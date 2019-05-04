Norah Jones’un yeni albümü ‘Begin Again’de güzel bir akşam yemeğine eşlik edecek, cazla flört halinde şarkılar var. Burun kıvırırsanız sizin kaybınız olur.
Norah Jones’un müziği kastedilerek; kulağa hoş gelmesi sebebiyle “Caz severim” deniyor. Jones’un caz yolundan gittiği doğrudur, öte yandan yaptığına caz denemez; önce bunu söyleyelim. Onu popüler yapan şey; country/akustik bir fikir katarak caz eksenli şarkı yazması, söylemesi, müziğini bu vesileyle popülerleştirebilmiş olması. Norah Jones’un kendine has vokali, iyi şarkıları, prodüktörlük becerisi, takım arkadaşı olan iyi müzisyenler, geldiği noktada etkin unsurlar. Ancak unutmamak gerekir ki zamanında dünyaca ünlü prodüktörümüz Arif Mardin’in, Norah’nın elinden tutuşu, basit bir keşfetme hikâyesi değil. Mardin’in bu dokunuşunun Norah Jones markasının oluşmasında, onun nevi şahsına münhasır bir yorumcu ve şarkı yazarı olarak gelişiminde katkısı büyük. Bu nedenle, kendisi ne yaparsa yapsın belirli bir çıtanın üstünde oluyor; bunun da altını çizelim...
(Beş üzerinden üç yıldız)
Begin Again Norah Jones Capitol/Blue Note
‘It Was You’dan başlayın
Sözün kısası, Norah Jones yeni bir albüm yaptığında dikkat kesilme nedenim ve eleştiri eksenim farklı. Yedi yıl önce yayımladığı ‘Little Broken Hearts’ bana göre bir başyapıttı. Yedi şarkılık yeni albüm ‘Begin Again’e gelecek olursak durum şu: Yine ‘güzel bir akşam yemeğine eşlik edecek, cazla flört halindeki şarkılar’. Ve burun kıvırırsanız sizin kaybınız olur.
Sanatçının geçen yıl tamamen doğaçlama bir ruh haliyle yayımladığı teklilerin, her ne kadar o amaçla yapılmamış olsalar da, bir albüm bütünlüğü oluşturduğunu görmek güzel. Bu albüme de başyapıt payesi verip vermemek Norah’nın müziğiyle kurduğunuz kişisel bağa bağlı bir karar. Ben özel bir kadın şarkıcının samimiyeti ve yoğun duygularıyla mesai yapmak için 28 dakikalık bir fırsat olarak görüyorum. Kısa demeyin, tekrar tekrar dinleyeceksiniz. Tavsiyem ‘It Was You’dan başlamanız.
Yoğun duygularla mesai fırsatı
Norah Jones’un yeni albümü ‘Begin Again’de güzel bir akşam yemeğine eşlik edecek, cazla flört halinde şarkılar var. Burun kıvırırsanız sizin kaybınız olur.
Norah Jones’un müziği kastedilerek; kulağa hoş gelmesi sebebiyle “Caz severim” deniyor. Jones’un caz yolundan gittiği doğrudur, öte yandan yaptığına caz denemez; önce bunu söyleyelim. Onu popüler yapan şey; country/akustik bir fikir katarak caz eksenli şarkı yazması, söylemesi, müziğini bu vesileyle popülerleştirebilmiş olması. Norah Jones’un kendine has vokali, iyi şarkıları, prodüktörlük becerisi, takım arkadaşı olan iyi müzisyenler, geldiği noktada etkin unsurlar. Ancak unutmamak gerekir ki zamanında dünyaca ünlü prodüktörümüz Arif Mardin’in, Norah’nın elinden tutuşu, basit bir keşfetme hikâyesi değil. Mardin’in bu dokunuşunun Norah Jones markasının oluşmasında, onun nevi şahsına münhasır bir yorumcu ve şarkı yazarı olarak gelişiminde katkısı büyük. Bu nedenle, kendisi ne yaparsa yapsın belirli bir çıtanın üstünde oluyor; bunun da altını çizelim...
(Beş üzerinden üç yıldız)
Begin Again Norah Jones Capitol/Blue Note
‘It Was You’dan başlayın
Sözün kısası, Norah Jones yeni bir albüm yaptığında dikkat kesilme nedenim ve eleştiri eksenim farklı. Yedi yıl önce yayımladığı ‘Little Broken Hearts’ bana göre bir başyapıttı. Yedi şarkılık yeni albüm ‘Begin Again’e gelecek olursak durum şu: Yine ‘güzel bir akşam yemeğine eşlik edecek, cazla flört halindeki şarkılar’. Ve burun kıvırırsanız sizin kaybınız olur.
Sanatçının geçen yıl tamamen doğaçlama bir ruh haliyle yayımladığı teklilerin, her ne kadar o amaçla yapılmamış olsalar da, bir albüm bütünlüğü oluşturduğunu görmek güzel. Bu albüme de başyapıt payesi verip vermemek Norah’nın müziğiyle kurduğunuz kişisel bağa bağlı bir karar. Ben özel bir kadın şarkıcının samimiyeti ve yoğun duygularıyla mesai yapmak için 28 dakikalık bir fırsat olarak görüyorum. Kısa demeyin, tekrar tekrar dinleyeceksiniz. Tavsiyem ‘It Was You’dan başlamanız.