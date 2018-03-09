Hastaneye neşter vurmanın zamanı gelmedi mi?

Hastane konusunda vatandaşlar öyle sıkıtılar yaşamış ki, neredeyse herkesin bir olumsuz anısı var. Hastaların yaşadığı olumsuzlukların yanı sıra, hastanede çalışan personele de mobing uygulandığı yönünde iddialar mevcut. Hastane’de çalışan personele; basına açıklama, sosyal medya paylaşımı yapılmaması yönünde taahhüt imzalatıldığı yönünde iddialar da var. Hatta bazı personelin geçici görevlendirme, başka birimlere kaydırılmalı gibi durumlarda sürekli kulağımıza geliyor. Ancak Bandırma kamuoyu bu iddialarla sarsılırken hastane başhekimi anestezi uzmanı Dr. Muzaffer Şenveli’nin hiçbir açıklama yapmaması ise bir başka gariplik. Bu şikayetler o kadar çok ki; “Git çocuğun ateşini düşür öyle getir” diyen doktor mu ararsın, hastayı tuvalete götürürken fırça atan hasta bakıcı mı ararsın, bir çocuğun gözündeki rahatsızlığa yanlış teşhis koyup neredeyse gözün kaybedilmesine neden olan doktor mu ararsın, yoksa hastalara bakma karşılığında para alan hasta bakıcılar mı ararsın. İşte bu yazdıklarımın hepsi bana bir biçimde ulaşan şikayetler ve emin olun dahası da var.

BİZZAT TANIK OLDUĞUM OLAY

By-pass ameliyatı geçiren Zeki Çetinkaya abim, karın ağrısı nedeniyle 19 Şubat Pazartesi günü acile gidiyor. Ardından “Bir şeyin yok” denerek evine gönderiliyor. Salı günü de ağrıları devam eden Zeki Abi, tekrar acile geliyor. Bu kez de saatlerce acilde bekletiyorlar ve en sonunda hastaneye yatışı oluyor. Bu olaylar olurken biz gazeteci arkadaşları, kardeşleri olarak durumunu öğrenmek için seferber oluyoruz. Bize söylenen enfeksiyon. Düşünsenize 21. yüzyılda enfeksiyon tedavisi ne kadar zor olabilir? Biraz rahatlıyoruz ve 22 Şubat Perşembe günü soluğu yanında alıyoruz. Zeki Abi her zaman şen şakrak olan o güzel insan, nefes almakta zorlanıyor. Bize en ağır raconu kesiyor bu kez, “Taklaya geldik” diyor ve yukarıda anlattıklarımı birer birer anlatıyor Başhekim yardımcısı Hüseyin Yetkin’e. Sağ olsun o da güzelce dinledi Zeki Abi. Kimseye eyvallah edecek adam değil, “Şuraya bir tekerlekli sandalye koyun” dedi. “Neden?” diye sorduğumuzda hastabakıcı, lavaboya götürürken laf söylüyormuş. O an canım bir kez daha yandı. Son olarak enfeksiyon teşhisi, bağırsaklarda pıhtı atmaya dönüştü. 24 Şubat Cumartesi günü de anjiyo ünitesinin bulunduğu bir yer arandı ve son olarak Balıkesir Şehir Hastanesine sevki yapıldı. Yaşam mücadelesi devam ediyor.

ÇÖZÜM BULMAK BU KADAR ZOR MU?

Hastane’de çalışan personele; basına açıklama, sosyal medya paylaşımı yapılmaması yönünde taahhüt imzalatıldığı iddiası doğruysa, buradan sormak istiyorum. NEYİN ÖĞRENİLMESİNDEN KORKUYORSUNUZ? Şeffaflık nerede kaldı? AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, hastaneye yapılan yatırımlar konusunda defalarca açıklamalar yaptı. Peki, Sema Kırcı yukarıda anlattığım sorunlardan haberdar değil mi? Bu sorunları yaşayan insanlar şikayetlerini kime yapacak? Gerçek şu ki, hastaneye neşter vurulmasının zamanı gelmiş hatta geçiyor bile... Bandırma halkı siyaset kurumundan ve hastane yönetiminden bu sorunların çözümünü bekliyor. Oysa onlar yalnızca susuyor...