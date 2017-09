Çizgi filmler ve çocuk gelişimi

Çünkü öğretilmek istenen kavramların çizgi filmler aracılığıyla anlatılması, bunların çocuklar tarafından bir yandan eğlenirken kavranması gayet mümkün.

Bir örnek vermem gerekirse...

Geçenlerde tesadüfen tanıştığım “Ben 10”i söyleyebilirim rahatlıkla...

Hikayesini basitçe özetleyeyim...

Filmin kahramanı Benjamin Tennyson, kuzeni Gwen’le yaşadığı bir kavga sonrasında ormanda dolaşmaya çıkıyor. Ormanın derinliklerinde, yerde garip bir cisim görüyor. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışırken cisim birden hareketlenerek bileğine dolanıyor.

Ben’in bileğine dolanan cismin içinde birbirlerinden farklı yetenek ve güce sahip 10 uzaylı bulunuyor.

Ve Ben, ihtiyaç duyduğu durumlarda istediği uzaylının güç ve yeteneklerini kullanabiliyor. O güçlerin yardımıyla dünyada düzen ve barış için mücadele ediyor.



Çocukları şiddete özendiren, onaylamadığımız çizgi filmlerin karşısına koyabileceğimiz başarılı bir örnek bu. Çocukları barışa ve iyiliğe özendirmesi açısından cazip... Ama beni asıl etkileyen konusu; çünkü izleyen her çocuğun kendi gücüne inanacağını düşündüren bir proje...

Neticede unutulmaması gereken şu: Çocuklar kendi potansiyellerine inandıklarında, sahip oldukları yetenekleri doğru zamanda ve doğru şekilde kullandıklarında, mutlaka başarılı, dolayısıyla da mutlu olurlar.

Bu arada çizgi filmlerin çocuklara özel aktivite uyarlamalarının da benzer olumlu etkiler yarattığını söylemek mümkün.

Anadolu Yakası’nın yeni yaşam alanı olan Emaar Square Mall, bu gerçekten yola çıkarak geçtiğimiz günlerde bir “Ben 10” etkinliği düzenledi örneğin...

Onlarca çocuk, etkinlikte Ben ve uzaylı dostlarıyla bir araya gelip keyifli zaman geçirdi.

Çocuklar Cartoon Network’ün en sevilen karakterlerinden “Ben 10” ile birlikte, sanal ekranda Ateş Topu, Dört Kol, Su Tankı ve Elmas Kafa karakterlerine dönüştü, maceradan maceraya koştu.

Onun yanı sıra etkinlik alanında hafıza kart oyunuyla hafızalarını güçlendirirken, yüz boyama ve resim atölyesi ile günlerine renk kattılar.

Finalde ise oyun atölyesi bölümünde yeni Ben 10 oyuncaklarıyla oynama imkanı buldular.

Bu yazdıklarım ilginizi çektiyse son bir not düşeyim: Ben 10 ve dönüştüğü birbirinden güçlü 10 uzaylı kahramanın yeni bölümleri hafta içi her gün saat 10:00’da Cartoon Network ekranlarında çocuklarla buluşuyor.

Tüm Ben 10 fanatiklerine ve Ben 10 ile tanışmak için fırsat kollayanlara duyurmuş olayım.