplum bilincini aşılamalıyız.
Sağlıklı bir nesil yetiştirmeyi hepimiz istiyoruz buna şüphe yok. O halde birlikte hareket etmeli ve sağlıklı bir nesil için uygun yolu acilen uygulamalıyız.

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