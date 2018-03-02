Büyükşehirden Bandırma’ya yine koca bir hiç…

Öyle ki yol yapımını, park bahçeyi bile projelere dâhil eden Başkan Kafaoğlu, belli ki 1361 sayısına ulaşmak için epey çaba harcamış, A takımı ile kafa kafaya vermiş. Bu uzay matematiğinde karşımıza çıkan tablo şöyle; “Park çocuk oyun alanı 37, hal terminal pazar yeri 10, yol yapımı 515, köprülü kavşak 11, yapım işleri 371, spor yapıları 40, sosyal kültürel tesis 4, turizm ve sahil düzenlemesi 33, tarım ve hayvancılık 287, meydan düzenlemesi ve kent mobilyaları 16, TOPLAM 1361 PROJE.” Başkan bu 1361 projeyi bir çırpıda anlatı verdi. Maliyeti de hesaplamışlar 870 milyon lira. Zekai Başkan belki farkında değil; ama belediyecilik konusunda bir ilke imza attı(!) Belediyenin asli görevi olan yol yapmak, park ve bank gibi şeyleri de projelerinin arasında sayarak 1361 sayısına ulaşmayı başardı. Bir de altyapıda kullandıkları her metre boruya da bir proje gözüyle bakarsa, onun için 2023 rakamına ulaşmak çok da zor olmasa gerek. Tabii Bandırma halkının kalbi hâlâ 1923 olarak atıyor... Milli Mücadele ateşinin yakıldığı vapurun adı bu kentte yaşıyor...

BOL ŞİİR, BOL SLOGAN

Tanıtım toplantısında gördük ki, başkan kendi ideolojisini yansıtan şiirleri güzel okuyor. Gördük ki, çok güzel slogan atıyor. Umarım bir gün gelip Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda da bu şiirleri okur. Sloganlara gelecek olursa Başkan,” İlçelere ait olan yerler orada yaşayan halkın” gibi bir söylemle karşımızdaydı. Peki, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sahil bandını ve Büyükşehir’e geçen 4 ana caddeyi istediğinde neden buraları Bandırma Belediyesine vermedin? 20 ilçeyi kapsayan toplam 1361 projede, Bandırma için anladık ki yol yapacak, sahil bandına bank koyacak. AVM ve Hava Üssü’ne yapılması planlanan köprülü kavşaklar zaten kara yollarınca yapılacak. Ha, bir önemli proje daha var. Bunu da TEDAŞ’ın yapacağını öğrendim. Kafaoğlu bu yatırımı da projeleri arasında açıklamayı uygun buldu. Kafaoğlu “150 milyon maliyetle yüksek güç laboratuvarı yapılacak. Bütün trafolar bu güç laboratuvarından sertifika almadan güç üretemiyor” dedi. Kısacası Kafaoğlu, kendi projesi olmayınca devlet eliyle yapılacak yatırımları sıralamaya başladı. Burada eksiklik var. Örneğin; hastaneye ek bina, Paşakent Mahallesine kültür merkezi ayrıca yeni bir diş hastanesi yapılıyor. Bunları atladı ya da AKP ilçe Başkanı Alp Bostancı ve Milletvekili Sema Kırcı, bunları açıkladığı için bu yatırımlara değinmedi. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur döneminde konuşulan “Rotterdam liman projesi” ve “Tematik Park” rafa kaldırıldı herhalde. Bu iki konuya hiç değinmedi.

HALK ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bandırma’nın bugün için en önemli sorunu trafik ve otopark. Öyle ki bu sorunlar insanların doğrudan yaşam standardını ve psikolojisini olumsuz etkiliyor. Halk sorununun çözümünü bekliyor ancak bu konularda bir adım yok. Bandırma halkı suyun tek fiyat olmasını bekliyor, söylem var ama atılan adım yok. Büyükşehir Belediyesi’nin cebinden doğru düzgün para harcanmadan, AB fonları ile yapılacak atık su arıtma tesis ile birlikte su tüketim bedelinin yarısı kadar “atık su bedeli” alınacak. Halkın cebinden aylık 100 lira çıkıyorsa 150 lira çıkacak. Başkan Mirza’nın açıklamasına göre; İller Bankası’ndan gelen payın yüzde 40’ı ve büyükşehir’e geçen birimlerle birlikte 2014 yılından bu yana Bandırma’ya gelecek olan 200 milyon lira ‘Büyükşehir yasası’ ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesine gitti. BASKİ Bandırma’dan yalnızca 1 yılda 20 milyon lira civarı su ücreti tahsilâtı yapıyor ama Bandırma’ya henüz bir proje geliştirmiş değil. Edip Uğur döneminde yalnızca altyapı, su borularının değiştirilme çalışmaları başlatılmıştı ki bu da belediyenin asli görevlerinden biri. Kafaoğlu’nun dediği gibi “devlette devamlılık esas” ise Edip Uğur’un Bandırma kamuoyuna açıkladığı projeler ne oldu? Zekai başkanın en önemli sloganı “Gönül alacağız, gönüllere gireceğiz” sayın başkan hep almakla olmuyor! Biraz Bandırma’ya gönül verin, halk size ödediği paraların karşılığında bir şeyler görmek istiyor. Toplantıda Zekai başkan, Balıkesir’in yüzölçümü, nüfusun kırsalda ve ilçelerde yoğunlaşması nedeniyle hizmet götürmenin zor olduğuna değindi. Zekai Kafaoğlu söyleyemedi ama ben söyleyeyim “Balıkesir büyükşehir olacak bir yer değil, olursa da böyle olur. Gün gelir bu kanunu çıkartan iktidar partisinin belediye başkanı bile tanıtım toplantısında hizmet götürmenin zorluğundan yakınır ama yine de ‘bu gömlek Balıkesir’e ve ilçelere bol geldi’ gerçeğini söyleyemez.”