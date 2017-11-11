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Tülay Demir

Tülay Demir

tulaydemir@yetenekavcisi.com.tr

Güvenli eğitim

11 Kasım 2017

Her ne olursa olsun, her ne yaşanırsa yaşansın, nefes aldığımız sürece her şeyin çaresi doğru eğitimdir.

Doğru eğitim sistemine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var.
Türkiye’nin kutuplaştırmayan, ayrıştırmayan, çocuklarına, gençlerine tam anlamıyla sahip çıkabilen okullara çok ihtiyacı var.
Okula başlayan çocuklar kendilerini mutlu, huzurlu ve o okullara ait hissetmeliler ki her birini kazanabilelim. Vatana, millete, kendine hayrı olan, donanımlı, eğitimli, ahlaklı, düzgün insanlar yetiştirebilelim.
Her evin, her okulun kendi kuralları vardır. Doğal olarak herkes bu kurallar çerçevesinde ne yapması veya yapmaması gerektiğini bilir. Ancak bunlara korku ve baskı kullanılarak itaat edilmesi beklenemez.
Çünkü korkan ve mutsuz olan insan, asileşmeye, dengesiz davranışlar sergiler. Böyle durumlarda, duyguları bastırılmış ve sevgiden mahrum bırakılmış çocuklar arsızlaşır, ne şekilde olduğunu önemsemeden kendilerini ispat etmeye kalkışır.

NELER YAPABİLİRSİNİZ?

◊ Çocukların gelişimi için güvenli ortam temeldir! Kendilerini güvende hissetmelerini istiyorsanız, yeni kararlar alırken (bu çok basit bir şey dahi olsa) çocuklarınıza seçme şansı verin. Herhangi bir kararı alırken, kontrolün kendisinde olduğunu onlara hissettirin.
◊ Başkalarıyla sağlıklı bağ kurmasını sağlayın. Pozitif ilişkiler çocuğunuzun gelişimi için çok önemlidir.
◊ Çocuğunuzun duygularını bastırmasına izin vermeyin. Çünkü duygularının beslenmesi ve bunları anlamlandırabilmesi, sağlıklı gelişimin olmazsa olmazıdır.
Dipnot: Ayrıca çocuklarınızın yanındayken, negatif ve umutsuzluk içeren söylemlerden kaçının. Çocuklarınızla daha fazla zaman geçirin, kendilerini güvende hissetmelerine yardım edin.

İPUÇLARI

◊ Çocuktan gelen sinyali doğru algılamalıyız.
Bunun için anlattığı zamana, konuya, mimiklere ve ses tonuna dikkat etmeliyiz.
◊ Çocuğun iç dünyasını dizayn etmesine yardımcı olmalıyız. Örneğin, çocuğun kaçta yatması gerektiğine odaklanmak yerine, kendiliğinden yatağa gitmesine sağlamalıyız.
◊ Çocuk kendiliğinden bir şey anlatmaya başladığında, onu dikkatle ve heyecanla dinlemeliyiz. Konuşmasını bölmemeli, ertelememeliyiz.

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