Bir ezber bir resim yarışmasıyla bozulur

Mağaralara yapılan duvar resimleri, sözel kültürün getirdiği destanlar ve şiirler binlerce yıllardır insanoğlunun güncesini tutar. Sanatın ortaya çıkması için en önemli iki şeyin düş kurmak ve yetenek olduğunu düşünürüz. Ancak buna bir şey daha eklemeliyiz. Sanat ancak herkes tarafından yapılabilirse sanat olabilir. Burada anlatmak istediğim sanatla uğraşmak için insanların önemli bir ekonomik birikime sahip olmamasıdır. İşte yaşadığımız çağda ne yazık ki sanatsal üretimde bulunmak için insanların ciddi gelirlere ihtiyacı var. Resim yapmak, kitap yayınlamak gibi... Entelektüel gelişimin ailede başladığını düşünürsek birçok çocuk ne yazık ki sanatla okullarında tanışır. Yaşam, hiçbirimiz için eşit değil, çocuklar içinse daha da gaddar olabiliyor.

ROTARY, ÇOCUKLARIN YAŞAMINA DOKUNDU

Bandırma Rotary Kulübü, “Toplum birliği okulu” projesi kapsamında Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu’nda güzel sanatlar atölyesi kurdu. Bu atölyenin kuruluşunu sağlayan yine Rotary Kulübü’nün düzenlediği bir resim yarışmasına Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu’ndan tam tamına 150 öğrenci katılmasıydı. Yetenekli öğrencilerin varlığını gören Bandırma Rotary Kulübü de okulda bir resim atölyesi yapmak için harekete geçti ve geçtiğimiz günlerde bu atölyenin açılışı yapıldı. Bir sınıf resim için gerekli ışıklandırma, dolaplar ve boyalar da dikkate alınarak tepeden tırnağa yenilenip bir atölye dönüştürüldü. Rotary, çocukların yaşamına dokundu. Şimdi sıra öğrencilerde…

Sanat konusunda kendime soruduğum sorular hep oldu. Acaba Ahmet Say gibi bir babaya sahip olmasaydı, Fazıl Say yine Fazıl Say olabilir miydi? Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu’nun öğrenci profiline baktığımızda genelde Bandırma’ya Anadolu’dan göç etmiş, alt gelir düzeyinde bulunan ailelere mensup olduğunu görüyoruz. İşte bu yüzden o çocukların yaptığı ve yapacağı resimler iki kat değerli. Onlar belki de seçkinlerin eline geçmiş bu sanat ve resim algısını değiştirecekler.

Denizdeki martılar beyaz boyanıza emanet çocuklar! Resimlerinize herkes için bir gökyüzü ve güneş ekleyin. Giotto ile başlayan perspektifi siz daha da derinleştireceksiniz. İki paralel doğruya batkınızda düşlerinizi hatırlayın ve nerede kesişmesini istiyorsanız orda kesişsin. Resim hayaldir, emektir, umuttur. Biz bazen kendi yaşadığımız acıya o kadar alışırız ki, sıradanlaşır. İşte o acı görebilen bir başkası için bu sanat olur.