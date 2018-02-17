Çizgilerin sırrı



Bebekler, ortalama 1.5 yaşlarından itibaren kendi gizli iç dünyasını, gelişimini, düşüncelerini kağıda dökmeye hazır hale gelir. O anlamsızmış gibi görünen çizimlerle iç dünyaları hakkında muazzam bilgiler verirler.

Çocuklarınızın neler hissettiğini bilmek istiyorsanız, ne çizdiğine bakmanız yeterlidir.



EBEVEYNLERE TÜYOLAR



◊ Öncelikle çocuğunuz 4 yaşından büyükse ve kağıdı hâlâ dikey olarak kullanıyorsa, buna biraz dikkat etmek gerekir. Çünkü çocuklar bu yaş itibariyle kağıdı yatay kullanmaya başlar.

◊ Kullandıkları kağıdın tam ortasında çizdikleri şekiller, şu anki durumlarını yansıtır.

◊ Kağıdın sol tarafı geçmişle ilgili hislerini, sağ tarafı ise gelecekten beklentilerini gösterir.

◊ Resimlerde güneş çizimi önemlidir. Genelde güneş çizilmediğinde çocuğun kendisini çok iyi hissetmediğine dair bir sıkıntıdan söz edilebilir. Sol üst köşedeki güneş baba ile olan ilişkisini temsil eder ve ne kadar parlak ve büyükse o kadar iyi yorumlanır. Çocuğun yaşı ilerledikçe güneşin de sağ üst köşeye geçmesi beklenir.

◊ Çok yağmurlu ve bulutlu resimler, endişe yaratabilir.

◊ Saçlar çok yoğun çizilmişse, bu durum çocuğun dışarıdan çok fazla bilgi aldığına, algılarının çok açık olduğuna işaret eder.

YETİŞKİNLERDE DURUM NE

Yetişkinler de çizgileriyle kendileri hakkında önemli bilgiler verir. Peki hangi sembol neyi işaret eder? İşte yanıtlar...

◊ Daire: Yuvarlak yani daire, sembollerin en eskisidir! Ya hep ya hiç anlamına gelir. Bir şeyleri daire içine almak, onu korumakla alakalıdır. Yani önemsediği bir notu daire içine alan kişi, o içeriği dış dünyadan gelebilecek her türlü tehlikeden korumak istemektedir.

◊ Kare: Kare çizmek, kendine ve elindeki bilgiye sınır çekmektir. Böylece kendini ve bilgiyi korumak, sınırlarını belirleyerek saygı çerçevesini oluşturmak şeklinde yorumlanabilir.

◊ Çarpı, yıldız ve merdiven: Bu semboller kişinin kırılgan tarafını korumaya çalıştığını gösterir. Kişi hassasiyet duyduğu şeyleri belirtmeye çalışmaktadır.

◊ Çiçek, kurdele: Çiçek ve kurdele çizmek, kişinin kendisini iyi hissettiğini, tecrübeleri ile iyi ilişkisi olduğu anlamına gelir.

◊ Kara boşluk: Kara deliğe benzeyen her türlü çizim, kişinin korkularını yansıtır.

◊ Ağaç: Bu şekil egoyu gösterir.

◊ Güneş: Düşünceyi ve babayı temsil eder.

◊ Ay: Anneyi temsil eder.

◊ Bulut: Endişe anlamına gelir.

◊ Tavşan: Üretmeyi ve aynı zamanda hassasiyeti temsil eder.

◊ Artı (+): Hem inanç hem de acıyı işaret ediyor olabilir.