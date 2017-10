Hatalarımdan ders çıkarmaya çalışıyorum

* Bu söyleşide, sahip olduğun ve belki de hâlâ farkına varmadığın doğal yeteneklerini birlikte keşfedelim istiyorum... Bunun için öncelikle biraz çocukluğundan bahsedelim. Nasıl geçti çocukluk yılların? Nasıl bir ailede büyüdün?

- Çok güzel bir çocukluk geçirdim.

Hukukçu albay bir baba ile üniversitede öğretim görevlisi olan bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim.

Bir ablam var.

O da şu an Bahçeşehir Üniversitesi’nde doçent... Lojmanlarda büyüdüm, çok keyifliydi.

Ailem gezmeyi çok sevdiğinden küçük yaşta pek çok farklı yer görme imkanım oldu. Genelde sakin bir çocuktum. Ailemi de en yakın arkadaşlarım olarak görüyordum.

Dediğim gibi güzel ve zevkli bir çocukluktu.



* En çok hangi oyunları oynamaktan keyif alırdın peki?

- İstop, yakar top ve saklambaç favorilerimdi... Ayrıca bale yapmaya başlayana kadar bol bol paten yapıp bisiklete bindim.



* Baleye başlamak hayatında neleri değiştirdi?

- Çok küçük yaşta baleye başladığım için daha çok ona konsantre oldum.

Diğer oyunlar rafa kalktı mecburen. Çünkü balenin çok zaman isteyen, çok yoğun bir çalışma temposu var.



Fotoğraflar: Levent KULU



ASTRONOT OLMAK İSTİYORDUM, YAKININDAN BİLE GEÇMEDİM



* Peki hayallerini süsleyen meslek neydi o yıllarda?

- Astronot olmayı çok isterdim. Şimdi hiç yakınından bile geçmeyen bir mesleğim var ama (gülüyor)...



* Hiç “Benim şu konulara doğuştan yeteneğim var” diye düşündüğün oldu mu?

- Bunun üzerine uzun uzun düşünmedim ama şimdi sorsan hemen “dans” diye cevap verebilirim.

Zaten tüm eğitim hayatım ve kariyerim bunun üzerine...

Bir de çok kitap okurum. Sanırım onun etkisi, etrafımdakiler akıcı konuşmamı çok beğenir.



* Sahip olduğun tüm yetenekleri açığa çıkarabildiğini, değerlendirebildiğini düşünüyor musun?

- Evet ve bunda ailemin payı büyük...

Ailemin yönlendirmesiyle yeteneklerim doğrultusunda bir eğitim planlaması yaptım.

Bir de denemekten ve başarısızlıktan korkmadığım için, hiç farkında olmadığım yetenekleri keşfetmeye devam ediyorum hâlâ...



* Eğitim hayatını yeteneklerin doğrultusunda planladığını söyledin. Ne okumuştun?

- Ortaokul ve liseyi Hacettepe Üniversitesi Bale Bölümü’nde okudum.

Devamında, yüksek not ortalamam sayesinde bir sene Mimar Sinan Üniversitesi’nde Klasik Bale eğitimi aldım.

İkinci üniversite olarak da Yeditepe Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi okudum.





“KEŞKE”LERE AYIRACAK KADAR BOŞ VAKTİM YOK



* Hayatında “Keşke” dediğin çok şey var mı?

- Hayır. Hayat “keşke”lerle geçirilecek kadar uzun değil, benim de bu tür düşüncelere ayıracak boş vaktim yok açıkçası.

Hatalardan ders çıkarmaya çalışmak bana göre daha mantıklı. “Keşke”leri azaltmak ve onlardan bir şeyler öğrenmek mühim olan.

En azından ben öyle yapmaya çalışıyorum.



* O halde “İyi ki”lerini sorayım...

- O çok bak (gülüyor)... İyi ki modelliğe geçmişim. İyi ki ikinci üniversiteyi okumuşum. Çünkü sanat yönetimi ile ilgili ileriye dönük hayallerim var.



* Hayatının en ilginç deneyimleri nelerdi?

- Klasik baleden modelliğe geçmek... Bu kesinlikle çok enteresan bir süreçti. “Survivor” yarışmasının da en az onun kadar enteresan bir deneyim olduğunu söyleyebilirim.





BU İŞ DIŞARIDAN KOLAY GÖRÜNÜYOR AMA SANILDIĞI GİBİ DEĞİL



* “Keşke” yok, “iyi ki” çok... Hayaller ne durumda peki? Mesela hangi modacının defilesinde görev almak isterdin?

- Bir şey söyleyeyim mi, Türkiye’de hayalini kurduğum her defileye çıktım. Yabancı markalardan ise aklımda bir tek Balmain var diyebilirim.



* Modellik yapmak isteyen ama işe nereden başlayacağını bilemeyen gençlere ne tavsiye edersin?

- Öncelikle mutlaka ama mutlaka iyi bir eğitim almaları, eğitimlerini mutlaka tamamlamaları gerektiğini düşünüyorum.

Yaptığımız iş dışarıdan çok kolay gibi gözükse de öyle değil.

Bunun ciddi bir disiplin gerektirdiğini akıllarından çıkarmamalılar.

Ayrıca kendilerine bakmaları çok önemli. Her durumda bakımlı ve fit olmalılar.

Ve son olarak; belki akıllarından bile geçmeyecek bir detaydır ama müzik kulağı olması da şart.

Podyumda ritmi iyi takip etmek, bu işin başlıca kurallarından çünkü...

TERCİH YAPMAMI GEREKTİRMEYECEK BİR İLİŞKİM OLMALI

* Bilmem yanılıyor muyum ama hayatında önceliğin kariyermiş gibi geldi bana... Gün gelir de aşk ve evlilik uğruna bu kariyeri ikinci plana atar mısın acaba?

- Tercih yapmamı gerektirmeyecek bir ilişkim olması çok önemli. Uzun yıllardır çalışıp kendi paramı kazanıyorum, bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi için elimden geleni yapacağım.



* Aşk demişken sormak istiyorum; Özge Ulusoy’u etkilemenin yolu nedir? Nasıl biri seni etkilemeyi başarır?

- Merhametli, esprili, saygılı olması, ayrıca insan ayırt etmemesi benim için en önemli özellikler.



* Bir gün karşına öyle biri çıksa... Kendini hazır hissetsen ve anne olsan... Özge Ulusoy nasıl bir anne olur?

- Kadınlar genellikle anneleri gibi bir anne olurmuş.

Eğer bu doğruysa ben de iyi bir anne olurum diye düşünüyorum (gülüyor).



FARKLI BİR SPOR ARIYORUM

* Boş zamanlarında neler yapıyorsun? Hobilerin neler?

- Spor olmazsa olmaz... Ayrıca boş zamanlarımda arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Uzun yürüyüşler yapmak da çok keyifli geliyor.



* Hangi sporlarla aran iyi?

- Pilates ve yürüyüş... Ama bu aralar kendim için yeni, farklı bir spor arayışındayım. Bulur bulmaz sizlerle de paylaşacağım (gülüyor).

ŞÖHRET İÇİN HİÇ BEDEL ÖDEMEDİM

* Güzellik sana göre de iş hayatında avantaj yaratıyor mu?

- Tabii ki avantaj olduğu noktalar var ama asıl avantaj akıllı ve iyi kalpli olmak bana göre... Salt güzellik bir işe yaramaz...



* “Şöhretin bedeli” lafını da çok duyarız ya, o konuda ne düşünüyorsun? Senin şöhret uğruna ödediğin bir bedel var mı?

- Şahsen ben bir bedel ödemedim. Tabii ki acımı da sevincimi de milyonlarca insanın gözü önünde yaşamak durumunda kalıyorum ama bu duruma alıştım.

Ayrıca paylaşmak çok güzel. Sokakta insanların beni tanıyıp birlikte fotoğraf çektirmek istemeleri kendi adıma büyük mutluluk.



* Her sektörde kıskançlık olaylarına rastlanır. Sen bu kıskançlık krizleriyle nasıl mücadele ediyorsun?

- Büyük bir sektörün içindeyiz, hepimize yetecek kadar iş var. Beni kıskandığını düşündüğüm kimse yok ama varsa da tavsiyem şu olur:

İyi düşünür ve çalışkan olursa eminim benden daha iyi işler yapar.

VE SONUÇ

DİSİPLİN VE İSTİKRAR ÖZÜNDE VAR

Özge Ulusoy’un ilk anda fark edilen, en çok ön plana çıkan özelliği disiplinli oluşu... Ancak disiplin ve düzenli çalışma planı, sanılanın aksine sonradan öğrenilen bir özellik değil.

Her ne kadar ailesi Özge’yi doğru yönlendirmiş olsa da ortaokul ve bale bölümünü sadece aile desteği ile bitirmek imkansız! O bölümde ancak kendisinin çok istemesiyle başarıya ulaşması mümkün olabilirdi-ki sonuçta öyle de olmuş.

Ortaokula giden küçük bir kızın bale gibi inanılmaz disiplin gerektiren bir bölümde istikrarla ilerleyip mezun olması, disiplin özelliğine doğuştan sahip olduğunun göstergesi. Aldığı eğitimle de bunu net şekilde açığa çıkarabilmiş.

Özünde yatan disiplin, düzen ve istikrar tutkusu, onu her zaman, yaptığı her işte başarıya götürecektir.

Hiçbir engel onu yıldırmayacak ve yolundan alıkoymayacaktır.

Muhteşem bir takım ruhu özelliğine de sahip olduğundan çalışma arkadaşlarıyla kolay kolay sorun yaşama ihtimali de yoktur.

Aslında rahatlıkla, “Başarısız olmasını bekleyenler boşuna beklemiş olur” diyebilirim!