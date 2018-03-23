Emek Anıtı niye yıkıldı

Seçim çalışmalarında Tahsin Bozoğlu, belediye başkanı, milletvekili olmak için ilkokul mezunu olmanın yeterli olduğunu ve toplumun seçimini doğru yapmazsa bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğini anlatırdı. Bozoğlu’nun dediği gibi de oldu. Susurluk halkı, 2014 seçimlerinde kararını yanlış verdiğini geçen zaman içinde anladı. AKP’den başkan adayı olan ve bugün başkanlık koltuğunda oturan Hüseyin Hızlıoğlu’nun uygulamaları Tahsin Bozoğlu’nun 1989-1994 döneminde İstasyon, Sanayi ve Bağlar caddelerinin kesiştiği noktaya yaptırdığı Emek Anıtı’nı yıkmaya kadar ulaştı. Hızlıoğlu’na Emek Anıtı’nı niye kaldırdığını sormak gerekli. Gerçi eskiden de buna benzer şeyler yaşanmıştı. Örneğin, İsmail Güneş de ağaçları kesip kent parkını yıkmıştı; ama hakkını verelim anıtlara dokunmadı.

UĞUR GİTTİ, HIZLIOĞLU KALDI

2014 yerel seçimlerinde Susurluk için birçok farklı aday konuşulmasına karşın AKP’de Balıkesir İl Genel Meclis Üyeliğinde bulunan Hüseyin Hızlıoğlu’nun adı ön plana çıkıp, aday yapılmıştı. Bu adaylık konusunda herkesin bildiği bir gerçek vardı. Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’un Hüseyin Hızlıoğlu’nun başkan adaylığını istemesiydi. Siyasi tabiriyle Hızlıoğlu, Edip Uğur’un ekibindendi. Hızlıoğlu hala görevde olduğuna göre; “Giden ağam, gelen paşam” anlayışını iyi uyguluyor.

ÇOCUKLAR İÇİN TAHSİN AMCA’YDI

Tahsin Bozoğlu’nu ne kadar eleştirirsek eleştirelim Susurluk’a kattığı değeri tartışamayız. İkinci bir Tahsin başkan, çocukların ikinci bir Tahsin amcası yok. O başkanlığa geldiğinde İsmail Güneş’ten ya da diğer başkanlardan kalan tek bir yeri bile yıkmadı. Ancak onun Susurluk’a attığı imzaları hem Güneş, hem selefi Hızlıoğlu yıktı. İşte Tahsin Bozoğlu ve diğer başkanlar arasındaki en büyük fark yıkmamak, yaşatmak. Tahsin Bozoğlu yaşamı boyunca taşeron işçiye karşı çıktı. Belediyede taşeron çalıştırmadı. Geçtiğimiz günlerde Emek Anıtı’nın adını Şehit Zekeriya Bilgen olarak değiştirilmesi için meclis kararı aldılar; ama anıtı yıktılar. Bir şeyleri yıkmayı meşrulaştırmak için her defasında şehitlerin isimleri kullanıyor. Var olanı yıkmak zorunda değilsiniz! Şehit anıtı için Susurluk’ta birçok yer mevcut, bulamadınız mı?

Yeni bir meydan ya da park kurup da Susurluk’a yararınız dokunsaydı. Kaldı ki, Susurluk’un da tek şehidi yok. Tahsin Bozoğlu’nun pırıl pırıl yaptığı mezarlık yollarından geçip, taşları takip ederek Susurluk şehitlerinin kabirlerine ulaşabilirsiniz. Sorun şehit anıtı yapılması değil. Herkes şehitlerin adının yaşamasını ister ama bu yapılan şehitlerin adını kullanarak, Tahsin Bozoğlu’nun yaptığı bir anıtı yok etmek.

Yıkılan Emek Anıtı, anılar bütünüydü. Sokakta oynayan çocuklar anıttan yollarını bulurdu, belki de bir buluşma noktasıydı. Bir taş değildi Emek Anıtı bir yaşamın izdüşümüydü... Heykeli dikilmesi, en azından adının caddeye verilmesi gerekirken, tam tersine efsane başkan Tahsin Bozoğlu’nun yaptıkları yok ediliyor. Hatırası yaşatılması gerekirken adı silinmeye çalışılıyor.