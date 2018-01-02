Beren Saat ikiz bebek annesi olabilir

◊ Zeynep Hanım, yeni bir yıl geldi. “Herkesin aklında şimdi bizi neler bekliyor sorusu” var. 2018’i konuşacağız elbette ama önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Zeynep Turan kimdir, astroloji ile yolu ne zaman, nasıl kesişmiştir?

- Astrolojiye 15-16 yaşlarımdan itibaren ilgi duymaya başladım. İlgi alanım mesleğim oldu. Tanıştığım insanlara ilk olarak burçlarını sorardım örneğin. Severek yaptığım işimin profesyonel bir alana dönüşmesi yıllarımı aldı tabii. Öte yandan benim bu yolculuğum sadece astroloji de değilmiş… Aslında yollarımın kesiştiği insanların hayatlarına dokunmakmış bana iyi gelen. Bunu yıllar içinde anladım. Severek yaptığınız her şey hem bereket hem de başarı getirir. Bana da çok insan getirdi. Ama statüleri ne olursa olsun hiçbir zaman onların önlerine geçmedim. Popülaritelerini kullanmadım. Çıkış noktam, en başından bu yana başkalarına yardımcı olmak, hayatlarına, kalplerine dokunmaktı.



◊ Astroloji için hayatı okumanın bilimsel yolu diyebilir miyiz?

- Elbette, bu şüphe edilmeyecek bir gerçek. İnsanlığın ilk gününden bu yana olan kavim bilgiyi savunmaya gerek yok...

Astrolojide bilimsel tekniklerle yol alınır ve ciddi bir hesaplama gerekir. Bu, kendini tanıma yoludur. Hem emek hem de kulak vereni çok... 21. yüzyılda Mars’a ulaşmayı başaracak insanoğlu için zaten astroloji vazgeçilmez bir bilgi alanı olacak. Astrolojiyi kehanetle harmanlıyoruz. O yüzden sıkıntı çıkıyor.



◊ Bilimsellikten biraz uzaklaşıp size dönelim mi yeniden... Astrolojiye ilginiz nasıl profesyonel boyut kazandı?

- Bu ilgiyi amatör seviyede bırakmak istemedim, eğitimlerini alarak astrolojiyi yaşamımın temel unsurlarından biri haline getirdim. Ve zamanla profesyonelleştim. 2009’da Twitburc markasını kurdum.



◊ Bir astrolog tam olarak ne yapar? İnsanlar sizin kapınızı neden çalar?

- Kendi adıma yanıt vereyim bu soruya; ben ilişkiler, yaşam ve kariyer üzerine danışmanlık hizmeti veriyorum. Başkalarını dinlemeyi, onlara yardımcı olmayı, göz teması kurmayı, hayatlarına küçük dokunuşlarda bulunmayı seviyorum. Benim yaptığım yakınlarında olmak, bir şeye ihtiyaç duyduklarında “Ben buralardayım” demek.



◊ Astrolojiden öte, bir yaşam koçluğu hassasiyeti var gibi...

- Yanılmıyorsun aslında... Türkiye’de daha yaşam koçluğu meşhur değilken ben bunu 12 yıldır yapıyordum.



◊ 12 burç var. Peki dünyada 12 tip insan olabilir mi?

- Olur mu, bu mümkün mü? 12 burç olsa da böyle bir şey söylemek imkânsız. Her şeyi yıllar ve doğum saati söylüyor çünkü.

Güneş burcu, dünyaya geldiğimiz anda Güneş’in bulunduğu burçtur. Tabii doğduğumuz yılın, günün ve saatin önemi de çok büyük. Yalnızca Güneş burcu bilinerek yol haritası çizmek imkânsız. O kişisel özelliklerimiz hakkında bilgi verir.

Ay burcu ise ne hissettiğimizi hatta ruhumuzun yaşam içinde hangi evrelerden geçeceğini anlatır. Tepkilerimiz, kriz yönetimimiz, çalışma şeklimiz, duygularımız, korkularımız... Hepsi Ay burcu yönetiminde... Yükselen burcumuza gelince; o toplum içindeki ilk intibamızı, görünüşümüzü belirler. Kaldı ki yükselen burç 21. yüzyılda revizyondan geçiyor.

Yani insanlar tipini değiştirebiliyor. Dolayısıyla astroloji severlerin spesifik bilgiye ulaşmam için ay burçlarını bilmesi şart.



◊ Doğum haritasına bakarak kaç yıllık süreci görebilmek mümkün?

- Astrolojiyi gerçekten yorumlayabilen 2023’ü de yorumlar, 2029’u da... Ama ben çok ileriye bakma taraftarı değilim. Öncelikle en yakındaki engelleri atlayalım, ardından bir sonraki adıma bakalım diyorum.



◊ Yani işin “kehanet” kısmından biraz uzak duruyorsunuz...

- Ben çözüm amaçlı kullanıyorum astrolojiyi.



Fotoğraflar: Selçuk Şamiloğlu



TÜRKİYE 2018’DE OLUMLU BİR DEĞİŞİME DOĞRU AKIYOR



◊ Artık 2018’e gelelim mi? Bu yıl bizi neler bekliyor? Korkalım mı, umutlanalım mı?

- Bu yıl ülkemizi çok büyük değişimler bekliyor. Yeni yılda 5 tutulma, 4 Merkür gerilemesi yaşayacağız. Siyasi anlamda dikkatle takip ettiğimiz, uzun süre gündemde olan konular netliğe kavuşmakla kalmayacak, ülkemizin büyük başarıları dünya basınında da yer alacak.

Gökyüzünün gündemi bu kadar yoğunken, Kova-Aslan aksında yaşanan tutulmalar 2018’de de devam edecek. Özellikle Türkiye’deki uluslararası markalar, sınırlarımız ve sınır komşularımız bu tutulmalardan etkilenecek. Aynı zamanda Uranüs’ün burç değiştirmesi ile 7 yıllık yeni bir sürece giriyoruz. 2010’dan bugüne dünyada süregelen karmaşıklık, olumsuzluk, önümüzdeki 7 yıl içinde net bir sonuca bağlanacak.

Hem ekonomik hem de siyasi gelişmelere ülkece hazır olmalıyız. Türkiye, 2018 yılında olumlu anlamda bir değişime doğru akıyor. Dünya değişiyor, öncelikle onu söyleyeyim. 2016 için “kanlı” demiştim. 2017 için “büyük hesaplaşma”demiştim. Şimdi de “dünya değişiyor” diyorum.





BİTCOİN’LE İLGİLİ BÜYÜK SIKINTILAR OLACAK



◊ Nasıl bir değişimden söz ediyorsunuz?

- Farkındalıklar artacak. Dünyanın lideri Amerika değil teknoloji olacak. Teknoloji ne yönü işaret ederse toplumlar o yöne gidecek. Bir de liderler savaşını seyredeceğiz bu yıl.

Ayrıca Bitcoin meselesi var. Şu anda en popüler günlerini yaşıyor ama biliyorsun ki en popüler demek, büyük çöküş de yakın demektir. Bitcoin’le ilgili çok büyük sıkıntılar olacak.

Bir gecede yaşanacak o çöküş ve bu da Bitcoin zenginlerini gerçekten hırpalayacak. Ayrıca Euro da gidiyor.



◊ Anlamadım, ne demek Euro gidiyor?

- Euro değerini kaybedecek. Dolar da aynı şekilde...





İNGİLTERE’NİN AYRILMASI AB’DE SORUN YARATACAK



◊ Madem konu euro’ya geldi... Avrupa Birliği’yle ilgili neler öngörüyorsunuz?

- İngiltere, Avrupa Birliği’nden çıkınca çok büyük sorunlar olacak. Avrupa Birliği’nden İngiltere’nin çıkacağını zaten Twitter hesabımda da yazmıştım. İngiltere yeni bir plan yaptı kendiyle ilgili.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’ni, Avrupa’yı, Almanya’yı, hatta Merkel’i yoracak yeni kararları yolda...

◊ Neye dayanarak söylüyorsunuz bunları?

- İngiltere’nin kuruluş tarihi ve Ay burcu üzerinden konuşuyorum. 2018’in 31 Ocak’ında Aslan Burcu’nda Ay tutulması olacak. Bununla beraber yeni bir sayfa açılacak.

Devamında Avrupa arenası kızışacak, saflar sıklaşacak. İngiliz Kraliyet Ailesi de kendi içinde büyük kırılmalar yaşayabilir. Bu arada Kraliyet Ailesi küçük prenslerini evlendirirken bazı sıkıntılar yaşayabilir, o aristokrat ailenin skandalları ortaya çıkabilir. 2018 için devlerin sınavı diyeyim özetle.

HILLARY CLINTON AMERiKA’NIN GELECEĞİ

◊ Ya Trump? Koltuğunda kalır mı 2018’de, dersiniz?

- Donald Trump kendisini “Obama’nın arkasını topluyorum” gibi göstermeye çalışıyor ama Obama 2018’de ilk defa kendini açıklama yapmak zorunda hissedecek. Trump’ın ithamlarından dolayı Obama’nın kürsüye çıktığını göreceğiz. Hillary Clinton’ın da siyasi hayatı bitmedi. O yine Amerika’nın geleceği. 2018 zaten kadınların ön plana çıkacağı bir yıl olacak.



◊ Suriye’nin durumu ne olur yeni yılda?

- Ortadoğu’nun öksürmeye başlayacağını hep söylemiştim röportajlarımda. Şimdi Ortadoğu bazı liderleri sükuta uğratacak. Acayip yaptırımlar ve yeni kararlar gündemde. 1946-1959 arasında doğan liderlerin yerleri, renkleri değişecek. Liderler arasında iyi niyetli olan ama hep hayal kırıklığına uğrayan, eli böğründe kalan hangisiyse yarasını saracak. Haklıya hakkını verecek 2018...





PİYASALAR MART-NİSAN VE TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARINDA DERİN NEFES ALACAK



◊ Yabancı ülkelerin Türkiye’ye bakışında bir değişim olacak mı?

- Avrupa bizimle didişmeye devam edecek. Sebep de Ayasofya olacak.



◊ Bunun kötü etkileri olur mu?

- Şu an İsrail’le olan gibi... Soğuk rüzgarlar var ama küsmedik. Aynı şey. Avrupa ile karı-koca problemlerimiz olabilir ama bu boşanma anlamına gelmiyor.



◊ Ekonomik anlamda bizi neler bekliyor?

- Türkiye’nin Jüpiter’i Akrep. Kendi burcu da Akrep. Jüpiter de şu anda Akrep’te. Dolayısıyla ekonomi, siyasi anlamda ne yaşanırsa yaşansın küçülmeye gitmez. Bazı sektörler sınavlara tabi olabilir ama genel anlamda baktığımızda Türkiye’ye sıcak para girişi devam edecek.

Piyasalar özellikle mart-nisan ve temmuz-ağustos aylarında derin bir nefes alacak. Bu tarihleri bir kenara yazsınlar, gerekirse benden hesap sorabilirler! Bazı ölü sektörlerde de ciddi canlanmalar söz konusu.



◊ Ya siyaset...

- Eylülde tıpkı 2017’nin eylül-ekimindeki gibi bazı belediye başkanları gidecek. Yeni partiler kurulacak. Ben 2017’de AK Parti’de büyük kırılmalar olacağını, bazı güncellemeler yapılacağını söylemiştim. Bu yıl parti dışından yeni yol arkadaşları alacaklar hayatlarına. Parti içinden de gidenler olacak.



◊ İlk altı aylık dönemde gidecek bakanlar olur mu dersiniz?

- Mutlaka... Kişisel olarak hepsinin bir bir haritasını açmadım tabii ama 1959-1969 yılları arasında doğanlardan olacak diyebilirim.





1970-1984 ARASINDA DOĞAN AKREPLER BU YIL ÇOK ŞANSLI

◊ Bu yılın en şanslı burcu hangisi?

- Akrepler...



◊ Peki özellikle Akrep’in hangi yılında doğanlar daha şanslı?

- 1970-1984 arası doğanlar. Sakın ayağınıza gelen, aklınıza gelen, içinize doğan şansları tepmeyin diyorum onlara...



◊ Peki kimler için sıkıntılı?

- Sıkıntıya düşmek değil de zorlanacak diyelim.

1984-1998 arası doğanlar. Onların hayatlarında önemli kırılmalar olabilir.



◊ Son olarak... 2018’in gebe olduğu riskler, tehlikeler desem...

- Farklı örgütler işbirliği yapacak. Amerika kendini mağdur göstermek için bunlara göz göre göre izin bile verebilir.



MAGAZiN DÜNYASINDA 2018...

CEM YILMAZ’IN YENİ İLİŞKİSİ VE PROJELERİ ÇOK TARTIŞILACAK



◊ Boğa burcu Cem Yılmaz’ın hem yeni ilişkisi hem de televizyon projeleri sevenlerini ikiye bölecek. Bir taraftan eleştiri oklarının hedefi olacak. Kendisini 2018 yılının son aylarında hiç görmediğimiz kadar sinirli görebiliriz.



◊ Oğlak burcu Hande Yener’in 2018 yılı gelmeden konuşulanlar arasında yer alması tesadüf değil! Satürn’ün Oğlak burcuna geçişi ile keskin çıkışları magazin dünyasında yer almaya başladı. 2018 yılında da en sivri çıkışları yapan olmaya devam edecek.



◊ Koç burcu Seren Serengil’in yeni biten ilişkisi konuşulmaya devam ederken, kendisi nisan ve ekim aylarında ünlü biri ile yeni bir aşka yelken açacak.

Bununla kalmayacak, hayatının da en önemli 7 yıllık süreci başlamış olacak.



BEREN SAAT İKİZ BEBEK ANNESİ OLABİLİR



◊ Balık burcu Beren Saat eski popüler günlerine dönerken evliliği ile ilgili kulisler yapılmaya devam edilecek. Beren Saat 2018 yılının çiçeği burnunda anneleri arasında yerini alabilir hatta ikiz bebek sahibi dahi olabilir.

◊ Koç burcu Okan Bayülgen, tüm Koç burçları gibi hayatının en karışık 7 yılını bitirirken, 2018 yılında televizyon programlarına mutlaka dönecek. Eski günlerdeki gibi hem en çok eleştiren hem de en çok eleştirilen kişi olacak.

◊ 2018 yılında gökyüzünde büyük bir dönüşüm yaşanacak ve bu dönüşümün imzasını Uranüs atacak. Murat Yıldırım hem evliliği hem de yeni projesi ile konuşulan Koç burçları arasında yer alacak.

EBRU GÜNDEŞ’İN BOŞANMA SÜRECİ



◊ 2018 yılı gelmeden magazin sayfalarında sıkça görmeye başladığımız Yay burcu Hande Erçel, özel hayatıyla konuşulmaya devam edecek. İki kadın bir adam haberleri ile manşetleri dolduracak.

◊ Ebru Gündeş, 2018 yılında boşanma kararını net şekilde alacak. Bu süreç hepimizin tahmin ettiğinden çok daha kısa sürede sonuçlanacak.



MAYISA KADAR SÜRPRİZ AYRILIKLAR OLACAK



◊ 2018 yılının mayıs ayına kadar hiç ummadığımız çiftlerin ayrılık ve boşanma haberlerini sık sık duyacağız.

◊ 2018’en şubat ve ekim aylarında, sevdiğimiz sanatçıların sağlık sorunlarıyla ilgili haberleri sıkça duyacağız.

◊ Futbol takımlarından, futbolculardan çok kulüplerin yöneticileri ve gelecekleri konuşulacak. Bir bakmışsınız ki 2018 yılında maç sonuçlarından çok daha fazla teknik direktörler konuşulmaya başlanacak.