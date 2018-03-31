Bandırma bu kez “İl” fırsatını kaçırmamalı

2019 yılı seçimleri yaklaşırken Bandırma’nın il olma konusu tekrar gündeme geldi. Bu konuda en önemli açıklamayı yapan da Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı oldu. Kılkışlı, “Mevcut siyasi partiler, Bandırma’ya yönelik bir takım vaatlerde bulunacaklardır. Benim gönlüm Bandırma’nın il olmasını istiyor. 2019’u, Bandırma için son şans diye görüyorum. Çünkü şu anda iktidarda bulunan parti, il olmayı hak eden bazı ilçeleri gündeme getirebilir”demişti.

Kılkışlı’nın açıklamasının ardından tesadüf o ki AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’nın yaşama geçirdiği “Şehrim 2023 otobüsü” Bandırma halkının talep ve şikâyetleri dinlemek üzere stant kurdu. Muhtemeldir ki, Bandırma halkı, bu stantlarda yüksek su ücretleri, otopark, trafik sorununun yanı sıra Bandırma’nın il olma konusunu da anketörlere iletmiştir. Burada belki de en önemli nokta, altyapı hizmetinde yaşanan sıkıntılar. Yukarıda saydığım sorunların hepsi Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanına giriyor. Yaşanan sıkıntının önüne geçilmesinin tek yolu da Bandırma’nın il olması. Bandırma, bu kez de il olma şansını kaçırırsa çok daha büyük sorunlar ile karşı karşıya kalacak.

Sanayi yatırımlarının gelmesinin ardından 10 yıl içinde öngörülen nüfus 650 bin ve konut alanı da büyük ölçüde Edincik Mahallesi olarak belirlenmiş. “Bu kadar insan nereye sığacak?” sorusu geliyor insanın aklına. Asıl anlatılması gerekende Bandırma il olmadığı sürece kendi geleceğine karar veremeyen bir kent durumunda kalacağı gerçeği. Kaos ya da geleceksizlik yalnızca halk için geçerli değil. Yatırımcı da bürokratik işlerini 100 kilometre uzakta bulunan Balıkesir’de çözmek zorunda. Bir yatırımcı için işler hiç de kolay değil. Zaman harcayıp çok da iyi tanımadığı bir yerde çözüm arayacak. Yalnızca bu sorun için bile Bandırma’nın il olması önemli.

SİYASİLER VE İŞ DÜNYASINA DÜŞEN GÖREV

İl olma sürecinde Bandırma’nın demografik yapısının yanı sıra sivil toplum örgütleri, İş dünyası ve siyasilerin elini taşın altına koyması gerekiyor. AK Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, “Bandırma’nın il olmasını istiyoruz” dedi. Bostancı’nın açıklamaları yalnızca sözde kalırsa Bandırma için çok fazla bir şey değişmeyecek. Bostancı, açıklamalarında gerçekten samimi ise “İl olma” meselesinin peşine düşüp Ankara’ya ulaşmak ve Bandırma’nın isteğini iletmek zorunda. Bunu yaparken de şundan emin olabilir. Bandırma’nın milletvekilleri Sema Kırcı, Namık Havutça, Mehmet Tüm ve Ahmet Akın onu bu konuda yalnız bırakmayacaktır. Gelelim en önemli noktaya. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile görüştüğümüzde söylediği söz, “Bandırma benim istifam ile il olacaksa seve seve istifa etmeye hazırım” oldu. Kısacası olay bu kadar netken AK Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı’ya düşen görev toplumun geniş kitlesini temsil eden bir komite oluşturup Bandırma’nın il olması için mücadele etmek olarak görünüyor.