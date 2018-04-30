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Tülay Demir

Tülay Demir

tdemir@hurriyet.com.tr

Hayat kurtaran TIR Türkiye’yi dolaşıyor

30 Nisan 2018

Uyuşturucu satıcılarıyla mücadele etmek önemli. Ama uyuşturucuya talep olmamasına yönelik çalışmalar yapmak daha önemli. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün bu kapsamda hazırladığı Narkotik Eğitim TIR’ı Türkiye’yi dolaşıyor, kamuoyunu madde kullanımı konusunda bilgilendiriyor.

Çocuklar ve gençler uyuşturucunun gerçek anlamda ne olduğu, nasıl bir felakete yol açtığı, hayatları nasıl mahvettiği ve nasıl kandırıldıkları bilincine ulaşırlarsa, zaten bu zehri talep etmez ve satıcıların da işi biter.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de bu bilinçle uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik önemli çalışmalar yapıyor.

Hayat kurtaran TIR Türkiye’yi dolaşıyor

DÜNYADA BİR İLK
NARKOTİK EĞİTİM TIR’I
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dünyada bir ilke imza attı ve “Narkotik Eğitim TIR’ı” projesini hayata geçirdi.
“Hedef Olma Hedefsiz Kalma” kampanyasının bir parçası olarak planlanan projenin amacı; çocuklar ve gençleri maruz kaldıkları risklerden korumak, mutlu, üretken, yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerini desteklemek, madde kullanımıyla ilgili doğru zannedilen yanlışlara dikkat çekerek kamuoyunu bilgilendirmek...
Narkotik Eğitim TIR’ı içerisinde oluşturulan eğitim modüllerinde madde bağımlılığı konusu farklı boyutlarıyla (görsel, işitsel ve dokunsal) işleniyor. Böylece gençler ve aileler üzerinde daha kalıcı bir etki bırakılıyor.
İNTERNETTEN DE
ULAŞILABİLİYOR
Narkotik Eğitim TIR’ının dorse ve sahne planı, bulunduğu noktadaki yoğunluğun dikkatini çekecek şekilde özel olarak tasarlanmış. İçinde 12 dokunmatik ekran var. Bu ekranlarda, madde kullanımı ve zararlarını anlatan 30 farklı konuda hazırlanmış animasyonlar ile eğitim programları gösteriliyor.
TIR için hazırlanan eğitim modülleri; web servisleri, dijital platformlar ve mobil uygulamalar için de erişime uygun hale getirilmiş.

Hayat kurtaran TIR Türkiye’yi dolaşıyor

YÜZ BİNLERCE
KİŞİYE ULAŞILDI
TIR, İstanbul’da 71 gün süreyle yapılan etkinliklerde 121 bin 850, diğer 10 ilde 54 gün süreyle gerçekleştirilen faaliyetlerde de 54 bin 700 kişiyi ağırladı. Yani toplamda 176 bin 550 kişiye ulaşıldı.
12-17 Nisan’da Rize’de 5 bin 300 kişi TIR’daki özel eğitime katıldı. Narkotik Eğitim TIR’ının mayıs programında ise Denizli, Antalya, Isparta ve Afyonkarahisar illeri var.

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