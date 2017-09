İnternet oyuncakları

Artık oyuncak sektöründe “internet oyuncakları” adlı bir alt başlık açmak mümkün.

Ebeveynler olarak zaten oyuncak seçerken son derece dikkatliydik, ancak şimdi bu seçimler daha da fazla özen istiyor.

Çünkü oyuncağın direkt internet bağlantısının olması, onu sadece bir oyuncak olmaktan çıkarıyor.



NELERE DİKKAT EDİLMELİ



k İnternet bağlantısı şart mı: Satın almak istediğiniz oyuncağın kutusundaki açıklamada, internet bağlantısı gerektirip gerektirmediği tam olarak anlaşılamayabilir. Bu gibi durumlarda görevliden yardım isteyin.

Çünkü bazen sadece oyuncağı çalıştırmak için wifi ve/veya bluetooth bağlantısı gerekirken, bazen oyuncakla oynanılan süre boyunca internete bağlı kalmak gerekebiliyor.

k Bilgilere kimler ulaşabiliyor: Satın alınan oyuncağı çalışır hale getirmek için kişisel bilgilerle giriş yapmak gerekebilir.

Bu kişisel bilgilere kimler ulaşabiliyor, ne amaçla kullanılıyor, çocuğunuzun kişisel hakları nasıl koruma altına alınıyor; bunları da mutlaka öğrenin.

Ayrıca...

◊ Oyuncağı satın aldığınızda, kullanıcı adı ve şifreyi değiştirin.

◊ Her zaman pincode veya güçlü bir şifre kullanın.

◊ Çocuğunuz oyun oynamaya ara verdiğinde veya oyunu bitirdiğinde sistemi tamamen kapatın.

◊ Çocuğunuzun bilgilerini girerken, kısmi bir bölümüne gerçek olmayan bilgiler girin.

◊ Kullandığınız internetin şifreli bir wi-fi veya VPN bağlantısı olduğundan yani güvenliğinden emin olun.



k Çocuğun yaşına uygun mu: Her internet oyuncağının her çocuğa uygun olmayabileceğini, hatta çocuk için tehlike oluşturabileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Öncelikle o oyun ya da oyuncağın çocuğunuzun yaşına uygun olup olmadığına bakın.

Bunun yanı sıra gelişimine ve ilgi alanlarına uygunluğunu da kontrol edin.



k Öğretici bir oyuncak mı: Sizin de tahmin edeceğiniz gibi, oyuncak paketlerinde göze çarpan her “öğretici” ibaresi gerçeği yansıtmaz.

Bu oyuncağın gerçekten öğretici olup olmadığını anlayabilmek ise kolay değildir.

Bunun için okulunuzla görüşebilir, söz konusu oyuncağın ders metotlarına uygun olup olmadığını sorabilirsiniz.



k Son kullanma tarihi: İnternet bağlantılı oyuncaklar sadece özel bir yazılımla çalıştırılabilir.

Üretici firma mevcut yazılımı güncellemeyi veya bakımını yapmayı sonlandırırsa, oyuncak kısmi olarak kullanılamaz hale gelir, aynı zamanda güvenli sistemden de çıkar.

Bu nedenle mutlaka firmanın konuyla ilgili bilgilendirmesini okumalısınız.



k Ekstra ödeme gerektiriyor mu: Bazı internet oyuncaklarıyla oynamak için sadece onları satın almak yeterli olmaz. Ekstra ödemeler yapmak gerekebilir.

Bu detaya oyuncakların web siteleri üzerinden ulaşabilir, daha kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.