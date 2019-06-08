Yılın en heyecan verici şarkısı olabilir

Doğal afet gücündeki iki starın, Ed Sheeran ve Justin Bieber’ın ‘I Don’t Care’i uluslararası bir hit adayı. Şarkının elektro pop karakterli güçlü altyapı ve nakaratı zihninize bir kere düştükten sonra, aklınızı kaybetmedikçe orada kalacak gibi...
Ed Sheeran&Justin Bieber (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT BUÇUK YILDIZ)
I Don’t Care (Tekli)
Warner-Def Jam
Müzik üzerine üç 10 yıldan fazla süredir yazmakta olan bir yazar için bile zor anlar vardır. Kariyerinizin hangi evresinde olursanız olun; çağın analog ya da dijital, sizin Amerikalı, İngiliz ya da Türk oluşunuz fark etmeksizin müzik yazarı olarak kendinizi çok da işe yarar hissetmediğiniz anların belki en zorlusu, çok iyi bir pop şarkısıyla karşılaşma anınızdır.
Dijital çağda bir müzik ürünüyle ilgili olarak, tüketici eskisi kadar müzik eleştirmeni fikri alma mecburiyeti hissetmiyor belki. Müzik yazarlığının müzik var oldukça yok olmayacağına inansam da artık ne dinleyeceğimize geçmişten getirdiğimiz ‘hayranlık’ refleksimiz ve en çok da dijital dinleme platformlarının algoritmaları karar veriyor.
Ancak doğru kişilerce icra edilen ve zamanın ruhunu yakalamış iyi bir pop şarkısının ne müzik eleştirmenine ihtiyacı var ne algoritmaya... Hatta hayranı olmadığınız birilerine aitse dahi kayıtsız kalmanız mümkün olmuyor. İşte ‘I Don’t Care’ de doğal afet gücündeki iki starın (Sheeran ve Bieber) bu tip bir uluslararası hit adayı.
Görünen köy...
Türkiye’de alacağı reaksiyonu ayrıca öngörmek güç ama dünya müzik endüstrisinin Amerika ve İngiltere gibi önemli merkezlerinde hem ekonomik hem de duygusal anlamda büyük karşılık bulacak güçte bir şarkıyla karşı karşıyayız.
İkilinin önceki ortak çalışması diyebileceğimiz ‘Love Yourself’in 2016’da İngiltere’nin en çok satan teklisi olmasıyla birlikte, bu yeni şarkının Sheeran’ın 2017 albümü ‘Divide’dan beri hasretle beklenen yeni teklisi olma özelliğini hesaba katarsak... Bu arada Sheeran’ın geçen yıl dünya turnesinden 430 milyon doları aşan bir gelir elde ettiğini ve Bieber’ın 25 yaşında 150 milyonu aşkın albüm sattığını da görmezden gelmezsek, zaten görünen köy kılavuz istemiyor.
Şarkının, dans pisti ruhuna sahip elektro pop karakterli güçlü altyapı ve nakaratı zihninize bir kere düştükten sonra, aklınızı kaybetmedikçe orada kalacak gibi... ‘I Don’t Care’, Sheeran’ın ‘Shape of You’su kadar güçlü bir etki yaratabilir; söylemiş olayım.
Yılın en heyecan verici şarkısı olabilir
Doğal afet gücündeki iki starın, Ed Sheeran ve Justin Bieber’ın ‘I Don’t Care’i uluslararası bir hit adayı. Şarkının elektro pop karakterli güçlü altyapı ve nakaratı zihninize bir kere düştükten sonra, aklınızı kaybetmedikçe orada kalacak gibi...
Ed Sheeran&Justin Bieber (BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT BUÇUK YILDIZ)
I Don’t Care (Tekli)
Warner-Def Jam
Müzik üzerine üç 10 yıldan fazla süredir yazmakta olan bir yazar için bile zor anlar vardır. Kariyerinizin hangi evresinde olursanız olun; çağın analog ya da dijital, sizin Amerikalı, İngiliz ya da Türk oluşunuz fark etmeksizin müzik yazarı olarak kendinizi çok da işe yarar hissetmediğiniz anların belki en zorlusu, çok iyi bir pop şarkısıyla karşılaşma anınızdır.
Dijital çağda bir müzik ürünüyle ilgili olarak, tüketici eskisi kadar müzik eleştirmeni fikri alma mecburiyeti hissetmiyor belki. Müzik yazarlığının müzik var oldukça yok olmayacağına inansam da artık ne dinleyeceğimize geçmişten getirdiğimiz ‘hayranlık’ refleksimiz ve en çok da dijital dinleme platformlarının algoritmaları karar veriyor.
Ancak doğru kişilerce icra edilen ve zamanın ruhunu yakalamış iyi bir pop şarkısının ne müzik eleştirmenine ihtiyacı var ne algoritmaya... Hatta hayranı olmadığınız birilerine aitse dahi kayıtsız kalmanız mümkün olmuyor. İşte ‘I Don’t Care’ de doğal afet gücündeki iki starın (Sheeran ve Bieber) bu tip bir uluslararası hit adayı.
Görünen köy...
Türkiye’de alacağı reaksiyonu ayrıca öngörmek güç ama dünya müzik endüstrisinin Amerika ve İngiltere gibi önemli merkezlerinde hem ekonomik hem de duygusal anlamda büyük karşılık bulacak güçte bir şarkıyla karşı karşıyayız.
İkilinin önceki ortak çalışması diyebileceğimiz ‘Love Yourself’in 2016’da İngiltere’nin en çok satan teklisi olmasıyla birlikte, bu yeni şarkının Sheeran’ın 2017 albümü ‘Divide’dan beri hasretle beklenen yeni teklisi olma özelliğini hesaba katarsak... Bu arada Sheeran’ın geçen yıl dünya turnesinden 430 milyon doları aşan bir gelir elde ettiğini ve Bieber’ın 25 yaşında 150 milyonu aşkın albüm sattığını da görmezden gelmezsek, zaten görünen köy kılavuz istemiyor.
Şarkının, dans pisti ruhuna sahip elektro pop karakterli güçlü altyapı ve nakaratı zihninize bir kere düştükten sonra, aklınızı kaybetmedikçe orada kalacak gibi... ‘I Don’t Care’, Sheeran’ın ‘Shape of You’su kadar güçlü bir etki yaratabilir; söylemiş olayım.