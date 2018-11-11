◊ Günümüzde uzun ömürlü aşklara inanç neredeyse kayboldu. Peki siz aşkınızın ömürlük olduğuna inanıyor musunuz?
- Murat Yıldırım: Biz evleneli 2 yıl oldu ve her şey hâlâ ilk günkü kadar güzel... Bizim aşkımıza bir ömür yetmez.
◊ Çok iddialısınız...
- Murat Yıldırım: Sevgi konusunda insan iddialı olmalı (gülüyor).
◊ Buna inanan belli ki sadece siz değilsiniz. Emsan, bu ömürlük aşka gönderme yapıp “ömür boyu garanti” temalı reklam filminde sizinle çalışmak istedi.
- Murat Yıldırım: Açık söyleyeyim, daha çocukken annemin evimizde kullandığı markanın reklamında oynamak, farklı bir mutluluk. Kaldı ki böyle büyük bir markanın bizim aşkımıza öykündüğünü söylemesi, bize güvenmesi de mutluluk verici.
TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM
◊ Iman Hanım, sizi suskun görüyorum ama daha fazla susmanıza izin vermeyeceğim. Mesela nerede tanıştığınızı sizden dinlesek...
- Iman Elbani: (Gülüyor) Londra’da tanıştık biz.
◊ Ne Fas, ne Türkiye... Kader dedikleri bu olsa gerek...
- Iman Elbani: Değil mi? Daha önce birkaç kez İstanbul’a gelme şansım olmuştu ancak kaderimizde Londra’da tanışmak varmış.
◊ Buraya, yeni yaşamınıza kolay adapte olabildiniz mi?
- Iman Elbani: Türkiye’yi çok seviyorum. Burası benim ikinci vatanım. O nedenle ilk geldiğim zaman da çok fazla yabancılık hissetmemiştim.
◊ Adaptasyonu kolaylaştıran neydi?
- Iman Elbani: Sanki buradaki insanları uzun zamandır tanıyor gibiydim. Çünkü çok samimiler, tatlılar, cana yakınlar.
O yüzden de sağ olsunlar kendimi hiç yabancı gibi hissettirmediler, hep yardımcı oldular.
MURAT’I KENDİMDEN BİLE ÇOK SEVİYORUM
◊ Âşık oldunuz, evlendiniz, Fas’taki kariyerinizi gözü kapalı ardınızda bıraktınız. Peki ya bundan sonra ne olacak? Türkiye’de çalışmayı düşünmüyor musunuz?
- Iman Elbani: Aslında bazı teklifler geldi. Film teklifi de aldım fakat şimdilik bir şey yapmayı düşünmüyorum. Murat’la oynadığımız reklam filmi yeterli.
İleride ne olur bilemem tabii ama şu anda sadece Murat’a konsantre durumdayım.
◊ Bu yeni hayat, kariyerinizden tamamen vazgeçtiğiniz anlamına mı geliyor yani?
- Iman Elbani: Buraya gelirken kariyerimi hiç düşünmedim ki, aklımda sadece Murat vardı.
Dediğim gibi bazı teklifler geldi ama “evet” desem aylarca Murat’tan uzak kalmam gerekecekti ki bunu hiç istemedim, istemem de. İleride belki burada bir proje olur ya da belki Murat’ın zamanı uyar, birlikte gidebiliriz. O zaman kabul edebilirim. Sonuçta ben bir oyuncuyum, istediğim zaman işime dönebilirim.
◊ Peki siz aşkınızın ömürlük olduğunu düşünüyor musunuz?
- Iman Elbani: Elbette, hem de sonuna kadar. Ben Murat’ı kendimden bile çok seviyorum.
IMAN BENİM HER ŞEYİM
◊ Murat Bey, eşinizin en çok hangi özelliği sizi etkiledi, kalbinizi çalan neydi?
- Murat Yıldırım: Iman, her gün bana kalbini biraz daha açıyor. Bembeyaz bir kalbi, mükemmel bir karakteri var. İnanır mısınız, bugüne kadar beni hiç üzmedi.
Her zaman beni kendinden daha çok düşündü. Aslında o bir psikolog ve uzmanlık alanı da ilişkiler. Ama onun bilgilerine başvurmaya hiç ihtiyaç duymadık. Çok zeki, onunlayken vaktin nasıl geçtiğini bile anlamıyorum.
En iyi arkadaşım, her şeyim... Ona her gün daha çok âşık oluyorum.
◊ Bu arada Türkçe ile aranız nasıl? Öğrenebildiniz mi?
Zor bir dil mi sizce?
- Iman Elbani: Hâlâ öğrenmeye devam ediyorum. Aramız da gayet iyi (gülüyor). Bazı kelimeler Arapçaya benziyor zaten. Yine de zaman zaman zorluk çektiğim oluyor. Genelde Murat’la bir arada olduğumuz için, o bana elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Bir an önce daha akıcı konuşabilmek için sabırsızlanıyorum.
BİLİYORUM BENİ İZLEMEYİ BİLENLER VAR
◊ Uzun zaman oldu, yarışma programınıza ilgi hiç eksilmedi... Ayrı projeyle yola devam niyetinde misiniz?
- Murat Yıldırım: Bana kalırsa Türkiye’nin en kaliteli programlarından biri ve böyle bir programı sunduğum için gururluyum, tabii ki devam etmek isterim.
◊ Yarışma devam ederken başka projeler olmayacak mı peki?
- Murat Yıldırım: Uzun süredir dizi yapmadım, artık dizi yapmak istiyorum aslında. Ama bir şey yapacaksam güzel olsun, içime sinsin isterim. Biliyorum, beni izlemeyi bekleyenler var. Onlardan özür dilerim. Ama en yakın zamanda inşallah yeni bir diziyle döneceğim.
◊ Eşiniz gibi siz de evlenince oyunculuğa ara vermiş gibisiniz...
- Murat Yıldırım: Bu durumun evlilikle hiçbir ilgisi yok. Daha önce de böyle bir ara vermiştim ve o süreçte sinema filmleri yapmıştım. Bu ara da boş geçmedi, yine sinema filmleri yaptık.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERi RUHUMA iYi GELiYOR
◊ Başarınızın sırrı ne size göre?
- Murat Yıldırım:
İşimi gerçekten çok seviyorum, herhalde budur. Her insanın başarılı olabileceği meslekler, yetenekli olduğu konular vardır. Benim de başarılı olabileceğim mesleklerden biri oyunculuk.
◊ Oyuncu olma hevesindeki gençlere ne tavsiye edersiniz?
- Murat Yıldırım: Oyuncu olmak isteyen gençler, genellikle “Dizilerde oynamak istiyorum, bana ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?” diye soruyor. Onlara şunu söyleyebilirim:
Öncelikli olarak dizilerde oynamayı değil oyuncu olmayı hedefleyin. Oyunculuğa âşık olmalı, önce bu işi sevmeli, sonra o yeteneğin sizde olup olmadığını keşfetmelisiniz. Bu konuda usta kişilerin sizlere vereceği tavsiyelere de güvenmelisiniz.
◊ Sosyal sorumluluk projelerine de çok destek veriyorsunuz. Bu çalışmaların devamı gelecek mi?
- Murat Yıldırım: Her zaman... Çünkü bu öncelikle insanın kendisine yarar... Ruhuma iyi geliyor, beni mutlu ediyor. İnsan olduğumu hatırlatıyor. O yüzden de sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceğim.
TÜRKÇE ÖĞRETMENi BiR BABANIN OĞLUYUM
◊ Eşiniz “önce aşk” demiş, kariyeri bir süreliğine askıya almış görünüyor. Sizde durum ne? Oyunculuk anlamında hayal ettiğiniz noktaya ulaştınız mı?
- Murat Yıldırım: Hayal demeyeyim de hedeflerime ulaştım. Ama her zaman yeni hedeflerim var. Hedef belirlemeden olmaz.
◊ Sıradaki hedefler ne peki?
- Murat Yıldırım: İlk hedefim mutlu olmak. İyi bir eş, iyi bir baba ve iyi bir insan olmak... İşimle ilgili hedefler koymam kendime. Her zaman kısa vadeli hedeflerim olur ki daha büyük hedeflere ulaşabileyim. Şimdiki hedefim yurtdışında da ülkemi gururla temsil edebileceğim bir projede yer almak.
◊ Oyunculuğunuzun ödüllendirilmesi olağan da size son olarak Türk Dil Kurumu’ndan bir ödül geldi. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz?
- Murat Yıldırım: Evet, gerçekten çok özel bir ödül. Bugüne kadar “Kim Milyoner Olmak İster” programıyla pek çok ödül aldık, en anlamlılarından biri bu oldu.
◊ Neden verdiler o ödülü?
- Murat Yıldırım: Programda her yarışmacıya en az bir tane Türk Dil Kurumu sorusu yöneltiliyor. Bütün sorular da Türk Dil Kurumu’na göre hazırlanıyor. Bundan dolayı ekip arkadaşlarımı da kutluyorum tabii. Bir de Türkçe öğretmeni bir babanın oğlu olarak ayrıca gururlandığımı söyleyebilirim.
Aşkımıza bir ömür yetmez
Murat Yıldırım ile 2 yıl önce nikah masasına oturduğu Faslı oyuncu Iman Elbani, bu evliliğe ömür biçenleri yanılttı. Üçüncü yıllarına ilk günkü gibi âşık giren, “Aşkımıza bir ömür yetmez” diyen çiftin arasındaki güçlü bağ ünlü markaların da gözünden kaçmadı. Yıldırım ve Elbani, geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi için kamera karşısındaydı. Ünlü çiftle buluştum, hem o sürpriz işbirliğini hem de iki kültürü buluşturan etkileyici aşk hikayelerini dinledim.
◊ Günümüzde uzun ömürlü aşklara inanç neredeyse kayboldu. Peki siz aşkınızın ömürlük olduğuna inanıyor musunuz?
- Murat Yıldırım: Biz evleneli 2 yıl oldu ve her şey hâlâ ilk günkü kadar güzel... Bizim aşkımıza bir ömür yetmez.
◊ Çok iddialısınız...
- Murat Yıldırım: Sevgi konusunda insan iddialı olmalı (gülüyor).
◊ Buna inanan belli ki sadece siz değilsiniz. Emsan, bu ömürlük aşka gönderme yapıp “ömür boyu garanti” temalı reklam filminde sizinle çalışmak istedi.
- Murat Yıldırım: Açık söyleyeyim, daha çocukken annemin evimizde kullandığı markanın reklamında oynamak, farklı bir mutluluk. Kaldı ki böyle büyük bir markanın bizim aşkımıza öykündüğünü söylemesi, bize güvenmesi de mutluluk verici.
TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM
◊ Iman Hanım, sizi suskun görüyorum ama daha fazla susmanıza izin vermeyeceğim. Mesela nerede tanıştığınızı sizden dinlesek...
- Iman Elbani: (Gülüyor) Londra’da tanıştık biz.
◊ Ne Fas, ne Türkiye... Kader dedikleri bu olsa gerek...
- Iman Elbani: Değil mi? Daha önce birkaç kez İstanbul’a gelme şansım olmuştu ancak kaderimizde Londra’da tanışmak varmış.
◊ Buraya, yeni yaşamınıza kolay adapte olabildiniz mi?
- Iman Elbani: Türkiye’yi çok seviyorum. Burası benim ikinci vatanım. O nedenle ilk geldiğim zaman da çok fazla yabancılık hissetmemiştim.
◊ Adaptasyonu kolaylaştıran neydi?
- Iman Elbani: Sanki buradaki insanları uzun zamandır tanıyor gibiydim. Çünkü çok samimiler, tatlılar, cana yakınlar.
O yüzden de sağ olsunlar kendimi hiç yabancı gibi hissettirmediler, hep yardımcı oldular.
MURAT’I KENDİMDEN BİLE ÇOK SEVİYORUM
◊ Âşık oldunuz, evlendiniz, Fas’taki kariyerinizi gözü kapalı ardınızda bıraktınız. Peki ya bundan sonra ne olacak? Türkiye’de çalışmayı düşünmüyor musunuz?
- Iman Elbani: Aslında bazı teklifler geldi. Film teklifi de aldım fakat şimdilik bir şey yapmayı düşünmüyorum. Murat’la oynadığımız reklam filmi yeterli.
İleride ne olur bilemem tabii ama şu anda sadece Murat’a konsantre durumdayım.
◊ Bu yeni hayat, kariyerinizden tamamen vazgeçtiğiniz anlamına mı geliyor yani?
- Iman Elbani: Buraya gelirken kariyerimi hiç düşünmedim ki, aklımda sadece Murat vardı.
Dediğim gibi bazı teklifler geldi ama “evet” desem aylarca Murat’tan uzak kalmam gerekecekti ki bunu hiç istemedim, istemem de. İleride belki burada bir proje olur ya da belki Murat’ın zamanı uyar, birlikte gidebiliriz. O zaman kabul edebilirim. Sonuçta ben bir oyuncuyum, istediğim zaman işime dönebilirim.
◊ Peki siz aşkınızın ömürlük olduğunu düşünüyor musunuz?
- Iman Elbani: Elbette, hem de sonuna kadar. Ben Murat’ı kendimden bile çok seviyorum.
IMAN BENİM HER ŞEYİM
◊ Murat Bey, eşinizin en çok hangi özelliği sizi etkiledi, kalbinizi çalan neydi?
- Murat Yıldırım: Iman, her gün bana kalbini biraz daha açıyor. Bembeyaz bir kalbi, mükemmel bir karakteri var. İnanır mısınız, bugüne kadar beni hiç üzmedi.
Her zaman beni kendinden daha çok düşündü. Aslında o bir psikolog ve uzmanlık alanı da ilişkiler. Ama onun bilgilerine başvurmaya hiç ihtiyaç duymadık. Çok zeki, onunlayken vaktin nasıl geçtiğini bile anlamıyorum.
En iyi arkadaşım, her şeyim... Ona her gün daha çok âşık oluyorum.
◊ Bu arada Türkçe ile aranız nasıl? Öğrenebildiniz mi?
Zor bir dil mi sizce?
- Iman Elbani: Hâlâ öğrenmeye devam ediyorum. Aramız da gayet iyi (gülüyor). Bazı kelimeler Arapçaya benziyor zaten. Yine de zaman zaman zorluk çektiğim oluyor. Genelde Murat’la bir arada olduğumuz için, o bana elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Bir an önce daha akıcı konuşabilmek için sabırsızlanıyorum.
BİLİYORUM BENİ İZLEMEYİ BİLENLER VAR
◊ Uzun zaman oldu, yarışma programınıza ilgi hiç eksilmedi... Ayrı projeyle yola devam niyetinde misiniz?
- Murat Yıldırım: Bana kalırsa Türkiye’nin en kaliteli programlarından biri ve böyle bir programı sunduğum için gururluyum, tabii ki devam etmek isterim.
◊ Yarışma devam ederken başka projeler olmayacak mı peki?
- Murat Yıldırım: Uzun süredir dizi yapmadım, artık dizi yapmak istiyorum aslında. Ama bir şey yapacaksam güzel olsun, içime sinsin isterim. Biliyorum, beni izlemeyi bekleyenler var. Onlardan özür dilerim. Ama en yakın zamanda inşallah yeni bir diziyle döneceğim.
◊ Eşiniz gibi siz de evlenince oyunculuğa ara vermiş gibisiniz...
- Murat Yıldırım: Bu durumun evlilikle hiçbir ilgisi yok. Daha önce de böyle bir ara vermiştim ve o süreçte sinema filmleri yapmıştım. Bu ara da boş geçmedi, yine sinema filmleri yaptık.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERi RUHUMA iYi GELiYOR
◊ Başarınızın sırrı ne size göre?
- Murat Yıldırım:
İşimi gerçekten çok seviyorum, herhalde budur. Her insanın başarılı olabileceği meslekler, yetenekli olduğu konular vardır. Benim de başarılı olabileceğim mesleklerden biri oyunculuk.
◊ Oyuncu olma hevesindeki gençlere ne tavsiye edersiniz?
- Murat Yıldırım: Oyuncu olmak isteyen gençler, genellikle “Dizilerde oynamak istiyorum, bana ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?” diye soruyor. Onlara şunu söyleyebilirim:
Öncelikli olarak dizilerde oynamayı değil oyuncu olmayı hedefleyin. Oyunculuğa âşık olmalı, önce bu işi sevmeli, sonra o yeteneğin sizde olup olmadığını keşfetmelisiniz. Bu konuda usta kişilerin sizlere vereceği tavsiyelere de güvenmelisiniz.
◊ Sosyal sorumluluk projelerine de çok destek veriyorsunuz. Bu çalışmaların devamı gelecek mi?
- Murat Yıldırım: Her zaman... Çünkü bu öncelikle insanın kendisine yarar... Ruhuma iyi geliyor, beni mutlu ediyor. İnsan olduğumu hatırlatıyor. O yüzden de sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceğim.
TÜRKÇE ÖĞRETMENi BiR BABANIN OĞLUYUM
◊ Eşiniz “önce aşk” demiş, kariyeri bir süreliğine askıya almış görünüyor. Sizde durum ne? Oyunculuk anlamında hayal ettiğiniz noktaya ulaştınız mı?
- Murat Yıldırım: Hayal demeyeyim de hedeflerime ulaştım. Ama her zaman yeni hedeflerim var. Hedef belirlemeden olmaz.
◊ Sıradaki hedefler ne peki?
- Murat Yıldırım: İlk hedefim mutlu olmak. İyi bir eş, iyi bir baba ve iyi bir insan olmak... İşimle ilgili hedefler koymam kendime. Her zaman kısa vadeli hedeflerim olur ki daha büyük hedeflere ulaşabileyim. Şimdiki hedefim yurtdışında da ülkemi gururla temsil edebileceğim bir projede yer almak.
◊ Oyunculuğunuzun ödüllendirilmesi olağan da size son olarak Türk Dil Kurumu’ndan bir ödül geldi. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz?
- Murat Yıldırım: Evet, gerçekten çok özel bir ödül. Bugüne kadar “Kim Milyoner Olmak İster” programıyla pek çok ödül aldık, en anlamlılarından biri bu oldu.
◊ Neden verdiler o ödülü?
- Murat Yıldırım: Programda her yarışmacıya en az bir tane Türk Dil Kurumu sorusu yöneltiliyor. Bütün sorular da Türk Dil Kurumu’na göre hazırlanıyor. Bundan dolayı ekip arkadaşlarımı da kutluyorum tabii. Bir de Türkçe öğretmeni bir babanın oğlu olarak ayrıca gururlandığımı söyleyebilirim.