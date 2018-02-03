Çocuklar için daha çok erken!

Facebook, 6-12 yaş arası çocuklar için yeni bir messenger uygulaması getirdi. Bu uygulama ile ebeveynler önce çocuklarının sosyal medya kimliklerini belirliyor, sonrasında çocuklar arkadaşları ile sohbet edebiliyor ve video görüşmeleri yapabiliyor. Bu uygulamada reklamlara ise yer verilmiyor.



Ancak çocuk sağlığı alanında uzman yaklaşık 100 kişilik bir grup, Facebook’un bu Messenger Kids adlı uygulamasını durdurmasını istiyor.

Örgütler, bu isteklerini bir mektup yazarak Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’e iletti. Sebebine gelince... 13 yaş altı çocukların henüz sosyal medyada hesap açmaya hazır olmadıkları belirtiliyor.

Facebook ise “Uygulama çocukların daha güvenli şekilde sohbet etmesine yardımcı oluyor, ayrıca ebeveynler çocuklarını daima kontrol altında tutabiliyor” diyor.

Bu savunma etkili olmuş görünmüyor. Uzmanlar bunun yeterli olmadığı konusunda hemfikir.

Mektupta iddia edildiği gibi, uygulama muhtemelen olumsuz bir etki yaratacak; çocuklar arasında sosyal medyanın kullanımını normalleştirecek ve sosyal medyada hesap açmaları yönünde akran baskısı oluşturacak.

Uygulama şu anda yalnızca Amerika’da iOS için kullanılabiliyor. Facebook’un 13 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarının bir bölümünü kullanmalarını mümkün kılan ilk ortam da böylece yaratılmış oldu.

DİJİTAL EĞİTİMDE PRATİK İPUÇLARI

Sınırlama getirin

Teknolojiye artık tamamen teslim olduğumuza göre, dijital eğitim-normal eğitim şeklinde bir ayırım yapmamıza gerek kalmadı. Çünkü çocuğunuzun dijital hayatı da sizin standart olarak verdiğiniz ilgi ve alakayı gerektiriyor. Aynı şekilde eşlik etmeniz, onları dinlemeniz, sınırlar koymanız şart.

Çocuklarımızın fiziksel dünyasında onlara, sağına soluna çok dikkatli baktıktan ve araba gelmediğine emin olduktan sonra karşıdan karşıya geçmelerini söylemiyor muyuz? Aynı şekilde dijital dünyada onlara nasıl gezineceklerini de ebeveyler ve eğitimciler olarak onlara öğretmeliyiz.

TELEVİZYON VE İNTERNET KURALLARI

6 yaşından küçükler

için kurallar

- Bir gün içinde maksimum 2 saat ekran karşısında geçirebilir.

- İnternet kullanımı sadece bir yetişkin gözetiminde olmalıdır.

- Televizyon açıksa sadece eğitici programlar seçilmelidir.

- Aplikasyon indirirken, bunun çocuğun yaşına uygun olup olmadığı sorgulanmalıdır.

6-11 yaş için kurallar

- Çocuk için öncelik okul ve ödevleri olmalı. Daha sonra eğlenceli oyunlar oynayabilir. Ancak bilgisayar ve televizyon karşısında geçirdiği süreler mutlaka kısıtlanmaladır.

- Ertesi gün okul varsa, yatmadan belli bir süre önce tüm elektronik cihazlar kapatılmalıdır.

- Ebeveylerden habersiz hiçbir site açılmamalıdır, online olarak hiçbir şey alınmamalı, indirilmemeli ve kullanılmamalıdır.

- Sosyal medya kullanımı, mutlaka yetişkin gözetiminde olmalıdır.

- Normal hayatta olduğu gibi dijital ortamda çocuğun yazdıklarına ve üslubuna dikkat edilmelidir.

12-16 yaş

için kuralları

- Ekran karşısında sınırlı süre kalmalıdır.

- Sosyal medyada tanımadıkları kimselerin gönderdiği arkadaşlık tekliflerini kabul etmemesi gerektiği öğretilmelidir.

- Web siteleri filtrelenmelidir.

- Kişisel bilgilerini kimseyle paylaşmamalıdır.

- SMS satarken, e-mail yazarken ve sosyal medya paylaşımı yaparken, üslubunun belli saygı kuralları içinde kalmasına özen göstermeleri gerekir.