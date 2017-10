Her insan yeteneklidir

Bir başka deyişle, severek yaptıkları işlerin, hobilerin aslında ne kadar önemli olduğunu bilmez, onları yok sayarak da yerlerinde saymalarına ve giderek yok olmalarına yol açar.

Peki bir ebeveyn olarak aynı hataya düşmemek için nelere dikkat etmelisiniz? Çocuğunuzdaki gizli yetenekleri nasıl fark edebilirsiniz?

Gelin birkaç örnekle bu karmaşaya son verelim.

◊ Çocuğunuzun meraklı bir kişiliği varsa, araştırmaya yönelik bir birey olacaktır. Meraklı çocukları yönlendirmek için, onlara öğretmek istediğiniz konu hakkında merak uyandıracak gizemli durumlar yaratabilirsiniz. Böylelikle hem araştırma yapmasını hem de yeni bilgiler edinmesini sağlamış olursunuz.

◊ Hayal kurmayı seven, hatta en sevdiği şey bir kenara çekilip kendi kendine hayal kurmak olan çocuklar, kendilerine sınırsız bir dünya kurarlar. Bu sonsuz dünyanın kısıtlanmaması gerekir.

Zaten hayal dünyası geniş kişiler, fikirleri engellendiği takdirde verimsiz olurlar, üretemezler. Üretebilmeleri için hareket alanlarının da sınırsız olması gerekir. Hayal gücü yüksek kişiler aynı zamanda son derece hassas ve kırılgandırlar. Duygularını çok yoğun yaşarlar. Bu sebeple kötü olaylar yaşadıklarında, herkesten fazla etkilenirler.

◊ Futbol, basketbol, voleybol gibi takım oyunlarını seven çocuklar, takım ruhu özelliğine sahiptir.

Yetişkin bir birey olduklarında, çalışma arkadaşları ile sorun yaşama ihtimalleri daha az olur.

◊ Tenis, masa tenisi gibi birebir rekabet gerektiren oyunları seven çocuklar ise daha çok bireysel rekabetten motive olurlar.

Bu bireyler, ancak rekabet ortamı bulduklarında verimli olabilirler.

“Yetenek”, yoğun ve acımasız bir rekabet ortamında var olma mücadelesi veren tüm bireyler, ayrıca bütün işletmeler için son derece önem taşıyan bir kavramdır.

Her sektörde başarı için mutlaka hangi yeteneklere ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi ve sahip olunan yeteneklere uygun iş, pozisyon, görev, yetki ve taktiklerin geliştirilmesi gerekir.

Gizli yeteneklerin farkına varılması, daha mutlu ve başarılı olmanın yoludur.

Ve unutmayın ki hiçbir şey için geç kalınmış değildir!